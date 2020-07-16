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Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

16.07.2020 10:58

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В июльском обновлении в сумме устранено 443 уязвимости.

В выпусках Java SE 14.0.2, 11.0.8 и 8u261 устранено 11 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Наибольший уровень опасности 8.3 присвоен проблемам в JavaFX и библиотеках (CVE-2020-14664, CVE-2020-14583). Третья по степени опасности уязвимость (CVSS 7.4) устранена в подсистеме обработки 2D графики. 5 проблем проявляются только на клиентских системах (запуск в браузере Java Web Start и Java-апплеты) и 6 затрагивают как клиентов, так и серверные конфигурации Java.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе:

  • 32 уязвимости в сервере MySQL и 3 уязвимости в реализации клиента MySQL (C API) и коннекторах (С++ и ODBC). Наибольший уровень опасности 7.5 присвоен уязвимости CVE-2020-1967, связанной со стойкостью шифрования и проявляющейся при компиляции с поддержкой OpenSSL. Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 8.0.21, 5.7.31 и 5.6.49.
  • 25 уязвимостей в VirtualBox. Наиболее опасной проблеме присвоен уровень опасности 8.2. Уязвимости устранены в обновлениях VirtualBox 6.1.6, 6.0.20 и 5.2.40.
  • 6 уязвимостей в Solaris. Максимальная степень опасности 7.3 - локально эксплуатируемая уязвимость в Device Driver Utility. Проблемы также устранены в ядре, скриптах обработки пакетов и в libsuri. Проблемы устранены во вчерашнем обновлении Solaris 11.4 SRU23.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/secur...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Компания Oracle опубликовала ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6
  4. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Выпуск Java SE 14
  6. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53372-oracle
Ключевые слова: oracle, virtualbox, mysql, solaris, java
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Иваня (?), 11:20, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    MySQL и Java сделали меня миллионером, правда рублёвым 😢
     
     
  • 2.2, Ванька Бурбон (ok), 11:30, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот ума, видать, не дали..
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:10, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из долларового?
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:15, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В конце прошлого века даже сдача пустых бутылок из под пива делала людей рублевыми миллионерами, нашел чем хвастаться
     
  • 2.11, Страшный Аноним (?), 13:25, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странное сочетание для миллионера даже и рублёвого. Обычно: Oracle & Java_EE/Spring
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:05, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джава еще поддерживается какими-нибудь браузерами?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:28, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты видать читать названия не умеешь.
     
     
  • 3.8, A.Stahl (ok), 12:46, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А названия Яв никто кроме явистов прочитать не может. Там два десятка 2х-3х литерных аббревиатур. Уверен их и явисты путают время от времени.
     
  • 2.10, Страшный Аноним (?), 13:23, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем?
    Для того, чтобы запускать GUI-приложения на Java имеется WebStart.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:59, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там дыры, что тут дыры, но на ява в подарок еще и тормоза.
     

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