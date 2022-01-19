Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

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|4.14, Жироватт (ok), 10:50, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну дык...один из крупнейших поставщиков проприентарного enterprise, mission-critical ПО, да.
Как будто кто-то от них ожидал "чистого" опенсурса, да?
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|4.32, Аноним (32), 14:00, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где ты видел опенсорс без подвоха, если речь идёт о софте для буизнеса (а не всякие исследовательские, академические и прочие праздные приколы)?
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|1.2, Zenitur (ok), 09:47, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
Solaris 11 4, там работает Vilkan, Wine SAtaging и DXVK Можно ли там запустить ... большой текст свёрнут, показать
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|4.38, Урри (ok), 15:13, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Майнкрафту нужны еще нативные либы для графики и опенгл.
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|2.13, Аноним (13), 10:28, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие буквы дисков и при чём тут libudev? Libudev нужен только для гейпадов. Или ты диск целиком пробрасываешь? Не стоит доверять вайну блочные устройства (да и юзеру тоже).
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|3.17, Zenitur (ok), 11:00, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот про это: https://0x0.st/ooiH.png
Не знаю, как в Солярисе, а в openSUSE Linux вайн скомпилирован с libhal в версиях системы 9.3-11.3, а в более новых openSUSE 11.4-15.4 используется libudev.
Причём в Devuan 11 эта вкладка у меня показывает вот это: http://0x0.st/ooiK.png
При этом в ~/.wine/dosdevices/ создаются симлинки c: и z:. А нужный мне симлинк на смонтированный образ диска с игрой, пришлось создавать вручную.
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|2.16, Аноним (16), 10:59, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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$ cat /dev/random
Solaris 11.4, там работает Vilkan, Wine SAtaging и DXVK? Можно ли там запустить нативные линуксовые игры War Thunder и Vangers? Какие вообще знания нужно иметь, чтобы перейти с линукса? Какие там аналоги sudo, su, ls, cp, mv, cat, ifconfig, iptables, работает ли там hostapd и wpa_supplicant, есть ли там ntfs-3g и Paragon NTFS? Поддерживается ли exfat? Будет ли работать звук на SB Live! и Intel HDA? А миди под досбоксом (будь то программный Timidity, аппаратный emu10k или программный Munt)? Какая там звуковая система? Нет ли патентных проблем (вчера была новость, что в пул патентов в защиту Linux было добавлено очень много патентов, а что насчёт BSD и Solaris?). Как там чувствуют себя приложения CUDA и OpenCL? Можно ли скомпилировать нативного Сталкера из утёкших исходников? Можно ли смандировать образ Red Alert 2 и Heroes III в CDemu с удобным гуем, а поменять CD1 на CD2 в процессе игры? Если нет гуя, то есть ли mount -t loop? Через что вообще winecfg определяет буквы дисков, если там нет libudev, неужели ещё сидят на HAL? А есть ли там кстати GNOME2 и KDE3, вот ради них бы перешёл!^C
$
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|2.24, Аноним (32), 12:14, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там нет ничего, что ты видел в линуксах и BSD. Вернее, кое-что есть, как отголосок времён opensolaris. Sun последнее время метался как очумелый, пытался оседлать растущий рынок x86-ых серверов, вёл себя неадекватно, приоткрыл слегка solaris для этого. Не взлетело. Далее оракел просто вернул solaris обратно в свою нишу, то есть в нишу OS для специализированных программно-железных hi-end апплайнсов. Этих апллайнсов в оракле наклепали за истекшие 10 лет и распространяют теперь среди "своих" в US. Для плебса доступно только в виде аренды инстансов в оракле клауде.
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|3.39, Аноним (39), 15:16, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подозреваю, что метания связаны в первую очередь с работой Мёрдока на санки
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|2.26, Аноним (26), 12:49, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Зумерок, ты немного опоздал с такими вопросами, сейчас это дохлая ось.
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|1.3, Жироватт (ok), 09:48, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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ВОт ведь сито! А вот если бы писали на {current_buzzword_lang} - такого точно не было!
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|2.4, Аноним (6), 09:49, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хаскель надо изучать с начальной школы. Тогда такого бы не было.
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|5.20, Аноним (20), 12:03, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вот писали бы со школы на Brainfuck, и такой фигни не было бы!
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|1.10, bOOster (ok), 09:57, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну вот, полюбуйтесь во что, когда нибудь превратится всеми боготворимый сегодня rust.
Java тоже когда была нацелена и на безопасность работы с памятью и т.п.
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|2.25, 1рандом (?), 12:22, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да что вы прицепились к этому расту?
Ну да, язык изначально огораживает забором наиболее популярные ошибки программистов с недостатком опыта.
Однако понятно дело что логических ошибок на расте не избежать.
Т.е. изначально ни один язык не гарантирует отсутствие ошибок.
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|3.28, Жироватт (ok), 13:14, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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За неадекватное коммунити зацепились, во все голоса и языки вещающее о пришествии новой серебряной пули, почти как американские христианские секты XIX-XXIв.в. с упорством отрицающие всё, кроме восхвалений.
Впрочем, что очень сильно напоминает яву в своё время, который тоже был этакой серебряной пулей. Ждём, когда майкрософт сделает R#, Rust.NET или R/CLI, который такой же, но другой, более управляемый и безопасный, с поддержкой всего наработанного в дотнете, с компиляцией в IL и девочками-по-вызову.
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|3.30, Аноним (30), 13:25, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Да что вы прицепились к этому расту?
Мы-то как раз были бы рады, если бы он от нас отцепился.
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|3.34, Аноним (-), 14:10, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Да что вы прицепились к этому расту?
Дык, потому что все как обычно - Воены Антирастового Сопротивления сами же "вспоминают" о расте, затем сами засираю^W "сражаются" против нафантазированных полчищ Злобных Растоманов и затем сами же гордо объявляют об очередных успешно отбитых атаках и спасения галактики от растопастности ...
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|3.36, bOOster (ok), 14:26, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> А почему он должен в это превратиться? Мысль не раскрыта.
Вот когда переживешь становление хоть одного языка программирования от "яслей" до "бизнес-гиганта" вот тогда и поговорим. А пока иди в школу книжки собирай.
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|4.40, freecoder (ok), 15:28, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вот тогда и поговорим. А пока иди в школу книжки собирай.
Твой маразм к тому времени пройдет уже точку невозврата, разговаривать будет бесполезно.
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|1.15, Аноним (15), 10:53, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> This vulnerability applies to Java deployments, typically in clients running sandboxed Java Web Start applications or sandboxed Java applets, that load and run untrusted code (e.g., code that comes from the internet) and rely on the Java sandbox for security. This vulnerability can also be exploited by using APIs in the specified Component, e.g., through a web service which supplies data to the APIs.
По Java SE все уязвимости про апплеты, кроме первой, которая относится к node.js.
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|1.21, YM2608 (?), 12:08, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите пожалуйста, какую Java SE лучше всего скачать под Android Studio 3.5 ???
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