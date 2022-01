Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.64

С наскоку под strawberry-perl окружением не собирается ))

win7-32bit

cmake 3.22.1.0

sb-perl-5.32.1.1-32bit

свежесобранное pcre2 видит

...

mkdir lighttpd-1.4.64\bld

cd lighttpd-1.4.64\bld

cmake -G "MinGW Makefiles" -DWITH_PCRE2=1 -DWITH_OPENSSL=1 -DWITH_ZLIB=1 -D CMAKE_BUIL

D_TYPE=Release -D CMAKE_MAKE_PROGRAM=gmake -D CMAKE_C_COMPILER=gcc -D CMAKE_CXX_COMPILER

=g++ -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=d:/srv/opt ..

...

-- Configuring done

CMake Error at src/CMakeLists.txt:883 (add_executable):

Cannot find source file: xgetopt.c Tried extensions .c .C .c++ .cc .cpp .cxx .cu .mpp .m .M .mm .ixx .cppm .h

.hh .h++ .hm .hpp .hxx .in .txx .f .F .for .f77 .f90 .f95 .f03 .hip .ispc