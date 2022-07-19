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Выпуск графо-ориентированной СУБД Nebula Graph 3.2

19.07.2022 13:20

Опубликован выпуск открытой СУБД Nebula Graph 3.2, предназначенной для эффективного хранения крупных наборов связанных между собой данных, образующих граф, который может насчитывать миллиарды узлов и триллионы связей. Проект написан на языке С++ и распространяется под лицензией Apache 2.0. Клиентские библиотеки для обращения к СУБД подготовлены для языков Go, Python и Java.

В СУБД применяется распределённая архитектура без разделения ресурсов (shared-nothing), подразумевающая запуск независимых и самодостаточных процессов обработки запросов graphd и процессов хранения storaged. Оркестровкой перемещения данных и предоставлением мета-информации о графе занимается мета-сервис. Для обеспечения согласованности данных используется протокол на базе алгоритма RAFT.

Основные особенности Nebula Graph:

  • Обеспечение безопасности через предоставление доступа только аутентифицированным пользователям, полномочия которых задаются через систему управления доступа на основе ролей (RBAC).
  • Возможность подключения разных типов движков хранения. Поддержка расширения языка формирования запросов новыми алгоритмами.
  • Обеспечение минимальных задержек при чтении или записи данных и поддержание высокой пропускной способности. При тестировании в кластере из одного узла graphd и трёх узлов storaged БД размером 632 GB, включающей граф из 1.2 миллиарда вершин и 8.4 миллиарда рёбер задержки были на уровне нескольких миллисекунд, а пропускная способность составила до 140 тысяч запросов в секунду.
  • Линейная масштабируемость.
  • SQL-подобный язык запросов, достаточной мощный и простой для восприятия. Поддерживаются такие операции, как GO (двунаправленный обход вершин графа), GROUP BY, ORDER BY, LIMIT, UNION, UNION DISTINCT, INTERSECT, MINUS, PIPE (использование результата от предыдущего запроса). Поддерживаются индексы и определяемые пользователем переменные.
  • Обеспечение высокой доступности и устойчивость к сбоям.
  • Поддержка создания снапшотов со срезом состояния БД для упрощения создания резервных копий.
  • Готовность для промышленного применения (уже используется в инфраструктуре компаний JD, Meituan и Xiaohongshu).
  • Возможность изменения схемы хранения и обновления данных без остановки или влияния на выполняемые операции.
  • Поддержка TTL для ограничения времени жизни данных.
  • Команды для управления настройками и хостами хранения.
  • Инструменты для управления работами и планированием запуска работ (из работ пока поддерживаются COMPACT и FLUSH).
  • Операции поиска полного пути и кратчайшего пути между заданными вершинами.
  • Интерфейс OLAP для интеграции со сторонними платформами аналитики.
  • Утилиты для импорта данных из файлов CSV или из Spark.
  • Экспорт метрик для мониторинга при помощи Prometheus и Grafana.
  • Web-интерфейс Nebula Graph Studio для визуализации операций с графом, навигации по графу, проектирования схемы хранения и загрузки данных.



В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка функции extract() для извлечения подстроки, соответствующей заданному выражению.
  • Оптимизированы настройки в файле конфигурации.
  • Добавлены правила оптимизации для удалений бесполезного оператора AppendVertices и отключения применения фильтров рёбер и вершин.
  • Сокращён объём данных, копируемых для операции JOIN, а также для операторов Traverse и AppendVertices.
  • Оптимизирована производительность SHORTEST PATH и SUBGRAPH
  • Улучшено распределение памяти (задействован Arena Allocator).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vesoft-inc/...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск графо-ориентированной СУБД Nebula Graph
  3. OpenNews: Новая версия СУБД ArangoDB 3.6
  4. OpenNews: Опубликована СУБД immudb 1.0, обеспечивающая защиту от искажения данных
  5. OpenNews: Выпуск СУБД Firebird 4.0 с поддержкой репликации
  6. OpenNews: Первый стабильный релиз реляционно-графовой СУБД EdgeDB
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57522-nebula
Ключевые слова: nebula, graph
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:39, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > особенности Nebula Graph:
    > предоставление доступа только аутентифицированным пользователям

    А идея-то неплохая. Хорошо, что Nebula Graph такое придумал. В других БД такого не было, это особенность исключительно Nebula Graph.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:57, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Маркетинг - оно такое...
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:02, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это инновация уровня Apple или даже выше.
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:52, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На фоне mongodb, который по умолчанию торчит в сеть голой жопой, это достижение.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 00:41, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И про это прямо написано в документации, но кто ж её читает?
     

  • 1.4, лютый жжжжж (?), 14:17, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на самом деле по описанию симпатично, аж хочется потыкать и переехать с нео4ж, но уверен на 95% что это очередная сишная недоделка с хорошей презой и пшиком внутри. сколько уже их было

    allshortestpaths надеюсь есть, и полноценные веса. на этом все валятся, даже нео4ж (на адекватных объемах)

     
  • 1.5, Аноним (5), 14:33, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а есть что-то легкое, консольное по типу sqlite но графо-ориентированное ?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:25, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык networkx - in-memory graph db.
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 16:41, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это питоно-консольное, а хотелось бы просто консольное
     
     
  • 4.9, Массоны Рептилоиды (?), 16:55, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://cayley.gitbook.io/cayley/usage/quickstart-as-lib

    Ну или редиску можно: https://redis.io/docs/stack/graph/

     
     
  • 5.13, Аноним (13), 21:52, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И https://dgraph.io/
     
  • 2.8, YetAnotherOnanym (ok), 16:51, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://db-engines.com/en/systems
    Ишши! Ишши! Должон быть!
     
  • 2.10, лютый жжжжж (?), 18:29, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >легкое, консольное по типу sqlite но графо-ориентированное

    ну ты и чушь спросил, а тебе ещё и отвечают. как субд может быть консольной, это характеристика интерфейса ))

    простейшие графы народ руками кодит. а если заэмбеддить в приложение хочется у той же neo4j есть такой режим. сама она не тяжелая, если ты не на stm запускать будешь

     
     
  • 3.12, Аноним (5), 19:32, 19/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ну ты и чушь спросил, а тебе ещё и отвечают. как субд может быть консольной, это характеристика интерфейса ))

    ля, еще один душный интеллектуал попался
    ясное дело что "консольное по типу sqlite" имелось в виду наличие нативной утилиты командной строки  для выполнения команд к базе данных.

     

  • 1.14, Аноним (14), 23:14, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял чего в этой СУБД хранить можно? Графы какие-то, у нас всех графов и князьев после 1917 перевешали и перестреляли...
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 00:43, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жаль дураков следом не перестреляли, может тупых комментов было бы меньше.
     
     
  • 3.18, аноним228 (?), 01:50, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дураки - это вообще не проплема для человечества. Проблема - это люди обладающие рацио но прикладывающие его к сомнительным видам деятельности.
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:45, 19/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чушь какая-то. Вот был бы на Расте написан, тогда да!
     
     
  • 2.19, аноним228 (?), 01:51, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть шутки от повторения которых они становяться только смешнее. Это не тот случай.  шутки про раст уже надоели.
     
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