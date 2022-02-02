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Релиз Chrome 98

02.02.2022 14:53

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 98. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Следующий выпуск Chrome 99 запланирован на 1 марта.

Основные изменения в Chrome 98:

  • В браузер встроено собственное хранилище корневых сертификатов удостоверяющих центров (Chrome Root Store), которое будет использоваться вместо внешних хранилищ, специфичных для каждой операционной системы. Хранилище реализовано по аналогии с независимым хранилищем корневых сертификатов в Firefox, используемом в качестве первого звена для проверки цепочки доверия сертификатов при открытии сайтов по HTTPS. Новое хранилище пока не используется по умолчанию. Для упрощения перевода конфигураций, завязанных на системные хранилища, и для обеспечения переносимости, какое-то время будет действовать переходный период, в течение которого в Chrome Root Store будет включена полная подборка сертификатов, одобренных на большинстве поддерживаемых платформ.
  • Продолжается реализация плана по усилению защиты от атак, связанных с обращением к ресурсам в локальной сети или на компьютере пользователя (localhost) из скриптов, загружаемых при открытии сайта. Подобные запросы используются злоумышленниками для осуществления CSRF-атак на маршрутизаторы, точки доступа, принтеры, корпоративные web-интерфейсы и другие устройства и сервисы, принимающие запросы только из локальной сети.

    Для защиты от подобных атак в случае обращения к любым субресурсам во внутренней сети, браузер начнёт отправлять явный запрос полномочия загрузки подобных субресурсов. Запрос полномочий осуществляется через отправку на сервер основного сайта запроса CORS (Cross-Origin Resource Sharing) с заголовком "Access-Control-Request-Private-Network: true", перед обращением ко внутренней сети или к localhost. При подтверждении операции в ответ на данный запрос сервер должен вернуть заголовок "Access-Control-Allow-Private-Network: true". В Chrome 98 проверка реализована в тестовом режиме и в случае отсутствия подтверждения в web-консоли отображается предупреждение, но сам запрос субресурса не блокируется. Блокировку планируется включить не раньше выпуска Chrome 101.

  • В настройки учётной записи интегрированы средства для управления включением расширенного режима защиты от опасных сайтов (Enhanced Safe Browsing), в котором активируются дополнительные проверки для защиты от фишинга, вредоносной активности и прочих угроз в Web. При активации режима в учётной записи Google теперь будет выводиться предложение активировать режим и в Chrome.
  • Добавлена модель для выявления попыток фишинга на стороне клиента, реализованная с использованием платформы машинного обучения TFLite (TensorFlow Lite) и не требующая отправки данных для выполнения проверки на стороне Google (при этом отправляется телеметрия c информацией о версии модели и вычисленных весовых коэфициентах для каждой категории). При выявлении попытки фишинга пользователю перед открытием подозрительного сайта будет показана страница с предупреждением.
  • В API Client Hints, развиваемого в качестве замены заголовка User-Agent и позволяющего выборочно отдавать данные о конкретных параметрах браузера и системы (версия, платформа и т.д.) только после запроса сервером, реализована возможность подстановки в список идентификаторов браузера фиктивных названий, по аналогии с используемым в TLS механизмом GREASE (Generate Random Extensions And Sustain Extensibility). Например, помимо '"Chrome"; v="98"' и '"Chromium"; v="98"' в список может быть добавлен случайный идентификатор несуществующего браузера '"(Not;Browser"; v="12"'. Подобная подстановка позволит выявлять проблемы с обработкой идентификаторов неизвестных браузеров, которые приводят к тому, что альтернативные браузеры вынуждены притворяться другими популярными браузерами, чтобы обойти проверку по спискам допустимых браузеров.
  • Начиная с 17 января в каталог Chrome Web Store перестали приниматься дополнения, использующие вторую версию манифеста Chrome. Новые дополнения теперь будут приниматься только с третьей версией манифеста. Разработчики ранее добавленных дополнений, как и раньше, смогут публиковать обновления со второй версией манифеста. Полное прекращение поддержки второй версии манифеста запланировано на январь 2023 года.
  • Добавлена поддержка цветных векторных шрифтов в формате COLRv1 (подмножество шрифтов OpenType, содержащих помимо векторных глифов слой c информацией о цвете), которые могут применяться, например, для создания многоцветных emoji. В отличие от ранее поддерживаемого формата COLRv0 в COLRv1 появилась возможность использования градиентов, наложений и трансформаций. Формат также предоставляет компактную форму хранения, обеспечивает эффективное сжатие и допускает повторное использование контуров, что позволяет существенно уменьшить размер шрифта. Например, шрифт Noto Color Emoji в растровом представлении занимает 9MB, а в векторном формате COLRv1 - 1.85MB.
  • В режиме Origin Trials (экспериментальные возможности, требующие отдельной активации) реализован API Region Capture, позволяющий кадрировать захватываемое видео. Например, кадрирование может понадобиться в web-приложениях, осуществляющих захват видео с содержимыми своей вкладки, для вырезания определённого содержимого перед отправкой. Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта.
  • В CSS-свойство "contain-intrinsic-size" добавлена поддержка значения "auto", при указании которого будет использован последний запомненный размер элемента (при использовании вместе с "content-visibility: auto" разработчику не нужно угадывать отрисованный размер элемента).
  • Добавлено свойство AudioContext.outputLatency, через которое можно узнать сведения о прогнозируемой задержке перед выводом звука (задержка между запросом звука и началом обработки полученных данных устройством вывода звука).
  • CSS-свойство color-scheme, дающее возможность определить в каких цветовых схемах может быть корректно показан элемент ("light", "dark", "day mode" и "night mode"), добавлен параметр "only", позволяющий исключить принудительное изменение цветовой схемы для отдельных HTML-элементов. Например, для если указать "div { color-scheme: only light }", то для элемента div будет использоваться только светлая тема, даже если в браузере будет принудительно включено тёмное оформление.
  • В CSS добавлена поддержка media-запросов 'dynamic-range' и 'video-dynamic-range' для определения наличия экрана, поддерживающего HDR (High Dynamic Range).
  • В функцию window.open() добавлена возможность выбора открытия ссылки в новой вкладке, новом окне или всплывающем окне. Кроме того, свойство window.statusbar.visible теперь возвращает "false" для всплывающих окон и "true" для вкладок и окон. 
    
   const popup = window.open('_blank','','popup=1'); // Открыть во всплывающем окне
   const tab = window.open('_blank','','popup=0'); // Открыть во вкладке
  • Для окон и worker-ов реализован метод structuredClone(), позволяющий создавать рекурсивные копии объектов, включающие свойства не только указанного объекта, но и всех других объектов, на которые ссылается текущий объект.
  • В Web Authentication API добавлена поддержка расширения спецификации FIDO CTAP2, позволяющего задать минимальный допустимый размер PIN-кода (minPinLength).
  • Для устанавливаемых обособленных web-приложений добавлен компонент Window Controls Overlay, расширяющий экранную область приложения на всё окно, включая область заголовка, на который накладываются штатные кнопки управления окном (закрытие, минимизация, максимизация). Web-приложение может управлять отрисовкой и обработкой ввода во всём окне, за исключением наложенного блока с кнопками управления окном.
  • В WritableStreamDefaultController добавлено свойство обработки сигналов, возвращающее объект AbortSignal, при помощи которого можно сразу останавливать операции записи в WritableStream, не дожидаясь их завершения.
  • В WebRTC удалена поддержка механизма согласования ключей SDES, который в 2013 году был объявлен организацией IETF устаревшим из-за проблем с безопасностью.
  • По умолчанию отключён API U2F (Cryptotoken), который ранее объявлен устаревшим и ему на смену пришёл API Web Authentication. API U2F будет полностью удалён в Chrome 104.
  • В API Directory объявлено устаревшим поле installed_browser_version, вместо которого предложено новое поле pending_browser_version, отличающееся тем, что в нём содержится информация о версии браузера с учётом загруженных, но не применённых обновлений (т.е. версия, которая будет действовать после перезапуска браузера).
  • Убраны параметры, позволявшие вернуть поддержку TLS 1.0 и 1.1.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Добавлена вкладка для оценки работы кэша перехода (Back-forward cache), обеспечивающего мгновенный переход при использовании кнопок "Назад" и "Вперёд". Добавлена возможность эмуляции медаизапросов forced-colors. В редакторе Flexbox добавлены кнопки для поддержки свойств row-reverse и column-reverse. Во вкладке "Changes" обеспечено отображение изменений после форматирования кода, что упрощает разбор минифицированных страниц.

    Реализация панели просмотра кода обновлена до выпуска редактора кода CodeMirror 6, в котором значительно повышена производительность работы с очень большими файлами (WASM, JavaScript), решены проблемы со случайными смещениями при навигации и улучшены рекомендации системы автодополнения при редактировании кода. В панель с CSS-свойствами добавлена возможность фильтрации вывода по имени или значению свойства.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 27 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 19 премий на сумму 88 тысяч долларов США (две премии $20000, одна премия $12000, две премии $7500, четыре премии $1000 и по одной премии в $7000, $5000, $3000 и $2000.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 97
  3. OpenNews: В Chromium и браузерах на его основе ограничено удаление поисковых систем
  4. OpenNews: В Chrome 97 из настроек будет убрана возможность выборочного удаления Cookie
  5. OpenNews: В Chromium добавлена возможность локального запрета просмотра кода web-страниц
  6. OpenNews: Результаты оптимизации Chromium, реализованные проектом RenderingNG
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56619-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, bnm (?), 15:14, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Векторные шрифты класс, вот бы придумать формат который смог бы совместить вектор и растр, например если в видео есть текст (втроенные субтитры), его конвертировать в вектор а остальное в растр, тогда при снижении разрешения текст будет всегда различим
     
     
  • 2.6, InuYasha (??), 15:22, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    За прожигание (рендер) субтитров в видео в соседней галактике пожизненный ыцых с гвоздями.
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:24, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В шрифтах с нормальным хинтингом он и так всегда различим.
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:46, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лол, в видео софт субтитры и так хранятся текстом, в любом нормальном видеоплеере размер их шрифта можно изменить.
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:46, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Контейнеры позволяют иметь встроенные субтитры ТЕКСТОМ и даже шрифты (файлами), например, матрёшка. Зачем тебе векторный формат когда у тебя уже есть текст со всем что нужно и все файлы чтобы его воспроизвести как задумано?
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:24, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не будем забывать, какая компания придумала и внедрила цветные векторные глифы:

    https://docs.microsoft.com/en-us/typography/opentype/spec/colr

     

  • 1.5, InuYasha (??), 15:20, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Подожду Chrome 98 SE.
     
  • 1.9, Аноним (9), 15:43, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Поздравляем, лучший браузер! Стандартизация - это всегда хорошо, надеюсь, он вытеснит корявый Firefox
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:28, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давным давно.
     
     
  • 3.28, Александр Бородин (?), 16:42, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    например я и моя команда из 100 человек используем мозиллу
     

  • 1.13, Аноним (9), 15:53, 02/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:55, 02/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (9), 15:55, 02/02/2022 Скрыто модератором
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  • 2.18, Аноним (18), 16:09, 02/02/2022 Скрыто модератором
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  • 3.21, Аноним (-), 16:23, 02/02/2022 Скрыто модератором
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  • 2.20, gachilinux (?), 16:21, 02/02/2022 Скрыто модератором
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  • 2.25, Аноним (22), 16:27, 02/02/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.24, Аноним (26), 16:26, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запускаешь в виртуальной машине в докере на компе друга и ничего не боишься.
     
  • 1.27, Аноним (27), 16:36, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем свое хранилище сертификатов? У меня линукс и есть уже нормальное в /etc/pki
     
     
  • 2.37, Аноним (-), 16:56, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем свое хранилище сертификатов? У меня линукс и есть уже нормальное в /etc/pki

    Чтобы ты мог ходить только туда, куда угодно Гуглу! А то иш чего удумал!
    В ту же тему и постепенное выпиливание HTTP
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55405
    > При активации нового режима при попытке открытия страницы по "http://" браузер автоматически попытается вначале открыть ресурс по "https://", а если попытка окажется неудачной отобразит предупреждение с предложением открыть сайт без шифрования.

     
  • 2.38, Аноним (38), 16:59, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем свое хранилище сертификатов?

    для устаревших версий винды. На семку, например, под сих пор устанавливается хром, но сертификаты в самой ОСи уже протухают. Вполне возможно, что и на андроиде подобная проблема, т.к. 5.1 уже ни разу не свежий.

     
     
  • 3.43, Гость (??), 17:34, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За чем вообще выпускать новые версии браузера для старых, давно не поддерживаемых ОС? любой ценой больше пользователей, пусть даже нищих?)
     
  • 2.39, гугель (?), 17:02, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и нехрен. Я буду решать, какие тебе сертификаты использовать... или каким сертификатом попользовать тебя.
     
  • 2.49, Kuromi (ok), 17:49, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажите это Файрфоксу например, который пользует своё хранилище с первого дня и в принципе не собирается переходить на системные.
    А С системным в Линуксе беда. Например в Эпифани много раз сталкивался с ситуацией что сайт на Lets Encrypt сертификате не открывается, т.к. в системных сертификатах опять протух какой-то промежуточный рут ЛетсЭнкрипта, ручками добавляй. А в ФФ - актуально все.
     

  • 1.29, Аноним (38), 16:46, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Полное прекращение поддержки второй версии манифеста запланировано на январь 2023 года.

    Когда отвалятся все блокировщики рекламы. Будем подождать.

     
  • 1.30, Таня (??), 16:46, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Боже.... Как же он тормозит везде!!!!! Вчера я поставила ZorinOS и приятно удивилась - он на ней работает со скоростью света
     
     
  • 2.31, Таня (??), 16:47, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тоже на Зорьке он очень шустро работал
     
     
  • 3.32, Даша (??), 16:47, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у меня
     
  • 3.33, Вика (??), 16:48, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у меня
     
  • 3.34, Аноним (26), 16:50, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Зорьке самому нужно работать, а не смотреть как другие пялят.
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 17:41, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    юмор уровня опеннет
     
  • 2.35, Аноним (35), 16:54, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гляньте-ка, некто Зорин активно эмулирует, будто у него есть больше, чем один пользователь (сам Зорин)
     

  • 1.36, Аноним (36), 16:55, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ускорение бы аппаратное в видео...
     
     
  • 2.47, Гость (??), 17:42, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оно давно есть на ОС и железе где востребовано чуть больше чем для 0.1% пользователей!
     

  • 1.40, Хромовод (?), 17:08, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочешь быстрый Хром,
    И у тебя Убунту Гном -
    Не работа - а понос.
    Ну а если ЗоринОС,
    Хром - со скоростью света
    Супер-быстрый, как ракета.
    Это просто наслажденье,
    Как клубничное варенье.
    А теперь - к тебе вопрос:
    Почему не ZorinOS?!
     
     
  • 2.41, ВАЗ (?), 17:10, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я рыгаю
     

  • 1.42, Аноним (42), 17:22, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузеры не нужны!
     
  • 1.44, Kuromi (ok), 17:39, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В браузер встроено собственное хранилище корневых сертификатов удостоверяющих центров (Chrome Root Store), которое будет использоваться вместо внешних хранилищ, специфичных для каждой операционной системы. Хранилище реализовано по аналогии с независимым хранилищем корневых сертификатов в Firefox, используемом в качестве первого звена для проверки цепочки доверия сертификатов при открытии сайтов по HTTPS. Новое хранилище пока не используется по умолчанию. Для упрощения перевода конфигураций, завязанных на системные хранилища, и для обеспечения переносимости, какое-то время будет действовать переходный период, в течение которого в Chrome Root Store будет включена полная подборка сертификатов, одобренных на большинстве поддерживаемых платформ."

    Вот так инновация! Самое смешное, что Хром ходит по кругу - на ранних стадиях развития у них было "собственное хранилище", целиком взятый из ФФ NSS, со всеми сертификатами. Потом, для упрощения интеграции в систему они от этого отказались и на том же Виндовс стали использовать системный, на остальных ОС вероятно тоже.

    И вот - снова вернулись к идее, только теперь это будет Гугловское хранилище, с теми корневыми сертификатами которые они посчитают нужным туда взять. А с учетом того что Хром занимает огого какую долю рынка угроза удаления сертификата будет хорошим рычагов. Не удивлюсь если они потом под шумок свое хранилище еще и read-only сделают (В ФФ можно добавлять свои сертифкаты).

     
  • 1.46, Аноним (46), 17:41, 02/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие гадости происходят с TLS. Теперь кланяться надо не только сертификационным центрам, а им в свою очередь разрабам операционных систем, чтобы их корневые сертификаты добавили в систему, но и в великое и независимое chrome/firefox cert storage. И каждый в этой цепочке может сломать вам шифрование, а то и весь сайт если он заранее не предусмотрел это.
     
     
  • 2.48, Аноним (46), 17:42, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте поищем, какие есть альтернативы TLS? Чтобы без поклонов, платных услуг и автообновляющих скриптов, способных запустить любой код на ваших серверах
     

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