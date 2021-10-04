Недоступность репозитория проекта Eigen

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|1.10, Аноним (10), 17:42, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> уже нарушила сборку и непрерывное тестирование множества проектов, в том числе библиотеки Google Tensorflow.
Лол, это что же это ламерьё нагородило, чтобы недоступность репозитория сломало CI? В CI всё должно собираться с зависимостями их родных пакетов, потому что это стандарт. На них недоступность VCS ну никак не могло повлиять. Из VCS зависимости собирать конечно можно, но только в качестве дополнения, для раннего обнаружения поломанной совместимости, и только под allow_failures флагом.
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|2.14, Аноним (14), 18:35, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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"Авторы TensorFlow - ламерьё." О да, расскажи нам Аноним, как надо было делать. Задним числом, разумеется.
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|3.16, Аноним (16), 19:26, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Запросто. Ставится свой кэширующий прокси пакетов, из него CI и берет все необходимое. Пропадание пакетов (и их изменение) на сайте оригинала может не отражаеться на прокси (а может и отражаться, в зависимости от того что нужно). В примитивном исполнении это просто настроенный nginx. В продвинутом это отдельные средства вроде apt-mirror (для своего типа пакетов свои) или комбайны из них (в основном сильно платная и плохо работающая проприетарщина).
У нас (и у многих других) в компании это уже давно настроено (и необходимость в этом очевидна), так что про "Задним числом, разумеется" мимо.
Конечно это было сделано после наступления на такие же грабли, но несколько лет назад. Так что авторы ci для тенсорфлоу и правда либо ламерье, либо у них не было цели обеспечить надежность.
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|3.22, Аноним (10), 19:49, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Авторы TensorFlow - ламерьё
Так и есть. А ты что думал, если пакет популярен, то его авторы сразу боги, и он сразу идеален? Как раз, обычно, наоборот. Добро пожаловать в реальный мир.
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|3.25, kusb (?), 20:00, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если там корпорация, то может люди которые всё это админят вообще не связаны с авторами-программистами? Или них какой-то общий универсальный подход, который валится на такой частности.
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|3.28, Аноньимъ (ok), 20:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для начала не надо было завязываться на проприетарную корпоративного запатентовано огороженную технологию ноувидии.
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|4.30, Dzen Python (ok), 21:17, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне, пожалуйста, Канторовича, пару монографий и методичек Пака и классичекий перевод Кнута.
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|1.20, Dzen Python (ok), 19:48, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я то думал, что жироватт жирноват, так его переплюнули на ать-два.
А вообще да, неприятна ситуёвинка.
Прямо хоть в учебник вставляй: как НЕ надо делать дерево зависимостей и динамической подгрузки и компиляции либ при сборке.
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|2.24, kusb (?), 19:57, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пугает такая связанность и зависимость, хотя и плюсы некоторые есть. Но блин, с эпохи ДОС окружения для компьютеров становятся всё более странно упоротыми. Следующий шаг наверное - отвал репы создаст проблемы при исполнении.
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|3.29, Dzen Python (ok), 21:16, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, это уже сейчас есть - репозитории с данными: те же обученные сетки и наборы моделей. Без подгрузки которых часть фич таки будет недоступна (не сможет исполнится).
За примером ходить далеко не надо - digiKam и его загрузка при первом запуске сеток по распознаванию лиц. Отвал реп с сетками ложит эту фичу дигикама. Ну и классическое: свободный движок и оригинальные платные ассеты. Или даже бесплатные ассеты, просто под неправильной лицензией.
Будущее уже наступило.
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|4.31, kusb (?), 21:29, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Будущее уже наступило.
Ага. Хороший лозунг. А ещё веб.
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