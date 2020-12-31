Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.25

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Опубликован релиз графического редактора для детского творчества - Tux Paint 0.9.25. Программа предназначена для обучение рисованию детей в возрасте от 3 до 12 лет. Бинарные сборки сформированы для RHEL/Fedora, Android, Haiku, macOS и Windows.
В новом выпуске:
- Значительно улучшен инструмент для рисования фигур, в котором появилась возможность выбора режима отображения контура по центру или от угла, относительно указателя.
- Экранная клавиатура адаптирована для людей с плохим зрением и теперь масштабируется на больших экранах.
- В ластик добавлены более мелкие размеры пятна очистки и повышена плавность линии очистки при быстром движении указателя.
- Добавлена возможность экспорта отдельных рисунков в форме анимированного изображения в формате GIF.