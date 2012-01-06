Выпуск VirtualBox 6.1.12

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|1.1, BlackRot (ok), 10:59, 15/07/2020 [ответить]
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В чем разница между этим, VMware и Hyper-V?
Потому как юзаю коробку, а оказывается в корпоративном секторе она никто вообще, только vm и hyper.
Почему?
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|2.3, Сейд (ok), 11:03, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как нет универсального рецепта в кулинарии, так и нет универсального продукта виртуализации, который бы подошёл всем.
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|2.4, Far (ok), 11:03, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Proxmox забыли.
А так, VBox, это игрушка гуевая.
В корпоративном секторе разворачивают хост виртуализации, а не десктоп с виртуальной коробкой, поэтому VBox там не в почете. Ну и попробуйте построить кластер виртуализации на VBox, а потом попробуйте самостоятельно ответить на свой вопрос
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|3.7, мое правило (?), 11:20, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Proxmox - надстройка над kvm, так что не считается. А вот vmware можно и упомянуть.
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|2.5, Аноним (5), 11:04, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто в VMware и Hyper-V хоть кто-то, хоть как-то, за что-то отвечает. А в коробке опенсорс, то есть никто ни за что не отвечает.
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|2.6, Аноним (6), 11:05, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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потому что виртуалбокс не годится для чего либо кроме "накатить венду/лялих для просмотра порнухи". Слишком медленный
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