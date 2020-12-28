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Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.58

28.12.2020 11:20

Опубликован релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.56. В новой версии представлено 30 изменений, в основном связанных с устранением ошибок. Выпуск представляет интерес главным образом анонсом предстоящих изменений, которые могут повлиять на поведение и обратную совместимость:

  • В будущем выпуске планируется включить по умолчанию поддержку HTTP/2.
  • В режиме недеструктивной остановки работы (graceful restart/shutdown) будет применён таймаут в 5 секунд, который отводится на завершение обработки остающихся запросов (ранее ожидание не лимитировалось). Для изменения таймаута можно будет использовать флаг "server.feature-flags += ("server.graceful-shutdown-timeout" => 5)".
  • Объявлен устаревшим модуль mod_compress, вместо которого следует использовать mod_deflate (специфичные для mod_compress настройки будут удалены в будущем выпуске).
  • Объявлен устаревшим модуль mod_geoip, вместо которого следует использовать mod_maxminddb.
  • Объявлен устаревшим модуль mod_authn_mysql, вместо которого следует использовать mod_authn_dbi.
  • Объявлен устаревшим модуль mod_mysql_vhost, вместо которого следует использовать mod_vhostdb_dbi или mod_vhostdb_mysql.
  • Объявлен устаревшим модуль mod_cml, вместо которого следует использовать mod_magnet.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.lighttpd.net/arti...)
  2. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.56 с поддержкой HTTP/2
  3. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.55
  4. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.5 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Уязвимость в http-сервере Nostromo, приводящая к удалённому выполнению кода
  6. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.46 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54326-lighttpd
Ключевые слова: lighttpd, http
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  • 1.1, Тупень (?), 11:23, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    лично мне хватает nginx, но я допускаю, что это кому-то всё же нужно
     
     
  • 2.2, Гэндальф (?), 11:24, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    лично мне пофиг что там тебе хватает
     
     
  • 3.3, КО (?), 11:31, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Настолько пофиг, что прокомментировал?
    Ты уже проиграл в игру.
     
     
  • 4.4, Гэндальф (?), 11:33, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато выиграл войну кольца
     
     
  • 5.5, Аноним (5), 11:38, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С тобой всё понятно.
     
     
  • 6.6, Гэндальф (?), 11:42, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Само собой, я уже давно чилю в Валиноре и изредка почитываю опеннет дабы усмирять этих троллей -- тут им таки раздолье!
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:42, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что там с судом? Опасно этим вашим nginx пользоваться.
     
     
  • 3.8, Тупень (?), 11:43, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > этим вашим nginx

    он не мой... и не рамблерский уж точно, обойдутся

     
  • 3.15, flkghdfgklh (?), 13:14, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кого волнуют рашкованские бредни? Код nginx под BSD, Nginx Inc. принадлежит F5 входящей в TOP-500. На то что там вы у себя бредите всему миру пофигу
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:33, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В SOHO роутерах для Web UI нужно
     

  • 1.9, Иваня (?), 11:46, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хрень, а не http сервер, его многие профессионалы хейтят.
     
     
  • 2.10, MasterSlave (?), 11:53, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Многие профессиАналы ты хотел сказать?
     
  • 2.11, хацкер (ok), 12:01, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    а что они не хейтят? свежевыжатые смузи?
     
  • 2.12, Diozan (ok), 12:25, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я не профессионал. Nginx и Apache не осилил. А с этим живу уже много лет чистой платонической любовью без всяческих сношений и жёсткого секса. Отличный сервер.
     
     
  • 3.14, Гость (??), 13:13, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как можно было жить без http2?? на локалхосте?)
     
     
  • 4.21, YetAnotherOnanym (ok), 15:20, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что в нём есть такого остро необходимого, чего нет в 1.1?
     
     
  • 5.22, Гость (??), 15:35, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    одно соединение на несколько запросов, скорость, особенно с tls 1.3
     
     
  • 6.24, YetAnotherOnanym (ok), 15:53, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё никто не умирал от того, что по сети прошло несколько лишних пакетов.
     
     
  • 7.27, Diozan (ok), 16:38, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг у него dial-up? Там несколько лишних пакетиков очень критично.
     
     
  • 8.30, Гость (??), 17:02, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в первую очередь это нужно не для себя, а посетителей и поисковиков, каждый байт... текст свёрнут, показать
     
  • 4.26, Diozan (ok), 16:36, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин... Теперь ночами спать не буду... размышляя, как же мне теперь жить без http2... Вот, ведь, узнал на свою голову...
     
     
  • 5.31, Гость (??), 17:12, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поразмышляй лучше над lighttpd и его конфигом в сравнении nginx, вся его простота и легкость мнимая, на nginx многое реализуется гораздо красивей)
     
     
  • 6.32, Diozan (ok), 17:40, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поразмышлял. Он у меня хорошо структурирован и прекрасно комментирован.
     
  • 3.19, Ivan_83 (ok), 15:05, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я апач не стал даже трогать, юзал лайти пару лет, потом свалил на nginx.
    У лайти не достаточно функционала для моих потребностей.
    Если сваливать с nginx, то придётся часть функционала реализовывать кодом самостоятельно.
     
  • 2.16, Кровосток (?), 13:20, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну раз, я зарабатываю себе на хлеб IT-ремеслом, то стало быть я профессионал.

    И вполне себе ставлю на мини-хостингах (когда требуется одно веб-приложение поднять), связку FLMP.
    Работает без пинков, без заминок и без проблем. За годы использования - никаких трудностей не отлавливал. Зачем хейтить инструмент - если он работает?

    И при этом есть и apache'вые инсталляции, там где разработчик сайта говорит в качестве требования - apache, я с ним не борюсь, а ставлю то что просят. А в качестве реверс прокси nginx для набора хостов и статики.

    Не могу понять стремления обязательно что-то унизить в противовес чему-то другому.  

     
     
  • 3.23, YetAnotherOnanym (ok), 15:52, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > обязательно что-то унизить

    А как же ещё самоутверждаться?

     
  • 3.33, lone_wolf (ok), 17:43, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FLMP как расшифровывается?
    MP-mysql+php
    L подозреваю Lighttpd а F тогда что?
     
     
  • 4.34, Кровосток (?), 17:44, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > FLMP как расшифровывается?
    > MP-mysql+php
    > L подозреваю Lighttpd а F тогда что?

    Это замена буквы L в LAMP'е. Linux => FreeBSD. А всё остальное верно.

     
  • 4.35, Кровосток (?), 17:47, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > FLMP как расшифровывается?
    > MP-mysql+php
    > L подозреваю Lighttpd а F тогда что?

    А, ну и несущественно конечно, но конкретно в моём случае исходная M(MySQL) => M(MariaDB) :)

     

  • 1.18, Аноним (18), 14:11, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как там дела обстоят с поддержкой HTTP/3?
    Хотя судя по всему они даже HTTP/2 до сих пор до конца не осилили.
     
     
  • 2.29, Diozan (ok), 16:40, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и с любой другой технологией, не достигшей технологической зрелости. Никак. И это правильно. Сервер нужен для работы, а не отлавливания багов.
     

  • 1.20, Аноним (20), 15:08, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понял. Судя по комментариям, есть товарищи, которые используют его на серверах. Но какой в этом смысл, если сами авторы позиционируют его в первую очередь для встраиваемых систем
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:16, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его встраивают вовнутрь сервера.
     
  • 2.28, Diozan (ok), 16:39, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё вторая очередь. И третья.
     

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