Google запретит подключение к своим сервисам очень старых версий Android

2.7 , Michael Shigorin ( ok ), 10:17, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы не понимаете, это забота о пользователе.

3.14 , myhand ( ok ), 10:32, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, да. Бди, пользователь "услуг" корпораций.

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:25, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >нормальное сообщение Например?

3.17 , Михрютка ( ok ), 10:37, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – например "Товарищ, ваш HTC поверхауз 007 превратился в тыкву.

Выбросьте его и купите новый гугель пихель.

С заботой о вас, целуем нежно в нос, ваш Гугель"

3.18 , Аноним ( 19 ), 10:38, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Коннект до 2010 года слишком нестабилен, для улучшения работы сервиса перейдите на Android поновее.

3.50 , Жироватт ( ok ), 13:00, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – $message = "Раб копрорации^W^W Уважаемый пользователь, пришло время купить одноразовый обмылко." Можно добавить немного заботы о природе:

$message += "Ваш древний сосунг, лыжы или хтс, который устраивал тебя вот уже 10 лет на самом деле несет в себе превеликий риск уничтожения нашей матушки-природы. Именно из-за него наши пихели тах хреново продаются, а ведь и камера, и корпус, и даже чипы в них сделаны из переработанного мусора, прессованной кукрузной муки напополам с океаническими водорослями и слезами Греты! Не убивай природу, убей аппарат, в который забыли положить запланированное устаревание!" Не забыть о левой штатовской повесточке:

$message += "Андроидом пользуются лишь белые цисгендрные неонацисты-арбузеры, которые в своей токсичной надежности видят лишь средство угнетения черных бедных негрят, рожденный в KFC. А еще ими пользуются страшные бородатые террористы, ставящие их на свои бомбы, чтобы учистожить вашу с нами любимую дерьмокрадию. А не террорист ли ты часом, пользователь 2.3.7? А не шеймишь ли ты жирух после токсичного газлайтинга полифеминных небинарных гендеордрыщей? А может быть ты ненавидишь негров и не жахаешься под хвост? Все равно, ты пойдешь в гетто для тех сволочей, кто пользуется 2.3.7 и ранее." Ну и далее просто давление на потребл*дские нотки...

$message += "Не будь лахом, не будь как стадо, купи новый обмылок. Как тольок ты купишь новый обмылок, то г-дь б-г приблизит тебя к себе и там далее по тескту. Все бабы будут твоими, а так ты не достоин даже онанизма!" ...и на жалость

$message += "Ну купити... Ради этих котиков..."

3.53 , InuYasha ( ?? ), 13:07, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – You are obsolete and unsupported.

Prepare yourself for destruction.

2.20 , AlexVRud ( ok ), 10:43, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет в enum ответа пункта Depricated/AccessDenide? (надеюсь не bool результат функции). А обновление для телефона никто не пришлёт.

2.30 , Аноним ( 30 ), 11:23, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Обычно в разумно спроектированном протоколе с сервера передаётся не текст сообщения, а код ошибки, а сообщение выводит уже клиент на нужном языке. О такой ситуации 10 лет назад не подумали.

3.32 , Аноним ( 30 ), 11:25, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хотя internal error (который всегда один фиг предусмотрен) был бы уместнее, конечно.

2.36 , Anonnnym ( ? ), 11:33, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Неужели нельзя выдавать нормальное сообщение? Что бы он ныл в ТП? А так он решит, что не правильно что-то ввел и будет искать ошибку у себя