Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.56 с поддержкой HTTP/2

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|1.1, Аноним (1), 11:31, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Lighttpd 1.4.56 с поддержкой HTTP/2
Теперь это не Lighttpd, а Fattpd.
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|1.3, Аноним (1), 11:37, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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И вообще, нужность проекта под сомнением: можно взять нгинкс, вырубить нахрен все модули еще на этапе компиляции, и получится сервер, умеющий (и, соответственно, уязвимый) еще меньше, чем Fattpd.
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|2.4, Сишник (?), 11:53, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И вообще, нужность обоих под сомнением: можно взять linux, вырубить нахрен все модули еще на этапе компиляции, и получится сервер, умеющий (и, соответственно, уязвимый) еще меньше, чем http - можно слать сырые данные через epoll.
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|4.11, Сишник (?), 12:15, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему абсурд, я например, юзал epoll - по моему, самое логичное решение для соединения между частями распределённого сишного приложения, да и для обслуживания вебни обёртка websockets тривиально над epoll делается.
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|2.5, Аноним (5), 11:53, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Только вот нгинкс нигде кроме снг особо не используется. 😬
Да и вообще, чего они копирайты на рамблеровские до сих пор не поменяли?
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|3.10, qweqwe (?), 12:00, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Только вот нгинкс нигде кроме снг особо не используется.
Пруфы!
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|4.14, ryoken (ok), 13:04, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в йотвоский модем влезает жеж..
Вот нахрена в модеме nginx, убейте не понимаю. Чтоб обогревателем работало?
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|1.16, Аноним (16), 13:20, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Молодцы, только как-то поздно. При всей модности nginx лайти всегда нравился больше, но стагнация проекта и бесполезное заигрывание с
lighttpd2 привели к неминуемой миграции на Nginx. теперь вот "ребят, смотрите что могу" - ээ, не, не пойдет)
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