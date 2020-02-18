Обновление Firefox 73.0.1

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|1.1, n1rdeks (ok), 19:57, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Устранена невозможность загрузки страниц на системах с Windows 10, при работе в режиме совместимости c Windows 7
"Вот это поворот"...
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|2.36, 1 (??), 22:29, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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АААААХАХАПХАХАХАА)))))
Олды сидят на винде в режиме совместимости с dos
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|3.41, Анон им (?), 22:55, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И Опера. И Вивальди. И Слимджет. И Палемун. И Василиск.
Где новости, я спрашиваю?!
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|4.42, Анон им (?), 22:57, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Одна лиса на уме. Каждой бочке затычка. Которая сдохла уже несколько лет назад.
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|2.43, pin (??), 22:59, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сам удивился. Все уязвимости перенесли в мажорные обновления.
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|1.3, Дегенератор (ok), 20:02, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Устранены проблемы с подсоединением к сайту RBC Royal Bank;
Скажите, а это нормально что браузеры адаптируют к конкретным сайтам, а не наоборот?
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|2.4, A.Stahl (ok), 20:11, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А с чего ты взял, что ситуация "наоборот"? Просто симптом проявился впервые именно на этом сайте.
Там какая-то фигня была с отправкой содержимого формы. Лень вникать.
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|3.6, Дегенератор (ok), 20:18, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А с чего ты взял, что ситуация "наоборот"?
Насколько я понимаю русский язык, то при "проявился впервые именно на этом сайте." нужно писать: "устранены проблемы с подключением к сайтам, содержащим "стуктуру/х.з.что" аналогичную сайту RBC Royal Bank, на котором впервые проявилась данная проблема".
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|4.11, Аноним (11), 20:43, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, ты полностью соответствуешь своему нику. Когда-то была проблема с сайтом Сбербанка, потому что Мозилловский JS некорректно прогружал код после изменений. Потом поправили.
Если не хочешь попасть в неловкую ситуацию далее, не комментируй новости про разработку.
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|5.23, Дегенератор (ok), 21:20, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Нет, ты полностью соответствуешь своему нику. Когда-то была проблема с сайтом Сбербанка,
> потому что Мозилловский JS некорректно прогружал код после изменений. Потом поправили.
> Если не хочешь попасть в неловкую ситуацию далее, не комментируй новости про
> разработку.
Слава Богу, что мне никогда не придется столкнуться с твоими разработками/изделиями, которые к понятиям инженерии отношения не могут иметь.
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|2.5, Валик (?), 20:13, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Скорее всего баг был таки в ФФ, а не на сайте. Просто на этом сайте его обнаружили и зарепортили. А на деле же он мог проявляется ещё на черти-каких сайтах, просто об этом никто не сообщал.
Ну а дальше вольности перевода, может просто лень писать конкретику в описание исправления и т.п. Так часто бывает, например, у вайна, где в обновлениях мы читаем, мол пофиксил работу такого-то приложения. А на деле там может быть множество исправлений в каком-нить win api...
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|3.8, НяшМяш (ok), 20:24, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как я понял, они перед отправкой содержимого формы делают очистку старых данных и в этом обработчике дёргали cancel на старом сетевом запросе. Раньше это не приводило ни к каким проблемам, однако в случае с http\2 соединением вызов cancel на нём приводил к завершению с ошибкой всех запросов в этой сессии.
В общем, весь фикс состоял из удаления вызова отмены текущего сетевого запроса. https://phabricator.services.mozilla.com/D62129
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|2.9, Аноним (9), 20:24, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это традиция. Опера до замены движка таким тоже занималась, хотя сначала строго следовала стандартам.
Ну а теперь например, если что-то сделано криво, но работает в хроме, то считается, что оно сделано правильно.
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|3.14, artenox (?), 21:02, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не только. Они еще реализовывали фичи, которые были не стандартизированы, но поддерживались IE6. Например, стилизацию форм прокрутки сейчас поддерживает только престоопера. Но сайтов, использующих такую стилизацию почти не осталось, разве что какие-нибудь динозавры. Я знаю один такой, но это censored.
Точнее, сейчас если и стилизуют, то через webkit свойства.
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|6.30, artenox (?), 22:04, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да и оформление скроллбара можно запретить менять в настройках. Причем и глобально и для сайта.
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|2.33, пох. (?), 22:15, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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для мурзилы - абсолютно нормально, они еще года два назад объявляли, что ранжируют сайты по данным телеметрии и собираются "оптимизировать для наиболее востребованных".
Как будто без телеметрии было неясно, что это гугль, гугль, и, кстати, гугль.
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|1.7, Аноним (7), 20:23, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Исправлены крахи на системах Windows, возникающие при использовании на компьютере сторонних приложений для обеспечения безопасности
дайте угадаю - эти ваши приложухи ставили в ридонли какие нибудь директории в которые жирнолис пишет конфиги, да?
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|2.20, Аноним (20), 21:09, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучше бы починили крахи, когда кончается место. Куча различного софта и в том числе браузеры невозбранно уничтожает все свои файлы в такой ситуации, а то и делит себя на ноль (очень часто). Неужели так сложно добавить проверку?
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|2.34, Дегенератор (ok), 22:19, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это больше похоже на защиту от шифровальщиков, которая в новых виндах НЕ включена по-умолчанию. Отличный показатель, куда сует свое рыло фуфлофокс просто так. И лакмусовая бумажка для экспердов, которые включили эту фичу в винде, но неасилили понять для чего она, и что куда разрешать. Но все же мне больше похоже, что в фуфлофоксе так и не умеют обрабатывать (пока з банка нэ подзвонять) "почему файло не записалось" )))
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|2.44, НяшМяш (ok), 23:26, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаю одну аппликуху из списка - 0patch. Она якобы патчит в рантайме некоторые системные библиотеки от уязвимостей и ошибок и неудивительно, что это вызывало проблемы.
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|1.12, Аноним (12), 20:49, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А homepage они не пофиксили? С какого перепугу они решили, что превьюшки по центру это не комильфо и их нужно сдвинуть вверх?
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|2.45, Gemorroj (ok), 00:18, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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меня вообще удивляет, почему они не дают мне выбрать в спиддиале нужные мне сайты, а сами ранжируют.
приходится мудохаться с закреплением и вычищать ненужное.
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|1.13, artenox (?), 20:52, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Для Ubuntu 16.04 до сих пор 72 предлагается. Canonical слоупочит. Уже все основные дистрибутивы обновили, кроме archlinux32, конечно.
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|2.26, Аноним (26), 21:26, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не поверите, первыми обновления Firefox (также LibreOffice) получает ... macOS.
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|1.16, Аноним (20), 21:06, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уф, если бы не опеннет, мне бы пришлось пересобирать фф. Опеннет экономит время и деньги. Хороший оппеннет. /me гладит опеннет
А почему они не занимаются проблемой, появившейся в последних версиях? Интерфейс может прекратить отвечать на любой ввод (хотя содержимое продолжает работать) после перехода с иксов на tty… И видео зависает.
>Ubuntu 16.04
Это примерно как сидеть на икспи в 2015, когда все адекватные люди уже сбежали на нормальные (и не в пример более функциональные и совершенные) версии вроде win8 и win10. Кошмар.
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|2.19, A.Stahl (ok), 21:09, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Куда катится мир: гентушник говорит об экономии времени и денег. Да у нас в президенты меньших лицемеров набирают :)
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|3.22, Аноним (20), 21:13, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так всего год назад сборка занимала около 15 минут, теперь значительно дольше. А ещё раст регулярно обновляется… У хромиума время сборки тоже по экспоненте расти стало, пришлось отказаться из-за его ежедневных обновлений. Пересобирать же просто так нет никакого смысла.
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|2.21, artenox (?), 21:11, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это примерно как сидеть на икспи в 2015
Недавно поставил XP в дуалбут. Нужный софт там работает.
> win7
> win8
> win10
> кошмар
Согласен. Без особой нужды лучше их не трогать.
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|2.31, Аноним (15), 22:06, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> более функциональные и совершенные
Это да, но с каждой версией все больше блотвари.
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|3.35, Аноним (20), 22:19, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это да, но с каждой версией все больше блотвари.
Путь по которому толкают 10 меня всё больше разочаровывает. Изначально из неё можно было удалить и отключить всё лишнее. Ну кроме спайвари, которая пронизывает все её файлы, но она вроде как блокируется. И вообще задумка там такая, что она есть, но по большей части не включена. Вроде как на всякий случай. Правда, бэкдоры тоже должны быть. На всякий случай. Можно попробовать сломать её достаточно, чтобы они не работали.
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|3.27, Аноним (26), 21:27, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А Вы правы - в случае с инженером была таки его падение (моральное).
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