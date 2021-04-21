The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

21.04.2021 08:15

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В апрельском обновлении в сумме устранено 390 уязвимостей.

Некоторые проблемы:

  • 2 проблемы с безопасностью в Java SE. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Проблемы имеют уровень опасности 5.9 и 5.3, присутствуют в библиотеках и проявляются только в окружениях, допускающих выполнение не заслуживающего доверия кода. Уявзимости устранены в выпусках Java SE 16.0.1, 11.0.11 и 8u292 . Дополнительно отмечается отключение по умолчанию протоколов TLSv1.0 и TLSv1.1 в OpenJDK.
  • 43 уязвимости в сервере MySQL, из которых 4 могут быть эксплуатированы удалённо (данным уязвимостям присвоен уровень опасности 7.5). Удалённо эксплуатируемые уязвимости проявляются при сборке с OpenSSL или MIT Kerberos. 39 локально эксплуатируемых уязвимостей вызваны ошибками в парсере, InnoDB, DML, оптимизаторе, системе репликаций, организации выполнения хранимых процедур и плагине для аудита. Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 8.0.24 и 5.7.34.
  • 20 уязвимостей в VirtualBox. Три наиболее опасные проблемы имеют уровень опасности 8.1, 8.2 и 8.4. Одна из данных проблем допускает удалённую атаку через манипуляцию с протоколом RDP. Уязвимости устранены в обновлении VirtualBox 6.1.20.
  • 2 уязвимости в Solaris. Максимальная степень опасности 7.8 - локально эксплуатируемая уязвимость в CDE (Common Desktop Environment). Вторая проблема имеет уровень опасности 6.1 и проявляется в ядре. Проблемы устранены в обновлении Solaris 11.4 SRU32.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/secur...)
  2. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R6U2
  3. OpenNews: Компания Oracle опубликовала инструментарий для миграции с CentOS на Oracle Linux
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.3
  5. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в Solaris
  6. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54994-oracle
Ключевые слова: oracle, java, virtualbox, solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, acroobat (ok), 08:34, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ждём обновлений от Adobe?
     
     
  • 2.5, Арагорн (?), 08:45, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да вроде нет
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:35, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них 100 уровней градаций опасности? О_О.

    А чем 7.3 от 7.2 отличаются?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:51, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это наверно CVSS "нотация" или в этом духе, хотя сходу мне не удалось найти в чем заключалось бы различие приведенного примера.
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:15, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Рейтинг cve рассчитывается по ~25 метрикам в каждом по 2-4 значения. Смотри nvd calculator https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/v3-calculator
     
  • 2.13, Dmitry (??), 11:04, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно на 1/10 опасности больше ! )
     
  • 2.14, VladSh (?), 11:41, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3 > 2 по любому.
     

  • 1.4, kissmyass (?), 08:40, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно связаны ли CVE MySQL с MariaDB. Подвержена мария тем же проблемам или нет.
     
  • 1.7, лютый жабби__ (?), 09:04, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    в дебиан до сих пор 11.0.9... всё, что нужно знать про этот заменитель oracle linux
     
     
  • 2.9, Аноним (3), 09:10, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми и сделай, в чем проблема?
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:19, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Solaris. Максимальная степень опасности 7.8 - локально эксплуатируемая уязвимость в CDE

    Там же гном вроде? Или можно цде как-то включить?

     
  • 1.15, Fractal (?), 12:10, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Закрывайте своим сишным фаерволом с eBPF RCE
     
     
  • 2.17, Онаним (?), 14:50, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перепишешь хотя бы MySQL на хрусте - приходи.
     

  • 1.16, InuYasha (??), 12:20, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бойкотировал все продукты от этой гнилой конторы - сам доволен и другим советую. Только лучше не на Машку переходить а сразу на pgsql. И избегайте покупки их железок - себе дороже. Sun был здоровским, а это - ...
     
     
  • 2.18, Michael Shigorin (ok), 15:07, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +
     
  • 2.19, лютый жабби__ (?), 15:09, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Бойкотировал все продукты от этой гнилой конторы - сам доволен и другим советую.

    контора гнилая, а ларри так вообще...

    Но жаба прекрасна. Oracle Linux тоже. Остальное да, хотя у них продуктов много, всё не пощупаешь )

     
  • 2.20, лютый жабби__ (?), 15:10, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а сразу на pgsql

    в 2021м году переходить на постгрес? Вы тока школу закончили?

     
     
  • 3.21, F (?), 15:54, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, что же сейчас в тренде, что изучать.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    A-Real
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру