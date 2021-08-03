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Google запретит подключение к своим сервисам очень старых версий Android

03.08.2021 10:04

Компания Google предупредила, что начиная с 27 сентября будет прекращена возможность подключения к учётной записи Google на устройствах, оснащённых выпусками Android, сформированными более 10 лет назад. В качестве причины называется забота о безопасности пользователей.

При попытке подключения к продуктам Google, включая сервисы Gmail, YouTube и Google Maps, со старой версии Android пользователю будет выдана ошибка о неверном имени пользователя или пароле. Под блокировку подпадают выпуски вплоть до версии Android 2.3.7. Мобильная платформа Android 2.3 была опубликована в 2010 году, а обновление 2.3.7 было предложено в сентябре 2011 года. Для продолжения работы с сервисами Google рекомендовано обновить свои устройства как минимум до выпуска Android 3.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://support.google.com/and...)
  2. OpenNews: Let's Encrypt решил проблему с продолжением работы сертификатов на старых Android-устройствах
  3. OpenNews: Сертификаты Let's Encrypt перестанут восприниматься на 33% Android-устройств
  4. OpenNews: Компания Google выпустила релиз мобильной платформы Android 3.0
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 11
  6. OpenNews: Третий бета-выпуск мобильной платформы Android 12
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55583-android
Ключевые слова: android, google
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  • 1.1, An (??), 10:10, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошо что просто не запретит.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:20, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Жизни без них не представляю!
     
     
  • 3.43, КО (?), 12:14, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю что через веб-морду все-таки ещё можно.
     

  • 1.2, dullish (ok), 10:11, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Ну что тут сказать? Уважуха тем конторам, которые десять лет назад сделали свои устройства настолько надёжными, что они до сих пор дёргают гугловские сервера.
     
     
  • 2.52, InuYasha (??), 13:03, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * сделали свои устройства настолько зазондированными, что они до сих пор дёргают гугловские серверы. )
    - fixd
     

  • 1.3, village_coder (ok), 10:13, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >>Для продолжения работы с сервисами Google рекомендовано обновить свои устройства как минимум до выпуска Android 3.0.

    это какой-то троллинг?

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:40, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему бы не подстегнуть рынок планшетов?)
     
     
  • 3.26, pin (??), 11:02, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ключевое слово - "обновить".
     
     
  • 4.44, КО (?), 12:15, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключевое слово - "производителям пофиг"
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:14, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Зачем пользователя вводить в заблуждение о "неверном имени пользователя или пароле". Неужели нельзя выдавать нормальное сообщение?
     
     
  • 2.7, Michael Shigorin (ok), 10:17, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не понимаете, это забота о пользователе.
     
     
  • 3.14, myhand (ok), 10:32, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, да.  Бди, пользователь "услуг" корпораций.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:25, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нормальное сообщение

    Например?

     
     
  • 3.17, Михрютка (ok), 10:37, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    например

    "Товарищ, ваш HTC поверхауз 007 превратился в тыкву.
    Выбросьте его и купите новый гугель пихель.
    С заботой о вас, целуем нежно в нос, ваш Гугель"

     
  • 3.18, Аноним (19), 10:38, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коннект до 2010 года слишком нестабилен, для улучшения работы сервиса перейдите на Android поновее.
     
  • 3.50, Жироватт (ok), 13:00, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    $message = "Раб копрорации^W^W Уважаемый пользователь, пришло время купить одноразовый обмылко."

    Можно добавить немного заботы о природе:
    $message += "Ваш древний сосунг, лыжы или хтс, который устраивал тебя вот уже 10 лет на самом деле несет в себе превеликий риск уничтожения нашей матушки-природы. Именно из-за него наши пихели тах хреново продаются, а ведь и камера, и корпус, и даже чипы в них сделаны из переработанного мусора, прессованной кукрузной муки напополам с океаническими водорослями и слезами Греты! Не убивай природу, убей аппарат, в который забыли положить запланированное устаревание!"

    Не забыть о левой штатовской повесточке:
    $message += "Андроидом пользуются лишь белые цисгендрные неонацисты-арбузеры, которые в своей токсичной надежности видят лишь средство угнетения черных бедных негрят, рожденный в KFC. А еще ими пользуются страшные бородатые террористы, ставящие их на свои бомбы, чтобы учистожить вашу с нами любимую дерьмокрадию. А не террорист ли ты часом, пользователь 2.3.7? А не шеймишь ли ты жирух после токсичного газлайтинга полифеминных небинарных гендеордрыщей? А может быть ты ненавидишь негров и не жахаешься под хвост? Все равно, ты пойдешь в гетто для тех сволочей, кто пользуется 2.3.7 и ранее."

    Ну и далее просто давление на потребл*дские нотки...
    $message += "Не будь лахом, не будь как стадо, купи новый обмылок. Как тольок ты купишь новый обмылок, то г-дь б-г приблизит тебя к себе и там далее по тескту. Все бабы будут твоими, а так ты не достоин даже онанизма!"

    ...и на жалость
    $message += "Ну купити... Ради этих котиков..."

     
  • 3.53, InuYasha (??), 13:07, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    You are obsolete and unsupported.
    Prepare yourself for destruction.
     
  • 2.20, AlexVRud (ok), 10:43, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет в enum ответа пункта Depricated/AccessDenide? (надеюсь не bool результат функции). А обновление для телефона никто не пришлёт.
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:23, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Обычно в разумно спроектированном протоколе с сервера передаётся не текст сообщения, а код ошибки, а сообщение выводит уже клиент на нужном языке. О такой ситуации 10 лет назад не подумали.
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 11:25, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотя internal error (который всегда один фиг предусмотрен) был бы уместнее, конечно.
     
  • 2.36, Anonnnym (?), 11:33, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неужели нельзя выдавать нормальное сообщение?

    Что бы он ныл в ТП? А так он решит, что не правильно что-то ввел и будет искать ошибку у себя

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:15, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Как же веселит эта манера современности: все обновления продвигать под соусом безопасности, когда все кому не лень собирают о пользователе всё что можно и нельзя....
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:36, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раз пользователи это съедают надо продолжать таким образом продвигать.
     
     
  • 3.45, ryoken (ok), 12:42, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    95%
     
  • 2.46, tmplsr (?), 12:45, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как же веселит эта манера современности: все обновления продвигать под соусом безопасности

    Где-то видел картинку, в которой принятие любого закона оправдывалось одним из 3х:
    1. Борьба с терроризмом.
    2. Защита детёнышей.
    3. ... ?
    Напомните кто-нибудь, что было 3м в списке?

     
     
  • 3.48, InuYasha (??), 12:58, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    борьба за неравенство )
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:17, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будто старые версии ведроида плохие.(
     
     
  • 2.8, unravel22 (?), 10:19, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Уж точно получше новых будут
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 10:27, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Типа того. Там вообще ничего не умело.
     
     
  • 3.24, dullish (ok), 10:59, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как будто что-то плохое.
     
     
  • 4.29, iPony129412 (?), 11:18, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да. А жрать батарейку и рекламу показывать — ну такое.
    Проще уж бронебойный кнопочник купить.
     

  • 1.10, lockywolf (ok), 10:22, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Всё, что моложе меня, старым быть не может.
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:26, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При попытке подключения к продуктам Google, включая сервисы Gmail, YouTube и Google Maps, со старой версии Android пользователю будет выдана ошибка о неверном имени пользователя или пароле.

    чисто троллинг - пароль не подошёл, пробуйте ещё раз войти

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:09, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, только троллинг кого? Бабушки которой телефон достался от внучечки?
    Или работяги с завода?
    Да, возможно, просто работяга обратится в знакомому итишнику и он посоветует ему купить новый телефон.
     

  • 1.15, Аноним (16), 10:35, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А я считаю правильно. Хром ОС превращается в тыкву за 5 лет, а Андроид за 10. А то пользователи иж чего удумали новое железо не покупать.
     
     
  • 2.21, js (??), 10:47, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да хром это паразит хромиума , а хромиум ос это электрон там этих веток от него что на нем паразитируют куча даже vs code не устоял
     
  • 2.22, nebularia (ok), 10:50, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А то пользователи иж чего удумали новое железо не покупать.

    За десять лет эти телефоны стали уже совершенно неюзабельными, да и не живут они столько. Вполне нормальное время поддержки

     
     
  • 3.27, Аноним (4), 11:03, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой HTC Explorer смотрит на Вас с недоумением
     
     
  • 4.34, nebularia (ok), 11:29, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мой HTC Explorer смотрит на Вас с недоумением

    Так и что с ним сейчас делать?

     

  • 1.23, Аноним (28), 10:58, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У кого есть опыт обновления дроида на версию посвежее?
    Телефон станет пошустрее или старое железо не вытянет требования свежего андроида?
     
     
  • 2.25, dullish (ok), 11:00, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тонкота то какая... тонкота-а-а...
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:07, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был когда-то опыт обновления с 2.3.6 до 4.2. Производительность +- та же, но оперативы старым устройствам не хватает.
     

  • 1.31, Аноним (-), 11:25, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё помню, как для входа в систему при первом запуске нужно было обязательно привязывать учётку Google (На Киткате точно). Так что можно даже не пытаться доставать из коробок свои старые смарты - просто не заведутся.
     
  • 1.33, anonymous (??), 11:28, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > пользователю будет выдана ошибка о неверном имени пользователя или пароле.

    А почему напрямую не говорить, что устройство устарело. Стыдно?

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:36, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему напрямую не говорить, что устройство устарело. Стыдно?

    А то пользователь 10-летнего устройства не в курсе, что оно устарело...

     

  • 1.35, Аноним (35), 11:30, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не обновившие версию микроресиверов в крови как минимум до версии KVD25 будут деплатформизированны.
     
  • 1.38, Ананимус (?), 11:38, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Согласно порталу Statista, на июнь 2021 г. устройства с Android ниже версии 5.0 удерживали 1,18-процентную долю мирового рынка (порядка 35,4 млн). Их количество от квартала к кварталу уменьшается – к примеру, в июне 2020 г. на них приходилось 1,96%, в июне 2019 г. – 4,93%, а годом ранее – 11%.

    Да и плевать.

     
  • 1.40, Аноним (40), 11:52, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ, кмк, к смартфонам массово потянулся уже после выхода 4 версии - тогда же и Дядюшка Ляо с MediaTek'ом подтянулись, сбивая цены на мобилы.
     
  • 1.47, Аноним (47), 12:46, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если у вас живой аппаратно смартфон за 10 лет - это уже хорошо.
    Есть среди читателей опеннета у кого 10летниефоны?
     
     
  • 2.49, InuYasha (??), 13:00, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть.
     

  • 1.51, Аноним (51), 13:01, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня есть Xperia Ray, которым ежедневно пользуюсь как единственным телефоном. В этом августе ровно 10 лет ему. Навигация, мыло, трима. Обновил батарейку в этом году. С моим режимом 3-4 дня на одной зарядке.
     
  • 1.54, Аноним (54), 13:20, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опенсорсные программы на этом старом андроиде можно ещё хоть тысячу лет запускать, всё просто зашибись! На проприетарь пох.
     

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