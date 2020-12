Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.58

2.10 , MasterSlave ( ? ), 11:53, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Многие профессиАналы ты хотел сказать?

2.11 , хацкер ( ok ), 12:01, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – а что они не хейтят? свежевыжатые смузи?

2.12 , Diozan ( ok ), 12:25, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Я не профессионал. Nginx и Apache не осилил. А с этим живу уже много лет чистой платонической любовью без всяческих сношений и жёсткого секса. Отличный сервер.

3.14 , Гость ( ?? ), 13:13, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как можно было жить без http2?? на локалхосте?)

4.21 , YetAnotherOnanym ( ok ), 15:20, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А что в нём есть такого остро необходимого, чего нет в 1.1?

5.22 , Гость ( ?? ), 15:35, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – одно соединение на несколько запросов, скорость, особенно с tls 1.3

6.24 , YetAnotherOnanym ( ok ), 15:53, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё никто не умирал от того, что по сети прошло несколько лишних пакетов.

7.27 , Diozan ( ok ), 16:38, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вдруг у него dial-up? Там несколько лишних пакетиков очень критично.

8.30 , Гость ( ?? ), 17:02, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать в первую очередь это нужно не для себя, а посетителей и поисковиков, каждый байт... 4.26 , Diozan ( ok ), 16:36, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Блин... Теперь ночами спать не буду... размышляя, как же мне теперь жить без http2... Вот, ведь, узнал на свою голову...

5.31 , Гость ( ?? ), 17:12, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поразмышляй лучше над lighttpd и его конфигом в сравнении nginx, вся его простота и легкость мнимая, на nginx многое реализуется гораздо красивей)

6.32 , Diozan ( ok ), 17:40, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поразмышлял. Он у меня хорошо структурирован и прекрасно комментирован.

3.19 , Ivan_83 ( ok ), 15:05, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я апач не стал даже трогать, юзал лайти пару лет, потом свалил на nginx.

У лайти не достаточно функционала для моих потребностей.

Если сваливать с nginx, то придётся часть функционала реализовывать кодом самостоятельно.

2.16 , Кровосток ( ? ), 13:20, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну раз, я зарабатываю себе на хлеб IT-ремеслом, то стало быть я профессионал. И вполне себе ставлю на мини-хостингах (когда требуется одно веб-приложение поднять), связку FLMP.

Работает без пинков, без заминок и без проблем. За годы использования - никаких трудностей не отлавливал. Зачем хейтить инструмент - если он работает? И при этом есть и apache'вые инсталляции, там где разработчик сайта говорит в качестве требования - apache, я с ним не борюсь, а ставлю то что просят. А в качестве реверс прокси nginx для набора хостов и статики. Не могу понять стремления обязательно что-то унизить в противовес чему-то другому.

3.23 , YetAnotherOnanym ( ok ), 15:52, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > обязательно что-то унизить А как же ещё самоутверждаться?

3.33 , lone_wolf ( ok ), 17:43, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – FLMP как расшифровывается?

MP-mysql+php

L подозреваю Lighttpd а F тогда что?

4.34 , Кровосток ( ? ), 17:44, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > FLMP как расшифровывается?

> MP-mysql+php

> L подозреваю Lighttpd а F тогда что? Это замена буквы L в LAMP'е. Linux => FreeBSD. А всё остальное верно.

4.35 , Кровосток ( ? ), 17:47, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > FLMP как расшифровывается?

> MP-mysql+php

> L подозреваю Lighttpd а F тогда что? А, ну и несущественно конечно, но конкретно в моём случае исходная M(MySQL) => M(MariaDB) :)