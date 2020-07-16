Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В июльском обновлении в сумме устранено 443 уязвимости.

В выпусках Java SE 14.0.2, 11.0.8 и 8u261 устранено 11 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. Наибольший уровень опасности 8.3 присвоен проблемам в JavaFX и библиотеках (CVE-2020-14664, CVE-2020-14583). Третья по степени опасности уязвимость (CVSS 7.4) устранена в подсистеме обработки 2D графики. 5 проблем проявляются только на клиентских системах (запуск в браузере Java Web Start и Java-апплеты) и 6 затрагивают как клиентов, так и серверные конфигурации Java.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе: