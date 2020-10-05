Ubuntu RescuePack, Live-дистрибутив для борьбы с компьютерными вирусами

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|2.20, vantoo (ok), 04:36, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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UALinux - молодцы! На голом энтузиазме делают реально полезные инструменты. Это вам Роса с Альтом, существующие исключительно для распила бюджетного бабла.
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|1.3, InuYasha (??), 23:28, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересно.
Когда соседа укусил за Шинdows какой-то троян, я на скорую руку попробовал DrWeb Live и Kashpirovsky Live. В итоге первый загрузился в VGA-режиме и окно принятия лицухи не уместилось на экране :D (потом узнал - там надо было чуть ли не три галочки поставить, которых не было видно). А у ДрВеба были какие-то другие глюки. Вощем, веселье ещё то. Надеюсь, этот диск будет бОльшим подспорьем.
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|2.11, Аноним (11), 01:02, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно. Надеюсь, этот диск будет бОльшим подспорьем.
Последняя версия Comodo for Linux вышла в 2013-ом году. Как оно еще работает? Интересно, да. Отпишись... :)
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|2.18, Аноним (18), 02:57, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По этому нужно грузить те сборки что на базе windows 8/10 PE с рутрекера, ну или оригинальные rescue CD/USB от авторов антивирусов.
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|3.25, Денис (??), 04:50, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> оригинальные rescue CD/USB от авторов антивирусов
Которые используют тот же линукс, ведь на винду им никто прав не давал.
Но вообще-то антивирусы не нужны, даже на винде, да и сама винда не нужна.
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|1.6, Аноним (6), 00:11, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>для борьбы с компьютерными вирусами
Вы когда именно о вирусе в последний раз слышали?
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|2.8, user90 (?), 00:24, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На ведроиде, в силу его убогой концепции, разница между "вирусом" и "прикладным софтом" крайне размыта. Так что в общем слышу частенько, и злорадно посмеиваюсь)
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|2.9, Аноним (9), 00:41, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну программные продукты для противодействия называются антивирусы, соответственно то с чем они борются надо звать вирусом
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|1.12, Аноним (13), 01:28, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У Каноникла благословение на использование товарного знака испросили?
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|1.15, Дмитрий (??), 02:36, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Меня очень беспокоит то, что, скорее всего, были нарушены лицензии на ПО, которые были включены в этот дистрибутив.
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|3.23, Денис (??), 04:46, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ТС явно в украине, там же законы не действуют
Да, например, зеленые человечки на них клали.
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|2.28, Аноним (28), 06:52, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"ESET NOD32 4, BitDefender, COMODO, eScan, F-PROT"
Надо смотреть их лицензии и разбирается.
В инете кучу антивирусных баз для clamav с которыми он таки ловит. Надо с лицензиями на антивирусные базы разобраться. Составить полный список баз и отсортировать: свободные для анонимного скачивания; бесплатны но требуют регистрации и запрещают копирование; платные проприетарные.
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|1.24, Денис (??), 04:47, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ESET NOD32 4
Он же триальный, нужен лицензионный ключ. А что там с шарингом на несколько копий?
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