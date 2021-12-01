Обновление антивирусного загрузочного диска Ubuntu RescuePack 21.11

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|1.1, Жироватт (ok), 13:11, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Кстати о сборочках - в новости представлен самый типичный представитель семейства ZverDVD на базе убунты от нонеймовой конторы нонеймовых васянов.
Хотя стоп. Ребята. Объясните мне полезность сего высера в фактически 2022м году?
Полезность комплексных рескью-образов понятна и не вызывает вопросов - машина, хоть и умная, но дура железная, иногда надо чинить и восстанавливать. Но смысл в этих win-support-only образах, если уже веб и кошмарский давно вышли на стабильные сборки?
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|2.4, Аноним (4), 13:13, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Паразитируют на светлом имени Убунты любимой. Придумали бы своё название как честные люди,.
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|3.53, Аноним (53), 18:22, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не креативные название дистрибутива на основе ubuntu делаются вот так.
Любой набор букв + ubuntu = Любой наборбуквubuntu
Креативные название дистрибутива на основе ubuntu делаются вот так.
Креатив + ubuntu = BolgenOS
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|2.23, n00by (ok), 15:06, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но смысл
> в этих win-support-only образах, если уже веб и кошмарский давно вышли
> на стабильные сборки?
Не знаю, что такое win-support-only, но загрузите что-нибудь на VirusTotal и сравните выдачу.
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|2.24, пох. (?), 15:11, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну не всем же хочется чтобы лейтенант-сексот Касперский покопался в их файлах.
Кто-то значительно меньше боится циски с есетом (и, возможно, прав - особенно если он с Украины и ему есть что скрывать от рашкованов.)
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|3.27, Михрютка (ok), 15:18, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну да, есет-то ничего на свои сервера не отправляет, и даже в лицензии об этом не предупреждает.
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|4.33, пох. (?), 16:08, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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в краже документов (а не хэшей и сверток) замечен не был.
Ну и повторю, для украинца разумнее рисковать что документы украдет eset, чем касперский шпион.
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|6.49, kusb (?), 17:34, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Начнём с того, что там по сути война и утечка документов может привести к реальным смертям, ослаблению, захвату территории...
И как мы (ex ussr) докатились до такой жизни...
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|7.52, Михрютка (ok), 18:07, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не путайте, товарищ. для утечки секретных документов у уалинㅤупсов есть отдельна сборочка,
сертифицированная ГСССЗИ Украины, входящая в перечень средств технической защиты информации, разрешенных для обеспечения технической защиты государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом, в соответствии с уровнем гарантий реализации услуг безопасности Г-3 для автоматизированных систем классов AC-1, AC-2, AC-3.
так-то!
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|3.58, Dzen Python (ok), 18:49, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Порнуха со свиньями?
Файлик со страшной тайной: украшинкое ИП из трёх человек заплатило целое нихрена гопарям в минфине?
Рецепты конфет "Рошен"? <уже слито, фабрика в Липецке>
Музыкальные записи группы хип-хоп-эмо-амбиент-дабстепа "Сальный Туз"?
Купленные ГРУ еще год назад планы "А давайте отправим нацбат в котёл?"?
Исходники psd'шек, в которых счастливых крымчан перекрашивают в несчастных?
Модельки для "украиньска"-мода для скайрима?
Переписка училки з Николаеву, что её забодали травить за разговоры по скайпу с мамой с Кузбасса?
Картинки с подкопами польской границы?
План очередной зрады?
Просто интересно.
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|2.44, псевдонимус (?), 17:00, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не хватало ещё погасить машину трояном Касперского. С таким лекарством болезнь не нужна.
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|1.2, Аноним (4), 13:12, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Авторы данного дистрибутива, сборки, не иметю отношения к Каноникал и не имеют права использовать тороговую марку Убунту?
а у вас есть такой же только А с КДЕ Плазма?
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|2.9, iPony129412 (?), 13:32, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Авторы данного дистрибутива, сборки, не иметю отношения к Каноникал и не имеют права использовать тороговую марку Убунту?
Да
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|1.6, Перастерос (ok), 13:18, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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DrWeb недавно скурвился, Kasperski давно.. так что это хорошая новость. Помню, Comodo настолько были уверены в своем антивирусе, что даже гарантию давали: гарантию безопасности и надежности. Доктор-вэбы, портитесь дальше! Вас скоро родной Виндоуз Дефендер скоро обойдет.
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|4.17, Аноним (4), 14:27, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не знаю зачем мне подписка на какой-то сторонний антивирь если я сижу на десятке.
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|5.28, Аноним (28), 15:31, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Молодец! Признание проблемы уже есть первый шаг на пути к её решению!
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|3.31, Дима (??), 15:57, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Затем, что встроенный Defender толком не защищает от более-менее серьезных вредоносов. Почитайте аналитику, например AV-Comparitives, Defender там в конце списка.
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|1.8, maximnik0 (?), 13:27, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда же на https://ualinux.com/ru/ubuntu-rescuepack перепишут шаблон новостей? reiser4 в ubuntu не поддерживаться.А скомпилировать и заставить работать модулем -очень нетривиальная задача.Шишкин только статический вариант проверяет.Я год назад хотел посмотреть на reiser4,так нечего из дистрибутивов не нашел.....
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|1.10, КО (?), 14:03, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все для восстановления впихнули, а для бэкапа ни черта...
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|1.12, Аноним (4), 14:09, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С помощью этого я могу сбросить пароль от Windows 10? Вообще существуют сборки линукс с помощью которых можно это сделать? Может существуют сборки с помощью которых можно скинуть пароль от линукс, мак?
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|3.40, Аноним (4), 16:35, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо кажется полезно. Просто полезно иметь флешку на ключах, иногда надо бывает по работе скинуть пароль винды, вот и решил узнать может и есть для линукса и винды в одном.
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|5.50, gumanzoy (?), 17:43, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А для тех кто маны читать не любит сразу
passwd ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
И два раза вбить новый пароль
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|3.43, Аноним (4), 16:56, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скачал торрент, а там папка с файлами а не iso образ чтобы записать через rufus.
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|1.16, Аноним (4), 14:26, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Размер загрузочного Live-образа 3.4 ГБ (x86_64).
208 КБ/с – 167 МБ из 3,1 ГБ, Осталось 4 часа
Во-первых: размер 3,1 ГБ, а не 3.4 ГБ или я качаю что-то не то. Во-вторых: сложно было торрент сделать? Скорость такая что желание качать отбивает.
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|2.19, Михрютка (ok), 14:34, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>Во-вторых: сложно было торрент сделать? Скорость такая что желание качать отбивает.
вы всерьез думаете, что, кроме уалинуㅤпса, этот хлам будет сидить кто-то еще?
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|3.21, Аноним (21), 14:50, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них наверное запрещены ливки от Доктора и Каспера. Некоторые осуждают даже пользователей антивира считая за полезных идиотов, но это их дело... майнера им в растуды-туды. хд С другой стороны может и правильно,ведь из ГПУ вирусы не обнаруживаются.
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|1.22, Михрютка (ok), 14:55, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>>В связи с завершением разработки убран антивирус F-prot;
в связи с завершением разработки его надо было убирать 10 лет назад. в этом году просто сервера для загрузки сигнатур выключили.
то же и COMODO.
>>>В состав входят антивирусные пакеты ESET NOD32 4
ESET NOD32 Antivirus for Linux Desktop will not be available for download and activation after August 3, 2021
вот радость-то людям.
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|2.34, пох. (?), 16:10, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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должны остаться только рашкованские шпионы. А макафи якобы самоубился, угу.
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|3.37, Михрютка (ok), 16:23, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эти конкретные "авторизованные дилеры убунты" уже столько овец перетрахали, что им на воротник нужно навешивать просто honoris causa
независимо от того, какое конкретно окаменелое г-но мамонта и какие конкретно майнеры они суют в свои сборочки.
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|1.38, AirToad (?), 16:23, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это всё происки хитрых корпорастов.
Ведь ещё Аристотель говорил, что в линуксе вирусов нет и быть не может, ибо проектировали его боги в недрах священных лабораторий Олимпа.
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|1.56, verholom (ok), 18:30, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, я не поставлю и не запущу ничего, что сделано в Украине... Я в этом живу и не надо чтоб оно жило у меня в компьютере... Лучше уже Касперский, чем это все
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