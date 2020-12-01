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Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.56 с поддержкой HTTP/2

01.12.2020 11:15

Опубликован релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.56. В новой версии представлено 600 изменений. Наиболее существенным новшеством стала реализация поддержки протокола HTTP/2, который пока отключён по умолчанию и для активации требует установки опций "server.h2proto" и "server.h2c" в server.feature-flags.

Другие улучшения:

  • Помимо ранее доступного модуля mod_openssl, использующего OpenSSL, предложено ещё четыре модуля mod_mbedtls, mod_wolfssl, mod_gnutls и mod_nss с реализациями TLS на базе библиотек mbedTLS, wolfSSL, GnuTLS и NSS.
  • Для всех TLS-модулей, кроме mod_mbedtls, реализована поддержка отправки запросов проверки состояния сертификатов при помощи расширения OCSP stapling (заверенный удостоверяющим центром ответ OCSP передаётся обслуживающим сайт сервером при согласовании TLS-соединения).
  • Для всех TLS-модулей кроме mod_nss реализована поддержка ротации сессионных ключей.
  • В mod_deflate добавлена поддержка сжатия с использованием алгоритма Brotli.
  • В mod_proxy включено использование HTTP/1.1 при отправке запросов бэкендам (ранее использовался HTTP/1.0).
  • Добавлена поддержка обработки возвращаемых бэкендами информационных флагов в 103 коде ответа, используемых для передачи сведений о ресурсах, которые потребуются при обработке страницы для организации упреждающей загрузки (RFC 8297).
  • Добавлен режим мягкого перезапуска (graceful restart) с передачей ранее используемых дескрипторов соединений (включается через server.systemd-socket-activation = "enable" и активацию опций "server.graceful-restart-bg" и "server.graceful-shutdown-timeout" в server.feature-flags.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.lighttpd.net/arti...)
  2. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.55
  3. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.5 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Разработчики Qt представили встроенный http-сервер
  5. OpenNews: Уязвимость в http-сервере Nostromo, приводящая к удалённому выполнению кода
  6. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.46 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54174-lighttpd
Ключевые слова: lighttpd
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  • 1.1, Аноним (1), 11:31, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Lighttpd 1.4.56 с поддержкой HTTP/2

    Теперь это не Lighttpd, а Fattpd.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:33, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чойта?
     

  • 1.3, Аноним (1), 11:37, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И вообще, нужность проекта под сомнением: можно взять нгинкс, вырубить нахрен все модули еще на этапе компиляции, и получится сервер, умеющий (и, соответственно, уязвимый) еще меньше, чем Fattpd.
     
     
  • 2.4, Сишник (?), 11:53, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И вообще, нужность обоих под сомнением: можно взять linux, вырубить нахрен все модули еще на этапе компиляции, и получится сервер, умеющий (и, соответственно, уязвимый) еще меньше, чем http - можно слать сырые данные через epoll.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 11:55, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Демагоги нынче скучные пошли -- одни и те же демагогические приемчики:

        https://ru.rationalwiki.org/wiki/Доведение_до_абсурда

    «Данный приём нередко используется как защита, при невозможности опровергнуть веские аргументы оппонента, из-за отсутствия собственных контраргументов».

     
     
  • 4.11, Сишник (?), 12:15, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему абсурд, я например, юзал epoll - по моему, самое логичное решение для соединения между частями распределённого сишного приложения, да и для обслуживания вебни обёртка websockets тривиально над epoll делается.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:53, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Только вот нгинкс нигде кроме снг особо не используется. 😬
    Да и вообще, чего они копирайты на рамблеровские до сих пор не поменяли?
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 11:57, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нигде кроме снг особо не используется

    Во-первых -- а мы с тобой где? Не в СНГ?
    Во-вторых, твои слова откровенное вранье: https://stackshare.io/stackups/lighttpd-vs-nginx

     
  • 3.9, ilyafedin (ok), 11:59, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > использует cloudflare
    > нигде кроме снг особо не используется
     
  • 3.10, qweqwe (?), 12:00, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Только вот нгинкс нигде кроме снг особо не используется.

    Пруфы!

     
  • 2.7, ryoken (ok), 11:56, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И шо, оно таки влезет в роутер?
     
     
  • 3.13, Lex (??), 12:32, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в йотвоский модем влезает жеж..
     
     
  • 4.14, ryoken (ok), 13:04, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в йотвоский модем влезает жеж..

    Вот нахрена в модеме nginx, убейте не понимаю. Чтоб обогревателем работало?

     

  • 1.12, xm (ok), 12:29, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не прошло и 10 лет, а таки HTTP/2 там появился
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:07, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если он не на расте написан, то фигня полная!
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:20, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы, только как-то поздно. При всей модности nginx лайти всегда нравился больше, но стагнация проекта и бесполезное заигрывание с
    lighttpd2 привели к неминуемой миграции на Nginx. теперь вот "ребят, смотрите что могу" - ээ, не, не пойдет)
     
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