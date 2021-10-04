Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.60

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|1.3, Онаним (?), 09:19, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вообще на редкость годный сервер.
Но перфы у них на сайте либо устарели, либо неадекватны.
>500 req/s... Простите, но у меня апач с php-fpm на виртуалочке с CentOS 7 и не особо жирном железе (сейчас пожирнее, тогда был обычный E5520) >1000 req/s выдавал без особых проблем.
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|2.5, ryoken (ok), 09:21, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я вообще как-то привык к идее, что это веб-сервер для веб-морды роутеров и пр. :).
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|2.7, лютый жабби__ (?), 10:22, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Но перфы у них на сайте либо устарели, либо неадекватны.
>1000 req/s выдавал без особых проблем
хз зачем это вообще развивают. ещё и всякие http2 туда лепят, скорости всё равно ноль... в эмбедах вроде другие веб серверы...
Даже типа жирножабовый netty или томкэт выдают десятки тысяч rps с потреблением 200-300МБ ОЗУ. что за задачи где 1ГБ озу жалко дать...
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|3.8, QwertyReg (ok), 10:26, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эта штука нужна там, где пользователь всего один и может поджать секунду-другую - веб-морды роутеров и всяких сетевых железок.
Кстати говоря, при должной подкраске его можно использовать и в хай-лоаде, но зачем?
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|4.10, Аноним (10), 12:45, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользователь не может подождать -- больше всего на свете пользователь ненавидит страницы генерирующиеся по 20 секунд.
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|5.11, QwertyReg (ok), 12:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пользователь не может подождать -- больше всего на свете пользователь ненавидит страницы
> генерирующиеся по 20 секунд.
А есть ли другие варианты на 200 МГц ARM и 4 Мб ОЗУ на каком-нибудь древнем роутере?
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|6.13, кокпок (?), 14:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, альтернатив предостаточно.
Более того я не встречал embedded lighthttpd.
Приведите пример программного или аппаратного продукта где он используется в качестве встроенного веб сервера.
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|7.16, Аноним (16), 15:54, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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из того что лично видел и ковырял - разные роутеры linksys, ubiquity. наверное половина если не больше всех soho роутеров именно lighttpd и юзает.
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|6.18, Аноним (16), 16:02, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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из альтернатив - openwrt использует uhttpd. да и в бизибоксе есть встроенный веб-сервер, правда он вроде только для статического контента. ну и без http/2. про 4мб озу ты конечно загнул, это наверное будет роутер 2000 года на каком-нибудь vxworks
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|5.21, Аноним (16), 17:49, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а вот тебе ubiquity edgemax для примера:
www-data 3366 0.0 2.5 11956 6492 ? Ss Aug18 6:16 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
www-data 3376 0.0 7.1 67312 18156 ? Sl Aug18 16:14 \_ python /var/www/python/gui.py
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|3.9, НуТыДаешь (?), 11:06, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем сравнивать веб-сервер Lighttpd с Netty, Tomcat? Это же совершенно разные инструменты.
Ещё бы сравнил молоко и мороженое)
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|4.19, лютый жабби__ (?), 17:40, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Зачем сравнивать веб-сервер Lighttpd с Netty, Tomcat
потому что легковесный для меня это netty. асинхронный и безупречно работает на самом дешевом VPS.
а Lighttpd для эмбеда жирный, а для обычного применения убогий. и зачем он?
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|5.20, Аноним (16), 17:46, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и тем не менее, жаву в роутеры никто не тащит, а lighttpd тащат 🤣
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|1.15, Аноним (15), 15:45, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-то задействовал Lighttpd для веб морты NUT. Там CGI, а другие простые серверы либо не умеют, либо сложно настраивается и они уже не простые.
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|1.17, Kuromi (ok), 15:58, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Быстро же однако время нынче течет. Тут вот ребята еще HTTP2 оптимизируют, а в это время гиганты уже HTTP3 активно продвигают.
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