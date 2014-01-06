The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск VirtualBox 6.1.14

05.09.2020 07:41

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.14, в котором отмечено 10 исправлений.

Основные изменения в выпуске 6.1.14:

  • Добавлена поддержка ядра Linux 5.8.
  • В коде поддержки EFI решены проблемы с чтением ФС в формате ISO9660 с прикреплённых носителей и добавлена поддержка загрузки с накопителей, прикреплённых к эмулируемым контроллерам LsiLogic SCSI и SAS.
  • Решены проблемы с изменением имени файла в поле с местоположением файла в диалоге создания виртуального диска.
  • Налажено выполнение виртуальных машин, попытка запуска которых ранее приводила к ошибке VERR_NEM_MISSING_KERNEL_API_2 при использовании Hyper-V.
  • Устранены регрессивные изменения в эмуляторе звуковой системы HDA.
  • На хостах с macOS решены проблемы с пробросом звука с web-камеры и запуском в режиме VBoxHeadless.
  • На хостах с Windows исправлены ошибки в коде эмуляции последовательного порта.
  • Устранён потенциальный крах при копировании HTML-данных через совместный буфер обмена.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.12
  4. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.10
  5. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2020 продемонстрированы взломы Ubuntu, Windows, macOS и VirtualBox
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53662-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 07:55, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть VirtualBox Guest Additions для Win98SE? Меня и Win2000SP4 устраивает, но всё же, вдруг есть.

    P.S. Куда отправляются люди после смерти? В деревянный макинтош. Куда отправляются операционные системы после прекращения поддержки? В виртуальный ящик.

     
     
  • 2.2, б.б. (?), 07:57, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    эмулируется ли деревянный макинтош в виртуальном ящике?
     
     
  • 3.5, Фракталова дырень (?), 08:14, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем старше версия тем хуже эмулируется
     
  • 2.6, аНОНИМ (?), 08:20, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если честно, то зачем? https://github.com/felixrieseberg/windows95/releases - ты ещё это вспомни.
     
  • 2.8, Амоним (?), 09:10, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нету,буквально на днях озадачивался. Основная проблема с видеодрайвером, ибо 4 битный цвет и разрешение 640*480 смотрятся дико. Надо нарыть драйвер scitech Display doctor и немного поплясав с бубном его запустить. Никакой интеграции (общих папок, буфера обмена, бесшовной мышки и тд) нет, но это терпимо.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:53, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 95-ME с новыми процессорами вообще под VirtualBox не работает. Инфа со ссылками в Wikipedia - сам добавлял, когда замучался :-)

    // b.

     
  • 2.16, Аноним (16), 13:18, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Virtual PC 2004 и 2007 есть. Его можно запустить в VirtualBox или VMWare. Virtual PC не требует аппаратную виртуализацию, я там OS/2 гонял.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Virtual_PC#Поддерживаемые_ОС
    У VMWare кстати может есть в старых версиях. Но трудновато наверное будет вкатить на новый Linux.
     
  • 2.17, Аноним (16), 13:33, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zenitur, попробуй Висту. Крутая ОСь. Красивая, поддерживает больше софта, чем XP, но какие версии совершенно неизучено. Целый плацдарм для экспериментов.
    http://forum.oszone.net/thread-346216.html
    У меня, к сожалению, на Windows аллергия, поэтому забросил.
    Еще Win8 (не 8.1) редка. Я когда-то покупал ключ обновления за 450 руб (официально и можно обновиться до 8.1). Первые билды восьмерки тыкал, а потом они перестали запускаться на моем проце.
    Вот, прикольный чувак показывет https://www.youtube.com/watch?v=FB6jujcUVLs
    На i5 тоже гонял, но потом остепенился (SUSE/Win7).
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 08:02, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Наконец-то блин починили траблу с 5.8

    Чёртовы сишные глюки

     
     
  • 2.4, Фракталова дырень (?), 08:13, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты про меня совсем забыл?
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:31, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переходи на Rust'овый форк, какие проблемы.
     
  • 2.14, Аноним (13), 12:55, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чёртовы сишные глюки

    C ни при чём, а вот разрабы ядра, который каждый релиз API ломают - да.

    // b.

     
  • 2.22, Аноним (22), 14:53, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то ее сразу починили - надо было накатывать отдельный extpack 6.1.13.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:02, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "при использовании Hyper-V"? VirtualBox не работает если Hyper-V включено. Что это?
     
     
  • 2.15, topin89 (ok), 13:16, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, при установке Ubuntu 20.04 с использованием Hyper-V вместо KVM будут постоянные сбои при скачивании данных, файлы будут качаться, но битые. И при обновлении с 18.04 при первой перезагрузке apt не будет качать по той же причине. Причины не знаю, но убедился в этом лично.
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:19, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Windows 10 2004 при установленном компоненте WHPX уже должно работать.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:05, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на мак-хосте в линукс-гостях не пработает виртуализация (nested virtualization) - гостевая машина зависает
     
     
  • 2.12, Anonim (??), 12:53, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это на 6,1,14 или на 12?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:45, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и .12, и .14 - не работают. при запуске virt-install виснет kvm-гость в vb-госте
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:13, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так починили хипер-в? Для минорного релиза звучит слишком оптимистично
     
  • 1.18, Вкусная водочка (ok), 13:38, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлена поддержка ядра Linux 5.8

    А VMWare не хочет почесать свой лэйзи эсс. Так и приходится сидеть на 5.7. В такие моменты проявляются все минусы закрытого ПО.

     
     
  • 2.19, Аноним (16), 13:40, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все минусы роллинга скорее.
     
  • 2.21, Аноним (20), 14:47, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    vmware работает, в отличие от этого кривого поделья
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру