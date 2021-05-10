Доступен антивирусный загрузочный диск Ubuntu RescuePack 21.05

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|2.7, Dzen Python (ok), 23:56, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да норм. Другое дело, что список "онтевиросов" совсем плох и включает в себя 1 (один) пункт, который что-то в принципе может - популярный во время доминирования ХР нод. Нету эмисофта, нету адвклинера. Совсем дно.
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|4.18, Аноним (18), 02:28, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня другой вопрос. А нужен ли адвклинер под линукс? Никогда не встречал тут адвари.
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|1.2, Аноним (2), 23:26, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зверьсиди какой-то. Это как та никому не интересная убунта для игорьков от украинских разработчиков. Лично я доверяю только livecd drweb. Есть ещё livecd касперского для любителей поросячьего визга, но каспер больше вирусов пропускает. Не знаю, что там за ОС. По поводу livecd от nod32 ничего сказать не могу, nod32 обычно собирает оставшуюся половину пропускаемых каспером вирусов. Drweb как-то понадёжнее. Я сам в шоке, я думал он такой же совершенно бесполезный и никчёмный как symantec или mcaffee, но, как оказалось, это топовый антивирус про который производители вирусов забывают и не прячутся от него. Livecd на линуксе он тоже вроде первым придумал. Как и сканер с бесплатным обновлением вирусных баз.
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|2.3, Аноним (3), 23:34, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это как та никому не интересная убунта для игорьков от украинских разработчиков
Если не ошибаюсь, это она и есть. Или как минимум те же украинские разработчики.
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|2.4, Аноним (4), 23:45, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Замечу, что с недавних пор процедура скачивания сканера стала, мягко скажем, нетривиальной. Прямая ссылка пока ещё работает, но мы же понимаем, что это пока.
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|1.5, BrainFucker (ok), 23:49, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ubuntu RescuePack 21.05
А это легально использовать в названии чужую торговую марку?
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|3.16, муу (?), 01:23, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Контора которая выпукает эти гoвнo-паки является партнёром canonical и таки имеет право на использование торговой марки
но кaцaпы читать и разбираться не умеют, для этого мозг нужен, могут только с дивана подвякивaть
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|4.17, Михрютка (ok), 01:55, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>Контора которая выпукает эти гoвнo-паки
Моя ты лапочка, даже опечатался именно там, где надо
>>>но кaцaпы читать и разбираться не умеют
https://canonical.com/partners/find-a-partner?search=Ualinux
Поздравляю вас, товарищ, разобрамшись.
Зы я уже запарился эту ссылку постить. Все равно же в любом треде про эти UAрога и UAкопыта возникает очередное альт-одаренное, изрекающее про портнеров.
ЗЗЫ это уже вопрос к редакции, наверное? Вот сколько времени могут жулики, врущие про свой статус партнера каноникал, постить новости с этим враньем на опеннете?
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|1.6, Dzen Python (ok), 23:54, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И в чем киллер-фичи перед загрузочным куритом или живым касперским?
Ну кроме спискоты из low-tier сканеров, популярных на западе.
И да, когда новости про зверь-двд-на-убунте-точка-уа стали новостями об [i]открытом ПО[/i]?
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|2.8, Timoteo Cirkla (ok), 00:18, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, как минимум тем, что тут доступно на выбор несколько инструментов. И ещё у кошмарского его рескуе диск испортился. Раньше там был по полной настраиваемый антивирусный инструмент. А сейчас там вместо этого обычный Kaspersky virus removal tool, который с какой-то своей версии толком никаких настроек не имеет, кроме одной большой кнопки.
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|1.12, Аноним (12), 00:49, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Linux-альтернатива? Не знаю как Kaspersky, а Dr.Web LiveDisk и так на нём.
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|2.19, Аноним (18), 02:32, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да были уже в прошлом десятилетии. До прихода кали на трекерах периодически появлялись сборки линукса для какеров
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|1.20, Аноним (20), 02:37, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для меня поделия от этой конторы сложили негативное впечатление из-за странного поисковика в Файрфоксе в этом дистрибутиве из коробки, такое ощущение, что вирус пробрался (сразу после установки!) и поменял страницу поиска, причем поменять обратно в настройках не было возможности. Потом уже разобрался, что это какой-то специфический поисковик Гугла (кажется CSE он назывался), только зачем такое делать - решительно непонятно. Короче - в топку дистр, поставил оригинальную Убунту.
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