Разработчики CMake опубликовали F3D 1.0, компактный просмотрщик 3D-моделей

2.4 , Аноним ( 4 ), 19:14, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Распакованный бинарь для винды весит 15 мегабайт, зип архив 5. В принципе, если пожать через UPX будет норм.

3.6 , Аноним ( 6 ), 19:18, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не надо жать upx. В памяти такой запакованный бинарь в разы больше места занимает, это как минимум.

4.8 , Аноним ( 4 ), 19:24, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По сравнению с памятью, которую приложения используют в рантайме, это пустяки.

После сжатия бинарь таки весит 5 бегабайт, но не запускается :)

5.10 , Аноним ( 6 ), 19:27, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > По сравнению с памятью, которую приложения используют в рантайме, это пустяки.

> После сжатия бинарь таки весит 5 бегабайт, но не запускается :) Я просто не понимаю какой смысл экономить байты занимаемые экзешником на диске. Оперативная память на порядки ценнее с какой стороны не посмотри.

5.11 , Аноним ( 6 ), 19:28, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > По сравнению с памятью, которую приложения используют в рантайме, это пустяки.

> После сжатия бинарь таки весит 5 бегабайт, но не запускается :) А, ещё по-моему такой файл не вытесняется из памяти при неиспользовании, т.е. он всегда будет висеть и занимать память.

6.12 , Аноним ( 4 ), 19:47, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А по-моему, он будет висеть в памяти пока:

1) процесс не помрет своей или насильственной смертью;

2) операционка не решит, что вакантную память (которая после первого пункта просто помечается неиспользуемой) пора отдать кому-нибудь более живому.

либо

3) приложуха, уйдя в фон, не вытеснится в свап, если оперативки прям вообще не хватает.

7.14 , Аноним ( 6 ), 19:52, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скажем, если свопа нет, части файла, которые можно читать с диска, удаляются из памяти при нехватке. А тут этого сделать нельзя, потому что на диске это совсем другой файл.

2.5 , Аноним ( 6 ), 19:17, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, я тоже пишу скрипты на си вместо питона. Но объективно взять что-то жирное и функциональное дешевле, чем изобретать велосипед на квадратных колёсах, пусть и реактивный. При определённой сложности проекта, он так никогда и не взлетит. Кути кстати весьма быстрые и легковесные (особенно принимая во внимание представляемые ими возможности). Сейчас посмотрел, сколько это всё счастье займёт дополнительно на диске. Пол гигабайта -- фи, какая мелочь. Это же не хаскел ставить ради хелло ворда (есть и такие варианты в репах).

