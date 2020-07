Компания SUSE объявила о покупке Rancher Labs

2.3 , IRASoldier_registered ( ok ), 19:49, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – >вредит линуксоидам Компания, которая вносит один из самых больших вкладов в развитие Linux вредит линуксоидам. Логика на грани нечеловеческого разума из глубин Хаоса.

3.6 , Аноним ( 1 ), 19:55, 08/07/2020

Она только подминает всех под себя. Я согласен признать их вклад в ядро (не согласен с их выбором xfs в качестве своей "карманной" системы), но вредят они не мало. Вместо исправления проблем, наворачивают сомнительных костылей и вендор лока.

4.13 , IRASoldier_registered ( ok ), 20:23, 08/07/2020

> Она только подминает всех под себя. Кто мешает лично тебе создать свой дистрибутив со своими решениями и "подмять" всех под себя, в том случае, если _большинство_ пользователей решит, что им удобнее по-твоему?

5.20 , Аноним ( 1 ), 20:36, 08/07/2020

Дело не в дистрибутиве, дело в безальтернативной завязке софта. Скомпоновать софт в рабочую систему (и даже её сопровождать) и переписать весь софт (и поддерживать все изменения) -- это задачи совершенно разного уровня. Ну и потом, у меня нет столько денег, а даже если бы и были, конкуренты едва ли дадут не-такому-как-все выскочке место у кормушки, когда индустрия уже годами развивается совсем в другую сторону.

3.8 , Аноним ( 8 ), 20:03, 08/07/2020

Ты как тот баран который говорил что волк в овечьей шкуре полезен для стада.

4.14 , IRASoldier_registered ( ok ), 20:25, 08/07/2020

Ты как та моська, которая лает на слона. А слон спокойно занимается своим бизнесом дальше, поддерживая целых три дистрибутива, два из которых бесплатны для всех.

3.9 , zzz ( ?? ), 20:06, 08/07/2020

Ох, куда бы мы без сустемды и третьегнума. Спасибо красношапке, иначе бы хаос, разруха, люди начали бы есть людей.

4.15 , IRASoldier_registered ( ok ), 20:26, 08/07/2020

> Ох, куда бы мы без сустемды и третьегнума. Не пользуйся, если не нравится. А, ну да, остальные пользуются, не спросив тебя.

3.10 , jOKer ( ok ), 20:07, 08/07/2020

Вредить можно по разному. Например, можно вредить продавливая решения вроде системды. Этого вполне достаточно, между прочим, потому что этот инит-размером-в-половину-оси еще долго будет аукаться нам всем. И уже только за него красношапке обеспечен корпоративный котел в аду, ИМХО.

2.4 , Аноним ( 4 ), 19:50, 08/07/2020

Работающий "патчинга ядра без перезагрузки" это как раз к Oracle с его UEK (Unbreakable Enterprise Kernel). Кстати, в версии 8.2 уже идёт дефолтным ядром, раньше было опционально.