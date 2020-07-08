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Разработчики CMake опубликовали F3D 1.0, компактный просмотрщик 3D-моделей

08.07.2020 19:03

Компания Kitware, известная разработкой системы сборки CMake, представила быстрый и компактный просмотрщик 3D-моделей F3D 1.0, развиваемый в соответствии с принципом KISS (делать проще, без усложнений). Программа написана на C++, использует библиотеку визуализации VTK и распространяется под лицензией BSD. Возможна сборка для платформ Windows, Linux и macOS.

Управление отображением и навигация по предложенным в файле ресурсам производится через опции командной строки или горячие клавиши. Поддерживается просмотр 3D-моделей в форматах VTK, STL (Standard Triangle Language), PLY (Polygon File format), GML (CityGML), DCM (DICOM), EX2 (Exodus 2), PTS (Point Cloud), OBJ (Wavefront), GLTF/GLB (GL), 3DS (Autodesk 3DS Max) и VRL (VRML). Для форматов gltf/glb, 3ds, wrl и obj, включающих сведения о сцене (источники света, камеры, текстуры, персонажи) отображается заданная в файле сцена, а для форматов, содержащих только информацию о геометрии - генерируется сцена по умолчанию. Для отрисовки может использоваться OpenGL или доступные в VTK движки трассировки лучей.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.kitware.com/f3d-v...)
  2. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.17.0
  3. OpenNews: Выпуск Ultimaker Cura 4.6, пакета для подготовки модели к 3D-печати
  4. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.83
  5. OpenNews: Выпуск Kuesa 3D 1.2, пакета для упрощения разработки 3D-приложений на Qt
  6. OpenNews: PIFu - система машинного обучения для построения 3D-модели человека на основе 2D-снимков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53312-3d
Ключевые слова: 3d, image
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  • 1.1, Аноним (1), 19:08, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Компактный? VTK? Это как "миниатюрный" Notepad.exe на Qt?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:14, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Распакованный бинарь для винды весит 15 мегабайт, зип архив 5. В принципе, если пожать через UPX будет норм.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 19:18, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не надо жать upx. В памяти такой запакованный бинарь в разы больше места занимает, это как минимум.
     
     
  • 4.8, Аноним (4), 19:24, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сравнению с памятью, которую приложения используют в рантайме, это пустяки.
    После сжатия бинарь таки весит 5 бегабайт, но не запускается :)
     
     
  • 5.10, Аноним (6), 19:27, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По сравнению с памятью, которую приложения используют в рантайме, это пустяки.
    > После сжатия бинарь таки весит 5 бегабайт, но не запускается :)

    Я просто не понимаю какой смысл экономить байты занимаемые экзешником на диске. Оперативная память на порядки ценнее с какой стороны не посмотри.

     
  • 5.11, Аноним (6), 19:28, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По сравнению с памятью, которую приложения используют в рантайме, это пустяки.
    > После сжатия бинарь таки весит 5 бегабайт, но не запускается :)

    А, ещё по-моему такой файл не вытесняется из памяти при неиспользовании, т.е. он всегда будет висеть и занимать память.

     
     
  • 6.12, Аноним (4), 19:47, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по-моему, он будет висеть в памяти пока:
    1) процесс не помрет своей или насильственной смертью;
    2) операционка не решит, что вакантную память (которая после первого пункта просто помечается неиспользуемой) пора отдать кому-нибудь более живому.
    либо
    3) приложуха, уйдя в фон, не вытеснится в свап, если оперативки прям вообще не хватает.
     
     
  • 7.14, Аноним (6), 19:52, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажем, если свопа нет, части файла, которые можно читать с диска, удаляются из памяти при нехватке. А тут этого сделать нельзя, потому что на диске это совсем другой файл.
     
  • 2.5, Аноним (6), 19:17, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я тоже пишу скрипты на си вместо питона. Но объективно взять что-то жирное и функциональное дешевле, чем изобретать велосипед на квадратных колёсах, пусть и реактивный. При определённой сложности проекта, он так никогда и не взлетит. Кути кстати весьма быстрые и легковесные (особенно принимая во внимание представляемые ими возможности).

    Сейчас посмотрел, сколько это всё счастье займёт дополнительно на диске. Пол гигабайта -- фи, какая мелочь. Это же не хаскел ставить ради хелло ворда (есть и такие варианты в репах).

     

  • 1.2, InuYasha (??), 19:10, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересный проект. Полный NoGUI. Ну, хз, хз. Блендероидам понравится.
    А мне форматов не хватает.
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:14, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне показалось что разработчики присобачили 3d-просмотрищик к CMAKE. И после этого они говорят о KISS
     
  • 1.7, Аноним (7), 19:22, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На macOS запускается с ошибкой, не работает.
     
     
  • 2.9, Аноним (4), 19:25, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не пошел бы ты с такими заявлениями туда -> https://gitlab.kitware.com/f3d/f3d/-/issues ?
     

  • 1.13, IRASoldier_registered (ok), 19:51, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >KISS (делать проще, без усложнений)

    А кто помешал дать расшифровку аббревиатуры, как она есть на самом деле, без вот этих вот игр в куртуазную интеллигентщину?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:59, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У опеннета возрастной рейтинг 0+, поэтому ругательства пришлось удалить.
     
  • 2.16, агл (?), 20:05, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    KISS была такая группа:)

    Keep It Simple Stupid
    сохранив смысл
    Делай проще дурачок

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 20:30, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на опеннете запятые забанили? я бы вас расстреливал
     
  • 2.17, A.Stahl (ok), 20:23, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что дословный перевод не несёт никакого смысла для тех кто не в курсе его образного значения. А те кто в курсе не нуждаются в переводе.
     
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