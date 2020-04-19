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Обновление почтового сервера Postfix 3.5.1

19.04.2020 08:28

Доступны корректирующие выпуски почтового сервера Postfix - 3.5.1, 3.4.11, 3.3.9 и 3.2.14, в которых добавлен код для исправления нарушения работоспособности DANE/DNSSEC при использовании системной библиотеки Glibc 2.31, в которой была нарушена обратная совместимость в области передачи флагов DNSSEC. В частности, передача DNSSEC-флага AD (authenticated data) стала производиться не по умолчанию, а только при указании в /etc/resolv.conf нового флага RES_TRUSTAD в "_res.options". Без изменения настроек установленный DNS-сервером AD-флаг перестал передаваться приложениям, вызывающим функции, подобные res_search().

Кроме того, в новых выпусках устранена проблема со сборкой при использовании компилятора GCC 10, релиз которого ожидается в мае. Из-за изменений в GCC, нарушающих обратную совместимость, при попытке сборки Postfix начала выводиться ошибка 'multiple definition'.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.postfix.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.31
  3. OpenNews: Обновление Postfix 3.2.2, 3.1.6, 3.0.10 и 2.11.10 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.5.0
  5. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52764-postfix
Ключевые слова: postfix, gcc, glibc
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