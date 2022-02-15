Обновление Chrome 98.0.4758.102 с устранением 0-day уязвимостей

Компания Google сформировала обновление Chrome 98.0.4758.102, в котором исправлены 11 уязвимостей, в том числе одна опасная проблема, уже применяемая злоумышленниками в эксплоитах (0-day). Детали пока не раскрываются, известно лишь, что уязвимость (CVE-2022-0609) вызвана обращением к области памяти после её освобождения (use-after-free) в коде, связанном с API Web Animations.

Из других опасных уязвимостей отмечается переполнение буфера в системе для работы с группами вкладок, целочисленное переполнение в в IPC-фреймворке Mojo, а также обращения к освобождённым областям памяти в ANGLE (прослойка для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan), коде для взамодействия с GPU и реализациях API File Manager и API Webstore.



