Релиз Chrome 98

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|1.4, bnm (?), 15:14, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Векторные шрифты класс, вот бы придумать формат который смог бы совместить вектор и растр, например если в видео есть текст (втроенные субтитры), его конвертировать в вектор а остальное в растр, тогда при снижении разрешения текст будет всегда различим
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|2.6, InuYasha (??), 15:22, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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За прожигание (рендер) субтитров в видео в соседней галактике пожизненный ыцых с гвоздями.
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|2.7, Аноним (7), 15:24, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В шрифтах с нормальным хинтингом он и так всегда различим.
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|2.11, Аноним (11), 15:46, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лол, в видео софт субтитры и так хранятся текстом, в любом нормальном видеоплеере размер их шрифта можно изменить.
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|2.12, Аноним (12), 15:46, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Контейнеры позволяют иметь встроенные субтитры ТЕКСТОМ и даже шрифты (файлами), например, матрёшка. Зачем тебе векторный формат когда у тебя уже есть текст со всем что нужно и все файлы чтобы его воспроизвести как задумано?
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|1.9, Аноним (9), 15:43, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Поздравляем, лучший браузер! Стандартизация - это всегда хорошо, надеюсь, он вытеснит корявый Firefox
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|1.24, Аноним (26), 16:26, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Запускаешь в виртуальной машине в докере на компе друга и ничего не боишься.
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|1.27, Аноним (27), 16:36, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем свое хранилище сертификатов? У меня линукс и есть уже нормальное в /etc/pki
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|2.37, Аноним (-), 16:56, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем свое хранилище сертификатов? У меня линукс и есть уже нормальное в /etc/pki
Чтобы ты мог ходить только туда, куда угодно Гуглу! А то иш чего удумал!
В ту же тему и постепенное выпиливание HTTP
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55405
> При активации нового режима при попытке открытия страницы по "http://" браузер автоматически попытается вначале открыть ресурс по "https://", а если попытка окажется неудачной отобразит предупреждение с предложением открыть сайт без шифрования.
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|2.38, Аноним (38), 16:59, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем свое хранилище сертификатов?
для устаревших версий винды. На семку, например, под сих пор устанавливается хром, но сертификаты в самой ОСи уже протухают. Вполне возможно, что и на андроиде подобная проблема, т.к. 5.1 уже ни разу не свежий.
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|3.43, Гость (??), 17:34, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За чем вообще выпускать новые версии браузера для старых, давно не поддерживаемых ОС? любой ценой больше пользователей, пусть даже нищих?)
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|2.39, гугель (?), 17:02, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот и нехрен. Я буду решать, какие тебе сертификаты использовать... или каким сертификатом попользовать тебя.
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|2.49, Kuromi (ok), 17:49, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расскажите это Файрфоксу например, который пользует своё хранилище с первого дня и в принципе не собирается переходить на системные.
А С системным в Линуксе беда. Например в Эпифани много раз сталкивался с ситуацией что сайт на Lets Encrypt сертификате не открывается, т.к. в системных сертификатах опять протух какой-то промежуточный рут ЛетсЭнкрипта, ручками добавляй. А в ФФ - актуально все.
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|1.29, Аноним (38), 16:46, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Полное прекращение поддержки второй версии манифеста запланировано на январь 2023 года.
Когда отвалятся все блокировщики рекламы. Будем подождать.
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|1.30, Таня (??), 16:46, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Боже.... Как же он тормозит везде!!!!! Вчера я поставила ZorinOS и приятно удивилась - он на ней работает со скоростью света
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|3.34, Аноним (26), 16:50, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На Зорьке самому нужно работать, а не смотреть как другие пялят.
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|2.35, Аноним (35), 16:54, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гляньте-ка, некто Зорин активно эмулирует, будто у него есть больше, чем один пользователь (сам Зорин)
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|2.47, Гость (??), 17:42, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так оно давно есть на ОС и железе где востребовано чуть больше чем для 0.1% пользователей!
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|1.40, Хромовод (?), 17:08, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хочешь быстрый Хром,
И у тебя Убунту Гном -
Не работа - а понос.
Ну а если ЗоринОС,
Хром - со скоростью света
Супер-быстрый, как ракета.
Это просто наслажденье,
Как клубничное варенье.
А теперь - к тебе вопрос:
Почему не ZorinOS?!
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|1.44, Kuromi (ok), 17:39, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В браузер встроено собственное хранилище корневых сертификатов удостоверяющих центров (Chrome Root Store), которое будет использоваться вместо внешних хранилищ, специфичных для каждой операционной системы. Хранилище реализовано по аналогии с независимым хранилищем корневых сертификатов в Firefox, используемом в качестве первого звена для проверки цепочки доверия сертификатов при открытии сайтов по HTTPS. Новое хранилище пока не используется по умолчанию. Для упрощения перевода конфигураций, завязанных на системные хранилища, и для обеспечения переносимости, какое-то время будет действовать переходный период, в течение которого в Chrome Root Store будет включена полная подборка сертификатов, одобренных на большинстве поддерживаемых платформ."
Вот так инновация! Самое смешное, что Хром ходит по кругу - на ранних стадиях развития у них было "собственное хранилище", целиком взятый из ФФ NSS, со всеми сертификатами. Потом, для упрощения интеграции в систему они от этого отказались и на том же Виндовс стали использовать системный, на остальных ОС вероятно тоже.
И вот - снова вернулись к идее, только теперь это будет Гугловское хранилище, с теми корневыми сертификатами которые они посчитают нужным туда взять. А с учетом того что Хром занимает огого какую долю рынка угроза удаления сертификата будет хорошим рычагов. Не удивлюсь если они потом под шумок свое хранилище еще и read-only сделают (В ФФ можно добавлять свои сертифкаты).
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|1.46, Аноним (46), 17:41, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие гадости происходят с TLS. Теперь кланяться надо не только сертификационным центрам, а им в свою очередь разрабам операционных систем, чтобы их корневые сертификаты добавили в систему, но и в великое и независимое chrome/firefox cert storage. И каждый в этой цепочке может сломать вам шифрование, а то и весь сайт если он заранее не предусмотрел это.
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|2.48, Аноним (46), 17:42, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давайте поищем, какие есть альтернативы TLS? Чтобы без поклонов, платных услуг и автообновляющих скриптов, способных запустить любой код на ваших серверах
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