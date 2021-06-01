Выпуск OpenRGB 0.6, инструментария для управления устройствами c RGB-подсветкой

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|2.8, OnTheEdge (ok), 10:49, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это свободный некоммерческий проект, его пилят единомышленники для своего удовольствия и (наверняка) в свободное от прочих дел время
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|3.39, Michael Shigorin (ok), 15:04, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> строчить бесконечные каменты на опеннете?
Хозяйке на заметку: с этого IP за сутки сюда отправлено уже четверть сотни комментариев под полудесятком ников (OnTheEdge, Встанька, Маньяк, Жироватт и Аноним -- включая удалённый #35). Не понимаю я таких людей...
>> Эту бы энергию да в мирных целях
Сам понял как "электроэнергию на подсветку", но наверняка ошибся %)
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|4.43, ы (?), 15:59, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да чего понимать? Каникулы начались, до егэ ещё год, поди. Егэнутый - состояние души.
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|3.40, Псевдоним (??), 15:06, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это если дефолт, а если управлять то клава становится индикатором входящих сообщений или оповещатором о завершении долгой задачи (вплоть до прогресс бара).
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|1.3, ryoken (ok), 10:43, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Единственная польза от этого софта - отключить нафиг всю эту хохлому :D.
>> Добавлена ограниченная поддержка платформы macOS для архитектур Intel и ARM.
Это на каких маках такое вообще водится? Или для внешней периферии, клавомшыей..?
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|2.7, OnTheEdge (ok), 10:46, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на тех где интелы и арм
p.s. макось можно же не на маки ещё ставить, нет?
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|3.12, ryoken (ok), 11:30, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> на тех где интелы и арм
> p.s. макось можно же не на маки ещё ставить, нет?
Можно, только бубен нужен.
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|3.13, NULL (??), 11:32, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет нельзя по лицензионному соглашению, а так тебе ни кто и пентагон не запрещает ломать
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|2.10, Аноним (10), 11:14, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это на каких маках такое вообще водится?
К мак мини нужно подключать и клаву и мышь
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|3.28, ryoken (ok), 13:18, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Таки шо ви имеете против хохломы? https://ria.ru/20200810/1575583674.html
Против хохломы как исскуства - абсолютно ничего. А всякое ненужноРГБ - ну просто не понимаю я его :D. (вышло так, что у меня на 2-х кулерах 3 вентиля с подсветкой красной + стенка прозрачная + видяха тоже добавляет освещения, не комп а ХЗ что.)
По ссылке - лучше б они надёжность увелечивали. Попилооткаты..?
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|3.33, Аноним (46), 13:42, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что уже в обычных моделях пихают эти мигалки, а если надо посложнее, то уже труднее найти без этого. У меня обычная бюджетная материнка Асус, и то там эта аура. Китайцы экономят на конденсаторах и предохранителя, а тут ставят наоборот целую шим-подсистему мигалок светодиодных, да еще и прямо на плате их как-то делают линиями - это всё повышает стоимость.
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|2.41, Аноним (41), 15:07, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для отключения подсветки программа не нужна. Отключается в биосе.
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|3.42, Аноним (42), 15:32, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Отключается в биосе
не везде, не всегда. На моем ноутбуке подстветка клавиатуры отключалась только через вендовое приложение с правами администратора
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|1.5, OnTheEdge (ok), 10:44, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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под линь самое оно, а на винде (с коей снят скриншот) сподручней родной закрытый софт использовать
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|2.19, Annoynymous (ok), 12:37, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Знаешь, я тут вляпался в софт для управления подсветкой от гигабайта под виндою.
Не, не лучше.
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|3.25, еуые (?), 13:13, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Любой софт от производителя железа за очень редким исключением это фигня полная.
Не знаю откуда они таких "гениев" берут, но эти чудные монстры на несколько гигабайт чтобы назначить макросы на клаву и задать в ней подтсветку это что-то с чем-то.
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|1.11, Аноним (10), 11:16, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>ошибка, приводящая к выводу из строя подсветки на материнских платах MSI MysticLight
это успех
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|2.22, n00by (ok), 12:44, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>ошибка, приводящая к выводу из строя подсветки на материнских платах MSI MysticLight
> это успех
Это перевод и неполное цитирование. "разработчики предоставляют помощь с восстановлением работоспособности подсветки, пострадавшей в результате запуска старых версий OpenRGB"
В оригинале "RGB controller bricking issue", т.е. окирпичивание контроллера, а не выгорание излучателей или цепей питания.
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|3.31, нах. (?), 13:35, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это перевод и неполное цитирование.
То есть на самом деле подсветка из строя не выходит, наоборот, херачит на полную мощность и не управляется уже и родной тулзой тоже.
Точно, этого ведь и добивались.
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|4.36, n00by (ok), 14:19, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сэкономили малость при разработке прошивки контроллера, это же не UEFI BIOS из готовых кубиков собирать, тут думать надобно.
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|2.34, Аноним (46), 13:44, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напишут, чтобы лежа на диване через мобильный вайфай можно было рулить и гордиться своим железом (больше ведь нечем).
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|1.38, Аноним (38), 15:03, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, вместо бесконечной простыни слева им религия не позволяет сделать выпадающий список в верхней части окна?
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|1.44, YetAnotherOnanym (ok), 16:15, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> различные контроллеры светодиодных лент (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue+)
Хммм... если с помощью этого можно будет оформить витрину/вывеску/фасад на самом дешёвом фруктопае, то пусть живёт, так уж и быть.
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