Выпуск VirtualBox 6.1.20

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.20, в котором отмечено 22 исправления. В списке изменений явно не обозначено устранение 20 уязвимостей, о которых компания Oracle сообщила отдельно, но без детализации сведений. Известно лишь, что три наиболее опасные проблемы имеют уровень опасности 8.1, 8.2 и 8.4 (вероятно позволяют получить доступ к хост-системе из виртуальной машины), а одна из проблем допускает удалённую атаку через манипуляцию с протоколом RDP. Основные изменения: Для гостевых систем и хостов с Linux добавлена поддержка ядер Linux 5.11 и 5.12.

В дополнениях для гостевых систем при использовании ядер Linux 4.10+ до 16110 увеличен максимальный размер MTU для сетевых адаптеров в режиме Host-Only.

В дополнениях для гостевых систем устранена проблема со сборкой модуля vboxvideo для ядер Linux 5.10.x.

В дополнениях для гостевых систем обеспечена поддержка сборки модулей ядра в дистрибутивах RHEL 8.4-beta и CentOS Stream.

В VBoxManage разрешено использование команды "modifyvm" для изменения прикрепления сетевого адаптера к сохранённой виртуальной машине.

В менеджере виртуальных машин (VMM) устранена проблема с производительностью, решены проблемы с обработкой гостевых систем при наличии гипервизора Hyper-V, исправлена ошибка при использовании вложенной виртуализации.

Устранён связанный с использованием SMAP (Supervisor Mode Access Prevention) крах хост-систем, проявляющийся в Solaris 11.4 на системах с процессорами Intel Haswell и новее.

В компонентах для интеграции с OCI (Oracle Cloud Infrastructure) добавлена возможность использования cloud-init для экспорта в OCI и для создания экземпляров окружений в OCI.

В GUI решена проблема с оставлением лога Logs/VBoxUI.log при выполнении операции удаления всех файлов ("Delete all files").

Улучшена поддержка звука.

Налажено информирование о состоянии сетевого линка для адаптеров в состоянии "not attached".

Решены проблемы с сетевыми соединениями при использовании виртуального сетевого адаптера e1000 в гостевых системах с OS/2.

Улучшена совместимость драйвера e1000 с VxWorks.

В GUI решены проблемы с проверкой правил перенаправления портов (не принимались правила с IPv6).

Устранён крах DHCP при наличии настроек фиксированных адресов.

Устранено зависание виртуальной машины при использовании последовательного порта в отсоединённом режиме.

Улучшена совместимость драйвера для web-камер с v4l2loopback.

Устранены случайные зависания или перезагрузки виртуальных машин с Windows, в которых используется виртуальный драйвер NVMe.

В vboximg-mount налажена поддержка опции '--root'.



