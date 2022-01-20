Обновление Chrome 97.0.4692.99 с устранением критической уязвимостей

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|1.3, Аноним (3), 10:05, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А может, это всё фейк ради голословных „не обновляетесь? юНе получаете бэкдо^w устранения критической уязвимости”
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|1.4, bugmenot (??), 10:24, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто знает, они в этом патче пофиксили баг, чтобы при перетаскивании вкладки она не создавала новое окно?
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|1.10, КО (?), 10:56, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Заходим в русскую википедию:
Бесплатное программное обеспечение
Заходим в английскую:
Proprietary freeware, based on open source components.
Все что нужно знать о России.
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|2.11, Аноним (11), 11:06, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заходим в русскую википедию:
Бесплатное программное обеспечение обычно распространяется в готовом к исполнению виде (без исходных кодов) и является проприетарным программным обеспечением.
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|2.12, . (?), 11:13, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, что тебя удивляет? 6ешплатное же ж - ни разу не соврали. А на чем оно там based - кому вообще интересно-то? (Кстати, если ты думаешь что в англоязычной они имели в виду - хромиум, то глубоко заблуждаешься. Имелось в виду только то что он использует кучу библиотек, являющихся open source. Тоже ни разу не врут, но кому и зачем сдалось это знание?)
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|2.13, Аноним (13), 11:14, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лол всё правильно написано, с опущением ненужных обывателю нюансов
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|2.16, Аноним (16), 11:47, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все в твоих руках поправить этот текст, но ты как я посмотрю так ничего и не сделал. Это русская википедия лично оказывается виновата. Ты типичный русский.
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|1.14, Аноним (14), 11:14, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"с обращением к уже освобождённой памяти "
Ведь ни кто не скажет что самый популярный браузер пишут быдлокодеры, проверяют быдлокодеры, апрувят быдлокодеры и читают потом сырцы те кто не понимают ничего, однако же оп и опять те же самые ошибки.
Вот почему RUST, имеющий в архитектуре защиты от таких ошибок рулит.
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|2.15, Tronis (?), 11:38, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Господи да вы уже задрали сосвоим растом, какая разница какой язык.... уверен даже если бы он был на расте ничего бы не поменялось,а если вам так вот нужен раст кто вам мещает написать что-то своё, а мы посмотрим насколько вы не "быдлокодер"
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