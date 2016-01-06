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Выпуск VirtualBox 6.1.16

21.10.2020 09:51

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.16, в котором отмечено 15 исправлений.

Основные изменения:

  • Для гостевых систем и хостов с Linux добавлена поддержка ядра Linux 5.9.
  • Решены проблемы с зависанием X-сервера при изменении размера экрана в 32-разрядных гостевых системах с Linux из-за использования RandR 1.3.
  • Устранён крах VBoxService в гостевых системах с Linux, проявляющийся в процессе обработки события горячего извлечения CPU.
  • Решены проблемы со сборкой дополнений для гостевых систем с Linux в окружении бета-версии RHEL 8.3.
  • В менеджере виртуальных машин устранены проблемы, связанные с повреждением памяти и нарушением состояния регистра XMM.
  • Решены проблемы с поддержкой 3D-драйвера VMSVGA в гостевых системах с Linux, проявляющиеся при использовании гипервизора Hyper-V.
  • Устранены крахи на системах macOS, связанные с библиотекой Qt.
  • В компонентах для интеграции с Oracle Cloud Infrastructure решены проблемы с поддержкой сети при использовании прокси.
  • Решены проблемы с подвисанием USB-устройств.
  • Решены проблемы с воспроизведением звука после выхода хост-системы из спящего режима.
  • Внесены исправления в реализацию последовательного порта.
  • В VBoxManage налажено определение системной локали при использовании режима 'VBoxManage unattended install' без указания опции "--locale".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.14
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2020 продемонстрированы взломы Ubuntu, Windows, macOS и VirtualBox
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53933-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Zenitur (ok), 10:06, 21/10/2020 [ответить]  
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    > события горячего извлечения CPU

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