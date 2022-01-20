Обновление Chrome 97.0.4692.99 с устранением критической уязвимостей

Компания Google сформировала обновления Chrome 97.0.4692.99 и 96.0.4664.174 (Extended Stable), в которых исправлено 26 уязвимостей, в том числе критическая уязвимость (CVE-2022-0289), позволяющая обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали пока не раскрываются, известно лишь, что критическая уязвимость связана с обращением к уже освобождённой памяти (use-after-free) в реализации режима Safe Browsing.

Из других исправленных уязвимостей можно отметить проблемы с обращением к уже освобождённой памяти в механизме изоляции сайтов, технологии Web pack и коде, связанном с обработкой Push-уведомлений, адресной строкой Omnibox, выводом на печать, использованием API Vulkan, редактированием методов ввода, работой с закладками. В инструментах для web-разработчков и просмотрщике PDF-документов PDFium выявлены проблемы, приводящие к переполнению буфера. В система автозаполнения полей, API Storage и API Fenced Frames устранены влияющие на безопасность ошибки в реализации.



