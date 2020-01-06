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Выпуск VirtualBox 6.1.20

21.04.2021 09:08

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.20, в котором отмечено 22 исправления. В списке изменений явно не обозначено устранение 20 уязвимостей, о которых компания Oracle сообщила отдельно, но без детализации сведений. Известно лишь, что три наиболее опасные проблемы имеют уровень опасности 8.1, 8.2 и 8.4 (вероятно позволяют получить доступ к хост-системе из виртуальной машины), а одна из проблем допускает удалённую атаку через манипуляцию с протоколом RDP.

Основные изменения:

  • Для гостевых систем и хостов с Linux добавлена поддержка ядер Linux 5.11 и 5.12.
  • В дополнениях для гостевых систем при использовании ядер Linux 4.10+ до 16110 увеличен максимальный размер MTU для сетевых адаптеров в режиме Host-Only.
  • В дополнениях для гостевых систем устранена проблема со сборкой модуля vboxvideo для ядер Linux 5.10.x.
  • В дополнениях для гостевых систем обеспечена поддержка сборки модулей ядра в дистрибутивах RHEL 8.4-beta и CentOS Stream.
  • В VBoxManage разрешено использование команды "modifyvm" для изменения прикрепления сетевого адаптера к сохранённой виртуальной машине.
  • В менеджере виртуальных машин (VMM) устранена проблема с производительностью, решены проблемы с обработкой гостевых систем при наличии гипервизора Hyper-V, исправлена ошибка при использовании вложенной виртуализации.
  • Устранён связанный с использованием SMAP (Supervisor Mode Access Prevention) крах хост-систем, проявляющийся в Solaris 11.4 на системах с процессорами Intel Haswell и новее.
  • В компонентах для интеграции с OCI (Oracle Cloud Infrastructure) добавлена возможность использования cloud-init для экспорта в OCI и для создания экземпляров окружений в OCI.
  • В GUI решена проблема с оставлением лога Logs/VBoxUI.log при выполнении операции удаления всех файлов ("Delete all files").
  • Улучшена поддержка звука.
  • Налажено информирование о состоянии сетевого линка для адаптеров в состоянии "not attached".
  • Решены проблемы с сетевыми соединениями при использовании виртуального сетевого адаптера e1000 в гостевых системах с OS/2.
  • Улучшена совместимость драйвера e1000 с VxWorks.
  • В GUI решены проблемы с проверкой правил перенаправления портов (не принимались правила с IPv6).
  • Устранён крах DHCP при наличии настроек фиксированных адресов.
  • Устранено зависание виртуальной машины при использовании последовательного порта в отсоединённом режиме.
  • Улучшена совместимость драйвера для web-камер с v4l2loopback.
  • Устранены случайные зависания или перезагрузки виртуальных машин с Windows, в которых используется виртуальный драйвер NVMe.
  • В vboximg-mount налажена поддержка опции '--root'.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/wik...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.18
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
  6. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2021 совершены взломы Ubuntu, Chrome, Safari, Parallels и продуктов Microsoft
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54995-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox, virtual
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  • 1.2, Ревербератор (?), 09:23, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Была ли 6.1.19? Пропустили
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:35, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нечётные выпуски используются при разработке и не публикуются.
     

  • 1.3, ыы (?), 09:27, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Решены проблемы с сетевыми соединениями при использовании виртуального сетевого адаптера e1000 в гостевых системах с OS/2.

    Ну наконец-то... Теперь можно и в продакшен...

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:11, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    eComStation
    ArcaOS
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:24, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ArcaOS is a 32-bit operating system, it has limited PAE support which allows it to use RAM in excess of 4GB as a RAM disk

    2021: это фиаско, братан

     
  • 3.14, ыы (?), 11:41, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и много этого богатства вы запускали в виртуалбоксе?
     
  • 3.15, ыы (?), 11:43, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати -Последняя версия 2.1 GA (20 мая 2011 года)

    10 лет назад...последня версия...

    да,конечно совершенству ненужны обновления... :)

     
  • 2.20, Анын (ok), 13:16, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    del
     

  • 1.5, ista011 (?), 09:53, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А я всё жду более лучшую графику, чтобы в окружениях, богатых на эффекты не было артефактов, а ещё чтоб мак ос нормально рендерилась...
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:32, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что с python3? уже можно? или все еще на python2?
     
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 10:36, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока ещё нет
     

  • 1.9, Николай (??), 10:46, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему не добавляют темную тему
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:01, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что ж за массовый психоз-то. И ведь не утихает.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:14, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что удобно. Меньше глаза напрягает и многие работают ночью, как я на прошлой работе, где и подсел на чёрный... тем.
     
     
  • 4.12, iPony129412 (?), 11:22, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну для сабжа - это по барабану. Не пялиться же в него (окно настроек там).
     
  • 4.18, Anonymus (?), 12:24, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне что белый светлый текст на тёмном фоне, что тёмный текст на светлом - при уставших глазах одинаково неприятны. А так - каждому своё, кому что удобнее.
     
  • 3.16, Николай (??), 11:48, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ты ночью посиди на белой, это не естественно
     
     
  • 4.21, Аноним (10), 13:16, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, ночью зрение на вампирский режим переключается? А если приходится работать в сумерках, естественнее яркость убавить (кстати, читал где-то, что инверсный текст в темноте глаза ещё больше напрягает).
    Но речь даже не об этом, а о том, что это как-то массово несколько лет назад началось.
     
  • 4.23, Анын (ok), 13:17, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты ночью посиди на белой, это не естественно

    Свет ночью не включается?

     
     
  • 5.26, Rev (?), 13:46, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Рядом у него мамка спит, нельзя включать.
     
  • 3.27, YetAnotherOnanym (ok), 14:15, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видать, сожитель по общаге обещал люлей выписать, если по ночам отсвечивать будет.
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:08, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё никак не могу понять, что лучше, VB или KVM, в качестве настольной тестилки виртуалок.

    И то использовал, и это, хочется уже на чем-то одном остановиться, но чот всё как буриланов осёл.

    Или это аксиома Эскобара?

     
     
  • 2.22, слакварявод (ok), 13:17, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    VB
     
  • 2.24, би браза вотчинг ю (?), 13:18, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если возникают такие вопросы -- выбор очевиден.
     
  • 2.25, Zoroastr (ok), 13:30, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VB для гостей Windows глючит ужасно, все что связано со звуком и видео по ходу там поломано навсегда. Куча багов висит начиная с первых выпусков 6й серии. Люди 5ю из-за этого не обновляют..
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:26, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну попробуй ещё что ли VMWare Player :)
     

  • 1.19, мимо проходил (?), 12:46, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И сломали запуск Whonix, а в 6.1.18 все работало.
     
     
  • 2.29, Ононон (?), 15:27, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И звук в шindoшs.
     

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