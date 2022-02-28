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Доступен вариант дистрибутива AlmaLinux для архитектуры PowerPC

28.02.2022 22:54

В дистрибутиве AlmaLinux 8.5, ранее выпущенном для систем x86_64 и ARM/AArch64, реализована поддержка архитектуры PowerPC (ppc64l). Для загрузки доступно три варианта iso-образов: загрузочный (770 МБ), минимальный (1.8 ГБ) и полный (9 ГБ).

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.5 и может использоваться в качестве прозрачной замены CentOS 8. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*, созданию репозитория "devel" с дополнительными пакетами и сборочными зависимостями.

Напомним, что дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 решено прекратить в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS 8 также позиционируются VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ), Oracle Linux и SUSE Liberty Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/alm...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.5, продолжающий развитие CentOS 8
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.5, идущего на смену CentOS
  4. OpenNews: Официально представлен дистрибутив CentOS Stream 9
  5. OpenNews: Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5
  6. OpenNews: Компания IBM открыла наработки, связанные с процессором A2O POWER
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56778-almalinux
Ключевые слова: almalinux, power
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Обсуждение (2) RSS
  • 4, Аноним (4), 01:02, 01/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ну и кому сие нужно? Просто реклама.
     
     
  • 5, i (??), 03:20, 01/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не кормите его
     

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