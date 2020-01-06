Выпуск VirtualBox 6.1.20

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|2.4, Аноним (4), 09:35, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нечётные выпуски используются при разработке и не публикуются.
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|1.3, ыы (?), 09:27, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Решены проблемы с сетевыми соединениями при использовании виртуального сетевого адаптера e1000 в гостевых системах с OS/2.
Ну наконец-то... Теперь можно и в продакшен...
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|3.13, Аноним (13), 11:24, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ArcaOS is a 32-bit operating system, it has limited PAE support which allows it to use RAM in excess of 4GB as a RAM disk
2021: это фиаско, братан
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|3.14, ыы (?), 11:41, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и много этого богатства вы запускали в виртуалбоксе?
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|3.15, ыы (?), 11:43, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кстати -Последняя версия 2.1 GA (20 мая 2011 года)
10 лет назад...последня версия...
да,конечно совершенству ненужны обновления... :)
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|1.5, ista011 (?), 09:53, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А я всё жду более лучшую графику, чтобы в окружениях, богатых на эффекты не было артефактов, а ещё чтоб мак ос нормально рендерилась...
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|3.11, Аноним (11), 11:14, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потому что удобно. Меньше глаза напрягает и многие работают ночью, как я на прошлой работе, где и подсел на чёрный... тем.
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|4.18, Anonymus (?), 12:24, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне что белый светлый текст на тёмном фоне, что тёмный текст на светлом - при уставших глазах одинаково неприятны. А так - каждому своё, кому что удобнее.
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|4.21, Аноним (10), 13:16, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что, ночью зрение на вампирский режим переключается? А если приходится работать в сумерках, естественнее яркость убавить (кстати, читал где-то, что инверсный текст в темноте глаза ещё больше напрягает).
Но речь даже не об этом, а о том, что это как-то массово несколько лет назад началось.
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|4.23, Анын (ok), 13:17, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ты ночью посиди на белой, это не естественно
Свет ночью не включается?
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|1.17, Аноним (17), 12:08, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё никак не могу понять, что лучше, VB или KVM, в качестве настольной тестилки виртуалок.
И то использовал, и это, хочется уже на чем-то одном остановиться, но чот всё как буриланов осёл.
Или это аксиома Эскобара?
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|2.25, Zoroastr (ok), 13:30, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VB для гостей Windows глючит ужасно, все что связано со звуком и видео по ходу там поломано навсегда. Куча багов висит начиная с первых выпусков 6й серии. Люди 5ю из-за этого не обновляют..
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