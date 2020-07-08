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Компания SUSE объявила о покупке Rancher Labs

08.07.2020 19:19

Компания SUSE, которая в прошлом году восстановила статус независимой компании, объявила о покупке компании Rancher Labs, занимающейся разработкой операционной системы RancherOS для изолированных контейнеров, распределённого хранилища Longhorn, Kubernetes-дистрибутивов RKE (Rancher Kubernetes Engine) и k3s (Lightweight Kubernetes), а также инструментария для управления контейнерной инфраструктуры на базе Kubernetes.

Детали сделки не разглашаются, но по неофициальным сведениям сумма сделки составила от 600 до 700 млн долларов. Детальный план интеграции технологий Rancher Labs в продукты SUSE будет представлен после одобрения сделки регулирующими органами. Отмечается, что бизнес-модель останется прежней и продолжит строится вокруг разработки полностью открытого ПO и отсутствия привязки к одному поставщику. В продуктах Rancher будет сохранена поддержка разных операционных систем и дистрибутивов Kubernetes, включая Google GKE, Amazon EKS, Microsoft AKS и Gardener.

Напомним, что компанию Rancher Labs основали несколько известных разработчиков из компании Citrix и бывшие руководители Cloud.com. Код RancherOS написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache. RancherOS предоставляет минимальную обвязку, которая включает только компоненты, необходимые для запуска изолированных контейнеров. Обновление производится атомарно на уровне замены целых контейнеров. По решаемым задачам система напоминает проекты Atomic и CoreOS, но отличается отказом от системного менеджера systemd в пользу собственной системы инициализации, построенной непосредственно на базе инструментария Docker.

  1. Главная ссылка к новости (https://rancher.com/press/suse...)
  2. OpenNews: Выпуск RancherOS 1.5, ОС на базе контейнерной изоляции
  3. OpenNews: Завершено преобразование SUSE в независимую компанию
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP1
  5. OpenNews: Инициатива по сближению разработки openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53313-rancher
Ключевые слова: rancher, suse
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  • 1.1, Аноним (1), 19:45, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Возрадуемся за сусе. В отличие от красношапки, она не вредит линуксоидам. Да и дистрибутивы у неё вроде самые вылизанные, что я встречал. Признаюсь, не пользовался рхел для десктопов -- у меня аллергия на лr6т. Правда, необходимость обновлять ffmpeg из варезника несколько напрягает. В любом случае, монополистов вроде шапки нужно щемить. На оракл понятно надежды никакой, на мс с канониклом тоже, остаётся сусе. Хотя даже удивительно, что она до сих пор жива и конкурирует со всеми вышеперечисленными. Конкурировала? Несколько лет не слышал об успехах, раньше это был локомотив линукса на десктопе -- например, они разрабатывали свой вариант патчинга ядра без перезагрузки. И вроде даже самый аккуратный (это не точно).

    >отказом от системного менеджера systemd

    Ждём, ждём. Тирания шапок утомляет.

     
     
  • 2.3, IRASoldier_registered (ok), 19:49, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    >вредит линуксоидам

    Компания, которая вносит один из самых больших вкладов в развитие Linux вредит линуксоидам. Логика на грани нечеловеческого разума из глубин Хаоса.

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 19:55, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она только подминает всех под себя. Я согласен признать их вклад в ядро (не согласен с их выбором xfs в качестве своей "карманной" системы), но вредят они не мало. Вместо исправления проблем, наворачивают сомнительных костылей и вендор лока.
     
     
  • 4.13, IRASoldier_registered (ok), 20:23, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Она только подминает всех под себя.

    Кто мешает лично тебе создать свой дистрибутив со своими решениями и "подмять" всех под себя, в том случае, если _большинство_ пользователей решит, что им удобнее по-твоему?

     
     
  • 5.20, Аноним (1), 20:36, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в дистрибутиве, дело в безальтернативной завязке софта. Скомпоновать софт в рабочую систему (и даже её сопровождать) и переписать весь софт (и поддерживать все изменения) -- это задачи совершенно разного уровня. Ну и потом, у меня нет столько денег, а даже если бы и были, конкуренты едва ли дадут не-такому-как-все выскочке место у кормушки, когда индустрия уже годами развивается совсем в другую сторону.
     
  • 3.8, Аноним (8), 20:03, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты как тот баран который говорил что волк в овечьей шкуре полезен для стада.
     
     
  • 4.14, IRASoldier_registered (ok), 20:25, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты как та моська, которая лает на слона. А слон спокойно занимается своим бизнесом дальше, поддерживая целых три дистрибутива, два из которых бесплатны для всех.


     
  • 3.9, zzz (??), 20:06, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, куда бы мы без сустемды и третьегнума. Спасибо красношапке, иначе бы хаос, разруха, люди начали бы есть людей.
     
     
  • 4.15, IRASoldier_registered (ok), 20:26, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Ох, куда бы мы без сустемды и третьегнума.

    Не пользуйся, если не нравится. А, ну да, остальные пользуются, не спросив тебя.

     
  • 3.10, jOKer (ok), 20:07, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вредить можно по разному. Например, можно вредить продавливая решения вроде системды. Этого вполне достаточно, между прочим, потому что этот инит-размером-в-половину-оси еще долго будет аукаться нам всем. И уже только за него красношапке обеспечен корпоративный котел в аду, ИМХО.
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:50, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работающий "патчинга ядра без перезагрузки" это как раз к Oracle с его UEK (Unbreakable Enterprise Kernel). Кстати, в версии 8.2 уже идёт дефолтным ядром, раньше было опционально.  
     

  • 1.2, Sluggard (ok), 19:49, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После слов «Компания SUSE объявила о покупке» ожидал слов «себя кем-нибудь в очередной раз».
     
  • 1.5, Аноним (-), 19:54, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    RedHat купила тогда CoreOS, теперь SUSE покупают аналогичную RancherOS. Вот оно где соперничество, оказывается. А не RH vs. Canonical.
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 20:01, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем кого же купит Майкрософт
     
     
  • 3.11, jOKer (ok), 20:09, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обоих? Есть мнение, что денег у мелкомягких для этого вполне достаточно))
     
     
  • 4.12, Sluggard (ok), 20:20, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RedHat — уже часть IBM. Мелкомягким хватит денег, чтоб купить МежДелМаш?
     
     
  • 5.16, jOKer (ok), 20:30, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > RedHat — уже часть IBM. Мелкомягким хватит денег, чтоб купить МежДелМаш?

    Кто знает? Я их кошелек не инспектировал. Вы, - я так полагаю, - тоже.

     
     
  • 6.17, Sluggard (ok), 20:32, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто знает? Я их кошелек не инспектировал. Вы, - я так полагаю,
    > - тоже.

    Но мнение, что денег у них достаточно, ты имеешь. )

     
     
  • 7.19, jOKer (ok), 20:35, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что из этого? Мое мнение, - это мое мнение. И если кому-то оно не по душе, то я (вместе со своим мнением) вовсе не червонец, что бы всем подряд нравится.
     

  • 1.18, Аноним (18), 20:32, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ненужно объявило о покупке ненужно. В чем новость то?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 20:36, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О двух ненужно.
     
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