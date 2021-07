Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

2.3 , OnTheEdge ( ok ), 08:22, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Аноним (1) (как и любой другой Аноним, включая Аноним (-)) и есть ни что иное, как "не заслуживающий доверия бот".

3.4 , Аноним ( 1 ), 08:23, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У вас детектор сломался =(

4.6 , OnTheEdge ( ?? ), 08:27, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Он типичный поверхностный комментатор, которому шашечки, а не ехать. Таким обмануть проще всего.

3.5 , OnTheEdge ( ?? ), 08:27, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – OnTheEdge (ok) и любой другой OnTheEdge, включая OnTheEdge (?) и есть ни что иное, как "не заслуживающий доверия бот".

4.7 , OnTheEdge ( ok ), 08:31, 21/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – аминь