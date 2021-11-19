В Chrome 97 из настроек будет убрана возможность выборочного удаления Cookie

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|1.2, 918 (?), 11:15, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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> По мнению Google, доступ к управлению отдельными Cookie для обычного пользователя, не разбирающегося в тонкостях web-разработки, может привести к непредсказуемым нарушениям в работе сайтов
Отличные сайты!
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|2.23, macfaq (?), 12:09, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Второй вопрос: "обычный" пользователь туда (в настройки) лазит?
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|3.33, Аноним (33), 12:58, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что вы уже про…спали точку не возврата. Теперь Хром монополия и уже не спрашивает, а утверждает. И даже переход на ФФ не спасет. Возможно теперь только в метавселенную к цукербургу и то не факт.
Еще есть альтернатива отказ от HTML в пользу любого другого формата хоть бинарного хоть какого, который ты реализуешь своим софтом.
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|4.49, Scriptor (ok), 14:25, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Проблема в том, что куча вещей, нужных в обычной жизни, уже делается через HTML/HTTPS.
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|5.51, Аноним (33), 14:40, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну всё тогда можно не беспокоится и сидеть в цифровом концлагере и не рыпаться. Всегда поражала такая логика. Так бы мы сейчас и сидели на FTP+email как в 70-х 80-х и говорили email и FTP всё делается через них что еще может понадобится?
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|4.78, Kuromi (ok), 17:12, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ничего что в ФФ выборочное удаление кукисов тоже убрали? Предвосхищая вопросы, ДА, их можно удалять через DevTools, но это считается "неофициальным хаком". Из Page Info, который кстати даже из контекстного меню убрали, вы теперь можеет кукисы только сразу все удалять.
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|2.10, Аноним (10), 11:20, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Netsurf в этом году уже перестал сегфолтится на опеннете. Вообще - ни единого сегфолта за вчерашний день.
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|1.4, Фофа (?), 11:17, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так. В "пуку" хром.
Ненужно (тм)
Вообще, строго говоря, ограничивать пользователя в настройках/возможностях - это уже прям плохо. Самоек обидное в этом - это то что остальные браузеры тоже будут перенимать этот "распрекрасный" опыт.
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|2.8, 918 (?), 11:19, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Для тех кому необходимы манипуляции с отдельными Cookie рекомендовано использовать раздел управления хранилищем в инструментах для web-разработчиков
в данном конкретном случае ограничения по сути нет, эти инструменты идут "из коробки"
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|3.46, Аноним (46), 13:27, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В данном случае лягушку подогревают медленно, а не сразу в кипяток.
Потом и там отключат.
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|1.5, A.Stahl (ok), 11:17, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хромом не пользуюсь, так что мне плевать, но почему бы просто не добавить большую кнопку "Сожрать печеньки", а мелкие кнопки не трогать? Тем более что они сами признают, что новый интерфейс "не так нагляден и понятен."
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|2.35, Аноним (33), 12:59, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А когда ФФ закроется что ты будешь делать? Куда побежишь с подводной лодки?
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|3.48, A.Stahl (ok), 14:07, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот когда закроется, тогда и думать буду. В ближайшем обозримом будущем никто закрываться не собирается.
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|4.52, Аноним (33), 14:42, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А мне кажется конец ФФ уже близок сокращение персонала и сокращение прибыли вместе с долей на рынке только нарастает (отрицательный рост ха-ха) Или как в условном 1985 году будем рассуждать что СССР будет существовать вечно?
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|5.55, A.Stahl (ok), 14:47, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не говорю "вечно". Я говорю "На данный момент нет оснований начинать активные поиски альтернативы, поскольку впереди ещё много времени."
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|5.57, Gadel (ok), 14:53, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как начнёт помирать буду смотреть на его форки (ни за что не поверю что не форкнут). жевательно без ДРМ и прочего ненужного.
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|7.77, пох. (?), 17:10, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не, пусть смотрит на паленую луну. Для осознания глубины п-ца.
А те форки без апстрима - полные трупы, они умеют только выпиливать телеметрию (бесконечно и без всякого успеха) и перерисовывать лого.
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|4.67, anonymous (??), 15:20, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот когда закроется, тогда и думать буду. В ближайшем обозримом будущем никто закрываться не собирается.
Firefox уже перешёл на API плагинов хрома. Остался один шаг, чтобы перейти на сам хром и будет как opera.
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|3.79, Kuromi (ok), 17:15, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может и не закроется. Сокращение юзербазы как таковое почти сошло на нет. Вот подужаться придется, да.
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|1.6, freehck (ok), 11:17, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну то есть по мнению гугла, пользователь измельчал настолько, что доступ к кукам ему лучше не давать? Печально.
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|2.15, 918 (?), 11:24, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я на все 146% уверен, что среднестатистический пользователь печеньки воспринимает именно как мучное кулинарное изделие.
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|2.16, пох. (?), 11:25, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По мнению гугла пользователю нех решать,какие куки только трекают, а где безобидный уровень громкости видоса. Ишь чего удумал!
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|3.42, myhand (ok), 13:12, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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По мнению гугла, пользователи достаточно решают, чтобы приводить к "достаточным нарушениям" в работе понапиханой по разным сайтам рекламы.
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|1.7, Sindzicat (?), 11:18, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Не могут разобраться, какие куки у сайта удалить, но могут зарегистрироваться на Github и выложить туда файл со всеми куками... Где вы находите таких пользователей? Зачем вы под них меняете браузер??
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|2.13, Гугл (?), 11:22, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Кто телеметрию не отключает, под тех и подстраиваемся....
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|1.9, Аноним (9), 11:20, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Государства под предлогом защиты детей закручивают гайки.
Баузеры - под предлогом защиты идиотов гитхаба.
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|2.21, Аноним (21), 11:44, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С разморозкой. На детей уже всем плевать, ибо выявлены главные враги общества - белые гетеросексуальные мужчины без QR-кодов. А "идиоты с гитхаба" небось ещё петицию за Столлмана подписывали.
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|3.82, Аноним (-), 17:24, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> белые гетеросексуальные мужчины
В это десятилетие негетеросексуальные назначены
> ещё петицию за Столлмана подписывали.
За или против ? Разные вещи немного.
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|1.18, eugener (ok), 11:30, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Мотивы публикации пользователями своих профилей браузера на GitHub не совсем ясны
Звучит очень загадочно!
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|1.22, Аноним Анонимович Анонимов (?), 11:46, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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«используют GitHub как платформу для переноса базовых настроек.»
:рукалицо:
Классическая борьба с последствиями, а не с причинами. Опять же, пользователи сами выкладывают на гитхаб, а гугол, почему-то, решает за всех. Мда, крайне печальная тенденция.
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|1.24, Аноним (24), 12:10, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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бинарник sqlite редачится не ломая хром? Придётся эту помойку скриптами обвешивать
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|2.40, Аноним (10), 13:10, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Никогда. Веб - на подъёме сейчас. И даже немного душит десктопные приложения, делая их более мультиплатформенными и более удобными в установке. Ну и более жрущими.
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|1.28, Аноним (28), 12:47, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В это время MS Edge имеет удобную страницу просмотра и фильтрации данных и умеет при закрытии браузера чистить все cookie/local storage, кроме указанных исключений. И никто из обычных пользователей не умер. Наоборот функция из разряда "как я раньше без нее жил?".
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|1.29, Nicholass (?), 12:48, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему столько % людей, юзают Chrome?
Что в нем есть такого, что нет в других?
Эко Система? В Edge она тоже есть, может Расширения? Они есть у всех других тоже!
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|2.32, Аноним (27), 12:55, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Специально провоцируешь?)
Edge является независимым браузером? Нет. Вот будет, тогда и можно будет говорить хотя бы что-то. А пока тебе всё Microsoft расскажет и напоёт "Нет аналогов" "Лучший браузер"
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|3.39, Аноним (10), 13:07, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и как ты это оспоришь? По дружественности к пользователю ёж заслуженно становится "лучшим", внедряя удобные фичи. Ещё вне конкуренции опера со своим впн-ом. Здесь кстати он всё ещё нормально работает, не знаю как у вас, напишите.
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|4.45, Аноним (27), 13:26, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если Chromium по сути работает как надо, то использую именно его, а не другие его оболочки. Но современный веб крайне странный: раздулся до всякого... И как мы видим, начинаются всякие манипуляции с куки.
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|2.38, Аноним (33), 13:05, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда заходишь на гугл там напоминалочка «поставь хром» вот все и поставили
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|2.73, псевдонимус (?), 16:53, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он предустановлен в омнофонах. О других браузерах, да и вообще что такое браузер большинство людей не знает.
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|1.31, Аноним (31), 12:54, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очередное подтверждение, что фаерфокс является тестовым полигоном для гугла. В который раз спорные "фичи" сначала внедряют в ФФ (выборочное удаление сколько месяцев назад там убрали?), а затем, когда всё поуляжется можно и в хромчик.
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|3.37, Аноним (10), 13:04, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Librewolf, GNU/IceCat. Или Ungoogled Chromium.
Они хоть не телеметричат в отличии от. Даже не смотря на то, что оба сильно зависят от своих родителей. Точно так же, как и ёж.
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|4.60, Nicholass (?), 14:59, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Brave не плохой, он в освноном кондефициальный, и не более того, чего-то интересного, уникального там нет
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|5.66, Аноним (10), 15:13, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кондефициальный
Именно! "кондефициальный", а не конфиденциальный. См. сообщение ниже.
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|4.65, Аноним (10), 15:11, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слишком телеметричит. Похуже оперы. И какие-то мутные варианты зароботка для себя практикует, на основе продажи данных пользователей.
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|3.59, Nicholass (?), 14:58, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мона и на Edge, любой скажет он не плохой, Опера это простой браузер, это не та, что была раньше
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|2.76, Аноним (76), 17:09, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>выборочное удаление сколько месяцев назад там убрали
Settings -> Privacy & Security -> Manage Data...
Так чего там когда убрали?
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|1.44, Аноним (44), 13:23, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А еще они как будто хотя убрать настройку, отключающую Reading list.
Сейчас чтобы его убрать надо включить Temporarily unexpire M93 flags и Temporarily unexpire M94 flags, и только затем Reading List появится в списке настроек. Что-то с этим листом для чтения не чисто...
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|1.47, Аноним (47), 13:56, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А почему все два нормальных браузера решили стать дном? Что FF, что хром
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|1.50, Аноним (50), 14:25, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По мнению Google, доступ к управлению отдельными Cookie для обычного пользователя, ... может привести к непредсказуемым нарушениям в работе сайтов
> НАРУШЕНИЯМ РАБОТЫ САЙТОВ
... а так же к сбоям в работе электростанций и всех авиаперевозчиков.
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|2.54, Аноним (33), 14:47, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Конец близок! Покайсы! Только удавление настроек кук может тебя спасти!
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|3.83, гугель (?), 17:24, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только. В следующей версии еще что-нибудь удалим и запретим ло...нашим обожаемым пользователям трогать и отключать.
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|2.84, гугель (?), 17:26, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то, для опоздавших родиться - он уже БЫЛ кроссплатформенным.
Я тогда этим сракое6ам популярно объяснил, что либо они сбегают обратно в свой анально-огороженный загончик и сидят не высовываясь, либо с ними будет то же самое что я сделал с адобой.
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|1.64, Аноним (64), 15:09, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Раздел "Settings > Privacy and Security > Site Settings > View permissions and data stored across sites" уже давно указывает на "chrome://settings/content/all".
Начиная с M97 туда же будет вести и раздел "Settings > Privacy and Security > Cookies and other site data > See all cookies and site data", который до этого открывал "chrome://settings/siteData"
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|1.69, Аноним (69), 16:29, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тут еше недавно добавили фичу для блокировки просмотра HTML-кода страниц.
"3260807: Permit blocking of view-source: with URLBlocklist"
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|1.74, Gogi (??), 16:55, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чё этот жидоБрин никак не успокоится?? Давай уже, просто убери строку адреса - пусть всё ведёт в гугль! А юзер молча сидит перед браузером и втыкает в сраную рекламу - ЭТО по его мнению "идеальный браузер"??
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|1.85, mos87 (ok), 17:29, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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web нужно похерить
перейти на приложения-клиенты по изначальной модели X'ов
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