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Выпуск SFTP-сервера SFTPGo 1.0

08.07.2020 15:56

Состоялся первый значительный выпуск сервера SFTPGo 1.0, позволяющего организовать удалённый доступ к файлам при помощи протоколов SFTP, SCP/SSH и Rsync. В том числе SFTPGo может использоваться для предоставления доступа к Git-репозиториям, используя протокол SSH. Данные могут отдаваться как с локальной файловой системы, так и из внешних хранилищ, совместимых с Amazon S3 и Google Cloud Storage. Для хранения пользовательской базы и метаданных используются СУБД с поддержкой SQL или формата ключ/значение, такие как PostgreSQL 9.4+, MySQL 5.6+, SQLite 3.x или bbolt 1.3.x. Имеется также режим хранения метаданных в оперативной памяти, не требующий подключения внешней БД. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3.

Основные особенности:

  • Для каждой учётной записи применяется chroot-изоляция, ограничивающая доступ домашним каталогом пользователя. Возможно создания виртуальных каталогов, ссылающихся на данные вне пользовательского домашнего каталога.
  • Учётные записи хранятся в виртуальной базе пользователей, не пересекающейся с системной БД пользователей. Для хранения БД пользователей могут применяться SQLite, MySQL, PostgreSQL, bbolt и хранение в памяти. Предоставляются средства для сопоставления виртуальных и системных учётных записей - возможно прямое или произвольное сопоставление (один системный пользователь может быть сопоставлен с другим виртуальным пользователем).
  • Поддерживается аутентификация по открытым ключам, ключам SSH и паролям (в том числе интерактивная аутентификация с вводом пароля с клавиатуры). Возможна привязка нескольких ключей для каждого пользователя, а также настройка мультифакторной и многоэтапной аутентификации (например, в случае успешной аутентификации по ключу может дополнительно быть запрошен пароль).
  • Для каждого пользователя возможна настройка разных методов аутентификации, а также определение собственных методов, реализуемых через вызов внешних программ-аутентификаторов (например, для аутентификации через LDAP) или отправку запросов через HTTP API.
  • Возможно подключение внешних обработчиков или вызовов HTTP API для динамического изменения параметров пользователя, вызываемых перед входом пользователя.
  • Поддержка индивидуальных квот на размер данных и число файлов.
  • Поддержка ограничения пропускной способности с раздельной настройкой ограничений для входящего и исходящего трафика, а также ограничений на число одновременных подключений.
  • Средства разграничения доступа, действующие в привязке к пользователю или каталогу (можно ограничить просмотр списка файлов, запретить загрузку, скачивание, перезапись, удаление, переименование или изменение прав доступа, запретить создание каталогов или символических ссылок и т.п.).
  • Для каждого пользователя можно определять свои сетевые ограничения, например, можно разрешить вход только с определённых IP или подсетей.
  • Поддержка динамического создания пользователей.
  • Поддерживается подключение фильтров загружаемого контента в привязке к отдельным пользователям и каталогам (например, можно блокировать загрузку файлов с определённым расширением).
  • Возможна привязка обработчиков, запускаемых при различных операциях с файлом (загрузка, удаление, переименование и т.п.). Кроме вызова обработчиков поддерживается отправка уведомлений в форме HTTP-запросов.
  • Автоматическое завершение неактивных соединений.
  • Атомарное обновление конфигурации без разрыва соединений.
  • Возможно предоставление метрик для мониторинга в Prometheus.
  • Поддерживается протокол HAProxy PROXY для организации балансировки нагрузки или проксирования соединений к сервисам SFTP/SCP без потери сведений об исходном IP-адресе пользователя.
  • REST API для управления пользователями и каталогами, создания резервных копий и формирования отчётов об активных соединениях.
  • Web-интерфейс (http://127.0.0.1:8080/web) для настройки и мониторинга (поддерживается и настройка через обычные файлы конфигурации).
  • Поддержка подключения по SSH с ограниченным доступом к системным командам. Например, разрешён запуск команд, необходимых для работы Git (git-receive-pack, git-upload-pack, git-upload-archive) и rsync, а также нескольких встроенных команд (scp, md5sum, sha*sum, cd, pwd, sftpgo-copy и sftpgo-remove).
  • Возможность определения настроек в форматах JSON, TOML, YAML, HCL и envfile.
  • Режим portable для совместного использования одного общего каталога с автоматической генерацией учётных данных для подключения, анонсируемых через multicast DNS.
  • Встроенная система профилирования для анализа производительности.
  • Упрощённый процесс миграции системных учётных записей Linux.
  • Хранение логов в формате JSON.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/drakkan/sft...)
  2. OpenNews: Атака на OpenSSH sftp, осуществляемая при некорректной настройке chroot
  3. OpenNews: Выпуск vsftpd 3.0.3
  4. OpenNews: Уязвимость в SFTP при неверной конфигурации OpenSSH 6.6 и более ранних выпусков
  5. OpenNews: В Firefox планируют полностью убрать поддержку FTP
  6. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.3 с устранением уязвимости в scp
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53311-sftp
Ключевые слова: sftp, sftpgo
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:12, 08/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    >>Web-интерфейс (http://127.0.0.1:8080/web

    Ещё пару месяцев и эта ссылка не откроется в популярных браузерах

     
  • 2, ALex_hha (ok), 16:24, 08/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ждем SFTPRust
     
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