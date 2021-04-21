Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

|
|1.3, Аноним (3), 08:35, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У них 100 уровней градаций опасности? О_О.
А чем 7.3 от 7.2 отличаются?
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 08:51, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это наверно CVSS "нотация" или в этом духе, хотя сходу мне не удалось найти в чем заключалось бы различие приведенного примера.
|
|1.4, kissmyass (?), 08:40, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Интересно связаны ли CVE MySQL с MariaDB. Подвержена мария тем же проблемам или нет.
|
|1.12, Аноним (12), 10:19, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Solaris. Максимальная степень опасности 7.8 - локально эксплуатируемая уязвимость в CDE
Там же гном вроде? Или можно цде как-то включить?
|
|1.16, InuYasha (??), 12:20, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Бойкотировал все продукты от этой гнилой конторы - сам доволен и другим советую. Только лучше не на Машку переходить а сразу на pgsql. И избегайте покупки их железок - себе дороже. Sun был здоровским, а это - ...
|
|
|
|2.19, лютый жабби__ (?), 15:09, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Бойкотировал все продукты от этой гнилой конторы - сам доволен и другим советую.
контора гнилая, а ларри так вообще...
Но жаба прекрасна. Oracle Linux тоже. Остальное да, хотя у них продуктов много, всё не пощупаешь )
|
|
|
|3.21, F (?), 15:54, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подскажите, что же сейчас в тренде, что изучать.
|