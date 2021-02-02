Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.59 с включением модуля HTTP/2

2.7 , Гость ( ?? ), 23:41, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В каком продакшне, полтора запроса в секунду или тысячи? вцелом интересен только наличием модулей mod_status и mod_cgi, после запоздания с HTTP/2 на пять лет, не нужон.

3.8 , Аноним ( 8 ), 00:03, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Использую mod_fastcgi. ЧЯДНТ?

4.9 , Гость ( ?? ), 00:13, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – mod_fastcgi он для FastCGI, им самим не запустить произвольный скрипт.

5.10 , Аноним ( 8 ), 00:19, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно, и даже можно указать количество процессов. Балансировка нагрузки вроде тоже имеется, но я в нагрузке не проверял пока.

5.13 , Аноним ( - ), 00:21, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > mod_fastcgi он для FastCGI, им самим не запустить произвольный скрипт. Протокол fastcgi и не подразумевает "произвольный скрипт". Он подразумевает сервер fastcgi. Произвольный скрипт - таки не обязан быть сервером fastcgi.

2.12 , Аноним ( - ), 00:20, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кто-нибудь использовал в продакшне? Как по сравнению с nginx? Сервак как сервак, работает в общем то. В свое время был у яндекса на яндексмирроре. Как минимум раньше была тупая проблема что память не отдавалась если ответ от бэкэнда потребовал увеличить буфер. Оно буферило весь ответ и если бэк удумает исоху выгружать - ну, значит, вот столько он будет жрать и никогда это уже не отдаст. Однако судя по комитам - это таки даже попытались починить.

