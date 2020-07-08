Компания SUSE объявила о покупке Rancher Labs

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|1.1, Аноним (1), 19:45, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Возрадуемся за сусе. В отличие от красношапки, она не вредит линуксоидам. Да и дистрибутивы у неё вроде самые вылизанные, что я встречал. Признаюсь, не пользовался рхел для десктопов -- у меня аллергия на лr6т. Правда, необходимость обновлять ffmpeg из варезника несколько напрягает. В любом случае, монополистов вроде шапки нужно щемить. На оракл понятно надежды никакой, на мс с канониклом тоже, остаётся сусе. Хотя даже удивительно, что она до сих пор жива и конкурирует со всеми вышеперечисленными. Конкурировала? Несколько лет не слышал об успехах, раньше это был локомотив линукса на десктопе -- например, они разрабатывали свой вариант патчинга ядра без перезагрузки. И вроде даже самый аккуратный (это не точно).
>отказом от системного менеджера systemd
Ждём, ждём. Тирания шапок утомляет.
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|2.3, IRASoldier_registered (ok), 19:49, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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>вредит линуксоидам
Компания, которая вносит один из самых больших вкладов в развитие Linux вредит линуксоидам. Логика на грани нечеловеческого разума из глубин Хаоса.
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|3.6, Аноним (1), 19:55, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она только подминает всех под себя. Я согласен признать их вклад в ядро (не согласен с их выбором xfs в качестве своей "карманной" системы), но вредят они не мало. Вместо исправления проблем, наворачивают сомнительных костылей и вендор лока.
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|4.13, IRASoldier_registered (ok), 20:23, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Она только подминает всех под себя.
Кто мешает лично тебе создать свой дистрибутив со своими решениями и "подмять" всех под себя, в том случае, если _большинство_ пользователей решит, что им удобнее по-твоему?
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|5.20, Аноним (1), 20:36, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело не в дистрибутиве, дело в безальтернативной завязке софта. Скомпоновать софт в рабочую систему (и даже её сопровождать) и переписать весь софт (и поддерживать все изменения) -- это задачи совершенно разного уровня. Ну и потом, у меня нет столько денег, а даже если бы и были, конкуренты едва ли дадут не-такому-как-все выскочке место у кормушки, когда индустрия уже годами развивается совсем в другую сторону.
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|3.8, Аноним (8), 20:03, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты как тот баран который говорил что волк в овечьей шкуре полезен для стада.
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|4.14, IRASoldier_registered (ok), 20:25, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты как та моська, которая лает на слона. А слон спокойно занимается своим бизнесом дальше, поддерживая целых три дистрибутива, два из которых бесплатны для всех.
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|3.9, zzz (??), 20:06, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох, куда бы мы без сустемды и третьегнума. Спасибо красношапке, иначе бы хаос, разруха, люди начали бы есть людей.
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|4.15, IRASoldier_registered (ok), 20:26, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ох, куда бы мы без сустемды и третьегнума.
Не пользуйся, если не нравится. А, ну да, остальные пользуются, не спросив тебя.
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|3.10, jOKer (ok), 20:07, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вредить можно по разному. Например, можно вредить продавливая решения вроде системды. Этого вполне достаточно, между прочим, потому что этот инит-размером-в-половину-оси еще долго будет аукаться нам всем. И уже только за него красношапке обеспечен корпоративный котел в аду, ИМХО.
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|2.4, Аноним (4), 19:50, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работающий "патчинга ядра без перезагрузки" это как раз к Oracle с его UEK (Unbreakable Enterprise Kernel). Кстати, в версии 8.2 уже идёт дефолтным ядром, раньше было опционально.
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|1.2, Sluggard (ok), 19:49, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После слов «Компания SUSE объявила о покупке» ожидал слов «себя кем-нибудь в очередной раз».
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|1.5, Аноним (-), 19:54, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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RedHat купила тогда CoreOS, теперь SUSE покупают аналогичную RancherOS. Вот оно где соперничество, оказывается. А не RH vs. Canonical.
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|3.11, jOKer (ok), 20:09, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Обоих? Есть мнение, что денег у мелкомягких для этого вполне достаточно))
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|4.12, Sluggard (ok), 20:20, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RedHat — уже часть IBM. Мелкомягким хватит денег, чтоб купить МежДелМаш?
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|5.16, jOKer (ok), 20:30, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> RedHat — уже часть IBM. Мелкомягким хватит денег, чтоб купить МежДелМаш?
Кто знает? Я их кошелек не инспектировал. Вы, - я так полагаю, - тоже.
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|6.17, Sluggard (ok), 20:32, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто знает? Я их кошелек не инспектировал. Вы, - я так полагаю,
> - тоже.
Но мнение, что денег у них достаточно, ты имеешь. )
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|7.19, jOKer (ok), 20:35, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что из этого? Мое мнение, - это мое мнение. И если кому-то оно не по душе, то я (вместе со своим мнением) вовсе не червонец, что бы всем подряд нравится.
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