Выпуск VirtualBox 6.1.14

2.2 , б.б. ( ? ), 07:57, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – эмулируется ли деревянный макинтош в виртуальном ящике?

3.5 , Фракталова дырень ( ? ), 08:14, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Чем старше версия тем хуже эмулируется

2.6 , аНОНИМ ( ? ), 08:20, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если честно, то зачем? https://github.com/felixrieseberg/windows95/releases - ты ещё это вспомни.

2.8 , Амоним ( ? ), 09:10, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нету,буквально на днях озадачивался. Основная проблема с видеодрайвером, ибо 4 битный цвет и разрешение 640*480 смотрятся дико. Надо нарыть драйвер scitech Display doctor и немного поплясав с бубном его запустить. Никакой интеграции (общих папок, буфера обмена, бесшовной мышки и тд) нет, но это терпимо.

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:53, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Windows 95-ME с новыми процессорами вообще под VirtualBox не работает. Инфа со ссылками в Wikipedia - сам добавлял, когда замучался :-) // b.

2.16 , Аноним ( 16 ), 13:18, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Virtual PC 2004 и 2007 есть. Его можно запустить в VirtualBox или VMWare. Virtual PC не требует аппаратную виртуализацию, я там OS/2 гонял.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Virtual_PC#Поддерживаемые_ОС

У VMWare кстати может есть в старых версиях. Но трудновато наверное будет вкатить на новый Linux.

2.17 , Аноним ( 16 ), 13:33, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Zenitur, попробуй Висту. Крутая ОСь. Красивая, поддерживает больше софта, чем XP, но какие версии совершенно неизучено. Целый плацдарм для экспериментов.

http://forum.oszone.net/thread-346216.html

У меня, к сожалению, на Windows аллергия, поэтому забросил.

Еще Win8 (не 8.1) редка. Я когда-то покупал ключ обновления за 450 руб (официально и можно обновиться до 8.1). Первые билды восьмерки тыкал, а потом они перестали запускаться на моем проце.

Вот, прикольный чувак показывет https://www.youtube.com/watch?v=FB6jujcUVLs

На i5 тоже гонял, но потом остепенился (SUSE/Win7).

