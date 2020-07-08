Выпуск SFTP-сервера SFTPGo 1.0

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Состоялся первый значительный выпуск сервера SFTPGo 1.0, позволяющего организовать удалённый доступ к файлам при помощи протоколов SFTP, SCP/SSH и Rsync. В том числе SFTPGo может использоваться для предоставления доступа к Git-репозиториям, используя протокол SSH. Данные могут отдаваться как с локальной файловой системы, так и из внешних хранилищ, совместимых с Amazon S3 и Google Cloud Storage. Для хранения пользовательской базы и метаданных используются СУБД с поддержкой SQL или формата ключ/значение, такие как PostgreSQL 9.4+, MySQL 5.6+, SQLite 3.x или bbolt 1.3.x. Имеется также режим хранения метаданных в оперативной памяти, не требующий подключения внешней БД. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3.
Основные особенности:
- Для каждой учётной записи применяется chroot-изоляция, ограничивающая доступ домашним каталогом пользователя. Возможно создания виртуальных каталогов, ссылающихся на данные вне пользовательского домашнего каталога.
- Учётные записи хранятся в виртуальной базе пользователей, не пересекающейся с системной БД пользователей. Для хранения БД пользователей могут применяться SQLite, MySQL, PostgreSQL, bbolt и хранение в памяти. Предоставляются средства для сопоставления виртуальных и системных учётных записей - возможно прямое или произвольное сопоставление (один системный пользователь может быть сопоставлен с другим виртуальным пользователем).
- Поддерживается аутентификация по открытым ключам, ключам SSH и паролям (в том числе интерактивная аутентификация с вводом пароля с клавиатуры). Возможна привязка нескольких ключей для каждого пользователя, а также настройка мультифакторной и многоэтапной аутентификации (например, в случае успешной аутентификации по ключу может дополнительно быть запрошен пароль).
- Для каждого пользователя возможна настройка разных методов аутентификации, а также определение собственных методов, реализуемых через вызов внешних программ-аутентификаторов (например, для аутентификации через LDAP) или отправку запросов через HTTP API.
- Возможно подключение внешних обработчиков или вызовов HTTP API для динамического изменения параметров пользователя, вызываемых перед входом пользователя.
- Поддержка индивидуальных квот на размер данных и число файлов.
- Поддержка ограничения пропускной способности с раздельной настройкой ограничений для входящего и исходящего трафика, а также ограничений на число одновременных подключений.
- Средства разграничения доступа, действующие в привязке к пользователю или каталогу (можно ограничить просмотр списка файлов, запретить загрузку, скачивание, перезапись, удаление, переименование или изменение прав доступа, запретить создание каталогов или символических ссылок и т.п.).
- Для каждого пользователя можно определять свои сетевые ограничения, например, можно разрешить вход только с определённых IP или подсетей.
- Поддержка динамического создания пользователей.
- Поддерживается подключение фильтров загружаемого контента в привязке к отдельным пользователям и каталогам (например, можно блокировать загрузку файлов с определённым расширением).
- Возможна привязка обработчиков, запускаемых при различных операциях с файлом (загрузка, удаление, переименование и т.п.). Кроме вызова обработчиков поддерживается отправка уведомлений в форме HTTP-запросов.
- Автоматическое завершение неактивных соединений.
- Атомарное обновление конфигурации без разрыва соединений.
- Возможно предоставление метрик для мониторинга в Prometheus.
- Поддерживается протокол HAProxy PROXY для организации балансировки нагрузки или проксирования соединений к сервисам SFTP/SCP без потери сведений об исходном IP-адресе пользователя.
- REST API для управления пользователями и каталогами, создания резервных копий и формирования отчётов об активных соединениях.
- Web-интерфейс (http://127.0.0.1:8080/web) для настройки и мониторинга (поддерживается и настройка через обычные файлы конфигурации).
- Поддержка подключения по SSH с ограниченным доступом к системным командам. Например, разрешён запуск команд, необходимых для работы Git (git-receive-pack, git-upload-pack, git-upload-archive) и rsync, а также нескольких встроенных команд (scp, md5sum, sha*sum, cd, pwd, sftpgo-copy и sftpgo-remove).
- Возможность определения настроек в форматах JSON, TOML, YAML, HCL и envfile.
- Режим portable для совместного использования одного общего каталога с автоматической генерацией учётных данных для подключения, анонсируемых через multicast DNS.
- Встроенная система профилирования для анализа производительности.
- Упрощённый процесс миграции системных учётных записей Linux.
- Хранение логов в формате JSON.