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Выпуск OpenRGB 0.6, инструментария для управления устройствами c RGB-подсветкой

01.06.2021 09:52

Опубликован новый выпуск OpenRGB 0.6, свободного инструментария для управления устройствами с RGB-подсветкой. Пакет поддерживает материнские платы ASUS, Gigabyte, ASRock и MSI с RGB-подсистемой для подсветки корпуса, модули памяти с подсветкой от ASUS, Patriot, Corsair и HyperX, графические карты ASUS Aura/ROG, MSI GeForce, Sapphire Nitro и Gigabyte Aorus, различные контроллеры светодиодных лент (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue+), светящиеся кулеры, мыши, клавиатуры, наушники и аксессуары Razer с подсветкой. Информация о протоколе взаимодействия с устройствами в основном получена через проведение обратного инжиниринга проприетарных драйверов и приложений. Код написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки формируются для Linux, macOS и Windows.

Среди наиболее важных изменений:

  • Добавлена система плагинов, расширяющих пользовательский интерфейс. Разработчиками OpenRGB подготовлены плагины c системой автоматической установки обновлений, движком для добавления эффектов, визуальной картой и реализацией протокола E1.31.
  • Добавлена ограниченная поддержка платформы macOS для архитектур Intel и ARM.
  • Реализована запись лога событий в файл для более быстрой диагностики.
  • Добавлено управление пользовательскими профилями через SDK.
  • Исправлена ошибка, приводящая к окирпичиванию контроллера подсветки на материнских платах MSI MysticLight. Поддержка этой серии снова включена для уже протестированных плат, разработчики предоставляют помощь с восстановлением работоспособности подсветки, пострадавшей в результате запуска старых версий OpenRGB.
  • Расширена поддержка GPU ASUS, MSI, Gigabyte.
  • Добавлены режимы работы GPU EVGA.
  • Добавлена поддержка устройств:
    • HyperX Pulsefire Pro
    • Yeelight
    • FanBus
    • Corsair K55
    • Corsair K57
    • Corsair Vengeance Pro DRAM
    • Das Keyboard 4Q
    • NZXT Hue Underglow
    • Thermaltake Riing Quad
    • ASUS ROG Strix Flare
    • Lian Li Uni Hub
    • Creative Sound BlasterX G6
    • Logitech G910 Orion Spectrum
  • Код контроллеров мышей Logitech объединëн для уменьшения дублирования кода, добавлены новые режимы работы, улучшена поддержка беспроводного подключения.
  • Добавлена поддержка QMK (требует ручной настройки).
  • Добавлена поддержка протоколов TPM2, Adalight для контроллеров на основе Arduino.
  • Для устройств Razer встроен альтернативный драйвер для замены OpenRazer в связи с большим количеством сбоев и задержками в принятии обновлений последнего; для включения альтернативного драйвера нужно отключить OpenRazer в настройках OpenRGB.

Известные ошибки:

  • Некоторые устройства ASUS, работавшие в версии 0.5, перестали работать в версии 0.6 в связи с вводом белого списка устройств. Разработчики просят сообщить о таких устройствах в Issues на GitLab.
  • Режим "волна" на клавиатурах Redragon M711 не работает.
  • Некоторые светодиоды мышей Corsair не имеют подписей.
  • У некоторых клавиатур Razer не задана карта раскладки.
  • Нумерация адресуемых светодиодов на платах ASUS может быть некорректной.
  • Плагины на данный момент не имеют версионирования. В случае сбоев программы попробуйте удалить или обновить все плагины.
  • Профили, созданные для прошлых версий, могут не работать в новой версии в связи с переименованием контроллеров.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/CalcProgram...)
  2. OpenNews: Первый выпуск OpenRGB, инструментария для управления устройствами c RGB-подсветкой
  3. OpenNews: Выпуск системы управления цветностью colord 1.0.0
  4. OpenNews: Открытый цветовой стандарт как ответ на монополию Pantone
  5. OpenNews: Компания Google открыла наработки по использованию цветных шрифтов
  6. OpenNews: Инициатива по развитию средств управления цветом и HDR для Wayland
Автор новости: k1-801
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55243-openrgb
Ключевые слова: openrgb
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:42, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эту бы энергию да в мирных целях
     
     
  • 2.8, OnTheEdge (ok), 10:49, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это свободный некоммерческий проект, его пилят единомышленники для своего удовольствия и (наверняка) в свободное от прочих дел время
     
  • 2.15, OnTheEdge (ok), 11:53, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > в мирных целях

    строчить бесконечные каменты на опеннете?

     
     
  • 3.39, Michael Shigorin (ok), 15:04, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > строчить бесконечные каменты на опеннете?

    Хозяйке на заметку: с этого IP за сутки сюда отправлено уже четверть сотни комментариев под полудесятком ников (OnTheEdge, Встанька, Маньяк, Жироватт и Аноним -- включая удалённый #35).  Не понимаю я таких людей...

    >> Эту бы энергию да в мирных целях

    Сам понял как "электроэнергию на подсветку", но наверняка ошибся %)

     
     
  • 4.43, ы (?), 15:59, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чего понимать? Каникулы начались, до егэ ещё год, поди. Егэнутый - состояние души.
     
  • 4.45, Аноним (45), 16:19, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хозяйке на заметку

    какой хозяйке?

     
  • 4.46, Аноним (46), 16:21, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это точно не серый IP мобильных и прочих провайдеров?
     
  • 2.17, нах.. (?), 12:02, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, достали уже пихать свое rgb го..но на все подряд.
     
     
  • 3.40, Псевдоним (??), 15:06, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если дефолт, а если управлять то клава становится индикатором входящих сообщений или оповещатором о завершении долгой задачи (вплоть до прогресс бара).
     

  • 1.3, ryoken (ok), 10:43, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Единственная польза от этого софта - отключить нафиг всю эту хохлому :D.

    >> Добавлена ограниченная поддержка платформы macOS для архитектур Intel и ARM.

    Это на каких маках такое вообще водится? Или для внешней периферии, клавомшыей..?

     
     
  • 2.7, OnTheEdge (ok), 10:46, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на тех где интелы и арм

    p.s. макось можно же не на маки ещё ставить, нет?

     
     
  • 3.12, ryoken (ok), 11:30, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на тех где интелы и арм
    > p.s. макось можно же не на маки ещё ставить, нет?

    Можно, только бубен нужен.

     
  • 3.13, NULL (??), 11:32, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет нельзя по лицензионному соглашению, а так тебе ни кто и пентагон не запрещает ломать
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:14, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это на каких маках такое вообще водится?

    К мак мини нужно подключать и клаву и мышь

     
  • 2.24, Аноним (24), 13:05, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки шо ви имеете против хохломы? https://ria.ru/20200810/1575583674.html
     
     
  • 3.28, ryoken (ok), 13:18, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Таки шо ви имеете против хохломы? https://ria.ru/20200810/1575583674.html

    Против хохломы как исскуства - абсолютно ничего. А всякое ненужноРГБ - ну просто не понимаю я его :D. (вышло так, что у меня на 2-х кулерах 3 вентиля с подсветкой красной + стенка прозрачная + видяха тоже добавляет освещения, не комп а ХЗ что.)

    По ссылке - лучше б они надёжность увелечивали. Попилооткаты..?

     
  • 2.30, КО (?), 13:33, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем-таки тогда такое брать, лол.
     
     
  • 3.33, Аноним (46), 13:42, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что уже в обычных моделях пихают эти мигалки, а если надо посложнее, то уже труднее найти без этого. У меня обычная бюджетная материнка Асус, и то там эта аура. Китайцы экономят на конденсаторах и предохранителя, а тут ставят наоборот целую шим-подсистему мигалок светодиодных, да еще и прямо на плате их как-то делают линиями - это всё повышает стоимость.
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:07, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для отключения подсветки программа не нужна. Отключается в биосе.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 15:32, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Отключается в биосе

    не везде, не всегда. На моем ноутбуке подстветка клавиатуры отключалась только через вендовое приложение с правами администратора

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:44, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Темы искать на gnome-look.org?
     
     
  • 2.6, OnTheEdge (ok), 10:45, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причём здесь кастомизация гуя?
     

  • 1.5, OnTheEdge (ok), 10:44, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    под линь самое оно, а на винде (с коей снят скриншот) сподручней родной закрытый софт использовать
     
     
  • 2.9, имя_ (?), 10:54, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    One ring to rule them all
     
  • 2.19, Annoynymous (ok), 12:37, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Знаешь, я тут вляпался в софт для управления подсветкой от гигабайта под виндою.

    Не, не лучше.

     
     
  • 3.25, еуые (?), 13:13, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любой софт от производителя железа за очень редким исключением это фигня полная.
    Не знаю откуда они таких "гениев" берут, но эти чудные монстры на несколько гигабайт чтобы назначить макросы на клаву и задать в ней подтсветку это что-то с чем-то.
     
     
  • 4.27, Annoynymous (ok), 13:15, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и я об этом.
     

  • 1.11, Аноним (10), 11:16, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >ошибка, приводящая к выводу из строя подсветки на материнских платах MSI MysticLight

    это успех

     
     
  • 2.22, n00by (ok), 12:44, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>ошибка, приводящая к выводу из строя подсветки на материнских платах MSI MysticLight
    > это успех

    Это перевод и неполное цитирование. "разработчики предоставляют помощь с восстановлением работоспособности подсветки, пострадавшей в результате запуска старых версий OpenRGB"

    В оригинале "RGB controller bricking issue", т.е. окирпичивание контроллера, а не выгорание излучателей или цепей питания.

     
     
  • 3.26, n00by (ok), 13:14, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подробности https://gitlab.com/CalcProgrammer1/OpenRGB/-/issues/389
    разработчик принял сторонний пулл-реквест.

    При установке некоторых режимов подсветки контроллер переставал определяться системой.

    Лечилось:

    1. обновлением BIOS + холодной загрузкой. https://gitlab.com/CalcProgrammer1/OpenRGB/-/issues/389#note_407735966
    2. замыканием ножек на плате по подсказке ПО для Windows https://gitlab.com/CalcProgrammer1/OpenRGB/-/issues/389#note_408744883

    Дальше не стал читать, ответов много. Примечательно, что в разработчика какахи никто не кидал, высказывали недовольство поддержкой MSI.

     
  • 3.31, нах. (?), 13:35, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это перевод и неполное цитирование.

    То есть на самом деле подсветка из строя не выходит, наоборот, херачит на полную мощность и не управляется уже и родной тулзой тоже.

    Точно, этого ведь и добивались.

     
     
  • 4.36, n00by (ok), 14:19, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сэкономили малость при разработке прошивки контроллера, это же не UEFI BIOS из готовых кубиков собирать, тут думать надобно.
     
  • 2.23, я (?), 13:01, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... компании MSI
     

  • 1.14, macfaq (?), 11:50, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не на электроне писано, аж странно.
     
     
  • 2.16, OnTheEdge (ok), 11:59, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сплюньте
     
     
  • 3.18, нах.. (?), 12:04, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он щас плюнет.. и попадет в сраст.
     
     
  • 4.29, n00by (ok), 13:19, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Initialize led_count in MysticLight controllers to prevent occasional crashes

    -        unsigned int led_count;
    +        unsigned int led_count = 0;

    https://gitlab.com/CalcProgrammer1/OpenRGB/-/commit/c8e3554442de4ac0448ec86af4

     
  • 2.21, Annoynymous (ok), 12:43, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Deb-пакет 700 кб. Вся программа 3 мб.

    Это ж просто праздник какой-то!!

     
  • 2.34, Аноним (46), 13:44, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напишут, чтобы лежа на диване через мобильный вайфай можно было рулить и гордиться своим железом (больше ведь нечем).
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 14:40, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не судите по себе.
     

  • 1.20, commiethebeastie (ok), 12:39, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сегфолт.
     
  • 1.38, Аноним (38), 15:03, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, вместо бесконечной простыни слева им религия не позволяет сделать выпадающий список в верхней части окна?
     
  • 1.44, YetAnotherOnanym (ok), 16:15, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > различные контроллеры светодиодных лент (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue+)

    Хммм... если с помощью этого можно будет оформить витрину/вывеску/фасад на самом дешёвом фруктопае, то пусть живёт, так уж и быть.

     

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