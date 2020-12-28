Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.58

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|1.1, Тупень (?), 11:23, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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лично мне хватает nginx, но я допускаю, что это кому-то всё же нужно
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|3.3, КО (?), 11:31, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Настолько пофиг, что прокомментировал?
Ты уже проиграл в игру.
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|6.6, Гэндальф (?), 11:42, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Само собой, я уже давно чилю в Валиноре и изредка почитываю опеннет дабы усмирять этих троллей -- тут им таки раздолье!
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|3.8, Тупень (?), 11:43, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> этим вашим nginx
он не мой... и не рамблерский уж точно, обойдутся
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|3.15, flkghdfgklh (?), 13:14, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кого волнуют рашкованские бредни? Код nginx под BSD, Nginx Inc. принадлежит F5 входящей в TOP-500. На то что там вы у себя бредите всему миру пофигу
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|2.12, Diozan (ok), 12:25, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я не профессионал. Nginx и Apache не осилил. А с этим живу уже много лет чистой платонической любовью без всяческих сношений и жёсткого секса. Отличный сервер.
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|5.22, Гость (??), 15:35, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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одно соединение на несколько запросов, скорость, особенно с tls 1.3
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|7.27, Diozan (ok), 16:38, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вдруг у него dial-up? Там несколько лишних пакетиков очень критично.
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|8.30, Гость (??), 17:02, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в первую очередь это нужно не для себя, а посетителей и поисковиков, каждый байт... текст свёрнут, показать
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|4.26, Diozan (ok), 16:36, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блин... Теперь ночами спать не буду... размышляя, как же мне теперь жить без http2... Вот, ведь, узнал на свою голову...
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|5.31, Гость (??), 17:12, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поразмышляй лучше над lighttpd и его конфигом в сравнении nginx, вся его простота и легкость мнимая, на nginx многое реализуется гораздо красивей)
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|6.32, Diozan (ok), 17:40, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поразмышлял. Он у меня хорошо структурирован и прекрасно комментирован.
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|3.19, Ivan_83 (ok), 15:05, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я апач не стал даже трогать, юзал лайти пару лет, потом свалил на nginx.
У лайти не достаточно функционала для моих потребностей.
Если сваливать с nginx, то придётся часть функционала реализовывать кодом самостоятельно.
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|2.16, Кровосток (?), 13:20, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну раз, я зарабатываю себе на хлеб IT-ремеслом, то стало быть я профессионал.
И вполне себе ставлю на мини-хостингах (когда требуется одно веб-приложение поднять), связку FLMP.
Работает без пинков, без заминок и без проблем. За годы использования - никаких трудностей не отлавливал. Зачем хейтить инструмент - если он работает?
И при этом есть и apache'вые инсталляции, там где разработчик сайта говорит в качестве требования - apache, я с ним не борюсь, а ставлю то что просят. А в качестве реверс прокси nginx для набора хостов и статики.
Не могу понять стремления обязательно что-то унизить в противовес чему-то другому.
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|3.33, lone_wolf (ok), 17:43, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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FLMP как расшифровывается?
MP-mysql+php
L подозреваю Lighttpd а F тогда что?
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|4.34, Кровосток (?), 17:44, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> FLMP как расшифровывается?
> MP-mysql+php
> L подозреваю Lighttpd а F тогда что?
Это замена буквы L в LAMP'е. Linux => FreeBSD. А всё остальное верно.
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|4.35, Кровосток (?), 17:47, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> FLMP как расшифровывается?
> MP-mysql+php
> L подозреваю Lighttpd а F тогда что?
А, ну и несущественно конечно, но конкретно в моём случае исходная M(MySQL) => M(MariaDB) :)
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|1.18, Аноним (18), 14:11, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как там дела обстоят с поддержкой HTTP/3?
Хотя судя по всему они даже HTTP/2 до сих пор до конца не осилили.
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|2.29, Diozan (ok), 16:40, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как и с любой другой технологией, не достигшей технологической зрелости. Никак. И это правильно. Сервер нужен для работы, а не отлавливания багов.
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|1.20, Аноним (20), 15:08, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не понял. Судя по комментариям, есть товарищи, которые используют его на серверах. Но какой в этом смысл, если сами авторы позиционируют его в первую очередь для встраиваемых систем
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