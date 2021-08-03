Google запретит подключение к своим сервисам очень старых версий Android

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|1.2, dullish (ok), 10:11, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Ну что тут сказать? Уважуха тем конторам, которые десять лет назад сделали свои устройства настолько надёжными, что они до сих пор дёргают гугловские сервера.
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|2.52, InuYasha (??), 13:03, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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* сделали свои устройства настолько зазондированными, что они до сих пор дёргают гугловские серверы. )
- fixd
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|1.3, village_coder (ok), 10:13, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>>Для продолжения работы с сервисами Google рекомендовано обновить свои устройства как минимум до выпуска Android 3.0.
это какой-то троллинг?
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|1.4, Аноним (4), 10:14, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Зачем пользователя вводить в заблуждение о "неверном имени пользователя или пароле". Неужели нельзя выдавать нормальное сообщение?
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|3.17, Михрютка (ok), 10:37, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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например
"Товарищ, ваш HTC поверхауз 007 превратился в тыкву.
Выбросьте его и купите новый гугель пихель.
С заботой о вас, целуем нежно в нос, ваш Гугель"
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|3.18, Аноним (19), 10:38, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коннект до 2010 года слишком нестабилен, для улучшения работы сервиса перейдите на Android поновее.
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|3.50, Жироватт (ok), 13:00, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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$message = "Раб копрорации^W^W Уважаемый пользователь, пришло время купить одноразовый обмылко."
Можно добавить немного заботы о природе:
$message += "Ваш древний сосунг, лыжы или хтс, который устраивал тебя вот уже 10 лет на самом деле несет в себе превеликий риск уничтожения нашей матушки-природы. Именно из-за него наши пихели тах хреново продаются, а ведь и камера, и корпус, и даже чипы в них сделаны из переработанного мусора, прессованной кукрузной муки напополам с океаническими водорослями и слезами Греты! Не убивай природу, убей аппарат, в который забыли положить запланированное устаревание!"
Не забыть о левой штатовской повесточке:
$message += "Андроидом пользуются лишь белые цисгендрные неонацисты-арбузеры, которые в своей токсичной надежности видят лишь средство угнетения черных бедных негрят, рожденный в KFC. А еще ими пользуются страшные бородатые террористы, ставящие их на свои бомбы, чтобы учистожить вашу с нами любимую дерьмокрадию. А не террорист ли ты часом, пользователь 2.3.7? А не шеймишь ли ты жирух после токсичного газлайтинга полифеминных небинарных гендеордрыщей? А может быть ты ненавидишь негров и не жахаешься под хвост? Все равно, ты пойдешь в гетто для тех сволочей, кто пользуется 2.3.7 и ранее."
Ну и далее просто давление на потребл*дские нотки...
$message += "Не будь лахом, не будь как стадо, купи новый обмылок. Как тольок ты купишь новый обмылок, то г-дь б-г приблизит тебя к себе и там далее по тескту. Все бабы будут твоими, а так ты не достоин даже онанизма!"
...и на жалость
$message += "Ну купити... Ради этих котиков..."
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|2.20, AlexVRud (ok), 10:43, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет в enum ответа пункта Depricated/AccessDenide? (надеюсь не bool результат функции). А обновление для телефона никто не пришлёт.
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|2.30, Аноним (30), 11:23, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Обычно в разумно спроектированном протоколе с сервера передаётся не текст сообщения, а код ошибки, а сообщение выводит уже клиент на нужном языке. О такой ситуации 10 лет назад не подумали.
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|3.32, Аноним (30), 11:25, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хотя internal error (который всегда один фиг предусмотрен) был бы уместнее, конечно.
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|2.36, Anonnnym (?), 11:33, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Неужели нельзя выдавать нормальное сообщение?
Что бы он ныл в ТП? А так он решит, что не правильно что-то ввел и будет искать ошибку у себя
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|1.5, Аноним (5), 10:15, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
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Как же веселит эта манера современности: все обновления продвигать под соусом безопасности, когда все кому не лень собирают о пользователе всё что можно и нельзя....
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|2.16, Аноним (16), 10:36, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раз пользователи это съедают надо продолжать таким образом продвигать.
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|2.46, tmplsr (?), 12:45, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как же веселит эта манера современности: все обновления продвигать под соусом безопасности
Где-то видел картинку, в которой принятие любого закона оправдывалось одним из 3х:
1. Борьба с терроризмом.
2. Защита детёнышей.
3. ... ?
Напомните кто-нибудь, что было 3м в списке?
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|4.29, iPony129412 (?), 11:18, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да. А жрать батарейку и рекламу показывать — ну такое.
Проще уж бронебойный кнопочник купить.
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|1.12, Аноним (12), 10:26, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При попытке подключения к продуктам Google, включая сервисы Gmail, YouTube и Google Maps, со старой версии Android пользователю будет выдана ошибка о неверном имени пользователя или пароле.
чисто троллинг - пароль не подошёл, пробуйте ещё раз войти
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|2.28, Аноним (28), 11:09, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, только троллинг кого? Бабушки которой телефон достался от внучечки?
Или работяги с завода?
Да, возможно, просто работяга обратится в знакомому итишнику и он посоветует ему купить новый телефон.
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|1.15, Аноним (16), 10:35, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я считаю правильно. Хром ОС превращается в тыкву за 5 лет, а Андроид за 10. А то пользователи иж чего удумали новое железо не покупать.
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|2.21, js (??), 10:47, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да хром это паразит хромиума , а хромиум ос это электрон там этих веток от него что на нем паразитируют куча даже vs code не устоял
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|2.22, nebularia (ok), 10:50, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А то пользователи иж чего удумали новое железо не покупать.
За десять лет эти телефоны стали уже совершенно неюзабельными, да и не живут они столько. Вполне нормальное время поддержки
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|4.34, nebularia (ok), 11:29, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мой HTC Explorer смотрит на Вас с недоумением
Так и что с ним сейчас делать?
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|1.23, Аноним (28), 10:58, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У кого есть опыт обновления дроида на версию посвежее?
Телефон станет пошустрее или старое железо не вытянет требования свежего андроида?
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|2.42, Аноним (42), 12:07, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Был когда-то опыт обновления с 2.3.6 до 4.2. Производительность +- та же, но оперативы старым устройствам не хватает.
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|1.31, Аноним (-), 11:25, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ещё помню, как для входа в систему при первом запуске нужно было обязательно привязывать учётку Google (На Киткате точно). Так что можно даже не пытаться доставать из коробок свои старые смарты - просто не заведутся.
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|1.33, anonymous (??), 11:28, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> пользователю будет выдана ошибка о неверном имени пользователя или пароле.
А почему напрямую не говорить, что устройство устарело. Стыдно?
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|2.37, Аноним (37), 11:36, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А почему напрямую не говорить, что устройство устарело. Стыдно?
А то пользователь 10-летнего устройства не в курсе, что оно устарело...
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|1.35, Аноним (35), 11:30, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не обновившие версию микроресиверов в крови как минимум до версии KVD25 будут деплатформизированны.
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|1.38, Ананимус (?), 11:38, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Согласно порталу Statista, на июнь 2021 г. устройства с Android ниже версии 5.0 удерживали 1,18-процентную долю мирового рынка (порядка 35,4 млн). Их количество от квартала к кварталу уменьшается – к примеру, в июне 2020 г. на них приходилось 1,96%, в июне 2019 г. – 4,93%, а годом ранее – 11%.
Да и плевать.
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|1.40, Аноним (40), 11:52, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Народ, кмк, к смартфонам массово потянулся уже после выхода 4 версии - тогда же и Дядюшка Ляо с MediaTek'ом подтянулись, сбивая цены на мобилы.
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|1.47, Аноним (47), 12:46, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если у вас живой аппаратно смартфон за 10 лет - это уже хорошо.
Есть среди читателей опеннета у кого 10летниефоны?
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|1.51, Аноним (51), 13:01, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня есть Xperia Ray, которым ежедневно пользуюсь как единственным телефоном. В этом августе ровно 10 лет ему. Навигация, мыло, трима. Обновил батарейку в этом году. С моим режимом 3-4 дня на одной зарядке.
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|1.54, Аноним (54), 13:20, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опенсорсные программы на этом старом андроиде можно ещё хоть тысячу лет запускать, всё просто зашибись! На проприетарь пох.
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