Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.60

3.8 , QwertyReg ( ok ), 10:26, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Эта штука нужна там, где пользователь всего один и может поджать секунду-другую - веб-морды роутеров и всяких сетевых железок. Кстати говоря, при должной подкраске его можно использовать и в хай-лоаде, но зачем?

4.10 , Аноним ( 10 ), 12:45, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пользователь не может подождать -- больше всего на свете пользователь ненавидит страницы генерирующиеся по 20 секунд.

5.11 , QwertyReg ( ok ), 12:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пользователь не может подождать -- больше всего на свете пользователь ненавидит страницы

> генерирующиеся по 20 секунд. А есть ли другие варианты на 200 МГц ARM и 4 Мб ОЗУ на каком-нибудь древнем роутере?

6.13 , кокпок ( ? ), 14:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, альтернатив предостаточно.

Более того я не встречал embedded lighthttpd.

Приведите пример программного или аппаратного продукта где он используется в качестве встроенного веб сервера.

7.16 , Аноним ( 16 ), 15:54, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – из того что лично видел и ковырял - разные роутеры linksys, ubiquity. наверное половина если не больше всех soho роутеров именно lighttpd и юзает.

6.14 , Аноним ( 14 ), 14:44, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – thttpd

6.18 , Аноним ( 16 ), 16:02, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – из альтернатив - openwrt использует uhttpd. да и в бизибоксе есть встроенный веб-сервер, правда он вроде только для статического контента. ну и без http/2. про 4мб озу ты конечно загнул, это наверное будет роутер 2000 года на каком-нибудь vxworks

4.12 , кокпок ( ? ), 14:07, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В вебмордах везде используется httpd.

Вот опенврт для примера https://git.openwrt.org/?p=project/uhttpd.git;a=summary

5.21 , Аноним ( 16 ), 17:49, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а вот тебе ubiquity edgemax для примера: www-data 3366 0.0 2.5 11956 6492 ? Ss Aug18 6:16 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf

www-data 3376 0.0 7.1 67312 18156 ? Sl Aug18 16:14 \_ python /var/www/python/gui.py

3.9 , НуТыДаешь ( ? ), 11:06, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем сравнивать веб-сервер Lighttpd с Netty, Tomcat? Это же совершенно разные инструменты. Ещё бы сравнил молоко и мороженое)

4.19 , лютый жабби__ ( ? ), 17:40, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Зачем сравнивать веб-сервер Lighttpd с Netty, Tomcat потому что легковесный для меня это netty. асинхронный и безупречно работает на самом дешевом VPS. а Lighttpd для эмбеда жирный, а для обычного применения убогий. и зачем он?

5.20 , Аноним ( 16 ), 17:46, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и тем не менее, жаву в роутеры никто не тащит, а lighttpd тащат 🤣

