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Обновление антивирусного загрузочного диска Ubuntu RescuePack 21.11

01.12.2021 11:10

Доступна для свободной загрузки сборка Ubuntu RescuePack 21.11, позволяющая без запуска основной операционной системы провести полную антивирусную проверку для обнаружения и удаления в системе различных вредоносных программ, компьютерных вирусов, троянов, руткитов, червей, шпионских, вымогательских программ, а также провести лечение заражённых компьютеров. Размер загрузочного Live-образа 3.4 ГБ (x86_64).

В состав входят антивирусные пакеты ESET NOD32 4, BitDefender, COMODO, Sophos, Avira, eScan, Vba32 и ClamAV (ClamTk). Диск также укомплектован инструментами для восстановления удалённых файлов и разделов. Поддерживается проверка данных в файловых системах FAT, FAT32, exFAT, NTFS, HFS, HFS+, btrfs, e2fs, ext2, ext3, ext4, jfs, nilfs, reiserfs, reiser4, xfs и zfs. Применение внешнего загрузочного диска не позволяет вредоносному ПО противодействовать обезвреживанию и восстановлению заражённой системы. Сборка может рассматриваться как Linux-альтернатива таким дискам, как Dr.Web LiveDisk и Kaspersky Rescue Disk.

В новой версии:

  • Антивирусные базы включают обновления по состоянию на 29 ноября 2021;
  • В связи с прекращением разработки убран антивирус F-prot;
  • Обновлены версии ClamTk 6.14, eScan 7.0.31, Sophos 9.17.1 (антивирусное ядро 5.82) и Avira 8.3.64.60.


  1. Главная ссылка к новости (https://ualinux.com/ru/news/up...)
  2. OpenNews: Доступен антивирусный загрузочный диск Ubuntu RescuePack 21.05
  3. OpenNews: Ubuntu RescuePack, Live-дистрибутив для борьбы с компьютерными вирусами
  4. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.104
  5. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.104.1
Автор новости: zluka
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56258-rescuepack
Ключевые слова: rescuepack, virus
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Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 13:11, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Кстати о сборочках - в новости представлен самый типичный представитель семейства ZverDVD на базе убунты от нонеймовой конторы нонеймовых васянов.

    Хотя стоп. Ребята. Объясните мне полезность сего высера в фактически 2022м году?
    Полезность комплексных рескью-образов понятна и не вызывает вопросов - машина, хоть и умная, но дура железная, иногда надо чинить и восстанавливать. Но смысл в этих win-support-only образах, если уже веб и кошмарский давно вышли на стабильные сборки?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:13, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Паразитируют на светлом имени Убунты любимой. Придумали бы своё название как честные люди,.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 18:22, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не креативные название дистрибутива на основе ubuntu делаются вот так.
    Любой набор букв + ubuntu = Любой наборбуквubuntu
    Креативные название дистрибутива на основе ubuntu делаются вот так.
    Креатив + ubuntu = BolgenOS
     
  • 2.23, n00by (ok), 15:06, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но смысл
    > в этих win-support-only образах, если уже веб и кошмарский давно вышли
    > на стабильные сборки?

    Не знаю, что такое win-support-only, но загрузите что-нибудь на VirusTotal и сравните выдачу.

     
  • 2.24, пох. (?), 15:11, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну не всем же хочется чтобы лейтенант-сексот Касперский покопался в их файлах.
    Кто-то значительно меньше боится циски с есетом (и, возможно, прав - особенно если он с Украины и ему есть что скрывать от рашкованов.)

     
     
  • 3.27, Михрютка (ok), 15:18, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну да, есет-то ничего на свои сервера не отправляет, и даже в лицензии об этом не предупреждает.
     
     
  • 4.33, пох. (?), 16:08, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в краже документов (а не хэшей и сверток) замечен не был.

    Ну и повторю, для украинца разумнее рисковать что документы украдет eset, чем касперский шпион.

     
     
  • 5.36, Михрютка (ok), 16:21, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>>для украинца разумнее взять, чтоб побесплатнее

    я исправил.

     
     
  • 6.49, kusb (?), 17:34, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начнём с того, что там по сути война и утечка документов может привести к реальным смертям, ослаблению, захвату территории...
    И как мы (ex ussr) докатились до такой жизни...
     
     
  • 7.52, Михрютка (ok), 18:07, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не путайте, товарищ. для утечки секретных документов у уалинㅤупсов есть отдельна сборочка,

    сертифицированная ГСССЗИ Украины, входящая в перечень средств технической защиты информации, разрешенных для обеспечения технической защиты государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом,  в соответствии с уровнем гарантий реализации услуг безопасности Г-3 для автоматизированных систем классов AC-1, AC-2, AC-3.

    так-то!

     
  • 3.58, Dzen Python (ok), 18:49, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порнуха со свиньями?
    Файлик со страшной тайной: украшинкое ИП из трёх человек заплатило целое нихрена гопарям в минфине?
    Рецепты конфет "Рошен"? <уже слито, фабрика в Липецке>
    Музыкальные записи группы хип-хоп-эмо-амбиент-дабстепа "Сальный Туз"?
    Купленные ГРУ еще год назад планы "А давайте отправим нацбат в котёл?"?
    Исходники psd'шек, в которых счастливых крымчан перекрашивают в несчастных?
    Модельки для "украиньска"-мода для скайрима?
    Переписка училки з Николаеву, что её забодали травить за разговоры по скайпу с мамой с Кузбасса?
    Картинки с подкопами польской границы?
    План очередной зрады?

    Просто интересно.

     
  • 2.44, псевдонимус (?), 17:00, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хватало ещё погасить машину трояном Касперского. С таким лекарством болезнь не нужна.
     
     
  • 3.45, псевдонимус (?), 17:01, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поганить.
     

  • 1.2, Аноним (4), 13:12, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Авторы данного дистрибутива, сборки, не иметю отношения к Каноникал и не имеют права использовать тороговую марку Убунту?
    а у вас есть такой же только А с КДЕ Плазма?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:14, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а там что?
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 13:32, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Авторы данного дистрибутива, сборки, не иметю отношения к Каноникал и не имеют права использовать тороговую марку Убунту?

    Да

     

  • 1.6, Перастерос (ok), 13:18, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    DrWeb недавно скурвился, Kasperski давно.. так что это хорошая новость. Помню, Comodo настолько были уверены в своем антивирусе, что даже гарантию давали: гарантию безопасности и надежности.  Доктор-вэбы, портитесь дальше! Вас скоро родной Виндоуз Дефендер скоро обойдет.
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 13:27, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем на десятке сторонний антивирус?
     
     
  • 3.11, КО (?), 14:04, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем антивирус?
     
     
  • 4.13, Аноним (4), 14:10, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На win10 он идет из коробки. Для защиты от троянов?
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:23, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас модно оформлять подписки на всё подряд.
     
     
  • 4.17, Аноним (4), 14:27, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я не знаю зачем мне подписка на какой-то сторонний антивирь если я сижу на десятке.
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 15:31, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодец! Признание проблемы уже есть первый шаг на пути к её решению!
     
     
  • 6.30, Аноним (4), 15:36, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс на десктопе это миф.
     
     
  • 7.54, Аноним (54), 18:24, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувствую себя мифическим существом :)
     
     
  • 8.57, Аноним (57), 18:34, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фантастические твари и где они обитают... текст свёрнут, показать
     
  • 5.32, Дима (??), 15:59, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно только посочувствовать
     
     
  • 6.35, Аноним (4), 16:12, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже смирился.
     
  • 3.31, Дима (??), 15:57, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Затем, что встроенный Defender толком не защищает от более-менее серьезных вредоносов. Почитайте аналитику, например AV-Comparitives, Defender там в конце списка.
     
     
  • 4.41, Мавродий (?), 16:51, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    интересно даже, где ты их подцепишь..
     

  • 1.8, maximnik0 (?), 13:27, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда же на https://ualinux.com/ru/ubuntu-rescuepack перепишут шаблон новостей?  reiser4 в ubuntu не поддерживаться.А скомпилировать и заставить работать модулем -очень нетривиальная задача.Шишкин только статический вариант проверяет.Я год назад хотел посмотреть на  reiser4,так нечего из дистрибутивов не нашел.....
     
  • 1.10, КО (?), 14:03, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все для восстановления впихнули, а для бэкапа ни черта...
     
  • 1.12, Аноним (4), 14:09, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С помощью этого я могу сбросить пароль от Windows 10? Вообще существуют сборки линукс с помощью которых можно это сделать? Может существуют сборки с помощью которых можно скинуть пароль от линукс, мак?
     
     
  • 2.39, gumanzoy (?), 16:30, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если там есть chntpw то да, можно.
    Сбросить пароль на линуксе это с помощью chroot

    Отдельный загрузочный диск с chntpw http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/

    В моей сборке есть chntpw и winpasswd (мой скрипт обертка над chntpw)
    https://opennet.ru/55173-doglinux

     
     
  • 3.40, Аноним (4), 16:35, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо кажется полезно. Просто полезно иметь флешку на ключах, иногда надо бывает по работе скинуть пароль винды, вот и решил узнать может и есть для линукса и винды в одном.
     
  • 3.42, Михрютка (ok), 16:54, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сбросить пароль на линуксе это с помощью chroot

    ШТО

     
     
  • 4.46, gumanzoy (?), 17:13, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что то chroot в систему затем man passwd
     
     
  • 5.48, Михрютка (ok), 17:29, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что то chroot в систему затем man passwd

    https://media.giphy.com/media/yk8tRCZHCV0qY/source.gif

     
  • 5.50, gumanzoy (?), 17:43, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для тех кто маны читать не любит сразу
    passwd ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
    И два раза вбить новый пароль
     
     
  • 6.51, Михрютка (ok), 17:51, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а chroot - это чтоб рутом в систему зайти?
     
  • 3.43, Аноним (4), 16:56, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачал торрент, а там папка с файлами а не iso образ чтобы записать через rufus.
     
     
  • 4.47, gumanzoy (?), 17:15, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В install_ru.txt все написано
     

  • 1.16, Аноним (4), 14:26, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Размер загрузочного Live-образа 3.4 ГБ (x86_64).

    208 КБ/с – 167 МБ из 3,1 ГБ, Осталось 4 часа

    Во-первых: размер 3,1 ГБ, а не 3.4 ГБ или я качаю что-то не то. Во-вторых: сложно было торрент сделать? Скорость такая что желание качать отбивает.

     
     
  • 2.19, Михрютка (ok), 14:34, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>>Во-вторых: сложно было торрент сделать? Скорость такая что желание качать отбивает.

    вы всерьез думаете, что, кроме уалинуㅤпса, этот хлам будет сидить кто-то еще?

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:50, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них наверное запрещены ливки от Доктора и Каспера. Некоторые осуждают даже пользователей антивира считая за полезных идиотов, но это их дело... майнера им в растуды-туды. хд С другой стороны может и правильно,ведь из ГПУ вирусы не обнаруживаются.
     
     
  • 4.25, Михрютка (ok), 15:16, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>майнера им в растуды-туды

    ну как-же без майнера-то

    https://ualinux.com/en/cryptocoin/karbo/mining

    https://imgur.com/a/sPc7rkV

    ps блджад, как к ним на страницы не зайду, от ингриша глаза слезятся

    In MS Windows, this problem also exists. It is expressed by the inscription "MEMORY ALLOC FAILED: VirtualAlloc failed." in the terminal, at the start of the miner.

     

  • 1.22, Михрютка (ok), 14:55, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>>В связи с завершением разработки убран антивирус F-prot;

    в связи с завершением разработки его надо было убирать 10 лет назад. в этом году просто сервера для загрузки сигнатур выключили.

    то же и COMODO.

    >>>В состав входят антивирусные пакеты ESET NOD32 4

        ESET NOD32 Antivirus for Linux Desktop will not be available for download and activation after August 3, 2021

    вот радость-то людям.

     
     
  • 2.34, пох. (?), 16:10, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    должны остаться только рашкованские шпионы. А макафи якобы самоубился, угу.

     
     
  • 3.37, Михрютка (ok), 16:23, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эти конкретные "авторизованные дилеры убунты" уже столько овец перетрахали, что им на воротник нужно навешивать просто honoris causa

    независимо от того, какое конкретно окаменелое г-но мамонта и какие конкретно майнеры они суют в свои сборочки.

     

  • 1.38, AirToad (?), 16:23, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это всё происки хитрых корпорастов.

    Ведь ещё Аристотель говорил, что в линуксе вирусов нет и быть не может, ибо проектировали его боги в недрах священных лабораторий Олимпа.

     
     
  • 2.55, Аноним (54), 18:26, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для выковыривания виндовирсов оно.
     

  • 1.56, verholom (ok), 18:30, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, я не поставлю и не запущу ничего, что сделано в Украине... Я в этом живу и не надо чтоб оно жило у меня в компьютере... Лучше уже Касперский, чем это все
     

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