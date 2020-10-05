Ubuntu RescuePack, Live-дистрибутив для борьбы с компьютерными вирусами

Доступна для загрузки сборка Ubuntu RescuePack, предназначенная для обнаружения вредоносных программ и лечения заражённых компьютеров. В состав входят антивирусные пакеты ESET NOD32 4, BitDefender, COMODO, eScan, F-PROT и ClamAV (ClamTk). Сборка также укомплектована инструментами для восстановления удалённых файлов. Размер загрузочного Live-образа 2.6 ГБ.

Предлагаемый диск позволяет без запуска основной операционной системы, установленной на компьютере (MS Windows, macOS, Linux, Android и др.), провести полную антивирусную проверку для обнаружения и удаления в системе вирусов, троянов, руткитов, червей, шпионских и вымогательских программ. Применение внешнего диска не позволяет вредоносному ПО противодействовать обезвреживанию и восстановлению заражённой системы. Поддерживается проверка данных в файловых системах FAT, FAT32, exFAT, NTFS, HFS, HFS+, btrfs, e2fs, ext2, ext3, ext4, jfs, nilfs, reiserfs, reiser4, xfs и zfs.



