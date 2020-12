Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.56 с поддержкой HTTP/2

2.4 , Сишник ( ? ), 11:53, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И вообще, нужность обоих под сомнением: можно взять linux, вырубить нахрен все модули еще на этапе компиляции, и получится сервер, умеющий (и, соответственно, уязвимый) еще меньше, чем http - можно слать сырые данные через epoll.

3.6 , Аноним ( 1 ), 11:55, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Демагоги нынче скучные пошли -- одни и те же демагогические приемчики: https://ru.rationalwiki.org/wiki/Доведение_до_абсурда «Данный приём нередко используется как защита, при невозможности опровергнуть веские аргументы оппонента, из-за отсутствия собственных контраргументов».

4.11 , Сишник ( ? ), 12:15, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Почему абсурд, я например, юзал epoll - по моему, самое логичное решение для соединения между частями распределённого сишного приложения, да и для обслуживания вебни обёртка websockets тривиально над epoll делается.

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:53, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Только вот нгинкс нигде кроме снг особо не используется. 😬

Да и вообще, чего они копирайты на рамблеровские до сих пор не поменяли?

3.8 , Аноним ( 1 ), 11:57, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > нигде кроме снг особо не используется Во-первых -- а мы с тобой где? Не в СНГ?

Во-вторых, твои слова откровенное вранье: https://stackshare.io/stackups/lighttpd-vs-nginx

3.9 , ilyafedin ( ok ), 11:59, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > использует cloudflare

> нигде кроме снг особо не используется 3.10 , qweqwe ( ? ), 12:00, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Только вот нгинкс нигде кроме снг особо не используется. Пруфы!

2.7 , ryoken ( ok ), 11:56, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И шо, оно таки влезет в роутер?

3.13 , Lex ( ?? ), 12:32, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в йотвоский модем влезает жеж..

4.14 , ryoken ( ok ), 13:04, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в йотвоский модем влезает жеж.. Вот нахрена в модеме nginx, убейте не понимаю. Чтоб обогревателем работало?