Выпуск графо-ориентированной СУБД Nebula Graph 3.2

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|1.1, Аноним (1), 13:39, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> особенности Nebula Graph:
> предоставление доступа только аутентифицированным пользователям
А идея-то неплохая. Хорошо, что Nebula Graph такое придумал. В других БД такого не было, это особенность исключительно Nebula Graph.
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|2.11, Аноним (11), 18:52, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На фоне mongodb, который по умолчанию торчит в сеть голой жопой, это достижение.
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|1.4, лютый жжжжж (?), 14:17, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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на самом деле по описанию симпатично, аж хочется потыкать и переехать с нео4ж, но уверен на 95% что это очередная сишная недоделка с хорошей презой и пшиком внутри. сколько уже их было
allshortestpaths надеюсь есть, и полноценные веса. на этом все валятся, даже нео4ж (на адекватных объемах)
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|1.5, Аноним (5), 14:33, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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а есть что-то легкое, консольное по типу sqlite но графо-ориентированное ?
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|2.10, лютый жжжжж (?), 18:29, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>легкое, консольное по типу sqlite но графо-ориентированное
ну ты и чушь спросил, а тебе ещё и отвечают. как субд может быть консольной, это характеристика интерфейса ))
простейшие графы народ руками кодит. а если заэмбеддить в приложение хочется у той же neo4j есть такой режим. сама она не тяжелая, если ты не на stm запускать будешь
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|3.12, Аноним (5), 19:32, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ну ты и чушь спросил, а тебе ещё и отвечают. как субд может быть консольной, это характеристика интерфейса ))
ля, еще один душный интеллектуал попался
ясное дело что "консольное по типу sqlite" имелось в виду наличие нативной утилиты командной строки для выполнения команд к базе данных.
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|1.14, Аноним (14), 23:14, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понял чего в этой СУБД хранить можно? Графы какие-то, у нас всех графов и князьев после 1917 перевешали и перестреляли...
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|2.17, Аноним (16), 00:43, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жаль дураков следом не перестреляли, может тупых комментов было бы меньше.
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|3.18, аноним228 (?), 01:50, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дураки - это вообще не проплема для человечества. Проблема - это люди обладающие рацио но прикладывающие его к сомнительным видам деятельности.
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|2.19, аноним228 (?), 01:51, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть шутки от повторения которых они становяться только смешнее. Это не тот случай. шутки про раст уже надоели.
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