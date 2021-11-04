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Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.104.1

04.11.2021 11:33

Компания Cisco опубликовала новые выпуски свободного антивирусного пакета ClamAV 0.104.1 и 0.103.4. Напомним, что проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные изменения в ClamAV 0.104.1:

  • В утилите FreshClam реализована приостановка активности на 24 часа после получения ответа с кодом 403 от сервера. Изменение призвано снизить нагрузку на сеть доставки контента от клиентов, заблокированных из-за слишком частой отправки запросов на получение обновлений.
  • Переработана логика рекурсивной проверки и извлечения данных из вложенных архивов. Добавлены новые ограничения на определение вложенных файлов при сканировании каждого файла.
  • В текст предупреждений о превышении лимитов в процессе сканирования, таких как Heuristics.Limits.Exceeded.MaxFileSize, добавлено упоминание базового названия вируса для определения корреляции между вирусом и блокировкой.
  • Предупреждения "Heuristics.Email.ExceedsMax.*" переименованы в "Heuristics.Limits.Exceeded.*" для унификации названий.
  • Устранены проблемы, приводящие к утечкам памяти и аварийному завершению работы.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2021/1...)
  2. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.104
  3. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.103
  4. OpenNews: Доступна утилита для генерации базы сигнатур ClamAV на основе API Google Safe Browsing
  5. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.102
  6. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56097-clamav
Ключевые слова: clamav, virus
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