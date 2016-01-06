Выпуск VirtualBox 6.1.16

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.16, в котором отмечено 15 исправлений. Основные изменения: Для гостевых систем и хостов с Linux добавлена поддержка ядра Linux 5.9.

Решены проблемы с зависанием X-сервера при изменении размера экрана в 32-разрядных гостевых системах с Linux из-за использования RandR 1.3.

Устранён крах VBoxService в гостевых системах с Linux, проявляющийся в процессе обработки события горячего извлечения CPU.

Решены проблемы со сборкой дополнений для гостевых систем с Linux в окружении бета-версии RHEL 8.3.

В менеджере виртуальных машин устранены проблемы, связанные с повреждением памяти и нарушением состояния регистра XMM.

Решены проблемы с поддержкой 3D-драйвера VMSVGA в гостевых системах с Linux, проявляющиеся при использовании гипервизора Hyper-V.

Устранены крахи на системах macOS, связанные с библиотекой Qt.

В компонентах для интеграции с Oracle Cloud Infrastructure решены проблемы с поддержкой сети при использовании прокси.

Решены проблемы с подвисанием USB-устройств.

Решены проблемы с воспроизведением звука после выхода хост-системы из спящего режима.

Внесены исправления в реализацию последовательного порта.

В VBoxManage налажено определение системной локали при использовании режима 'VBoxManage unattended install' без указания опции "--locale".



