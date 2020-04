Бесплатная вечерняя школа по Kubernetes

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:17, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Время опять построили исключительно под москвичей бОльшая часть населения России живет по московскому времени.

3.3 , Аноним ( 3 ), 10:22, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – ты что-то имеешь против меньшинства?

4.14 , Ононимко ( ? ), 11:57, 02/04/2020 Скрыто модератором –3 + / – 3.4 , And ( ?? ), 10:24, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всегда можно найти компромисное время - ближе к утру, вместо просто выкидывания меньшинства. На работе на обучение отпустят.

4.19 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:27, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > На работе на обучение отпустят Если ваша фирма находится в волшебной стране единорогами, приходящими на водопой к молочным рекам с кисельными берегами, то, может быть и отпустят.

А в РФ работника берут, чтобы он работал с 9:00 до 18:00 и далее пока не сделает всё, что хозяин приказал, а не для того, чтобы на семинары бегал.

5.26 , Аноним ( 26 ), 15:30, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У "менеджеров" и прочих "ценных" сотрудников работу обычно меряют по часам. А квалифицированных сотрудников обычно обычно оценивают по результативности. И это не только в РФ, это в любой стране. Наиболее эффективная рыночная стратегия.

6.34 , YetAnotherOnanym ( ok ), 16:49, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А квалифицированных сотрудников обычно обычно оценивают по результативности. Во-первых, я говорил не об оценке, а о загрузке.

А во-вторых, ты с какой Луны свалился? Какова бы ни была результативность, её всегда мало. Сколько бы работник не сделал, нужно чтобы он сделал больше. Ты выполнил всё, что я поручил и просишь отпустить тебя на презентацию нового оборудования? Щас я тебе найду задачу, чтобы делом занимался, а не бегал глазеть на железки, которые я закупать не планирую. Да мне пофиг что ты всю ночь апдейты накатывал, иди работай. С какого хрена тебе зарплату повышать, я тебя вообще из жалости держу, тварь никчемная.

Как это "по собственному"? Ах ты мразь неблагодарная, подвёл меня!