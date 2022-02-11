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Первый стабильный релиз реляционно-графовой СУБД EdgeDB

11.02.2022 23:09

Доступен первый стабильный релиз СУБД EdgeDB, представляющую собой надстройку над PostgreSQL с реализацией реляционно-графовой модели данных и языка запросов EdgeQL, оптимизированных для работы со сложными иерархическими данными. Код написан на языках Python и Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0. Клиентские библиотеки подготовлены для языков Python, Go, Rust и TypeScript/Javascript. Предоставляется инструментарий командной стоки для управления СУБД и интерактивного выполнения запросов (REPL).

Вместо модели данных на основе таблиц в EdgeDB применяется декларативная система на основе объектных типов. Вместо внешних ключей (foreign key) для определения связи между типами применяется связывание ссылками (один объект может использоваться как свойство другого объекта). 


   type Person {
     required property name -> str;
   }
   type Movie {
     required property title -> str;
     multi link actors -> Person;
   }

Для ускорения обработки запросов могут применяться индексы. Поддерживаются также такие возможности как строгая типизация свойств, ограничения значений свойств, вычисляемые свойства и хранимые процедуры. Из особенностей объектной схемы хранения EdgeDB, которая чем-то напоминает ORM, отмечается возможность смешивания схем, связывания свойств из разных объектов и интегрированная поддержка JSON.

Предоставляются встроенные инструменты для миграции схемы хранения - после изменения схемы, задаваемой в отдельном esdl-файле, достаточно выполнить команду "edgedb migration create" и СУБД проанализирует различия в схеме и в интерактивном режиме сгенерирует скрипт для перехода на новую схему. Автоматически отслеживается история изменения схемы.

Для формирования запросов поддерживается как язык запросов GraphQL, так и собственный язык EdgeDB, представляющий собой адаптацию SQL для иерархических данных. Вместо списков результаты запроса оформляются в структурированном виде, а вместо подзапросов и операций JOIN предоставляется возможность указания одного запроса EdgeQL в качестве выражения внутри другого запроса. Поддерживаются транзакции и циклы. 


   select Movie {
     title,
     actors: {
       name
     }
   }
   filter .title = "The Matrix"

   insert Movie {
     title := "The Matrix Resurrections",
     actors := (
       select Person
       filter .name in {
         'Keanu Reeves',
         'Carrie-Anne Moss',
         'Laurence Fishburne'
       }
     )
   }

   for number in {0, 1, 2, 3}
   union (
     select { number, number + 0.5 }
   );


  1. Главная ссылка к новости (https://www.edgedb.com/blog/ed...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск графо-ориентированной СУБД Nebula Graph
  3. OpenNews: Доступна распределённая графо-ориентированная СУБД Dgraph 0.4
  4. OpenNews: Релиз СУБД Neo4j 1.3, ориентированной на хранение графов
  5. OpenNews: Компания Alibaba открыла код распределённой СУБД PolarDB, основанной на PostgreSQL
  6. OpenNews: Опубликована СУБД immudb 1.0, обеспечивающая защиту от искажения данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56682-edgedb
Ключевые слова: edgedb, database, postgresql
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:47, 11/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    годно. с релизом!
     
  • 1.2, Bx (ok), 23:56, 11/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    а где я могу сделать
    select Movie {
         title,
         actors: {
           name
         }
       }
       filter .title = "The Matrix"

    ???
    про инъекции не слышали, поди?

     
  • 1.3, Аноним (3), 00:25, 12/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Графы это хорошо, но nosql выбирают из-за эффективного горизонтального масштабирования из коробки. Для нагруженных проектов отпадает автоматом.
     
     
  • 2.4, Bx (ok), 00:36, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Графы это хорошо, но nosql выбирают из-за эффективного горизонтального масштабирования
    > из коробки. Для нагруженных проектов отпадает автоматом.

    "Эвона, как"(C) И как масштабируются K-V горизонтально?

     
     
  • 3.6, Аноним (3), 00:44, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шардированием K ессно. Вопрос то в чём?
     
     
  • 4.7, Bx (ok), 00:51, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Шардированием K ессно. Вопрос то в чём?

    Это не вопрос, наверное. Про CAP-теорему не все только лишь слышали, все применяют :) Только не все понимают, что делаю это.

     

  • 1.5, Хакер2005 (?), 00:41, 12/02/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Наконец то отличная бд на расте.
     
     
  • 2.8, keydon (ok), 01:06, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От хакеров 2005 года рождения и не ожидал иного.
     
     
  • 3.9, Bx (ok), 01:13, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > От хакеров 2005 года рождения и не ожидал иного.

    17 в этом году - уже взрослый, папа/мама ремня не факт, что дадут, после оплаты штрафа

     

  • 1.10, Регрессивныйперчк (?), 03:04, 12/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Pytorast
     
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