Обновление антивирусного загрузочного диска Ubuntu RescuePack 21.11

2.4 , Аноним ( 4 ), 13:13, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Паразитируют на светлом имени Убунты любимой. Придумали бы своё название как честные люди,.

3.53 , Аноним ( 53 ), 18:22, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не креативные название дистрибутива на основе ubuntu делаются вот так.

Любой набор букв + ubuntu = Любой наборбуквubuntu

Креативные название дистрибутива на основе ubuntu делаются вот так.

Креатив + ubuntu = BolgenOS

2.23 , n00by ( ok ), 15:06, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но смысл

> в этих win-support-only образах, если уже веб и кошмарский давно вышли

> на стабильные сборки? Не знаю, что такое win-support-only, но загрузите что-нибудь на VirusTotal и сравните выдачу.

2.24 , пох. ( ? ), 15:11, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Ну не всем же хочется чтобы лейтенант-сексот Касперский покопался в их файлах.

Кто-то значительно меньше боится циски с есетом (и, возможно, прав - особенно если он с Украины и ему есть что скрывать от рашкованов.) 3.27 , Михрютка ( ok ), 15:18, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну да, есет-то ничего на свои сервера не отправляет, и даже в лицензии об этом не предупреждает.

4.33 , пох. ( ? ), 16:08, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – в краже документов (а не хэшей и сверток) замечен не был. Ну и повторю, для украинца разумнее рисковать что документы украдет eset, чем касперский шпион.

5.36 , Михрютка ( ok ), 16:21, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>>для украинца разумнее взять, чтоб побесплатнее я исправил. 6.49 , kusb ( ? ), 17:34, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Начнём с того, что там по сути война и утечка документов может привести к реальным смертям, ослаблению, захвату территории...

И как мы (ex ussr) докатились до такой жизни...

7.52 , Михрютка ( ok ), 18:07, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не путайте, товарищ. для утечки секретных документов у уалинㅤупсов есть отдельна сборочка, сертифицированная ГСССЗИ Украины, входящая в перечень средств технической защиты информации, разрешенных для обеспечения технической защиты государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом, в соответствии с уровнем гарантий реализации услуг безопасности Г-3 для автоматизированных систем классов AC-1, AC-2, AC-3. так-то!

3.58 , Dzen Python ( ok ), 18:49, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Порнуха со свиньями?

Файлик со страшной тайной: украшинкое ИП из трёх человек заплатило целое нихрена гопарям в минфине?

Рецепты конфет "Рошен"? <уже слито, фабрика в Липецке>

Музыкальные записи группы хип-хоп-эмо-амбиент-дабстепа "Сальный Туз"?

Купленные ГРУ еще год назад планы "А давайте отправим нацбат в котёл?"?

Исходники psd'шек, в которых счастливых крымчан перекрашивают в несчастных?

Модельки для "украиньска"-мода для скайрима?

Переписка училки з Николаеву, что её забодали травить за разговоры по скайпу с мамой с Кузбасса?

Картинки с подкопами польской границы?

План очередной зрады? Просто интересно.

2.44 , псевдонимус ( ? ), 17:00, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не хватало ещё погасить машину трояном Касперского. С таким лекарством болезнь не нужна.

3.45 , псевдонимус ( ? ), 17:01, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поганить.

