Выпуск OpenRGB 0.6, инструментария для управления устройствами c RGB-подсветкой

2.7 , OnTheEdge ( ok ), 10:46, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на тех где интелы и арм p.s. макось можно же не на маки ещё ставить, нет?

3.12 , ryoken ( ok ), 11:30, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > на тех где интелы и арм

> p.s. макось можно же не на маки ещё ставить, нет? Можно, только бубен нужен.

3.13 , NULL ( ?? ), 11:32, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет нельзя по лицензионному соглашению, а так тебе ни кто и пентагон не запрещает ломать

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:14, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Это на каких маках такое вообще водится? К мак мини нужно подключать и клаву и мышь

2.24 , Аноним ( 24 ), 13:05, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таки шо ви имеете против хохломы? https://ria.ru/20200810/1575583674.html

3.28 , ryoken ( ok ), 13:18, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Таки шо ви имеете против хохломы? https://ria.ru/20200810/1575583674.html Против хохломы как исскуства - абсолютно ничего. А всякое ненужноРГБ - ну просто не понимаю я его :D. (вышло так, что у меня на 2-х кулерах 3 вентиля с подсветкой красной + стенка прозрачная + видяха тоже добавляет освещения, не комп а ХЗ что.) По ссылке - лучше б они надёжность увелечивали. Попилооткаты..?

2.30 , КО ( ? ), 13:33, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем-таки тогда такое брать, лол.

3.33 , Аноним ( 46 ), 13:42, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что уже в обычных моделях пихают эти мигалки, а если надо посложнее, то уже труднее найти без этого. У меня обычная бюджетная материнка Асус, и то там эта аура. Китайцы экономят на конденсаторах и предохранителя, а тут ставят наоборот целую шим-подсистему мигалок светодиодных, да еще и прямо на плате их как-то делают линиями - это всё повышает стоимость.

2.41 , Аноним ( 41 ), 15:07, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для отключения подсветки программа не нужна. Отключается в биосе.

3.42 , Аноним ( 42 ), 15:32, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Отключается в биосе не везде, не всегда. На моем ноутбуке подстветка клавиатуры отключалась только через вендовое приложение с правами администратора

