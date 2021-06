Выпуск OpenRGB 0.6, инструментария для управления устройствами c RGB-подсветкой

2.9 , имя_ ( ? ), 10:54, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – One ring to rule them all

2.19 , Annoynymous ( ok ), 12:37, 01/06/2021 Знаешь, я тут вляпался в софт для управления подсветкой от гигабайта под виндою. Не, не лучше.

3.25 , еуые ( ? ), 13:13, 01/06/2021 Любой софт от производителя железа за очень редким исключением это фигня полная.

Не знаю откуда они таких "гениев" берут, но эти чудные монстры на несколько гигабайт чтобы назначить макросы на клаву и задать в ней подтсветку это что-то с чем-то.

4.27 , Annoynymous ( ok ), 13:15, 01/06/2021 Вот и я об этом.