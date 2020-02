Обновление Firefox 73.0.1

2.4 , A.Stahl ( ok ), 20:11, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А с чего ты взял, что ситуация "наоборот"? Просто симптом проявился впервые именно на этом сайте.

Там какая-то фигня была с отправкой содержимого формы. Лень вникать.

3.6 , Дегенератор ( ok ), 20:18, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А с чего ты взял, что ситуация "наоборот"? Насколько я понимаю русский язык, то при "проявился впервые именно на этом сайте." нужно писать: "устранены проблемы с подключением к сайтам, содержащим "стуктуру/х.з.что" аналогичную сайту RBC Royal Bank, на котором впервые проявилась данная проблема".

4.11 , Аноним ( 11 ), 20:43, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, ты полностью соответствуешь своему нику. Когда-то была проблема с сайтом Сбербанка, потому что Мозилловский JS некорректно прогружал код после изменений. Потом поправили. Если не хочешь попасть в неловкую ситуацию далее, не комментируй новости про разработку.

5.23 , Дегенератор ( ok ), 21:20, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Нет, ты полностью соответствуешь своему нику. Когда-то была проблема с сайтом Сбербанка,

> потому что Мозилловский JS некорректно прогружал код после изменений. Потом поправили.

> Если не хочешь попасть в неловкую ситуацию далее, не комментируй новости про

> разработку. Слава Богу, что мне никогда не придется столкнуться с твоими разработками/изделиями, которые к понятиям инженерии отношения не могут иметь.

2.5 , Валик ( ? ), 20:13, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Скорее всего баг был таки в ФФ, а не на сайте. Просто на этом сайте его обнаружили и зарепортили. А на деле же он мог проявляется ещё на черти-каких сайтах, просто об этом никто не сообщал.

Ну а дальше вольности перевода, может просто лень писать конкретику в описание исправления и т.п. Так часто бывает, например, у вайна, где в обновлениях мы читаем, мол пофиксил работу такого-то приложения. А на деле там может быть множество исправлений в каком-нить win api...

3.8 , НяшМяш ( ok ), 20:24, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как я понял, они перед отправкой содержимого формы делают очистку старых данных и в этом обработчике дёргали cancel на старом сетевом запросе. Раньше это не приводило ни к каким проблемам, однако в случае с http\2 соединением вызов cancel на нём приводил к завершению с ошибкой всех запросов в этой сессии. В общем, весь фикс состоял из удаления вызова отмены текущего сетевого запроса. https://phabricator.services.mozilla.com/D62129

2.9 , Аноним ( 9 ), 20:24, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это традиция. Опера до замены движка таким тоже занималась, хотя сначала строго следовала стандартам.

Ну а теперь например, если что-то сделано криво, но работает в хроме, то считается, что оно сделано правильно.

3.14 , artenox ( ? ), 21:02, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не только. Они еще реализовывали фичи, которые были не стандартизированы, но поддерживались IE6. Например, стилизацию форм прокрутки сейчас поддерживает только престоопера. Но сайтов, использующих такую стилизацию почти не осталось, разве что какие-нибудь динозавры. Я знаю один такой, но это censored. Точнее, сейчас если и стилизуют, то через webkit свойства.

4.15 , Аноним ( 15 ), 21:06, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > censored bluesystem.ru

4.24 , artenox ( ? ), 21:21, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зато престоопера не поддерживает стилизацию курсора.

5.29 , Аноним ( 29 ), 21:49, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это же плюс, а не минус.

6.30 , artenox ( ? ), 22:04, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да и оформление скроллбара можно запретить менять в настройках. Причем и глобально и для сайта.

2.10 , Аноним ( 10 ), 20:27, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В загнувшейся Опере для этого было целое подразделение ;)

3.37 , Анон им ( ? ), 22:37, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что ж тогда загнулась?

2.33 , пох. ( ? ), 22:15, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – для мурзилы - абсолютно нормально, они еще года два назад объявляли, что ранжируют сайты по данным телеметрии и собираются "оптимизировать для наиболее востребованных".

Как будто без телеметрии было неясно, что это гугль, гугль, и, кстати, гугль.