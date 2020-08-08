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Релиз http-сервера Apache 2.4.46 с устранением уязвимостей

08.08.2020 13:02

Опубликован релиз HTTP-сервера Apache 2.4.46 (выпуски 2.4.44 и 2.4.45 были пропущены), в котором представлено 17 изменений и устранено 3 уязвимости:

  • CVE-2020-11984 - переполнение буфера в модуле mod_proxy_uwsgi, котороя может привести к утечке информации или выполнении кода на сервере при отправке специально оформленного запроса. Эксплуатация уязвимости осуществляется через передачу очень длинного HTTP-заголовка. Для защиты добавлена блокировка заголовков, длиннее 16K (ограничение, определённое в спецификации протокола).
  • CVE-2020-11993 - уязвимость в модуле mod_http2, позволяющая вызвать крах процесса при отправке запроса со специально оформленным заголовком HTTP/2. Проблема проявляется при включении отладки или трассировки в модуле mod_http2 и выражается в повреждении содержимого памяти из-за состояния гонки при сохранении информации в логе. Проблема не проявляется при выставлении LogLevel в значение "info".
  • CVE-2020-9490 - уязвимость в модуле mod_http2, позволяющая вызвать крах процесса при отправке через HTTP/2 запроса со специально оформленным значением заголовка 'Cache-Digest' (крах возникает при попытке выполнения операции HTTP/2 PUSH для ресурса). Для блокирования уязвимости можно использовать настройку "H2Push off".
  • CVE-2020-11985 - уязвимость mod_remoteip, позволяющая организовать спуфинг IP-адресов при проксировании, используя mod_remoteip и mod_rewrite. Проблема проявляется только для выпусков с 2.4.1 по 2.4.23.

Наиболее заметные изменения, не связанные с безопасностью:

  • Из mod_http2 удалена поддержка черновой спецификации kazuho-h2-cache-digest, продвижение которой прекращено.
  • Изменено поведение директивы "LimitRequestFields" в mod_http2, указание значения 0 теперь отключает ограничение.
  • В mod_http2 обеспечена обработка основных и вторичных (master/secondary) соединений и пометка методов в зависимости от использования.
  • В случае получения некорректного содержимого заголовка Last-Modified от скрипта FCGI/CGI, данный заголовок теперь удаляется, а не заменяется за эпохальное время (Unix epoch).
  • В код добавлена функция ap_parse_strict_length() для строгого разбора размера контента.
  • В mod_proxy_fcgi в ProxyFCGISetEnvIf обеспечено удаление переменных окружения, если заданное выражение возвращает False.
  • Устранено состояние гонки и возможный крах mod_ssl при использовании сертификата клиента, заданного через настройку SSLProxyMachineCertificateFile.
  • Устранена утечка памяти в mod_ssl.
  • В mod_proxy_http2 обеспечено использование параметра прокси "ping" при проверке работоспособности нового или повторно используемого соединения с бэкендом.
  • Прекращено связывание httpd с опцией "-lsystemd", если активирован mod_systemd.
  • В mod_proxy_http2 обеспечен учёт настройки ProxyTimeout при ожидании входящих данных через соединения с бэкендом.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
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  4. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.43
  5. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.55
  6. OpenNews: Уязвимость в http-сервере Nostromo, приводящая к удалённому выполнению кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53517-apache
Ключевые слова: apache, httpd
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Обсуждение (2) RSS
  • 2, Аноним (2), 13:54, 08/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Слафся проваславный веб-сервер
     
  • 3, Аноним (3), 14:32, 08/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Многие помойные хостинги до сих пор юзают древнюю версию 2.4.6.
     

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