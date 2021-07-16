Третий бета-выпуск мобильной платформы Android 12

Компания Google начала тестирование третьей бета-версии открытой мобильной платформы Android 12. Релиз Android 12 ожидается в третьем квартале 2021 года. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 3 / 3 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4 / 4 XL, Pixel 4a / 4a 5G и Pixel 5, а также для некоторых устройств ASUS, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, TCL, Transsion, Vivo, Xiaomi и ZTE. Основные изменения по сравнению со второй бета-версией: Добавлена возможность создания скриншотов, охватывающих не только видимую область, но и содержимое в области прокрутки. Возможность сохранения содержимого вне видимой области работает для всех приложений, использующих для вывода класс View. Для реализации поддержки прокручиваемых скриншотов в программах, использующих специфичные интерфейсы, предложен API ScrollCapture.

В состав включён новый высокопроизводительный поисковый движок AppSearch, позволяющий индексировать информацию на устройстве и выполнять полнотекстовый поиск с ранжированием результатов. AppSearch предоставляет два типа индексов - для организации поиска в отдельных приложениях и для поиска во всей системе.

В класс WindowInsets добавлен API для определения позиции отображения индикаторов использования камеры и микрофона (индикаторы могут перекрывать элементы управления в развёрнутых на весь экран программах и через указанный API приложение может скорректировать свой интерфейс).

Для централизованно управляемых устройств добавлена возможность, позволяющая запретить использование переключателей для выключения микрофона и камеры.

Для выполняемых в фоне CDM-приложений (Companion Device Manager), управляющих сопутствующими устройствами, такими как умные часы и фитнес-трекеры, предоставлена возможность запускать активные (foreground) сервисы.

Улучшена функция автоматического поворота содержимого экрана, которая теперь может использовать распознавание лица передней камерой для определения необходимости поворота экрана, например, когда человек использует телефон лёжа. Для обеспечения конфиденциальности информация обрабатывается на лету без промежуточного сохранения изображений. Возможность пока доступна только на смартфонах Pixel 4 и более новых моделях.

Оптимизирована анимация при повороте экрана, что позволило снизить задержку перед поворотом примерно на 25%.

Добавлен API Game Mode и соответствующие настройки, позволяющие управлять профилем производительности игры - например, можно пожертвовать производительностью для продления автономной работы или использовать все доступные ресурсы для достижения максимального FPS.

Добавлена функция play-as-you-download для загрузки игровых ресурсов в фоне в процессе установки, что позволяет начать играть ещё до того как завершиться загрузка. Дополнительно опубликован июльский набор исправлений проблем с безопасностью для Android, в котором устранено 44 уязвимости, из которых 7 уязвимостям присвоен критический уровень опасности, а остальным - высокий уровень опасности. Большинство критических проблем позволяет совершить удалённую атаку для выполнения своего кода в системе. Проблемы, помеченные как опасные, позволяют через манипуляции с локальными приложениями выполнить код в контексте привилегированного процесса. 6 критических уязвимостей затрагивают закрытые компоненты для чипов Qualcomm, а одна DRM-модуль Widevine (переполнение буфера при обработке стороннего контента). Кроме того, можно отметить уязвимости в компонентах Android Framework, Android Media Framework и Android System, позволяющие повысить свои привилегии в системе.



