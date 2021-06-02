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Релиз http-сервера Apache 2.4.48

02.06.2021 12:31

Опубликован релиз HTTP-сервера Apache 2.4.48 (выпуск 2.4.47 был пропущен), в котором представлено 39 изменений и устранено 8 уязвимостей:

  • CVE-2021-30641 - неверное срабатывание секции <Location> в режиме 'MergeSlashes OFF';
  • CVE-2020-35452 - переполнение стека на один нулевой байт в mod_auth_digest;
  • CVE-2021-31618, CVE-2020-26691, CVE-2020-26690, CVE-2020-13950 - разыменования указателя NULL в mod_http2, mod_session и mod_proxy_http;
  • CVE-2020-13938 - возможность остановки процесса httpd непривилегированным пользователем в Windows;
  • CVE-2019-17567 - проблемы с согласованием протоколов в mod_proxy_wstunnel и mod_proxy_http.

Наиболее заметные изменения, не связанные с безопасностью:

  • В mod_proxy_wstunnel добавлена настройка ProxyWebsocketFallbackToProxyHttp для отключения перехода на использование mod_proxy_http для WebSocket.
  • В основной серверный API включены связанные с SSL функции, которые теперь доступны без модуля mod_ssl (например, позволяют модулю mod_md предоставлять ключи и сертификаты).
  • Обработка ответов OCSP (Online Certificate Status Protocol) перенесена из mod_ssl/mod_md в базовую часть, что позволяет другими модулям обращаться к данным OCSP и формировать ответы OCSP.
  • В mod_md разрешено использование масок в директиве MDomains, например, "MDomain *.host.net". В директиве MDPrivateKeys разрешено указание разных типов ключей, например "MDPrivateKeys secp384r1 rsa2048" позволяет использовать сертификаты ECDSA и RSA. Уделена поддержка устаревшего протокола ACMEv1.
  • В mod_lua добавлена поддержка Lua 5.4.
  • Обновлена версия модуля mod_http2. Улучшена обработка ошибок. Добавлена опция 'H2OutputBuffering on/off' для управления буферизацией вывода (по умолчанию включена).
  • В mod_dav_в директиве FileETag реализован режим "Digest" для генерации ETag на основе хэша от содержимого файла.
  • В mod_proxy разрешено ограничение применения ProxyErrorOverride отдельными кодами состояния.
  • Реализованы новые директивы ReadBufferSize, FlushMaxThreshold и FlushMaxPipelined.
  • В mod_rewrite реализована обработка атрибута SameSite при разборе флага [CO] (cookie) в директиве RewriteRule.
  • В mod_proxy добавлен хук check_trans для отклонения запросов на ранней стадии.


  1. Главная ссылка к новости (https://downloads.apache.org/h...)
  2. OpenNews: Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск http-сервера Lighttpd 1.4.59 с включением модуля HTTP/2
  4. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.46 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: RangeAmp - серия атак на CDN, манипулирующая HTTP-заголовком Range
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55252-apache
Ключевые слова: apache, httpd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Самый Лучший Гусь (?), 13:01, 02/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.5, Андрей (??), 13:36, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Использую с 1997. Много разнообразных проектов и задачь помогает решать httpd. Долгих лет!
     
     
  • 2.22, InuYasha (??), 16:19, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это классика! Это знать надо!
     
  • 2.29, тигар.логиниться.лень (?), 17:26, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    задачЬ где найти ключЬ от танка, например ?
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:40, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно человечество застанет версию 3? Хотя суда по всему нет.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 13:43, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В их свн веток отличных от 2.4.х нет. Значит не будет других версий.
     
     
  • 3.23, InuYasha (??), 16:22, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что не так-то? o_O Это ж не хром/фигефокс чтоб +10 к версии раз в полгода прибавлять )
     
  • 3.31, makehttpd (?), 17:38, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До тройки далеко, сейчас в планах 2.5/2.6.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:46, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Релиз http-сервера Apache 2.4.48

    Как глоток свежего воздуха на фоне nginx-пиара.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:10, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почаще обновляйся, а то гляди, задохнешься совсем...

     

  • 1.11, DEF (?), 14:04, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как считаете, почему российские недопровайдеры до сих пор сидят на протухшей версии 2.4.6?
     
     
  • 2.12, DeerFriend (?), 14:07, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что RHEL7
     
     
  • 3.13, DEF (?), 14:13, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, у них какой-то там CloudLinux.
     
     
  • 4.17, DeerFriend (?), 15:32, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Нет, у них какой-то там CloudLinux.

    Это и есть клон, такой же как центось или оракль.

     
  • 4.20, мистер покемон (?), 16:05, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у клаудлинукса есть свои репозитории со свежайшим апачем + пхп любых версий.
    если у недохостера 2.4.6, то скорее всего там просто ванильный центос 7.
     
  • 4.21, Your Mama (?), 16:13, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который пересборка РХЕЛ.
     
  • 2.28, нах.. (?), 17:08, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно, потому что им нафиг не упали нужные и важные mod_md и proxywstunnel ?

    Но ты всегда можешь арендовать vpsочку занедорого и настроить себе свежайшее только что из под хвоста, как ты любишь.

     
  • 2.32, YetAnotherOnanym (ok), 17:56, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как считаете, почему российские недопровайдеры до сих пор сидят на протухшей версии
    > 2.4.6?

    Вот так и палятся админы локалхоста, которые даже не представляют, сколько подмазанных соплями костылей при этом может отвалиться, и какими убытками это чревато для "недопровайдера", и какую обильную клизму со скипидаром получит за это любитель свежатинки.

     
  • 2.33, YetAnotherOnanym (ok), 18:16, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Как считаете, почему российские недопровайдеры до сих пор сидят на протухшей версии
    > 2.4.6?

    Ну так приди и скажи "давайте я вам обновлю апач, всех отвалившихся клиентов обязуюсь исследовать, выяснить причины сбоя, пофиксить и поднять, чтобы работало как раньше.

     
     
  • 3.34, Lex (??), 19:24, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С каких это пор провайдеры что-то там фиксили бы у клиентов.. забесплатно ?)

    За пару мес до предполагаемого обновления ПО сделать рассылку всем клиентам о переходе на новую версию и «пожалуйста убедитесь, что у вас ничего не отвалится на новой», за месяц и за неделю - тож..
    И.. обновить. У кого что слетело - сам дурак, всех предупреждали и не раз.

     

  • 1.18, Аноним (18), 15:58, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Надо было писать на Rust.
     
  • 1.19, Аноним (18), 16:01, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > (выпуск 2.4.47 был пропущен), в котором представлено 39 изменений и устранено 8 уязвимостей

    39+8=47

    Ваш капитан.

     
  • 1.24, б.б. (?), 16:33, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    веб, который мы потеряли. без килотонн скриптов, браузеров жрущих по 4 гб и просящих ещё. когда основным сервером был apache, такой фигни не было.
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 16:51, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >веб, который мы потеряли. без килотонн скриптов, браузеров жрущих по 4 гб и просящих ещё. когда основным сервером был apache, такой фигни не было.

    Ну-ну, поплачь взгрустни это же так по-русски. Порыдай давай.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 17:03, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну-ну, нахами поогрызайся это же так по-трольски. Оскалься давай.
     
  • 2.27, нах.. (?), 17:04, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только тот апач был 1.3
    Собственно, тому вебу никакого другого и не было нужно.

     
  • 2.35, Аноним (35), 19:28, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А стоял-то как в то время
     

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