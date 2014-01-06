Выпуск VirtualBox 6.1.14

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|1.1, Zenitur (ok), 07:55, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть VirtualBox Guest Additions для Win98SE? Меня и Win2000SP4 устраивает, но всё же, вдруг есть.
P.S. Куда отправляются люди после смерти? В деревянный макинтош. Куда отправляются операционные системы после прекращения поддержки? В виртуальный ящик.
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|2.2, б.б. (?), 07:57, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эмулируется ли деревянный макинтош в виртуальном ящике?
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|2.8, Амоним (?), 09:10, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нету,буквально на днях озадачивался. Основная проблема с видеодрайвером, ибо 4 битный цвет и разрешение 640*480 смотрятся дико. Надо нарыть драйвер scitech Display doctor и немного поплясав с бубном его запустить. Никакой интеграции (общих папок, буфера обмена, бесшовной мышки и тд) нет, но это терпимо.
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|2.13, Аноним (13), 12:53, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Windows 95-ME с новыми процессорами вообще под VirtualBox не работает. Инфа со ссылками в Wikipedia - сам добавлял, когда замучался :-)
// b.
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|2.17, Аноним (16), 13:33, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Zenitur, попробуй Висту. Крутая ОСь. Красивая, поддерживает больше софта, чем XP, но какие версии совершенно неизучено. Целый плацдарм для экспериментов.
http://forum.oszone.net/thread-346216.html
У меня, к сожалению, на Windows аллергия, поэтому забросил.
Еще Win8 (не 8.1) редка. Я когда-то покупал ключ обновления за 450 руб (официально и можно обновиться до 8.1). Первые билды восьмерки тыкал, а потом они перестали запускаться на моем проце.
Вот, прикольный чувак показывет https://www.youtube.com/watch?v=FB6jujcUVLs
На i5 тоже гонял, но потом остепенился (SUSE/Win7).
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|2.14, Аноним (13), 12:55, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чёртовы сишные глюки
C ни при чём, а вот разрабы ядра, который каждый релиз API ломают - да.
// b.
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|2.22, Аноним (22), 14:53, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то ее сразу починили - надо было накатывать отдельный extpack 6.1.13.
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|1.9, Аноним (9), 12:02, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"при использовании Hyper-V"? VirtualBox не работает если Hyper-V включено. Что это?
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|2.15, topin89 (ok), 13:16, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, при установке Ubuntu 20.04 с использованием Hyper-V вместо KVM будут постоянные сбои при скачивании данных, файлы будут качаться, но битые. И при обновлении с 18.04 при первой перезагрузке apt не будет качать по той же причине. Причины не знаю, но убедился в этом лично.
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|2.23, Аноним (23), 15:19, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Windows 10 2004 при установленном компоненте WHPX уже должно работать.
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|1.10, Аноним (10), 12:05, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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на мак-хосте в линукс-гостях не пработает виртуализация (nested virtualization) - гостевая машина зависает
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|3.20, Аноним (20), 14:45, 05/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и .12, и .14 - не работают. при запуске virt-install виснет kvm-гость в vb-госте
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|1.18, Вкусная водочка (ok), 13:38, 05/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка ядра Linux 5.8
А VMWare не хочет почесать свой лэйзи эсс. Так и приходится сидеть на 5.7. В такие моменты проявляются все минусы закрытого ПО.
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