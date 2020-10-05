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Ubuntu RescuePack, Live-дистрибутив для борьбы с компьютерными вирусами

05.10.2020 21:35

Доступна для загрузки сборка Ubuntu RescuePack, предназначенная для обнаружения вредоносных программ и лечения заражённых компьютеров. В состав входят антивирусные пакеты ESET NOD32 4, BitDefender, COMODO, eScan, F-PROT и ClamAV (ClamTk). Сборка также укомплектована инструментами для восстановления удалённых файлов. Размер загрузочного Live-образа 2.6 ГБ.

Предлагаемый диск позволяет без запуска основной операционной системы, установленной на компьютере (MS Windows, macOS, Linux, Android и др.), провести полную антивирусную проверку для обнаружения и удаления в системе вирусов, троянов, руткитов, червей, шпионских и вымогательских программ. Применение внешнего диска не позволяет вредоносному ПО противодействовать обезвреживанию и восстановлению заражённой системы. Поддерживается проверка данных в файловых системах FAT, FAT32, exFAT, NTFS, HFS, HFS+, btrfs, e2fs, ext2, ext3, ext4, jfs, nilfs, reiserfs, reiser4, xfs и zfs.

  1. Главная ссылка к новости (https://ualinux.com/ru/news/na...)
  2. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.103
  3. OpenNews: Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки
  4. OpenNews: В антивирусе McAfee для Linux выявлена удалённая root-уязвимость
  5. OpenNews: Очередное обновление антивирусного пакета Microsoft привело к удалению браузера Chrome
  6. OpenNews: Обновление антивирусного Live-дистрибутива ViAvRe 10-10
Автор новости: zluka
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53835-virus
Ключевые слова: virus, ualinux
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Annoynymous (ok), 23:26, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять уалинукс пиарится?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 04:13, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Всяко лучше альта. 👍
     
     
  • 3.21, Денис (??), 04:44, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чем плох ALT? Неплохой дистр.
     
  • 2.20, vantoo (ok), 04:36, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    UALinux - молодцы! На голом энтузиазме делают реально полезные инструменты. Это вам Роса с Альтом, существующие исключительно для распила бюджетного бабла.
     

  • 1.2, terryfilch (ok), 23:26, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это да... + 1 в пачку антивирусных операционок :D
     
  • 1.3, InuYasha (??), 23:28, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно.
    Когда соседа укусил за Шинdows какой-то троян, я на скорую руку попробовал DrWeb Live и Kashpirovsky Live. В итоге первый загрузился в VGA-режиме и окно принятия лицухи не уместилось на экране :D (потом узнал - там надо было чуть ли не три галочки поставить, которых не было видно). А у ДрВеба были какие-то другие глюки. Вощем, веселье ещё то. Надеюсь, этот диск будет бОльшим подспорьем.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:02, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно. Надеюсь, этот диск будет бОльшим подспорьем.

    Последняя версия Comodo for Linux вышла в 2013-ом году. Как оно еще работает? Интересно, да. Отпишись... :)

     
  • 2.18, Аноним (18), 02:57, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По этому нужно грузить те сборки что на базе windows 8/10 PE с рутрекера, ну или оригинальные rescue CD/USB от авторов антивирусов.
     
     
  • 3.25, Денис (??), 04:50, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > оригинальные rescue CD/USB от авторов антивирусов

    Которые используют тот же линукс, ведь на винду им никто прав не давал.
    Но вообще-то антивирусы не нужны, даже на винде, да и сама винда не нужна.

     
  • 2.22, Денис (??), 04:45, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было таскать окно с зажатым Alt.
     

  • 1.4, mos87 (ok), 23:43, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    КагоцеLinux
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:05, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно там напроверяет, протроянит основную систему и привет.
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:11, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >для борьбы с компьютерными вирусами

    Вы когда именно о вирусе в последний раз слышали?

     
     
  • 2.8, user90 (?), 00:24, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На ведроиде, в силу его убогой концепции, разница между "вирусом" и "прикладным софтом" крайне размыта. Так что в общем слышу частенько, и злорадно посмеиваюсь)
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:41, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну программные продукты для противодействия называются антивирусы, соответственно то с чем они борются надо звать вирусом
     
  • 2.14, Аноним (-), 01:49, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Масочку поправь
     

  • 1.7, user90 (?), 00:21, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не с вирусами надо бороться, а со средой их распространения! ;)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:48, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну тут поможет антивирусная программа fdisk ;)
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 01:31, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dd надёжнее.
     

  • 1.12, Аноним (13), 01:28, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У Каноникла благословение на использование товарного знака испросили?
     
  • 1.15, Дмитрий (??), 02:36, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Меня очень беспокоит то, что, скорее всего, были нарушены лицензии на ПО, которые были включены в этот дистрибутив.
     
     
  • 2.17, Аноним (18), 02:56, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://ubuntu.com/legal/intellectual-property-policy

    Там нарушаются соглашения на пользование интеллектуальной собственности шатлворта для начала, хотя ТС явно в украине, там же законы не действуют.

     
     
  • 3.23, Денис (??), 04:46, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ТС явно в украине, там же законы не действуют

    Да, например, зеленые человечки на них клали.

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 04:56, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх... Кто только на них чего не клал...
     
     
  • 5.27, Мордатый (?), 06:49, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже полтора года как вообще все.
     
  • 2.28, Аноним (28), 06:52, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ESET NOD32 4, BitDefender, COMODO, eScan, F-PROT"

    Надо смотреть их лицензии и разбирается.

    В инете кучу антивирусных баз для clamav с которыми он таки ловит. Надо с лицензиями на антивирусные базы разобраться. Составить полный список баз и отсортировать: свободные для анонимного скачивания; бесплатны но требуют регистрации и запрещают копирование; платные проприетарные.

     

  • 1.16, Kott (??), 02:50, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а за какую мзду опеннет этот фуфел пропускает?
     
  • 1.24, Денис (??), 04:47, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ESET NOD32 4

    Он же триальный, нужен лицензионный ключ. А что там с шарингом на несколько копий?

     
  • 1.29, Аноним (29), 07:07, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и фуфло.
     
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