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Бесплатная вечерняя школа по Kubernetes

02.04.2020 10:04

C 7 апреля по 21 июля учебным центром Слёрм будет проведён бесплатный теоретический курс по свободной платформе оркестровки контейнеров Kubernetes. Занятия предоставят администраторам понимание основ, достаточное чтобы влиться в мультифункциональные DevOps-команды, использующие Kubernetes для организации работы высоконагруженных проектов. Разработчикам курс поможет получить знания о возможностях и ограничениях Kubernetes, влияющих на архитектуру приложения, а также даст возможность научиться самим развёртывать приложения, настраивать мониторинг и создавать окружения.

Курс будет проведён в форме вебинаров-лекций, которые стартуют в 20:00 по московскому времени. Курс бесплатный, но требуется регистрация. Расписание занятий:

  • 7 апреля: Что даст вам Кубернетес и его изучение на Слёрме?
  • 13 апреля: Что такое Docker. Основные команды cli, образ, Dockerfile
  • 14 апреля: Docker-compose, Использование Docker в CI/CD. Лучшие практики по запуску приложений в Docker
  • 21 апреля: Знакомство с Kubernetes, основные абстракции. Описание, применение, концепции. Pod, ReplicaSet, Deployment
  • 28 апреля: Kubernetes: Service, Ingress, PV, PVC, ConfigMap, Secret
  • 11 мая: Устройство кластера, основные компоненты и их взаимодействие
  • 12 мая: Как сделать кластер k8s отказоустойчивым. Как работает сеть в k8s
  • 19 мая: Kubespray, тюнинг и настройка кластера Kubernetes
  • 25 мая: Продвинутые абстракции Kubernetes. DaemonSet, StatefulSet, RBAC
  • 26 мая: Kubernetes: Job, CronJob, Pod Scheduling, InitContainer
  • 2 июня: Как работает DNS в кластере Kubernetes. Как опубликовать приложение в k8s, способы публикации и управления трафиком
  • 9 июня: Что такое Helm и зачем он нужен. Работа с Helm. Состав чарта. Написание собственных чартов
  • 16 июня: Ceph: установка в режиме «делай как я». Ceph, установка кластера. Подключение томов к подам sc, pvc, pv
  • 23 июня: Установка cert-manager. Сert-manager: автоматически получаем сертификаты SSL/TLS - 1 в.
  • 29 июня: Обслуживание кластера Kubernetes, регламентные работы. Обновление версии
  • 30 июня: Траблшутинг Kubernetes
  • 7 июля: Настройка мониторинга Кубернетес. Основные принципы. Prometheus, Grafana
  • 14 июля: Логирование в Кубернетес. Сбор и анализ логов
  • 21 июля: Докеризация приложения и CI/CD в Кубернетес.


  1. Главная ссылка к новости (https://slurm.io/evening/ ...)
  2. OpenNews: Выпуск Kubernetes 1.18, системы управления кластером изолированных контейнеров
  3. OpenNews: Опубликован план окончания поддержки CoreOS Container Linux
  4. OpenNews: Выпуск платформы совместной разработки OneDev 3.0
  5. OpenNews: Docker продал компании Mirantis часть бизнеса, связанного с платформой Docker Enterprise
  6. OpenNews: Google анонсировал Kubernetes, открытую систему управления кластером изолированных контейнеров
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52660-kubernetes
Ключевые слова: kubernetes, edu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, MyNameIs (??), 10:10, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Время опять построили исключительно под москвичей, у меня разница в 5 часов, занятия будут начинаться в час ночи :-(
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:17, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Время опять построили исключительно под москвичей

    бОльшая часть населения России живет по московскому времени.

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:22, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ты что-то имеешь против меньшинства?
     
     
  • 4.14, Ононимко (?), 11:57, 02/04/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 3.4, And (??), 10:24, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда можно найти компромисное время - ближе к утру, вместо просто выкидывания меньшинства. На работе на обучение отпустят.
     
     
  • 4.19, YetAnotherOnanym (ok), 14:27, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > На работе на обучение отпустят

    Если ваша фирма находится в волшебной стране единорогами, приходящими на водопой к молочным рекам с кисельными берегами, то, может быть и отпустят.
    А в РФ работника берут, чтобы он работал с 9:00 до 18:00 и далее пока не сделает всё, что хозяин приказал, а не для того, чтобы на семинары бегал.

     
     
  • 5.26, Аноним (26), 15:30, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У "менеджеров" и прочих "ценных" сотрудников работу обычно меряют по часам.

    А квалифицированных сотрудников обычно обычно оценивают по результативности.

    И это не только в РФ, это в любой стране. Наиболее эффективная рыночная стратегия.

     
     
  • 6.34, YetAnotherOnanym (ok), 16:49, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А квалифицированных сотрудников обычно обычно оценивают по результативности.

    Во-первых, я говорил не об оценке, а о загрузке.
    А во-вторых, ты с какой Луны свалился? Какова бы ни была результативность, её всегда мало. Сколько бы работник не сделал, нужно чтобы он сделал больше. Ты выполнил всё, что я поручил и просишь отпустить тебя на презентацию нового оборудования? Щас я тебе найду задачу, чтобы делом занимался, а не бегал глазеть на железки, которые я закупать не планирую. Да мне пофиг что ты всю ночь апдейты накатывал, иди работай. С какого хрена тебе зарплату повышать, я тебя вообще из жалости держу, тварь никчемная.
    Как это "по собственному"? Ах ты мразь неблагодарная, подвёл меня!

     

  • 1.5, Z (??), 10:26, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Подождём пока добрые люди не сольют этот курс
     
     
  • 2.6, And (??), 10:27, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Судя по программе: книжки три-четыре прочитать и Ок.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:54, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видеокурсов и так полно по этим темам. Тут важнее обратная связь и как она будет реализована.
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:23, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    книжки? Официальную доку прочитать надо. А то у нас народ кусов насмотрится, а от команду man whatever боятся как грома.
     

  • 1.8, Catwoolfii (ok), 11:06, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Ceph, установка кластера

    мда...

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:47, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вижу, вам есть что сказать. Что тут не так?
     

  • 1.17, Аноним (18), 12:52, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Цеж реклама? Хоть бы пометили, денег надеюсь отстегнули куда надо.
     
  • 1.20, YetAnotherOnanym (ok), 14:28, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А выложить потом не обещают?
     
  • 1.21, Коровавирус (?), 15:03, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Смысл? Выложите на Ютьюб и не морочьте людям головы.
     
  • 1.22, Коровавирус (?), 15:05, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что такое онлайн обучение, не до всех доходит ;)
     
  • 1.23, Аноним (23), 15:08, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Траблшутинг

    Буэ

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 16:09, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык, админы докера
     
  • 2.31, Аноним (30), 16:24, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всвоюногушутинг
     

  • 1.24, muunull (ok), 15:16, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я один прочитал это как "Спёрм"?
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 16:19, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://vignette.wikia.nocookie.net/futurama/images/3/32/Slurm.jpg/revision/la
     
  • 2.32, Аноним (30), 16:25, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     

  • 1.25, Аноним (25), 15:20, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    За пропаганду докера надо расстреливать.
     
  • 1.27, LGBT ДЦП КубОПС (?), 15:59, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Специальные олимпиады будут?
     
  • 1.33, Аноним (30), 16:26, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи предсказывают новую волну хипстеров на собесах
     
  • 1.35, an (??), 16:57, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За языком кто смотреть будет? Писатели новостей блин.

    Слёрме
    Kubernetes/Кубернетес
    Траблшутинг
    тюнинг
    Состав чарта. Написание собственных чартов
    томов к подам

     

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