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Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.25

31.12.2020 10:40

Опубликован релиз графического редактора для детского творчества - Tux Paint 0.9.25. Программа предназначена для обучение рисованию детей в возрасте от 3 до 12 лет. Бинарные сборки сформированы для RHEL/Fedora, Android, Haiku, macOS и Windows.

В новом выпуске:

  • Значительно улучшен инструмент для рисования фигур, в котором появилась возможность выбора режима отображения контура по центру или от угла, относительно указателя.
  • Экранная клавиатура адаптирована для людей с плохим зрением и теперь масштабируется на больших экранах.
  • В ластик добавлены более мелкие размеры пятна очистки и повышена плавность линии очистки при быстром движении указателя.
  • Добавлена возможность экспорта отдельных рисунков в форме анимированного изображения в формате GIF.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.tuxpaint.org/latest...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.22
  3. OpenNews: Релиз программы для рисования MyPaint 2.0.0
  4. OpenNews: Представлен специализированный вариант OpenOffice.Org для детей
  5. OpenNews: Выпуск GCompris 1.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет
  6. OpenNews: Релиз детского дистрибутива DoudouLinux 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54336-tuxpaint
Ключевые слова: tuxpaint
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:43, 31/12/2020 [ответить]  
    		• +4 +/
    Мои глаза…
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 10:49, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется «привыкай с молоду»
    А потом зато переход на GIMP будет простым
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:01, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для детского творчества норм.
     

  • 1.3, OnTheEdge (ok), 10:50, 31/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Помню, в нежном возрасте мне очень нравился Kolf -- аркада про гольф из пакета игр KDE. Причём никто не навязывал KDE или ещё что, пропагандируя open-source, просто нравилось, а дальше пошло поехало... xD
     
  • 1.4, CHERTS (ok), 10:52, 31/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Нормальная рисовалка, оба ребенка рисуют - нравится.
     
  • 1.5, A.Stahl (ok), 10:55, 31/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Выглядит не очень, зато всё понятно. В каком-то там ГимпоКритоШопе без предварительного недельного штудирования документации хрен даже каляку-маляку нарисуешь. Обломаешься уже на выборе цвета.
     
     
  • 2.6, Моргенштерн (?), 11:00, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати, как вам мой трек «Cristal & МОЁТ»?
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:12, 31/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в гимпе, и в крите х интуитивно понятный интерфейс, унаследованный из фотошопа.
     
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