Обновление Chrome 98.0.4758.102 с устранением 0-day уязвимостей

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|2.2, Аноним (2), 10:23, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, но могу предложить какой-нибудь CI/CD. Например номер коммита, дата и т.п.
Т.е. чтобы по такому релизу можно было найти конкретную сборку вплоть до коммита.
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|1.4, Аноним (4), 11:13, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем так подробно рассказывать о уязвимости. Чтобы у тех кто использует браузер было непреодолимое желание обновится?
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|1.5, Аноним (5), 11:23, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему постоянные уязвимости?
Что с вами не так, браузеры? да и вообще веб весь этот ваш..
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|3.9, Аноним (5), 11:45, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По сути бы надо упростить до обычной поисковой строки с последующей выдачей контента, можно по хэшу. Никаких сайтиков быть не должно в прогрессивном мире.
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|3.14, AnyName (?), 12:21, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гоголь так стремица натыкать новых фич чьто если в билде не будет null-day - это будя крах компании "Альпхабет". :|
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|1.6, Zenitur (ok), 11:26, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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VA-API так и не починили? В репо Devuan 11 лежит старый Chromium, однако там VA-API работает
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|2.12, Аноним (12), 12:19, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так используй oldный. Зачем нужен Chromium, когда есть Firefox, в котором VA-API работает? Ещё год назад никакого VA-API за пределами Chrome OS не существовало, только patchенный поддерживал. Что-то изменилось? У меня он только crashился из-за VA-API. Может быть дело в VA-API? Лично у меня он и в FFmpeg сломан.
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|1.15, Rev (?), 13:23, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ведь у Гугла там целый набор специальных комплексов для проверки кода на use-after-free и всякие переполнения. И всё равно приходится 0-day в спешке чинить!
Кстати, а когда был последний 0-day у Фаирфокса?
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