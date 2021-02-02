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Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.59 с включением модуля HTTP/2

02.02.2021 21:26

Состоялся релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.59. В новой версии представлено 84 изменения, в основном связанных с устранением ошибок. Ключевым новшеством выпуска стало включение по умолчанию поддержки протокола HTTP/2, который ранее был предложен в форме опции.

Из других улучшений можно отметить добавление поддержки алгоритма сжатия zstd в mod_deflate и включение в состав нового модуля mod_ajp13 с реализацией коннектора к Apache Tomcat, поддерживающего протокол AJPv13.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.lighttpd.net/arti...)
  2. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.58
  3. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.56 с поддержкой HTTP/2
  4. OpenNews: Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.54 с включением нормализации URL
  5. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.5
  6. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.46 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54512-lighttpd
Ключевые слова: lighttpd, http
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  • 1.1, menangen (?), 22:03, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эта новость греет душу. Как и новости о Слаке и святом Патрике
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:19, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только в слаке идёёт apache в дистре
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:44, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > добавление поддержки алгоритма сжатия zstd в mod_deflate

    А что есть уже такие браузеры?)

     
     
  • 2.6, Анонимленьлогиниться (?), 23:18, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузеры не знаю, а curl умеет, и все кто через libcurl работают (а это до фига софта) тоже, соответственно, поддерживают. RFC уже два года как висит..
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:48, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем лучше nginx?
     
     
  • 2.4, Голум (?), 22:55, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем хуже apache
     

  • 1.5, zzz (??), 23:08, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто-нибудь использовал в продакшне? Как по сравнению с nginx?
     
     
  • 2.7, Гость (??), 23:41, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В каком продакшне, полтора запроса в секунду или тысячи? вцелом интересен только наличием модулей mod_status и mod_cgi, после запоздания с HTTP/2 на пять лет, не нужон.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:03, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую mod_fastcgi. ЧЯДНТ?
     
     
  • 4.9, Гость (??), 00:13, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mod_fastcgi он для FastCGI, им самим не запустить произвольный скрипт.
     
     
  • 5.10, Аноним (8), 00:19, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, и даже можно указать количество процессов. Балансировка нагрузки вроде тоже имеется, но я в нагрузке не проверял пока.
     
  • 5.13, Аноним (-), 00:21, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > mod_fastcgi он для FastCGI, им самим не запустить произвольный скрипт.

    Протокол fastcgi и не подразумевает "произвольный скрипт". Он подразумевает сервер fastcgi. Произвольный скрипт - таки не обязан быть сервером fastcgi.

     
  • 2.12, Аноним (-), 00:20, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-нибудь использовал в продакшне? Как по сравнению с nginx?

    Сервак как сервак, работает в общем то. В свое время был у яндекса на яндексмирроре. Как минимум раньше была тупая проблема что память не отдавалась если ответ от бэкэнда потребовал увеличить буфер. Оно буферило весь ответ и если бэк удумает исоху выгружать - ну, значит, вот столько он будет жрать и никогда это уже не отдаст.

    Однако судя по комитам - это таки даже попытались починить.

     
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