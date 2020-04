Релиз http-сервера Apache 2.4.43

2.5 , Аноним ( 2 ), 13:40, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Потому что твои "надежные" альтернативы не являются надежными. И уж что автор нжинкса вложил в своё поделие и с какой целью это ему одному известно. А если он еще раз откажется делать что ему сказали на него еще раз Рамблер наедет или не Рамблер.

3.7 , Аноним ( 4 ), 13:41, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А апач сделан добрыми людьми с добрейшими намерениями?

4.14 , Аноним ( 14 ), 14:48, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да.

2.6 , Аноним ( 3 ), 13:40, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы не трогать то, что работает. Удивишься, но на том же mod_perl дофига чего работает до сих пор. Для новых проектов смысла не вижу.

2.9 , Аноним ( 1 ), 13:45, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Хм, а я для своего сайта на php взял apache. Думал это вроде как стандарт веб-серверов, а с ним что-то не так, оказывается, не пойму, однако. А все ведь работает, эх

3.15 , Аноним ( 14 ), 14:52, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – пхп итак медленный и выбор любого другого вебсервера ему никак не поможет(в плане производительности), так что можно расслабится и получать удовольствие.

4.21 , Аноним ( 1 ), 15:58, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кто быстрый и кому выбор поможет?

4.23 , Аноним ( 3 ), 16:07, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поможет, если кроме php есть еще хотя бы статика.

3.24 , Аноним ( 3 ), 16:13, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если у тебя посещаемость в полтора анонима, то, конечно, разницы никакой. А если много, и среди них далеко не все с гигабитными каналами - то смотри: пхп нужно по процессу на запрос. Процесс - штука тяжелая, много процессов - много контекст-свитчей, мало процессов - не успеют обработать все запросы. Ходят к тебе 100 пользователей в секунду с медленных 3g/edge соединений. Апач будет держать процесс, пока они медленно и печально не получат ответ. А nginx - это 1-2-3-4... воркеров (больше, чем ядер, запускать бессмысленно), быстренько прочитает ответ от php-fpm в память, а потом эффективненько отдаст всем сразу в рамках epoll based fsm. Вместо php-fpm можно и апач с mod-php запустить слушать юникс-сокет, а на него проксировать nginx-ом. Принцип ничего не изменится, разве что апач памяти больше жрет.

4.29 , нах. ( ? ), 17:02, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – открою вам страшную тайну: "процесс штука тяжелая" - это только в вашей б-жественной десяточке.

В современных (~2000+ года издания) юникс-лайк системах процесс сам по себе - примерно так же "тяжел", как и userspace реализация "epoll based fsm". Разница в реальном мире есть, но не на порядки, а максимум в разы.

И если процесс висит на синхронном socket write - твое "3g" никаких контекст-свитчей не вызывает, пока весь буфер не уедет на ту сторону. А проблемы обычно возникают (на современном железе и на современных задачах) как раз с быстрыми юзерами на быстром канале, запросы которых просто не успевает обрабатывать сам php. nginx тут может ограничено помочь, кэшируя его выхлоп, но это очередная область магии, доступная (без последствий в виде залипшей в кэше устаревшей информации) немногим. В свое время кое-кто делал замены на bitrix + memcache + nginx в разных комбинациях. Получилось что собственное кэширование битрикса (а ведь сложно найти большее уродство) - эффективнее любого внешнего, не знающего, что можно кэшировать, а что бессмысленно. 5.31 , Аноним ( 3 ), 17:30, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для сотен процессов (а больше с пхп без кэша в статику и не выйдет) действительно в разы. А для статики - на порядки (раздай префорком c10k, я посмотрю). Кэшировать html в мемкеше - это вообще затея дурная, кэшировать надо в фс и отдавать статикой. В современных ОС, а не в вашей десяточке, вся свободная память используется под кэш фс. Соответственно, задача в случае cache hit сводится к отдаче статики, см. выше.

2.12 , Аноним ( 12 ), 14:41, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для веб разработки на пэхэпэ

Пока ввиларибо разворачивают окружение на докер

В вилабаджо пушат вопросы с фичами

3.13 , Аноним ( 12 ), 14:42, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Коммиты с фичами*

4.16 , нах. ( ? ), 15:11, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а код для комита берется из вопроса на stackoverflow, да, мы поняли твою опечатку ;-)

2.19 , нах. ( ? ), 15:29, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Просто из интереса. Для чего в 2020 году кому-то использовать апач? адекватная система конфигурирования, вообще лишенная arcane magic (rewrite отделен от всей остальной конфигурации, используется ограниченно и легко отлаживаем - тоже отдельно от всего остального), а не "if is evil", но вот вам шесть костылей и четыре подпорки вместо двух частных случаев его использования, вложенные конфигурации работают не так как кажется, поэтому используйте уродливый include везде где надо один и тот же набор параметров. Простой и понятный mod_php, вместо танцев с граблями вокруг fastcgi_params и fastcgi.conf и отдельными вокруг fpm-враппера. Поддержка изоляции виртуальных хостов по разным userid, полезная далеко не только shared hosting. А единственный, в общем-то, непонятно даже, минус ли - некоторые пережитки юникс-идеологии, немодные в эпоху новых стандартов. То есть непонятно скорее для чего в 2020м году нужен геморрой с nginx, автор которого таки да, еще и русский. В 2010м было понятно, полуработающий апач2 и никакой другой альтернативы. 2.26 , BlackRot ( ok ), 16:43, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Причины две: это лень учится новому и вторая это использование апача на шаред хостингах, где у юзеров нет доступа к файлам конфигурации сервера но есть .htaccess

3.28 , нах. ( ? ), 16:50, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – типичный снобизм модных-современных "быстрообучаемых", которые на самом деле ни нового не умеют, ни старого. И да, .htaccess полезен не только и не столько на shared.

2.33 , Нанобот ( ok ), 18:09, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Для чего в 2020 году кому-то использовать апач? У 1С есть модуль для апача и iis и нету для nginx (по крайней мере раньше так было)