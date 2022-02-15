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Обновление Chrome 98.0.4758.102 с устранением 0-day уязвимостей

15.02.2022 10:14

Компания Google сформировала обновление Chrome 98.0.4758.102, в котором исправлены 11 уязвимостей, в том числе одна опасная проблема, уже применяемая злоумышленниками в эксплоитах (0-day). Детали пока не раскрываются, известно лишь, что уязвимость (CVE-2022-0609) вызвана обращением к области памяти после её освобождения (use-after-free) в коде, связанном с API Web Animations.

Из других опасных уязвимостей отмечается переполнение буфера в системе для работы с группами вкладок, целочисленное переполнение в в IPC-фреймворке Mojo, а также обращения к освобождённым областям памяти в ANGLE (прослойка для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan), коде для взамодействия с GPU и реализациях API File Manager и API Webstore.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 98
  3. OpenNews: Обновление Chrome 97.0.4692.99 с устранением критической уязвимости
  4. OpenNews: Обновление Chrome 96.0.4664.110 с устранением критической и 0-day уязвимостей
  5. OpenNews: Обновление Chrome 94.0.4606.71 с устранением 0-day уязвимостей
  6. OpenNews: Разработчики Chrome экспериментируют с языком программирования Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56701-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, макпыф (ok), 10:17, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > 4758.102

    что генерит эти цифры?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:23, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не знаю, но могу предложить какой-нибудь CI/CD. Например номер коммита, дата и т.п.

    Т.е. чтобы по такому релизу можно было найти конкретную сборку вплоть до коммита.

     
  • 2.3, Аноним (3), 10:57, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Chromium version numbers consist of 4 parts: MAJOR.MINOR.BUILD.PATCH.
    https://www.chromium.org/developers/version-numbers/
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:13, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем так подробно рассказывать о уязвимости. Чтобы у тех кто использует браузер было непреодолимое желание обновится?
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:23, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему постоянные уязвимости?
    Что с вами не так, браузеры? да и вообще веб весь этот ваш..
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:35, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гонка за циферками аукнулась .
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 11:45, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути бы надо упростить до обычной поисковой строки с последующей выдачей контента, можно по хэшу. Никаких сайтиков быть не должно в прогрессивном мире.
     
     
  • 4.10, hshhhhh (ok), 11:58, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мицгол залогиньтесь
     
  • 3.14, AnyName (?), 12:21, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гоголь так стремица натыкать новых фич чьто если в билде не будет null-day - это будя крах компании "Альпхабет". :|
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:04, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора в Gemini уходить.
     

  • 1.6, Zenitur (ok), 11:26, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    VA-API так и не починили? В репо Devuan 11 лежит старый Chromium, однако там VA-API работает
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:19, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так используй oldный. Зачем нужен Chromium, когда есть Firefox, в котором VA-API работает? Ещё год назад никакого VA-API за пределами Chrome OS не существовало, только patchенный поддерживал. Что-то изменилось? У меня он только crashился из-за VA-API. Может быть дело в VA-API? Лично у меня он и в FFmpeg сломан.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:32, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Последние обновления сделали Хром невероятно глючным 👎
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 12:21, 15/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ты ещё с wayland не запускал. Или вообще через ozone.
     

  • 1.15, Rev (?), 13:23, 15/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ведь у Гугла там целый набор специальных комплексов для проверки кода на use-after-free и всякие переполнения. И всё равно приходится 0-day в спешке чинить!

    Кстати, а когда был последний 0-day у Фаирфокса?

     
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