Первый стабильный релиз реляционно-графовой СУБД EdgeDB

Доступен первый стабильный релиз СУБД EdgeDB, представляющую собой надстройку над PostgreSQL с реализацией реляционно-графовой модели данных и языка запросов EdgeQL, оптимизированных для работы со сложными иерархическими данными. Код написан на языках Python и Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0. Клиентские библиотеки подготовлены для языков Python, Go, Rust и TypeScript/Javascript. Предоставляется инструментарий командной стоки для управления СУБД и интерактивного выполнения запросов (REPL). Вместо модели данных на основе таблиц в EdgeDB применяется декларативная система на основе объектных типов. Вместо внешних ключей (foreign key) для определения связи между типами применяется связывание ссылками (один объект может использоваться как свойство другого объекта). type Person { required property name -> str; } type Movie { required property title -> str; multi link actors -> Person; } Для ускорения обработки запросов могут применяться индексы. Поддерживаются также такие возможности как строгая типизация свойств, ограничения значений свойств, вычисляемые свойства и хранимые процедуры. Из особенностей объектной схемы хранения EdgeDB, которая чем-то напоминает ORM, отмечается возможность смешивания схем, связывания свойств из разных объектов и интегрированная поддержка JSON. Предоставляются встроенные инструменты для миграции схемы хранения - после изменения схемы, задаваемой в отдельном esdl-файле, достаточно выполнить команду "edgedb migration create" и СУБД проанализирует различия в схеме и в интерактивном режиме сгенерирует скрипт для перехода на новую схему. Автоматически отслеживается история изменения схемы. Для формирования запросов поддерживается как язык запросов GraphQL, так и собственный язык EdgeDB, представляющий собой адаптацию SQL для иерархических данных. Вместо списков результаты запроса оформляются в структурированном виде, а вместо подзапросов и операций JOIN предоставляется возможность указания одного запроса EdgeQL в качестве выражения внутри другого запроса. Поддерживаются транзакции и циклы. select Movie { title, actors: { name } } filter .title = "The Matrix" insert Movie { title := "The Matrix Resurrections", actors := ( select Person filter .name in { 'Keanu Reeves', 'Carrie-Anne Moss', 'Laurence Fishburne' } ) } for number in {0, 1, 2, 3} union ( select { number, number + 0.5 } );