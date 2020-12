Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.25

1.1 , Аноним ( 1 ), 10:43, 31/12/2020 [ответить] +4 + / – Мои глаза…

2.2 , iPony129412 ( ? ), 10:49, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это называется «привыкай с молоду»

А потом зато переход на GIMP будет простым

2.7 , Аноним ( 7 ), 11:01, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для детского творчества норм.



1.3 , OnTheEdge ( ok ), 10:50, 31/12/2020 [ответить] +1 + / – Помню, в нежном возрасте мне очень нравился Kolf -- аркада про гольф из пакета игр KDE. Причём никто не навязывал KDE или ещё что, пропагандируя open-source, просто нравилось, а дальше пошло поехало... xD

1.4 , CHERTS ( ok ), 10:52, 31/12/2020 [ответить] + / – Нормальная рисовалка, оба ребенка рисуют - нравится.

1.5 , A.Stahl ( ok ), 10:55, 31/12/2020 [ответить] + / – Выглядит не очень, зато всё понятно. В каком-то там ГимпоКритоШопе без предварительного недельного штудирования документации хрен даже каляку-маляку нарисуешь. Обломаешься уже на выборе цвета.

2.6 , Моргенштерн ( ? ), 11:00, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кстати, как вам мой трек «Cristal & МОЁТ»?

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:12, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И в гимпе, и в крите х интуитивно понятный интерфейс, унаследованный из фотошопа.