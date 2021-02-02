Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.59 с включением модуля HTTP/2

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|1.2, Аноним (2), 22:44, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> добавление поддержки алгоритма сжатия zstd в mod_deflate
А что есть уже такие браузеры?)
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|2.6, Анонимленьлогиниться (?), 23:18, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браузеры не знаю, а curl умеет, и все кто через libcurl работают (а это до фига софта) тоже, соответственно, поддерживают. RFC уже два года как висит..
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|1.5, zzz (??), 23:08, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь использовал в продакшне? Как по сравнению с nginx?
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|2.7, Гость (??), 23:41, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В каком продакшне, полтора запроса в секунду или тысячи? вцелом интересен только наличием модулей mod_status и mod_cgi, после запоздания с HTTP/2 на пять лет, не нужон.
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|4.9, Гость (??), 00:13, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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mod_fastcgi он для FastCGI, им самим не запустить произвольный скрипт.
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|5.10, Аноним (8), 00:19, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно, и даже можно указать количество процессов. Балансировка нагрузки вроде тоже имеется, но я в нагрузке не проверял пока.
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|5.13, Аноним (-), 00:21, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> mod_fastcgi он для FastCGI, им самим не запустить произвольный скрипт.
Протокол fastcgi и не подразумевает "произвольный скрипт". Он подразумевает сервер fastcgi. Произвольный скрипт - таки не обязан быть сервером fastcgi.
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|2.12, Аноним (-), 00:20, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто-нибудь использовал в продакшне? Как по сравнению с nginx?
Сервак как сервак, работает в общем то. В свое время был у яндекса на яндексмирроре. Как минимум раньше была тупая проблема что память не отдавалась если ответ от бэкэнда потребовал увеличить буфер. Оно буферило весь ответ и если бэк удумает исоху выгружать - ну, значит, вот столько он будет жрать и никогда это уже не отдаст.
Однако судя по комитам - это таки даже попытались починить.
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