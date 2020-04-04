Релиз http-сервера Apache 2.4.43

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|1.1, Аноним (1), 13:24, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Systemd? В моём apache?
Интересно, что за интеграция имеется в виду, может кто знающий рассказать?
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|2.3, Аноним (3), 13:36, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот смотри, я два раза кликнул по mod_systemd, нажал правой кнопкой, выбрал Search in Google, и перешел по первой же ссылке и прочитал. Попробуй сам, может, тоже получится
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|2.8, анон (?), 13:43, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это называется "вместо портянки на баше, надо всего лишь юнит на пару строк"))
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|4.20, нах. (?), 15:32, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну зачем вы так? Это ж не зонд, там кода на три строчки, пойдите и убедитесь сами. Простая анальная пробка, из цельного куска пластика, без скрытого функционала. Для тех, кому без нее уже и сидеть как-то непривычно.
На что, собственно, автор предыдущего коммента и намекал.
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|3.30, OpenEcho (?), 17:21, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вангую, что подключение к сокету, открытому systemd, а не самим апачем.
Ну так системда это давно уже делает почти для всех сетевых демонов, перехватывая на себя все сокеты. Благодаря этому фокусу, не осилившие баш, свято верят, что система стала грузится быстрее, хотя на самом деле, зависимости демонов она не решает, так как невозможно стартануть сеть, не подготовив файловую систему и т.д. и т.п. Эта гидра делает обманку в виде сокетов к которым ПОТОМ по мере старта подключаются демоны. В итоге задача достигнута, - контроль над проходящим трафиком, и люди не осилившие баш видят заветный логин в несколько секунд (не смотря на то, что демоны все еще грузятся в фоне... ) и продолжают скакать "как все", - к простоте, забывая, что за все плюшки надо платить за overengineered прослойку, цель которой проста как мир, - подгребсти всех под себя и иметь власть и профит
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|1.4, Аноним (4), 13:37, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Просто из интереса. Для чего в 2020 году кому-то использовать апач? Какие причины есть для этого?
Не троллинг, просто хочу услышать мнение людей. Есть же более надёжные альтернативы, например nginx.
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|2.5, Аноним (2), 13:40, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что твои "надежные" альтернативы не являются надежными. И уж что автор нжинкса вложил в своё поделие и с какой целью это ему одному известно. А если он еще раз откажется делать что ему сказали на него еще раз Рамблер наедет или не Рамблер.
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|2.6, Аноним (3), 13:40, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы не трогать то, что работает. Удивишься, но на том же mod_perl дофига чего работает до сих пор.
Для новых проектов смысла не вижу.
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|2.9, Аноним (1), 13:45, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Хм, а я для своего сайта на php взял apache. Думал это вроде как стандарт веб-серверов, а с ним что-то не так, оказывается, не пойму, однако. А все ведь работает, эх
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|3.15, Аноним (14), 14:52, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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пхп итак медленный и выбор любого другого вебсервера ему никак не поможет(в плане производительности), так что можно расслабится и получать удовольствие.
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|3.24, Аноним (3), 16:13, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если у тебя посещаемость в полтора анонима, то, конечно, разницы никакой.
А если много, и среди них далеко не все с гигабитными каналами - то смотри: пхп нужно по процессу на запрос. Процесс - штука тяжелая, много процессов - много контекст-свитчей, мало процессов - не успеют обработать все запросы. Ходят к тебе 100 пользователей в секунду с медленных 3g/edge соединений. Апач будет держать процесс, пока они медленно и печально не получат ответ. А nginx - это 1-2-3-4... воркеров (больше, чем ядер, запускать бессмысленно), быстренько прочитает ответ от php-fpm в память, а потом эффективненько отдаст всем сразу в рамках epoll based fsm.
Вместо php-fpm можно и апач с mod-php запустить слушать юникс-сокет, а на него проксировать nginx-ом. Принцип ничего не изменится, разве что апач памяти больше жрет.
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|4.29, нах. (?), 17:02, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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открою вам страшную тайну: "процесс штука тяжелая" - это только в вашей б-жественной десяточке.
В современных (~2000+ года издания) юникс-лайк системах процесс сам по себе - примерно так же "тяжел", как и userspace реализация "epoll based fsm". Разница в реальном мире есть, но не на порядки, а максимум в разы.
И если процесс висит на синхронном socket write - твое "3g" никаких контекст-свитчей не вызывает, пока весь буфер не уедет на ту сторону.
А проблемы обычно возникают (на современном железе и на современных задачах) как раз с быстрыми юзерами на быстром канале, запросы которых просто не успевает обрабатывать сам php. nginx тут может ограничено помочь, кэшируя его выхлоп, но это очередная область магии, доступная (без последствий в виде залипшей в кэше устаревшей информации) немногим.
В свое время кое-кто делал замены на bitrix + memcache + nginx в разных комбинациях. Получилось что собственное кэширование битрикса (а ведь сложно найти большее уродство) - эффективнее любого внешнего, не знающего, что можно кэшировать, а что бессмысленно.
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|5.31, Аноним (3), 17:30, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для сотен процессов (а больше с пхп без кэша в статику и не выйдет) действительно в разы. А для статики - на порядки (раздай префорком c10k, я посмотрю).
Кэшировать html в мемкеше - это вообще затея дурная, кэшировать надо в фс и отдавать статикой. В современных ОС, а не в вашей десяточке, вся свободная память используется под кэш фс. Соответственно, задача в случае cache hit сводится к отдаче статики, см. выше.
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|2.12, Аноним (12), 14:41, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для веб разработки на пэхэпэ
Пока ввиларибо разворачивают окружение на докер
В вилабаджо пушат вопросы с фичами
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|4.16, нах. (?), 15:11, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а код для комита берется из вопроса на stackoverflow, да, мы поняли твою опечатку ;-)
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|2.19, нах. (?), 15:29, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Просто из интереса. Для чего в 2020 году кому-то использовать апач?
адекватная система конфигурирования, вообще лишенная arcane magic (rewrite отделен от всей остальной конфигурации, используется ограниченно и легко отлаживаем - тоже отдельно от всего остального), а не "if is evil", но вот вам шесть костылей и четыре подпорки вместо двух частных случаев его использования, вложенные конфигурации работают не так как кажется, поэтому используйте уродливый include везде где надо один и тот же набор параметров.
Простой и понятный mod_php, вместо танцев с граблями вокруг fastcgi_params и fastcgi.conf и отдельными вокруг fpm-враппера.
Поддержка изоляции виртуальных хостов по разным userid, полезная далеко не только shared hosting.
А единственный, в общем-то, непонятно даже, минус ли - некоторые пережитки юникс-идеологии, немодные в эпоху новых стандартов.
То есть непонятно скорее для чего в 2020м году нужен геморрой с nginx, автор которого таки да, еще и русский. В 2010м было понятно, полуработающий апач2 и никакой другой альтернативы.
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|2.26, BlackRot (ok), 16:43, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Причины две: это лень учится новому и вторая это использование апача на шаред хостингах, где у юзеров нет доступа к файлам конфигурации сервера но есть .htaccess
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|3.28, нах. (?), 16:50, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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типичный снобизм модных-современных "быстрообучаемых", которые на самом деле ни нового не умеют, ни старого.
И да, .htaccess полезен не только и не столько на shared.
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|2.33, Нанобот (ok), 18:09, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для чего в 2020 году кому-то использовать апач?
У 1С есть модуль для апача и iis и нету для nginx (по крайней мере раньше так было)
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|1.10, Аноним (10), 13:52, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлен новый модуль mod_systemd, обеспечивающий интеграцию с системным менеджером systemd.
Следующий шаг, включить Apache в состав Systemd
systemd-apached
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|1.25, Аноним (25), 16:37, 04/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Добавлен новый модуль mod_systemd, обеспечивающий интеграцию с системным менеджером systemd
При init/upstart такой χеρни не было
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