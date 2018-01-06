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Выпуск VirtualBox 6.1.18

20.01.2021 23:53

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.18, в котором отмечено 14 исправлений. В списке изменений явно не обозначено (Oracle не отражает исправления уязвимостей в общем списке изменений), но можно предположить об исправлении раскрытой на днях уязвимости, которой были подвержены выпуски вплоть до VirtualBox 6.1.16. Проблема позволяла получить доступ к хост-системе из виртуальной машины при наличии у атакующего в гостевой системе доступа к загрузке модулей ядра, при включении в VirtualBox драйвера для SCSI-контроллера, помеченного в качестве загрузочного.

Основные изменения:

  • Устранено зависание при запуске вложенных гостевых систем в режиме SMP на хостах с некоторыми процессорами Intel.
  • В компонентах для интеграции с OCI (Oracle Cloud Infrastructure) улучшен разбор параметров облачных окружений при импорте.
  • Решена проблема с выдачей IP-адресов гостевой системе через DHCP после возвращения хоста из спящего режима.
  • Добавлены оптимизации для macOS BigSur.
  • Решена проблема с воспроизведением звука после ухода хоста в спящий режим.
  • В дополнениях для хостов и гостевых систем с Linux реализована поддержка ядра Linux 5.10.
  • В компонентах для хостов с Solaris устранена регрессия, нарушающая работу текстового режима VGA.
  • Решены проблемы со сборкой дополнений для гостевых систем в CentOS 8.2-2004 и более новых выпусках, а также в системах с ядрами Linux с 3.2.0 по 3.2.50.
  • В дополнениях для гостевых систем устранён крах виртуальной машины при копировании из совместного буфера обмена на системах с X11.
  • В реализации совместных каталогов (Shared Folder) устранена ошибка с повторным монтированием в гостевых системах с Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.16
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2020 продемонстрированы взломы Ubuntu, Windows, macOS и VirtualBox
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54442-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:10, 21/01/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Коробка слишком тормозная
     
  • 2, Аноним (2), 00:20, 21/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Тем временем уже год они отказываются даже регистрировать существование бага https://www.virtualbox.org/ticket/19326
     
  • 3, Аноним (3), 00:52, 21/01/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Отказался в пользу куэму. Разницы пока не заметил.
     
     
  • 4, Аноним (4), 01:47, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продолжай держать в курсе.
     
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