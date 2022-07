Выпуск графо-ориентированной СУБД Nebula Graph 3.2

Опубликован выпуск открытой СУБД Nebula Graph 3.2, предназначенной для эффективного хранения крупных наборов связанных между собой данных, образующих граф, который может насчитывать миллиарды узлов и триллионы связей. Проект написан на языке С++ и распространяется под лицензией Apache 2.0. Клиентские библиотеки для обращения к СУБД подготовлены для языков Go, Python и Java. В СУБД применяется распределённая архитектура без разделения ресурсов (shared-nothing), подразумевающая запуск независимых и самодостаточных процессов обработки запросов graphd и процессов хранения storaged. Оркестровкой перемещения данных и предоставлением мета-информации о графе занимается мета-сервис. Для обеспечения согласованности данных используется протокол на базе алгоритма RAFT. Основные особенности Nebula Graph: Обеспечение безопасности через предоставление доступа только аутентифицированным пользователям, полномочия которых задаются через систему управления доступа на основе ролей (RBAC).

Возможность подключения разных типов движков хранения. Поддержка расширения языка формирования запросов новыми алгоритмами.

Обеспечение минимальных задержек при чтении или записи данных и поддержание высокой пропускной способности. При тестировании в кластере из одного узла graphd и трёх узлов storaged БД размером 632 GB, включающей граф из 1.2 миллиарда вершин и 8.4 миллиарда рёбер задержки были на уровне нескольких миллисекунд, а пропускная способность составила до 140 тысяч запросов в секунду.

Линейная масштабируемость.

SQL-подобный язык запросов, достаточной мощный и простой для восприятия. Поддерживаются такие операции, как GO (двунаправленный обход вершин графа), GROUP BY, ORDER BY, LIMIT, UNION, UNION DISTINCT, INTERSECT, MINUS, PIPE (использование результата от предыдущего запроса). Поддерживаются индексы и определяемые пользователем переменные.

Обеспечение высокой доступности и устойчивость к сбоям.

Поддержка создания снапшотов со срезом состояния БД для упрощения создания резервных копий.

Готовность для промышленного применения (уже используется в инфраструктуре компаний JD, Meituan и Xiaohongshu).

Возможность изменения схемы хранения и обновления данных без остановки или влияния на выполняемые операции.

Поддержка TTL для ограничения времени жизни данных.

Команды для управления настройками и хостами хранения.

Инструменты для управления работами и планированием запуска работ (из работ пока поддерживаются COMPACT и FLUSH).

Операции поиска полного пути и кратчайшего пути между заданными вершинами.

Интерфейс OLAP для интеграции со сторонними платформами аналитики.

Утилиты для импорта данных из файлов CSV или из Spark.

Экспорт метрик для мониторинга при помощи Prometheus и Grafana.

Web-интерфейс Nebula Graph Studio для визуализации операций с графом, навигации по графу, проектирования схемы хранения и загрузки данных.





В новом выпуске: Добавлена поддержка функции extract() для извлечения подстроки, соответствующей заданному выражению.

Оптимизированы настройки в файле конфигурации.

Добавлены правила оптимизации для удалений бесполезного оператора AppendVertices и отключения применения фильтров рёбер и вершин.

Сокращён объём данных, копируемых для операции JOIN, а также для операторов Traverse и AppendVertices.

Оптимизирована производительность SHORTEST PATH и SUBGRAPH

Улучшено распределение памяти (задействован Arena Allocator).