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Релиз http-сервера Apache 2.4.49 с устранением уязвимостей

16.09.2021 20:13

Опубликован релиз HTTP-сервера Apache 2.4.49, в котором представлено 27 изменений и устранено 5 уязвимостей:

  • CVE-2021-33193 - подверженность mod_http2 новому варианту атаки "HTTP Request Smuggling", позволяющему через отправку специально оформленных клиентских запросов вклиниваться в содержимое запросов других пользователей, передаваемых через mod_proxy (например, можно добиться подстановки вредоносного JavaScript-кода в сеанс другого пользователя сайта).
  • CVE-2021-40438 - SSRF-уязвимость (Server Side Request Forgery) в mod_proxy, позволяющая через отправку специально оформленного запроса uri-path добиться перенаправления запроса на сервер, выбранный атакующим.
  • CVE-2021-39275 - переполнение буфера в функции ap_escape_quotes. Уязвимость помечена как неопасная, так как все штатные модули не передают внешние данные в данную функцию. Но теоретически возможно существуют сторонние модули, через которые можно совершить атаку.
  • CVE-2021-36160 - чтений из области вне границ буфера в модуле mod_proxy_uwsgi, приводящее к краху.
  • CVE-2021-34798 - разыменование нулевого указателя, приводящее к краху процесса при обработке специальной оформленных запросов.

Наиболее заметные изменения, не связанные с безопасностью:

  • Достаточно много внутренних изменений в mod_ssl. Из mod_ssl в основную начинку (core) перенесены настройки "ssl_engine_set", "ssl_engine_disable" и "ssl_proxy_enable". Предоставлена возможность применения альтернативных SSL-модулей для защиты соединений через mod_proxy. Добавлена возможность ведения лога закрытых ключей, который можно использовать в wireshark для анализа зашифрованного трафика.
  • В mod_proxy ускорен разбор путей с unix socket, передаваемых в URL "proxy:".
  • Расширены возможности модуля mod_md, применяемого для автоматизации получения и обслуживания сертификатов с использованием протокола ACME (Automatic Certificate Management Environment). Разрешено обрамление кавычками доменов в <MDomain ...> и предоставлена поддержка tls-alpn-01 для доменных имён, не привязанных к виртуальным хостам.
  • Добавлен параметр StrictHostCheck, запрещающий указание не настроенных имён хостов в числе аргументов списка "allow".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.48
  3. OpenNews: Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Новая атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в запросы
  5. OpenNews: ALPACA - новая техника MITM-атак на HTTPS
  6. OpenNews: Уязвимость в http2-модуле из состава Node.js
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55809-apache
Ключевые слова: apache, http
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.7, Аноним (7), 21:10, 16/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вроде как cockpit его использует?
     
  • 1.14, Аноним (14), 22:35, 16/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Основная начинка)


    Всем приятного аппетита!

     
  • 1.15, Аноним (15), 22:44, 16/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Переполнение буфера, выход за границ буфера и null pointer dereference... Никогда такого не было и вот опять!
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:17, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст в продакшн компиляции тоже не проверяет выход за границы.
     
     
  • 3.19, Аноним (15), 23:44, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще не надоело перепостивать это утверждение?
    https://doc.rust-lang.org/std/vec/struct.Vec.html
    "If you try to access an index which isn’t in the Vec, your software will panic"
    Если нужно чтобы после этого не падало - перехватывай панику.
    Или бери слайс и безопасно работай с ним.
    Или какие-то из крейтов - circular-buffer, ring-buffer. Вариантов куча.

     
     
  • 4.20, RustishishkA (?), 02:40, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовать крейты от Васянов в проде, да еще и в проекте выше уровня HelloWorld? Вы серьёзно?
     

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