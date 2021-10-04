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Недоступность репозитория проекта Eigen

04.10.2021 16:54

Проект Eigen столкнулся с техническими проблемами в работе основного репозитория. Несколько дней назад исходный код проекта, размещённый на сайте GitLab оказался недоступен. При доступе к странице выдаётся ошибка "No repository". Недоступными также оказались размещенные на страницы релизы пакета. Участники обсуждения отмечают, что длительная недоступность eigen уже нарушила сборку и непрерывное тестирование множества проектов, в том числе библиотеки Google Tensorflow.

В настоящее время нет определённости относительно сроков восстановления репозитория и причинах сбоя. Закрытие репозитория могло быть связано с работой актора rmlarsen1, о чём в логе активности проекта сохранилась соответствующая запись. В то же время разработчики указывают, что соответствующий запрос был отправлен в службу поддержки GitLab.

Eigen является популярной открытой кросс-платформенной реализацией базовых операций линейной алгебры. От классических систем Eigen отличает возможность дополнительных оптимизаций и метакомпиляции специализированного кода для конкретных алгебраических выражений, а также поддержка GPU.

Автор новости: mmarc__
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55917-eigen
Ключевые слова: eigen
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, QwertyReg (ok), 17:18, 04/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –9 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:22, 04/10/2021 Скрыто модератором
    		• +13 +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:42, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > уже нарушила сборку и непрерывное тестирование множества проектов, в том числе библиотеки Google Tensorflow.

    Лол, это что же это ламерьё нагородило, чтобы недоступность репозитория сломало CI? В CI всё должно собираться с зависимостями их родных пакетов, потому что это стандарт. На них недоступность VCS ну никак не могло повлиять. Из VCS зависимости собирать конечно можно, но только в качестве дополнения, для раннего обнаружения поломанной совместимости, и только под allow_failures флагом.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:35, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "Авторы TensorFlow - ламерьё." О да, расскажи нам Аноним, как надо было делать. Задним числом, разумеется.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 19:26, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Запросто. Ставится свой кэширующий прокси пакетов, из него CI и берет все необходимое. Пропадание пакетов (и их изменение) на сайте оригинала может не отражаеться на прокси (а может и отражаться, в зависимости от того что нужно). В примитивном исполнении это просто настроенный nginx. В продвинутом это отдельные средства вроде apt-mirror (для своего типа пакетов свои) или комбайны из них (в основном сильно платная и плохо работающая проприетарщина).
    У нас (и у многих других) в компании это уже давно настроено (и необходимость в этом очевидна), так что про "Задним числом, разумеется" мимо.
    Конечно это было сделано после наступления на такие же грабли, но несколько лет назад. Так что авторы ci для тенсорфлоу и правда либо ламерье, либо у них не было цели обеспечить надежность.
     
     
  • 4.21, Dzen Python (ok), 19:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твои слова, да богу в уши. Два чая.
     
  • 3.22, Аноним (10), 19:49, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Авторы TensorFlow - ламерьё

    Так и есть. А ты что думал, если пакет популярен, то его авторы сразу боги, и он сразу идеален? Как раз, обычно, наоборот. Добро пожаловать в реальный мир.

     
  • 3.25, kusb (?), 20:00, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если там корпорация, то может люди которые всё это админят вообще не связаны с авторами-программистами? Или  них какой-то общий универсальный подход, который валится на такой частности.
     
  • 3.28, Аноньимъ (ok), 20:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала не надо было завязываться на проприетарную корпоративного запатентовано огороженную технологию ноувидии.
     

  • 1.11, Аноним (11), 17:55, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Moving to sourceforge!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:23, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за полумеры!? Все не berlios!
     

  • 1.12, Аноним (12), 18:02, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зато не загнивающий гитхаб111
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 19:26, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот туда точно не надо.
     
  • 2.23, Dzen Python (ok), 19:50, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну таки да, не по DMCA полетело.
     

  • 1.18, Аноним (18), 19:43, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можете мою библиотеку взять.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 20:39, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас там есть «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич?
     
     
  • 3.27, Аноним (18), 20:45, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обсуждается линейная алгебра так-то.
     
     
  • 4.30, Dzen Python (ok), 21:17, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне, пожалуйста, Канторовича, пару монографий и методичек Пака и классичекий перевод Кнута.
     

  • 1.19, Аноним (19), 19:44, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как раз в Слаку прилетела новая версия.
     
  • 1.20, Dzen Python (ok), 19:48, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я то думал, что жироватт жирноват, так его переплюнули на ать-два.

    А вообще да, неприятна ситуёвинка.

    Прямо хоть в учебник вставляй: как НЕ надо делать дерево зависимостей и динамической подгрузки и компиляции либ при сборке.

     
     
  • 2.24, kusb (?), 19:57, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пугает такая связанность и зависимость, хотя и плюсы некоторые есть. Но блин, с эпохи ДОС окружения для компьютеров становятся всё более странно упоротыми. Следующий шаг наверное - отвал репы создаст проблемы при исполнении.
     
     
  • 3.29, Dzen Python (ok), 21:16, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это уже сейчас есть - репозитории с данными: те же обученные сетки и наборы моделей. Без подгрузки которых часть фич таки будет недоступна (не сможет исполнится).

    За примером ходить далеко не надо - digiKam и его загрузка при первом запуске сеток по распознаванию лиц. Отвал реп с сетками ложит эту фичу дигикама. Ну и классическое: свободный движок и оригинальные платные ассеты. Или даже бесплатные ассеты, просто под неправильной лицензией.

    Будущее уже наступило.

     
     
  • 4.31, kusb (?), 21:29, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будущее уже наступило.

    Ага. Хороший лозунг. А ещё веб.


     

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