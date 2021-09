Релиз http-сервера Apache 2.4.49 с устранением уязвимостей

2.18 , Аноним ( 18 ), 23:17, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раст в продакшн компиляции тоже не проверяет выход за границы.

3.19 , Аноним ( 15 ), 23:44, 16/09/2021 Еще не надоело перепостивать это утверждение?

https://doc.rust-lang.org/std/vec/struct.Vec.html

"If you try to access an index which isn’t in the Vec, your software will panic"

Если нужно чтобы после этого не падало - перехватывай панику.

Или бери слайс и безопасно работай с ним.

Или какие-то из крейтов - circular-buffer, ring-buffer. Вариантов куча. 4.20 , RustishishkA ( ? ), 02:40, 17/09/2021 Использовать крейты от Васянов в проде, да еще и в проекте выше уровня HelloWorld? Вы серьёзно?