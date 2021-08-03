$message = "Раб копрорации^W^W Уважаемый пользователь, пришло время купить одноразовый обмылко." Можно добавить немного заботы о природе:

$message += "Ваш древний сосунг, лыжы или хтс, который устраивал тебя вот уже 10 лет на самом деле несет в себе превеликий риск уничтожения нашей матушки-природы. Именно из-за него наши пихели тах хреново продаются, а ведь и камера, и корпус, и даже чипы в них сделаны из переработанного мусора, прессованной кукрузной муки напополам с океаническими водорослями и слезами Греты! Не убивай природу, убей аппарат, в который забыли положить запланированное устаревание!" Не забыть о левой штатовской повесточке:

$message += "Андроидом пользуются лишь белые цисгендрные неонацисты-арбузеры, которые в своей токсичной надежности видят лишь средство угнетения черных бедных негрят, рожденный в KFC. А еще ими пользуются страшные бородатые террористы, ставящие их на свои бомбы, чтобы учистожить вашу с нами любимую дерьмокрадию. А не террорист ли ты часом, пользователь 2.3.7? А не шеймишь ли ты жирух после токсичного газлайтинга полифеминных небинарных гендеордрыщей? А может быть ты ненавидишь негров и не жахаешься под хвост? Все равно, ты пойдешь в гетто для тех сволочей, кто пользуется 2.3.7 и ранее." Ну и далее просто давление на потребл*дские нотки...

$message += "Не будь лахом, не будь как стадо, купи новый обмылок. Как тольок ты купишь новый обмылок, то г-дь б-г приблизит тебя к себе и там далее по тескту. Все бабы будут твоими, а так ты не достоин даже онанизма!" ...и на жалость

$message += "Ну купити... Ради этих котиков..."

