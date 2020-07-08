Разработчики CMake опубликовали F3D 1.0, компактный просмотрщик 3D-моделей

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|2.4, Аноним (4), 19:14, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Распакованный бинарь для винды весит 15 мегабайт, зип архив 5. В принципе, если пожать через UPX будет норм.
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|3.6, Аноним (6), 19:18, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не надо жать upx. В памяти такой запакованный бинарь в разы больше места занимает, это как минимум.
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|4.8, Аноним (4), 19:24, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По сравнению с памятью, которую приложения используют в рантайме, это пустяки.
После сжатия бинарь таки весит 5 бегабайт, но не запускается :)
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|5.10, Аноним (6), 19:27, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По сравнению с памятью, которую приложения используют в рантайме, это пустяки.
> После сжатия бинарь таки весит 5 бегабайт, но не запускается :)
Я просто не понимаю какой смысл экономить байты занимаемые экзешником на диске. Оперативная память на порядки ценнее с какой стороны не посмотри.
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|5.11, Аноним (6), 19:28, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По сравнению с памятью, которую приложения используют в рантайме, это пустяки.
> После сжатия бинарь таки весит 5 бегабайт, но не запускается :)
А, ещё по-моему такой файл не вытесняется из памяти при неиспользовании, т.е. он всегда будет висеть и занимать память.
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|6.12, Аноним (4), 19:47, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А по-моему, он будет висеть в памяти пока:
1) процесс не помрет своей или насильственной смертью;
2) операционка не решит, что вакантную память (которая после первого пункта просто помечается неиспользуемой) пора отдать кому-нибудь более живому.
либо
3) приложуха, уйдя в фон, не вытеснится в свап, если оперативки прям вообще не хватает.
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|7.14, Аноним (6), 19:52, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажем, если свопа нет, части файла, которые можно читать с диска, удаляются из памяти при нехватке. А тут этого сделать нельзя, потому что на диске это совсем другой файл.
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|2.5, Аноним (6), 19:17, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, я тоже пишу скрипты на си вместо питона. Но объективно взять что-то жирное и функциональное дешевле, чем изобретать велосипед на квадратных колёсах, пусть и реактивный. При определённой сложности проекта, он так никогда и не взлетит. Кути кстати весьма быстрые и легковесные (особенно принимая во внимание представляемые ими возможности).
Сейчас посмотрел, сколько это всё счастье займёт дополнительно на диске. Пол гигабайта -- фи, какая мелочь. Это же не хаскел ставить ради хелло ворда (есть и такие варианты в репах).
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|1.2, InuYasha (??), 19:10, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересный проект. Полный NoGUI. Ну, хз, хз. Блендероидам понравится.
А мне форматов не хватает.
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|1.3, Аноним (3), 19:14, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне показалось что разработчики присобачили 3d-просмотрищик к CMAKE. И после этого они говорят о KISS
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|1.13, IRASoldier_registered (ok), 19:51, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>KISS (делать проще, без усложнений)
А кто помешал дать расшифровку аббревиатуры, как она есть на самом деле, без вот этих вот игр в куртуазную интеллигентщину?
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|2.15, Аноним (15), 19:59, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У опеннета возрастной рейтинг 0+, поэтому ругательства пришлось удалить.
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|2.16, агл (?), 20:05, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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KISS была такая группа:)
Keep It Simple Stupid
сохранив смысл
Делай проще дурачок
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|2.17, A.Stahl (ok), 20:23, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что дословный перевод не несёт никакого смысла для тех кто не в курсе его образного значения. А те кто в курсе не нуждаются в переводе.
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