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|1.5, Андрей (??), 13:36, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Использую с 1997. Много разнообразных проектов и задачь помогает решать httpd. Долгих лет!
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|2.9, Аноним (8), 13:43, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В их свн веток отличных от 2.4.х нет. Значит не будет других версий.
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|3.23, InuYasha (??), 16:22, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что не так-то? o_O Это ж не хром/фигефокс чтоб +10 к версии раз в полгода прибавлять )
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|1.10, Аноним (10), 13:46, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Релиз http-сервера Apache 2.4.48
Как глоток свежего воздуха на фоне nginx-пиара.
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|1.11, DEF (?), 14:04, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Как считаете, почему российские недопровайдеры до сих пор сидят на протухшей версии 2.4.6?
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|4.17, DeerFriend (?), 15:32, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Нет, у них какой-то там CloudLinux.
Это и есть клон, такой же как центось или оракль.
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|4.20, мистер покемон (?), 16:05, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у клаудлинукса есть свои репозитории со свежайшим апачем + пхп любых версий.
если у недохостера 2.4.6, то скорее всего там просто ванильный центос 7.
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|2.28, нах.. (?), 17:08, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возможно, потому что им нафиг не упали нужные и важные mod_md и proxywstunnel ?
Но ты всегда можешь арендовать vpsочку занедорого и настроить себе свежайшее только что из под хвоста, как ты любишь.
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|2.32, YetAnotherOnanym (ok), 17:56, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как считаете, почему российские недопровайдеры до сих пор сидят на протухшей версии
> 2.4.6?
Вот так и палятся админы локалхоста, которые даже не представляют, сколько подмазанных соплями костылей при этом может отвалиться, и какими убытками это чревато для "недопровайдера", и какую обильную клизму со скипидаром получит за это любитель свежатинки.
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|2.33, YetAnotherOnanym (ok), 18:16, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Как считаете, почему российские недопровайдеры до сих пор сидят на протухшей версии
> 2.4.6?
Ну так приди и скажи "давайте я вам обновлю апач, всех отвалившихся клиентов обязуюсь исследовать, выяснить причины сбоя, пофиксить и поднять, чтобы работало как раньше.
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|3.34, Lex (??), 19:24, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С каких это пор провайдеры что-то там фиксили бы у клиентов.. забесплатно ?)
За пару мес до предполагаемого обновления ПО сделать рассылку всем клиентам о переходе на новую версию и «пожалуйста убедитесь, что у вас ничего не отвалится на новой», за месяц и за неделю - тож..
И.. обновить. У кого что слетело - сам дурак, всех предупреждали и не раз.
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|1.19, Аноним (18), 16:01, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> (выпуск 2.4.47 был пропущен), в котором представлено 39 изменений и устранено 8 уязвимостей
39+8=47
Ваш капитан.
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|1.24, б.б. (?), 16:33, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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веб, который мы потеряли. без килотонн скриптов, браузеров жрущих по 4 гб и просящих ещё. когда основным сервером был apache, такой фигни не было.
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|2.25, Аноним (-), 16:51, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>веб, который мы потеряли. без килотонн скриптов, браузеров жрущих по 4 гб и просящих ещё. когда основным сервером был apache, такой фигни не было.
Ну-ну, поплачь взгрустни это же так по-русски. Порыдай давай.
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|3.26, Аноним (26), 17:03, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну-ну, нахами поогрызайся это же так по-трольски. Оскалься давай.
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|2.27, нах.. (?), 17:04, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только тот апач был 1.3
Собственно, тому вебу никакого другого и не было нужно.
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