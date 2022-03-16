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Обновление Chrome 99.0.4844.74 с устранением критической уязвимости

16.03.2022 10:58

Компания Google сформировала обновления Chrome 99.0.4844.74 и 98.0.4758.132 (Extended Stable), в которых исправлено 11 уязвимостей, в том числе критическая уязвимость (CVE-2022-0971), позволяющая обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали пока не раскрываются, известно лишь, что критическая уязвимость связана с обращением к уже освобождённой памяти (use-after-free) в браузерном движке Blink.

Из других исправленных уязвимостей можно отметить проблемы с обращением к уже освобождённой памяти в механизме Safe Browsing, API Extensions, Splitscreen, реализации пользовательского интерфейса, стартовой странице (New Tab) и прослойке ANGLE, отвечающей за трансляцию вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan. Кроме того, в обновлении устранено переполнение буфера в коде для работы с GPU.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 99
  3. OpenNews: Google представил Chrome OS Flex, пригодный для установки на любое оборудование
  4. OpenNews: Обновление Chrome 98.0.4758.102 с устранением 0-day уязвимостей
  5. OpenNews: Обновление Chrome 97.0.4692.99 с устранением критической уязвимости
  6. OpenNews: Обновление Chrome 96.0.4664.110 с устранением критической и 0-day уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56862-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 11:05, 16/03/2022 [ответить]  
    		• –3 +/
    > критическая уязвимость связана с обращением к уже освобождённой памяти (use-after-free)

    Ой как неожиданно!))

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:07, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Неожиданный комментария от юзера с неожиданным ником. На самом деле нет.  
     

  • 1.3, Тот_ещё_аноним (ok), 11:17, 16/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Вот хром точно надо на раст переписать.
    Чтоб вообще браузеров не осталось.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:21, 16/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Яндекс выпили?
     
     
  • 2.5, псевдонимус (?), 11:30, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И выпили и закусили.
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 11:39, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    упыри
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:40, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И мэйл.ру. Им хоть кто-то для поиска (исключай тех, кто не умеет менять поиск по умолчанию) пользуется?
     
     
  • 3.8, псевдонимус (?), 11:45, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И мэйл.ру. Им хоть кто-то для поиска (исключай тех, кто не умеет
    > менять поиск по умолчанию) пользуется?

    На смартфонах много людей пользуется поиском не по умолчанию? Вот и ответ.

     
  • 3.9, Аноним (4), 11:48, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользовался рамблером лет 10 назад. Некоторые товары он лучше искал. Может и сейчас какая-то польза есть.
     
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