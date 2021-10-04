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Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.60

04.10.2021 08:52

Состоялся релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.60. В новой версии представлено 437 изменений, в основном связанных с устранением ошибок и оптимизациями.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка заголовка Range (RFC-7233) для всех непотоковых ответов (ранее Range поддерживался только при отдаче статических файлов).
  • Проведена оптимизация реализации протокола HTTP/2, в которой снижено потребление памяти и ускорена обработка интенсивно отправляемых начальных запросов.
  • Проведена работа по снижению потребления памяти.
  • Повышена производительность lua в модуле mod_magnet.
  • Повышена производительность модуля mod_dirlisting и добавлена опция для настройки кэширования.
  • В mod_dirlisting, mod_ssi и mod_webdav добавлены ограничения для предотвращения большого потребления памяти при экстремальных нагрузках.
  • На стороне бэкенда добавлены отдельные ограничения на время выполнения вызовов connect(), write() и read().
  • Обеспечен перезапуск если зафиксировано большое смещение времени системных часов (приводило к проблемам с TLS 1.3 на встраиваемых системах).
  • Таймаут на подсоединение к бэкенду по умолчанию выставлен в 8 секунд (можно изменить в настройках).

Дополнительно опубликовано предупреждение об изменении поведения и некоторых настроек по умолчанию. Изменения планируется применить в начале 2022 года.

  • Таймаут по умолчанию для операций graceful restart/shutdown планируется уменьшить с бесконечности до 5 секунд. Таймаут можно настроить при помощи опции "server.graceful-shutdown-timeout".
  • Будет объявлена устаревшей сборка с libev и FAM, вместо которых будут задействованы родные для операционных систем интерфейсы для обработки цикла событий и отслеживания изменений в ФС (epoll() и inotify() в Linux, kqueue() в *BSD).
  • Будут переведены в разряд устаревших и удалены в будущих выпусках модули mod_compress (нужно использовать mod_deflate), mod_geoip (нужно использовать mod_maxminddb), mod_authn_mysql (нужно использовать mod_authn_dbi), mod_mysql_vhost (нужно использовать mod_vhostdb_dbi), mod_cml (нужно использовать mod_magnet) и mod_flv_streaming.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.lighttpd.net/2021/...)
  2. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.49 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: ALPACA - новая техника MITM-атак на HTTPS
  4. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.59 с включением модуля HTTP/2
  5. OpenNews: Cloudflare, Apple и Fastly представили сохраняющий конфиденциальность вариант DNS over HTTPS
  6. OpenNews: RangeAmp - серия атак на CDN, манипулирующая HTTP-заголовком Range
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55909-lighttpd
Ключевые слова: lighttpd, http
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Онаним (?), 09:19, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще на редкость годный сервер.
    Но перфы у них на сайте либо устарели, либо неадекватны.
    >500 req/s... Простите, но у меня апач с php-fpm на виртуалочке с CentOS 7 и не особо жирном железе (сейчас пожирнее, тогда был обычный E5520) >1000 req/s выдавал без особых проблем.
     
     
  • 2.4, Онаним (?), 09:20, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тьфу, перфы, применения.
     
  • 2.5, ryoken (ok), 09:21, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вообще как-то привык к идее, что это веб-сервер для веб-морды роутеров и пр. :).
     
  • 2.7, лютый жабби__ (?), 10:22, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Но перфы у них на сайте либо устарели, либо неадекватны.
    >1000 req/s выдавал без особых проблем

    хз зачем это вообще развивают. ещё и всякие http2 туда лепят, скорости всё равно ноль... в эмбедах вроде другие веб серверы...

    Даже типа жирножабовый netty или томкэт выдают десятки тысяч rps с потреблением 200-300МБ ОЗУ. что за задачи где 1ГБ озу жалко дать...

     
     
  • 3.8, QwertyReg (ok), 10:26, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эта штука нужна там, где пользователь всего один и может поджать секунду-другую - веб-морды роутеров и всяких сетевых железок.

    Кстати говоря, при должной подкраске его можно использовать и в хай-лоаде, но зачем?

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:45, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользователь не может подождать -- больше всего на свете пользователь ненавидит страницы генерирующиеся по 20 секунд.
     
     
  • 5.11, QwertyReg (ok), 12:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользователь не может подождать -- больше всего на свете пользователь ненавидит страницы
    > генерирующиеся по 20 секунд.

    А есть ли другие варианты на 200 МГц ARM и 4 Мб ОЗУ на каком-нибудь древнем роутере?

     
     
  • 6.13, кокпок (?), 14:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, альтернатив предостаточно.
    Более того я не встречал embedded lighthttpd.
    Приведите пример программного или аппаратного продукта где он используется в качестве встроенного веб сервера.
     
     
  • 7.16, Аноним (16), 15:54, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из того что лично видел и ковырял - разные роутеры linksys, ubiquity. наверное половина если не больше всех soho роутеров именно lighttpd и юзает.
     
  • 6.14, Аноним (14), 14:44, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    thttpd
     
  • 6.18, Аноним (16), 16:02, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из альтернатив - openwrt использует uhttpd. да и в бизибоксе есть встроенный веб-сервер, правда он вроде только для статического контента. ну и без http/2. про 4мб озу ты конечно загнул, это наверное будет роутер 2000 года на каком-нибудь vxworks
     
  • 4.12, кокпок (?), 14:07, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В вебмордах везде используется httpd.
    Вот опенврт для примера https://git.openwrt.org/?p=project/uhttpd.git;a=summary
     
     
  • 5.21, Аноним (16), 17:49, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот тебе ubiquity edgemax для примера:

    www-data  3366  0.0  2.5  11956  6492 ?        Ss   Aug18   6:16 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
    www-data  3376  0.0  7.1  67312 18156 ?        Sl   Aug18  16:14  \_ python /var/www/python/gui.py

     
  • 3.9, НуТыДаешь (?), 11:06, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем сравнивать веб-сервер Lighttpd с Netty, Tomcat? Это же совершенно разные инструменты.

    Ещё бы сравнил молоко и мороженое)

     
     
  • 4.19, лютый жабби__ (?), 17:40, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зачем сравнивать веб-сервер Lighttpd с Netty, Tomcat

    потому что легковесный для меня это netty. асинхронный и безупречно работает на самом дешевом VPS.

    а Lighttpd для эмбеда жирный, а для обычного применения убогий. и зачем он?

     
     
  • 5.20, Аноним (16), 17:46, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и тем не менее, жаву в роутеры никто не тащит, а lighttpd тащат 🤣
     

  • 1.15, Аноним (15), 15:45, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то задействовал Lighttpd для веб морты NUT. Там CGI, а другие простые серверы либо не умеют, либо сложно настраивается и они уже не простые.
     
  • 1.17, Kuromi (ok), 15:58, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Быстро же однако время нынче течет. Тут вот ребята еще HTTP2 оптимизируют, а в это время гиганты уже HTTP3 активно продвигают.
     

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