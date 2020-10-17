Выпуск Ubuntu CyberPack (ALF) 2.0, дистрибутива для криминалистического анализа

Проект UALinux опубликовал дистрибутив Ubuntu CyberPack (ALF) 2.0, предназначенный для сбора и получения цифровых доказательств, а также для проведения тестов на безопасность. В состав входит инструментарий, необходимый для получения и фиксации цифровых доказательств при расследовании киберпреступлений, а также для первичного криминалистического анализа доказательной базы в «полевых» условиях. Также система содержит программное обеспечение для проведения тестов на безопасность, тестов на проникновение и оценки уязвимостей, что делает её аналогом таких дистрибутивов как Kali Linux и Parrot. Дистрибутив основан на кодовой базе Ubuntu 20.04. Размер iso-образа (x86_64) 4.1ГБ. Поддерживается как установка, так и работа в live-режиме. Основные особенности: анализ безопасности компьютерной сети / серверов / сервисов на наличие уязвимостей;

тестирование на проникновение и сканирование безопасности;

поиск и фиксация скрытых и удаленных данных на носителях;

сбор доказательств по использованию ПК для совершения правонарушений;

анализ и фиксирование правонарушений (протоколирование произведенных всех действий в рамках осмотра с верификацией полученных данных анализа или исследования);

снятие цифровых копий объектов исследования для дальнейшего детального их анализа.

поддержка большинства файловых систем: ext2/3/4, NTFS, FAT/32, VFAT, exFAT, XFS, BtrFS, UFS, ReiserFS/4, HFS/+, ZFS и д.р.;

распознавание и возможность работы с разделами: RAID, LVM и т.п.;

возможность просмотреть и прослушать содержимое (документы, мультимедиа файлы);

инструменты для анализа диска на предмет удалённых файлов. Состав Ubuntu CyberPack / ALF: Network - GUI: badKarma - набор инструментов для ассистирования всех фаз активности при тестировании на проникновение SPARTA - тестирование на проникновение сетевой инфраструктуры путем сканирования и перебора Wireshark - анализатор сетевых протоколов Openvas - сканирование безопасности сетевых устройств на наличие уязвимостей EtherAPE - сетевой монитор для различных уровней OSI и протоколов Ettercap - всеобъемлющий набор для атаки "человек посередине" (MitM) Kismon - графическая оболочка Kismet Zenmap - графическая оболочка к Nmap GNOME Network tools - ping, netstat, traceroute, port scan, lookup, finger, whois

Network - CLI: Nmap - исследование сети Kismet - детектор беспроводных (WIFI) сетей 802.11, сниффер и система выявления вторжений Amap - сканирование портов для идентификации запущенных приложений DMitry - полный сбор информации о хосте nbtscan-unixwiz - сканирует на открытые сервера имён NETBIOS в локальной или удалённой сети arp-scan – отправляет ARP запросы указанным IP адресам и отображает полученные ответы P0f - снятие отпечатков трафика для идентификации систем без какого бы то ни было вмешательства AQUATONE - разведка по доменным именам и обнаружение поддоменов LinEnum - сбор всей возможной информации о системе, которая может привести к повышению привилегий theHarvester - сбор e-mail адресов, имён поддоменов, виртуальных хостов, открытых портов/банеров и имён работников из различных открытых источников (поисковые системы, сервера ключей pgp) SMBMap - перечисление всех дисков общего доступа, прав доступа на них и общее содержимое, во всем домене samba Wig - сбор информации о веб-приложениях с идентификацией ряда систем управления контентом (CMS) hydra - очень быстрый взломщик сетевого входа sslscan - быстрый SSL-сканер aircrack - утилиты взлома беспроводных сетей WEP/WPA/WPA2-PSK sslsniff - утилита атаки SSL/TLS методом человек-посередине netdiscover - активной/пассивной разведки адресов ARP-запросами dnstracer - позволяет отслеживать DNS-запросы к источнику утилиты: tcpdump, netstat, iftop, nload, traceroute

Disk - GUI: veracrypt - работа с зашифрованными файлами/дисками/разделами Guymanager - снятие образа дисков и сохранение в форматах RAW (dd), EWF (E01) и AFF R-Linux - восстановление данных на Ext2/Ext3/Ext4 разделах R-Studio - анализ разделов Ext2/3/4FS, FAT12/16/32, NTFS/5, exFAT, ReFS, APFS, HFS/X/+, UFS/1/2/BigEndian на наличие удалённых данных Disk Utility, GParted - работа с разделами на носителе ddrescueview - графический просмотрщик файлов ddrescue

Disk - CLI: gddrescue - копирует данные из одного файла или блочного устройства в другой testdisk - сканер разделов и инструмент восстановления диска

ADD: GHex - HEX-редактор VokoScreen - запись видео с экрана монитора GTKHash - подсчёт контрольных сумм файлов PeaZip - поддерживает 200+ форматов архивов, из них: 001, 7Z, ACE, ARC, ARJ, BR, BZ2, CAB, DMG, GZ, ISO, LHA, PAQ, PEA, RAR, TAR, UDF, WIM, XZ, ZIP, ZIPX, ZST и другие ophcrack - взломщик паролей Windows, в своей работе применяет радужные таблицы CPU-X - собирает информацию о процессоре, материнской плате и многом другом NetworkManager - с поддержкой L2TP, VNC, PPTP, OpenVPN, OpenConnect, SSTP Remmina - клиент удалённого доступа с поддержкой RDP, VNC, NX, XDMCP, SPICE and SSH





