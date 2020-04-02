Бесплатная вечерняя школа по Kubernetes

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|1.1, MyNameIs (??), 10:10, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Время опять построили исключительно под москвичей, у меня разница в 5 часов, занятия будут начинаться в час ночи :-(
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|2.2, Аноним (2), 10:17, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Время опять построили исключительно под москвичей
бОльшая часть населения России живет по московскому времени.
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|3.4, And (??), 10:24, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всегда можно найти компромисное время - ближе к утру, вместо просто выкидывания меньшинства. На работе на обучение отпустят.
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|4.19, YetAnotherOnanym (ok), 14:27, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> На работе на обучение отпустят
Если ваша фирма находится в волшебной стране единорогами, приходящими на водопой к молочным рекам с кисельными берегами, то, может быть и отпустят.
А в РФ работника берут, чтобы он работал с 9:00 до 18:00 и далее пока не сделает всё, что хозяин приказал, а не для того, чтобы на семинары бегал.
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|5.26, Аноним (26), 15:30, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У "менеджеров" и прочих "ценных" сотрудников работу обычно меряют по часам.
А квалифицированных сотрудников обычно обычно оценивают по результативности.
И это не только в РФ, это в любой стране. Наиболее эффективная рыночная стратегия.
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|6.34, YetAnotherOnanym (ok), 16:49, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А квалифицированных сотрудников обычно обычно оценивают по результативности.
Во-первых, я говорил не об оценке, а о загрузке.
А во-вторых, ты с какой Луны свалился? Какова бы ни была результативность, её всегда мало. Сколько бы работник не сделал, нужно чтобы он сделал больше. Ты выполнил всё, что я поручил и просишь отпустить тебя на презентацию нового оборудования? Щас я тебе найду задачу, чтобы делом занимался, а не бегал глазеть на железки, которые я закупать не планирую. Да мне пофиг что ты всю ночь апдейты накатывал, иди работай. С какого хрена тебе зарплату повышать, я тебя вообще из жалости держу, тварь никчемная.
Как это "по собственному"? Ах ты мразь неблагодарная, подвёл меня!
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|1.5, Z (??), 10:26, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Подождём пока добрые люди не сольют этот курс
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|2.6, And (??), 10:27, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Судя по программе: книжки три-четыре прочитать и Ок.
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|3.18, Аноним (18), 12:54, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видеокурсов и так полно по этим темам. Тут важнее обратная связь и как она будет реализована.
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|3.30, Аноним (30), 16:23, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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книжки? Официальную доку прочитать надо. А то у нас народ кусов насмотрится, а от команду man whatever боятся как грома.
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|1.35, an (??), 16:57, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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За языком кто смотреть будет? Писатели новостей блин.
Слёрме
Kubernetes/Кубернетес
Траблшутинг
тюнинг
Состав чарта. Написание собственных чартов
томов к подам
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