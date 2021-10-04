Недоступность репозитория проекта Eigen

2.14 , Аноним ( 14 ), 18:35, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – "Авторы TensorFlow - ламерьё." О да, расскажи нам Аноним, как надо было делать. Задним числом, разумеется.

3.16 , Аноним ( 16 ), 19:26, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Запросто. Ставится свой кэширующий прокси пакетов, из него CI и берет все необходимое. Пропадание пакетов (и их изменение) на сайте оригинала может не отражаеться на прокси (а может и отражаться, в зависимости от того что нужно). В примитивном исполнении это просто настроенный nginx. В продвинутом это отдельные средства вроде apt-mirror (для своего типа пакетов свои) или комбайны из них (в основном сильно платная и плохо работающая проприетарщина).

У нас (и у многих других) в компании это уже давно настроено (и необходимость в этом очевидна), так что про "Задним числом, разумеется" мимо.

Конечно это было сделано после наступления на такие же грабли, но несколько лет назад. Так что авторы ci для тенсорфлоу и правда либо ламерье, либо у них не было цели обеспечить надежность.

4.21 , Dzen Python ( ok ), 19:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Твои слова, да богу в уши. Два чая.

3.22 , Аноним ( 10 ), 19:49, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Авторы TensorFlow - ламерьё Так и есть. А ты что думал, если пакет популярен, то его авторы сразу боги, и он сразу идеален? Как раз, обычно, наоборот. Добро пожаловать в реальный мир.

3.25 , kusb ( ? ), 20:00, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если там корпорация, то может люди которые всё это админят вообще не связаны с авторами-программистами? Или них какой-то общий универсальный подход, который валится на такой частности.

3.28 , Аноньимъ ( ok ), 20:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для начала не надо было завязываться на проприетарную корпоративного запатентовано огороженную технологию ноувидии.

