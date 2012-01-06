Выпуск VirtualBox 6.1.12

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.12, в котором отмечено 14 исправлений. Основные изменения в выпуске 6.1.12: В дополнениях для гостевых систем добавлен экспериментальный вывод графики через GLX;

В компонентах для интеграции с OCI (Oracle Cloud Infrastructure) добавлен новый экспериментальный тип сетевых подключений, позволяющих локальной VM действовать так, будто она выполняется в облаке;

В API улучшено управление ресурсами гостевой системы;

Решены проблемы с пиктограммой обратного поиска в интерфейсе просмотра логов;

Улучшена поддержка эмуляции контроллера BusLogic;

В реализации последовательного порта устранена регрессия в обработке данных в режиме FIFO;

В VBoxManage решены проблемы с разбором опций команды "snapshot edit" и устранён крах при передаче некорректного ввода команде 'VBoxManage internalcommands repairhd';

В 3D-компонентах из дополнений для гостевых систем решены проблемы с освобождением объектов текстур, приводившие к крахам гостевых систем;

Решена проблема с упущением на стороне хоста операции записи в файл в совместном каталоге, для которого используется mmap на системах с ядрами Linux с 4.10.0 по 4.11.x;

Решена проблема с драйвером совместного доступа к каталогам, в редких случаях приводившая к выводу ошибки на 32-разрядных системах Windows при выполнении операции сброса буферов записи на диск для файлов, отражённых в оперативную память;

Расширены возможности изменения размера экрана для виртуального графического адаптера VMSVGA;

Решена проблема с определением ISO-образа с дополнениями для гостевых систем.



