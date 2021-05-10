Доступен антивирусный загрузочный диск Ubuntu RescuePack 21.05

>>>Контора которая выпукает эти гoвнo-паки

Моя ты лапочка, даже опечатался именно там, где надо

>>>но кaцaпы читать и разбираться не умеют

https://canonical.com/partners/find-a-partner?search=Ualinux

Поздравляю вас, товарищ, разобрамшись.

Зы я уже запарился эту ссылку постить. Все равно же в любом треде про эти UAрога и UAкопыта возникает очередное альт-одаренное, изрекающее про портнеров.

ЗЗЫ это уже вопрос к редакции, наверное? Вот сколько времени могут жулики, врущие про свой статус партнера каноникал, постить новости с этим враньем на опеннете?

