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Выпуск Ubuntu CyberPack (ALF) 2.0, дистрибутива для криминалистического анализа

17.10.2020 07:42

Проект UALinux опубликовал дистрибутив Ubuntu CyberPack (ALF) 2.0, предназначенный для сбора и получения цифровых доказательств, а также для проведения тестов на безопасность. В состав входит инструментарий, необходимый для получения и фиксации цифровых доказательств при расследовании киберпреступлений, а также для первичного криминалистического анализа доказательной базы в «полевых» условиях. Также система содержит программное обеспечение для проведения тестов на безопасность, тестов на проникновение и оценки уязвимостей, что делает её аналогом таких дистрибутивов как Kali Linux и Parrot. Дистрибутив основан на кодовой базе Ubuntu 20.04. Размер iso-образа (x86_64) 4.1ГБ. Поддерживается как установка, так и работа в live-режиме.

Основные особенности:

  • анализ безопасности компьютерной сети / серверов / сервисов на наличие уязвимостей;
  • тестирование на проникновение и сканирование безопасности;
  • поиск и фиксация скрытых и удаленных данных на носителях;
  • сбор доказательств по использованию ПК для совершения правонарушений;
  • анализ и фиксирование правонарушений (протоколирование произведенных всех действий в рамках осмотра с верификацией полученных данных анализа или исследования);
  • снятие цифровых копий объектов исследования для дальнейшего детального их анализа.
  • поддержка большинства файловых систем: ext2/3/4, NTFS, FAT/32, VFAT, exFAT, XFS, BtrFS, UFS, ReiserFS/4, HFS/+, ZFS и д.р.;
  • распознавание и возможность работы с разделами: RAID, LVM и т.п.;
  • возможность просмотреть и прослушать содержимое (документы, мультимедиа файлы);
  • инструменты для анализа диска на предмет удалённых файлов.

Состав Ubuntu CyberPack / ALF:

  • Network - GUI:
    • badKarma - набор инструментов для ассистирования всех фаз активности при тестировании на проникновение
    • SPARTA - тестирование на проникновение сетевой инфраструктуры путем сканирования и перебора
    • Wireshark - анализатор сетевых протоколов
    • Openvas - сканирование безопасности сетевых устройств на наличие уязвимостей
    • EtherAPE - сетевой монитор для различных уровней OSI и протоколов
    • Ettercap - всеобъемлющий набор для атаки "человек посередине" (MitM)
    • Kismon - графическая оболочка Kismet
    • Zenmap - графическая оболочка к Nmap
    • GNOME Network tools - ping, netstat, traceroute, port scan, lookup, finger, whois
  • Network - CLI:
    • Nmap - исследование сети
    • Kismet - детектор беспроводных (WIFI) сетей 802.11, сниффер и система выявления вторжений
    • Amap - сканирование портов для идентификации запущенных приложений
    • DMitry - полный сбор информации о хосте
    • nbtscan-unixwiz - сканирует на открытые сервера имён NETBIOS в локальной или удалённой сети
    • arp-scan – отправляет ARP запросы указанным IP адресам и отображает полученные ответы
    • P0f - снятие отпечатков трафика для идентификации систем без какого бы то ни было вмешательства
    • AQUATONE - разведка по доменным именам и обнаружение поддоменов
    • LinEnum - сбор всей возможной информации о системе, которая может привести к повышению привилегий
    • theHarvester - сбор e-mail адресов, имён поддоменов, виртуальных хостов, открытых портов/банеров и имён работников из различных открытых источников (поисковые системы, сервера ключей pgp)
    • SMBMap - перечисление всех дисков общего доступа, прав доступа на них и общее содержимое, во всем домене samba
    • Wig - сбор информации о веб-приложениях с идентификацией ряда систем управления контентом (CMS)
    • hydra - очень быстрый взломщик сетевого входа
    • sslscan - быстрый SSL-сканер
    • aircrack - утилиты взлома беспроводных сетей WEP/WPA/WPA2-PSK
    • sslsniff - утилита атаки SSL/TLS методом человек-посередине
    • netdiscover - активной/пассивной разведки адресов ARP-запросами
    • dnstracer - позволяет отслеживать DNS-запросы к источнику
    • утилиты: tcpdump, netstat, iftop, nload, traceroute
  • Disk - GUI:
    • veracrypt - работа с зашифрованными файлами/дисками/разделами
    • Guymanager - снятие образа дисков и сохранение в форматах RAW (dd), EWF (E01) и AFF
    • R-Linux - восстановление данных на Ext2/Ext3/Ext4 разделах
    • R-Studio - анализ разделов Ext2/3/4FS, FAT12/16/32, NTFS/5, exFAT, ReFS, APFS, HFS/X/+, UFS/1/2/BigEndian на наличие удалённых данных
    • Disk Utility, GParted - работа с разделами на носителе
    • ddrescueview - графический просмотрщик файлов ddrescue
  • Disk - CLI:
    • gddrescue - копирует данные из одного файла или блочного устройства в другой
    • testdisk - сканер разделов и инструмент восстановления диска
  • ADD:
    • GHex - HEX-редактор
    • VokoScreen - запись видео с экрана монитора
    • GTKHash - подсчёт контрольных сумм файлов
    • PeaZip - поддерживает 200+ форматов архивов, из них: 001, 7Z, ACE, ARC, ARJ, BR, BZ2, CAB, DMG, GZ, ISO, LHA, PAQ, PEA, RAR, TAR, UDF, WIM, XZ, ZIP, ZIPX, ZST и другие
    • ophcrack - взломщик паролей Windows, в своей работе применяет радужные таблицы
    • CPU-X - собирает информацию о процессоре, материнской плате и многом другом
    • NetworkManager - с поддержкой L2TP, VNC, PPTP, OpenVPN, OpenConnect, SSTP
    • Remmina - клиент удалённого доступа с поддержкой RDP, VNC, NX, XDMCP, SPICE and SSH


  1. Главная ссылка к новости (https://ualinux.com/ru/news/do...)
  2. OpenNews: Выпуск REMnux 7.0, дистрибутива для анализа вредоносного ПО
  3. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Snoop, инструмент для сбора информации о пользователе из открытых источников
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.10 с подборкой программ для проверки безопасности
Автор новости: zluka
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53899-ualinux
Ключевые слова: ualinux, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.7, Аноним (7), 10:58, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > для криминалистического анализа Ubuntu

    Пытаются найти криминал в коде убунты?

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:22, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > криманализ
    > ни слова про Sleuth Kit
    > пентестовые тулзы

    Ясно. Калолинукс СБИШ.

     
  • 1.13, Dzen Python (ok), 13:07, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Очередной ZverDVD-Ubuntu от ualinux?
    Чем отличатся от школьных сборок зверя ХР или 7ки на рутрекере?
    Почему бы создателям не перестать отмывать деньги с моих налогов на "сертифицированные" за коньяк пересборочки убунты? Но этот вопрос уже риторический - хрен им, а не мои налоги, я уже на вокзал с чемоданом и четкой целью.
     
  • 1.14, InuYasha (??), 13:08, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Раньше было модно выкладывать "подборку софта для ...", сейчас - "дистрибутив для ...". Почему бы просто не выкладывать какие-нибудь apt-листы а багфиксы не слать в апстрим? Так, просто дума.
     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 14:05, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А деньги где?


     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:24, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В бухгалтерии - получите, распишитесь
     

  • 1.17, Аноним (-), 14:36, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    НКЦК, ага, так и запишем
     

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