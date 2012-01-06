The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск VirtualBox 6.1.12

15.07.2020 10:47

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.12, в котором отмечено 14 исправлений.

Основные изменения в выпуске 6.1.12:

  • В дополнениях для гостевых систем добавлен экспериментальный вывод графики через GLX;
  • В компонентах для интеграции с OCI (Oracle Cloud Infrastructure) добавлен новый экспериментальный тип сетевых подключений, позволяющих локальной VM действовать так, будто она выполняется в облаке;
  • В API улучшено управление ресурсами гостевой системы;
  • Решены проблемы с пиктограммой обратного поиска в интерфейсе просмотра логов;
  • Улучшена поддержка эмуляции контроллера BusLogic;
  • В реализации последовательного порта устранена регрессия в обработке данных в режиме FIFO;
  • В VBoxManage решены проблемы с разбором опций команды "snapshot edit" и устранён крах при передаче некорректного ввода команде 'VBoxManage internalcommands repairhd';
  • В 3D-компонентах из дополнений для гостевых систем решены проблемы с освобождением объектов текстур, приводившие к крахам гостевых систем;
  • Решена проблема с упущением на стороне хоста операции записи в файл в совместном каталоге, для которого используется mmap на системах с ядрами Linux с 4.10.0 по 4.11.x;
  • Решена проблема с драйвером совместного доступа к каталогам, в редких случаях приводившая к выводу ошибки на 32-разрядных системах Windows при выполнении операции сброса буферов записи на диск для файлов, отражённых в оперативную память;
  • Расширены возможности изменения размера экрана для виртуального графического адаптера VMSVGA;
  • Решена проблема с определением ISO-образа с дополнениями для гостевых систем.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/wik...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.10
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2020 продемонстрированы взломы Ubuntu, Windows, macOS и VirtualBox
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53360-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, BlackRot (ok), 10:59, 15/07/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    В чем разница между этим, VMware и Hyper-V?
    Потому как юзаю коробку, а оказывается в корпоративном секторе она никто вообще, только vm и hyper.
    Почему?
     
     
  • 2.3, Сейд (ok), 11:03, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как нет универсального рецепта в кулинарии, так и нет универсального продукта виртуализации, который бы подошёл всем.
     
  • 2.4, Far (ok), 11:03, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Proxmox забыли.
    А так, VBox, это игрушка гуевая.
    В корпоративном секторе разворачивают хост виртуализации, а не десктоп с виртуальной коробкой, поэтому VBox там не в почете. Ну и попробуйте построить кластер виртуализации на VBox, а потом попробуйте самостоятельно ответить на свой вопрос
     
     
  • 3.7, мое правило (?), 11:20, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Proxmox - надстройка над kvm, так что не считается. А вот vmware можно и упомянуть.
     
     
  • 4.8, мое правило (?), 11:21, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имел в виду kvm.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:04, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто в VMware и Hyper-V хоть кто-то, хоть как-то, за что-то отвечает. А в коробке опенсорс, то есть никто ни за что не отвечает.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:05, 15/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    потому что виртуалбокс не годится для чего либо кроме "накатить венду/лялих для просмотра порнухи". Слишком медленный
     

  • 1.2, Аноним (6), 11:02, 15/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    >вывод графики через GLX

    джва года ждал!

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру