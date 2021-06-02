Опубликован релиз HTTP-сервера Apache 2.4.48 (выпуск 2.4.47 был пропущен), в котором представлено 39 изменений и устранено 8 уязвимостей: CVE-2021-30641 - неверное срабатывание секции <Location> в режиме 'MergeSlashes OFF';

CVE-2020-35452 - переполнение стека на один нулевой байт в mod_auth_digest;

CVE-2021-31618, CVE-2020-26691, CVE-2020-26690, CVE-2020-13950 - разыменования указателя NULL в mod_http2, mod_session и mod_proxy_http;

CVE-2020-13938 - возможность остановки процесса httpd непривилегированным пользователем в Windows;

CVE-2019-17567 - проблемы с согласованием протоколов в mod_proxy_wstunnel и mod_proxy_http. Наиболее заметные изменения, не связанные с безопасностью: В mod_proxy_wstunnel добавлена настройка ProxyWebsocketFallbackToProxyHttp для отключения перехода на использование mod_proxy_http для WebSocket.

В основной серверный API включены связанные с SSL функции, которые теперь доступны без модуля mod_ssl (например, позволяют модулю mod_md предоставлять ключи и сертификаты).

Обработка ответов OCSP (Online Certificate Status Protocol) перенесена из mod_ssl/mod_md в базовую часть, что позволяет другими модулям обращаться к данным OCSP и формировать ответы OCSP.

В mod_md разрешено использование масок в директиве MDomains, например, "MDomain *.host.net". В директиве MDPrivateKeys разрешено указание разных типов ключей, например "MDPrivateKeys secp384r1 rsa2048" позволяет использовать сертификаты ECDSA и RSA. Уделена поддержка устаревшего протокола ACMEv1.

В mod_lua добавлена поддержка Lua 5.4.

Обновлена версия модуля mod_http2. Улучшена обработка ошибок. Добавлена опция 'H2OutputBuffering on/off' для управления буферизацией вывода (по умолчанию включена).

В mod_dav_в директиве FileETag реализован режим "Digest" для генерации ETag на основе хэша от содержимого файла.

В mod_proxy разрешено ограничение применения ProxyErrorOverride отдельными кодами состояния.

Реализованы новые директивы ReadBufferSize, FlushMaxThreshold и FlushMaxPipelined.

В mod_rewrite реализована обработка атрибута SameSite при разборе флага [CO] (cookie) в директиве RewriteRule.

В mod_proxy добавлен хук check_trans для отклонения запросов на ранней стадии.



