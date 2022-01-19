Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

2.6 , Аноним ( 6 ), 09:50, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет.

3.8 , Zenitur ( ok ), 09:51, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Нет. А майнкрафт там заработает, там есть ява?

4.38 , Урри ( ok ), 15:13, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Майнкрафту нужны еще нативные либы для графики и опенгл.

2.11 , Аноним ( 11 ), 09:57, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да.

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:28, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие буквы дисков и при чём тут libudev? Libudev нужен только для гейпадов. Или ты диск целиком пробрасываешь? Не стоит доверять вайну блочные устройства (да и юзеру тоже).

3.17 , Zenitur ( ok ), 11:00, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я вот про это: https://0x0.st/ooiH.png Не знаю, как в Солярисе, а в openSUSE Linux вайн скомпилирован с libhal в версиях системы 9.3-11.3, а в более новых openSUSE 11.4-15.4 используется libudev. Причём в Devuan 11 эта вкладка у меня показывает вот это: http://0x0.st/ooiK.png При этом в ~/.wine/dosdevices/ создаются симлинки c: и z:. А нужный мне симлинк на смонтированный образ диска с игрой, пришлось создавать вручную.

2.16 , Аноним ( 16 ), 10:59, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – $ cat /dev/random

Solaris 11.4, там работает Vilkan, Wine SAtaging и DXVK? Можно ли там запустить нативные линуксовые игры War Thunder и Vangers? Какие вообще знания нужно иметь, чтобы перейти с линукса? Какие там аналоги sudo, su, ls, cp, mv, cat, ifconfig, iptables, работает ли там hostapd и wpa_supplicant, есть ли там ntfs-3g и Paragon NTFS? Поддерживается ли exfat? Будет ли работать звук на SB Live! и Intel HDA? А миди под досбоксом (будь то программный Timidity, аппаратный emu10k или программный Munt)? Какая там звуковая система? Нет ли патентных проблем (вчера была новость, что в пул патентов в защиту Linux было добавлено очень много патентов, а что насчёт BSD и Solaris?). Как там чувствуют себя приложения CUDA и OpenCL? Можно ли скомпилировать нативного Сталкера из утёкших исходников? Можно ли смандировать образ Red Alert 2 и Heroes III в CDemu с удобным гуем, а поменять CD1 на CD2 в процессе игры? Если нет гуя, то есть ли mount -t loop? Через что вообще winecfg определяет буквы дисков, если там нет libudev, неужели ещё сидят на HAL? А есть ли там кстати GNOME2 и KDE3, вот ради них бы перешёл!^C

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2.24 , Аноним ( 32 ), 12:14, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Там нет ничего, что ты видел в линуксах и BSD. Вернее, кое-что есть, как отголосок времён opensolaris. Sun последнее время метался как очумелый, пытался оседлать растущий рынок x86-ых серверов, вёл себя неадекватно, приоткрыл слегка solaris для этого. Не взлетело. Далее оракел просто вернул solaris обратно в свою нишу, то есть в нишу OS для специализированных программно-железных hi-end апплайнсов. Этих апллайнсов в оракле наклепали за истекшие 10 лет и распространяют теперь среди "своих" в US. Для плебса доступно только в виде аренды инстансов в оракле клауде.

3.39 , Аноним ( 39 ), 15:16, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подозреваю, что метания связаны в первую очередь с работой Мёрдока на санки

2.26 , Аноним ( 26 ), 12:49, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Зумерок, ты немного опоздал с такими вопросами, сейчас это дохлая ось.

