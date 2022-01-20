The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Chrome 97.0.4692.99 с устранением критической уязвимостей

20.01.2022 09:38

Компания Google сформировала обновления Chrome 97.0.4692.99 и 96.0.4664.174 (Extended Stable), в которых исправлено 26 уязвимостей, в том числе критическая уязвимость (CVE-2022-0289), позволяющая обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали пока не раскрываются, известно лишь, что критическая уязвимость связана с обращением к уже освобождённой памяти (use-after-free) в реализации режима Safe Browsing.

Из других исправленных уязвимостей можно отметить проблемы с обращением к уже освобождённой памяти в механизме изоляции сайтов, технологии Web pack и коде, связанном с обработкой Push-уведомлений, адресной строкой Omnibox, выводом на печать, использованием API Vulkan, редактированием методов ввода, работой с закладками. В инструментах для web-разработчков и просмотрщике PDF-документов PDFium выявлены проблемы, приводящие к переполнению буфера. В система автозаполнения полей, API Storage и API Fenced Frames устранены влияющие на безопасность ошибки в реализации.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 97
  3. OpenNews: В Chrome 97 из настроек будет убрана возможность выборочного удаления Cookie
  4. OpenNews: Релиз Chrome 96
  5. OpenNews: Обновление Chrome 96.0.4664.110 с устранением критической и 0-day уязвимостей
  6. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56544-chrome
Ключевые слова: chrome
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:05, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А может, это всё фейк ради голословных „не обновляетесь? юНе получаете бэкдо^w устранения критической уязвимости”
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 10:29, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мэйбэ мэйбэ!
     

  • 1.4, bugmenot (??), 10:24, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто знает, они в этом патче пофиксили баг, чтобы при перетаскивании вкладки она не создавала новое окно?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 10:30, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может они пофиксили неработавший бэкдор.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:31, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    главное, что бы телеметрия работала как надо
     
  • 2.7, Аноним (8), 10:30, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не баг
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:45, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, что да

    https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=1279532

     

  • 1.10, КО (?), 10:56, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Заходим в русскую википедию:
    Бесплатное программное обеспечение

    Заходим в английскую:
    Proprietary freeware, based on open source components.

    Все что нужно знать о России.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:06, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заходим в русскую википедию:
    Бесплатное программное обеспечение обычно распространяется в готовом к исполнению виде (без исходных кодов) и является проприетарным программным обеспечением.
     
  • 2.12, . (?), 11:13, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, что тебя удивляет? 6ешплатное же ж - ни разу не соврали. А на чем оно там based - кому вообще интересно-то? (Кстати, если ты думаешь что в англоязычной они имели в виду - хромиум, то глубоко заблуждаешься. Имелось в виду только то что он использует кучу библиотек, являющихся open source. Тоже ни разу не врут, но кому и зачем сдалось это знание?)

     
  • 2.13, Аноним (13), 11:14, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лол всё правильно написано, с опущением ненужных обывателю нюансов
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:47, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все в твоих руках поправить этот текст, но ты как я посмотрю так ничего и не сделал. Это русская википедия лично оказывается виновата. Ты типичный русский.  
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:14, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "с обращением к уже освобождённой памяти "
    Ведь ни кто не скажет что самый популярный браузер пишут быдлокодеры, проверяют быдлокодеры, апрувят быдлокодеры и читают потом сырцы те кто не понимают ничего, однако же оп и опять те же самые ошибки.
    Вот почему RUST, имеющий в архитектуре защиты от таких ошибок рулит.
     
     
  • 2.15, Tronis (?), 11:38, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господи да вы уже задрали сосвоим растом, какая разница какой язык.... уверен даже если бы он был на расте ничего бы не поменялось,а если вам так вот нужен раст кто вам мещает написать что-то своё, а мы посмотрим насколько вы не "быдлокодер"
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру