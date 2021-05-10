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Доступен антивирусный загрузочный диск Ubuntu RescuePack 21.05

10.05.2021 18:06

Доступна для загрузки сборка Ubuntu RescuePack 21.05, позволяющая без запуска основной операционной системы провести полную антивирусную проверку для обнаружения и удаления в системе различных вредоносных программ и компьютерных вирусов. Применение внешнего загрузочного диска не позволяет вредоносному ПО противодействовать обезвреживанию и восстановлению заражённой системы. Сборка может рассматриваться как Linux-альтернатива таким дискам, как Dr.Web LiveDisk и Kaspersky Rescue Disk.

В состав входят антивирусные пакеты ESET NOD32 4, BitDefender, COMODO, Sophos, eScan, F-PROT, Vba32 и ClamAV (ClamTk). Антивирусные базы включают свежие майские обновления. Диск также укомплектован инструментами для восстановления удалённых файлов. Поддерживается проверка данных в файловых системах FAT, FAT32, exFAT, NTFS, HFS, HFS+, btrfs, e2fs, ext2, ext3, ext4, jfs, nilfs, reiserfs, reiser4, xfs и zfs. Размер загрузочного Live-образа 2.9 ГБ.

  1. Главная ссылка к новости (https://ualinux.com/ru/news/ob...)
  2. OpenNews: Выпуск Ubuntu CyberPack (ALF) 2.0, дистрибутива для криминалистического анализа
  3. OpenNews: Ubuntu RescuePack, Live-дистрибутив для борьбы с компьютерными вирусами
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для запуска игр Ubuntu GamePack 20.04
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu*Pack (OEMPack) 20.04 от проекта UALinux
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для образовательных учреждений Ubuntu EducationPack 16.04
Автор новости: zluka
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55122-rescuepack
Ключевые слова: rescuepack, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 23:21, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Размер загрузочного Live-образа 2.9 ГБ

    Не многовато ли?

     
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 23:56, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да норм. Другое дело, что список "онтевиросов" совсем плох и включает в себя 1 (один) пункт, который что-то в принципе может - популярный во время доминирования ХР нод. Нету эмисофта, нету адвклинера. Совсем дно.
     
     
  • 3.9, zluka.ua (?), 00:23, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а они есть под линукс ?
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 02:28, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня другой вопрос. А нужен ли адвклинер под линукс? Никогда не встречал тут адвари.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:26, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зверьсиди какой-то. Это как та никому не интересная убунта для игорьков от украинских разработчиков. Лично я доверяю только livecd drweb. Есть ещё livecd касперского для любителей поросячьего визга, но каспер больше вирусов пропускает. Не знаю, что там за ОС. По поводу livecd от nod32 ничего сказать не могу, nod32 обычно собирает оставшуюся половину пропускаемых каспером вирусов. Drweb как-то понадёжнее. Я сам в шоке, я думал он такой же совершенно бесполезный и никчёмный как symantec или mcaffee, но, как оказалось, это топовый антивирус про который производители вирусов забывают и не прячутся от него. Livecd на линуксе он тоже вроде первым придумал. Как и сканер с бесплатным обновлением вирусных баз.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:34, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это как та никому не интересная убунта для игорьков от украинских разработчиков

    Если не ошибаюсь, это она и есть. Или как минимум те же украинские разработчики.

     
     
  • 3.10, zluka.ua (?), 00:25, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    убунта там как основа запуска антивирусов, не более.
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:45, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замечу, что с недавних пор процедура скачивания сканера стала, мягко скажем, нетривиальной. Прямая ссылка пока ещё работает, но мы же понимаем, что это пока.
     

  • 1.5, BrainFucker (ok), 23:49, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Ubuntu RescuePack 21.05

    А это легально использовать в названии чужую торговую марку?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:47, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Для украинцев вполне.
     
     
  • 3.16, муу (?), 01:23, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Контора которая выпукает эти гoвнo-паки является партнёром canonical и таки имеет право на использование торговой марки

    но кaцaпы читать и разбираться не умеют, для этого мозг нужен, могут только с дивана подвякивaть

     
     
  • 4.17, Михрютка (ok), 01:55, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>>Контора которая выпукает эти гoвнo-паки

    Моя ты лапочка, даже опечатался именно там, где надо

    >>>но кaцaпы читать и разбираться не умеют

    https://canonical.com/partners/find-a-partner?search=Ualinux

    Поздравляю вас, товарищ, разобрамшись.

    Зы я уже запарился эту ссылку постить. Все равно же в любом треде про эти UAрога и UAкопыта возникает очередное альт-одаренное, изрекающее про портнеров.

    ЗЗЫ это уже вопрос к редакции, наверное? Вот сколько времени могут жулики, врущие про свой статус партнера каноникал, постить новости с этим враньем на опеннете?

     

  • 1.6, Dzen Python (ok), 23:54, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И в чем киллер-фичи перед загрузочным куритом или живым касперским?
    Ну кроме спискоты из low-tier сканеров, популярных на западе.
    И да, когда новости про зверь-двд-на-убунте-точка-уа стали новостями об [i]открытом ПО[/i]?
     
     
  • 2.8, Timoteo Cirkla (ok), 00:18, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как минимум тем, что тут доступно на выбор несколько инструментов. И ещё у кошмарского его рескуе диск испортился. Раньше там был по полной настраиваемый антивирусный инструмент. А сейчас там вместо этого обычный Kaspersky virus removal tool, который с какой-то своей версии толком никаких настроек не имеет, кроме одной большой кнопки.
     

  • 1.12, Аноним (12), 00:49, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Linux-альтернатива? Не знаю как Kaspersky, а Dr.Web LiveDisk и так на нём.
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:52, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Если там будет антивирус Попова это одназначно лайк
     
  • 1.14, Аноним (14), 00:54, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ждём Ubuntu ZverCD 3.0

    Хотя - репаки от мяукрософта будут быстремши.

     
     
  • 2.19, Аноним (18), 02:32, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да были уже в прошлом десятилетии. До прихода кали на трекерах периодически появлялись сборки линукса для какеров
     
  • 2.21, Аноним (21), 03:58, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я говорю, надо делать Зверь сиди Линукс дистрибутив.
     

  • 1.15, муу (?), 01:18, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Автор новости: zluka

    расходимся ...

     
  • 1.20, Аноним (20), 02:37, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для меня поделия от этой конторы сложили негативное впечатление из-за странного поисковика в Файрфоксе в этом дистрибутиве из коробки, такое ощущение, что вирус пробрался (сразу после установки!) и поменял страницу поиска, причем поменять обратно в настройках не было возможности. Потом уже разобрался, что это какой-то специфический поисковик Гугла (кажется CSE он назывался), только зачем такое делать - решительно непонятно. Короче - в топку дистр, поставил оригинальную Убунту.
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 04:01, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставил, куда поставил?
     
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