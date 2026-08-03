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Google опубликовал официальные Linux-сборки Chrome для архитектуры ARM64

03.08.2026 23:39 (MSK)

Компания Google начала публикацию официальных сборок Chrome для Linux-систем на базе архитектуры ARM64. Сборки доступны в пакетах deb и rpm. Ранее официальные сборки Chrome для Linux публиковались только для архитектуры x86_64, а для архитектуры ARM64 были доступны только сторонние сборки Chromium, предлагаемые дистрибутивами. Официальная версия Chrome отличается поддержкой подключения к учётной записи в Google, интеграцией сервисов Google, синхронизацией данных между устройствами, упрощённой установкой дополнений из каталога Chrome Web Store, возможностью включения расширенного режима защиты и поставкой CDM-модуля (Content Decryption Module) Widevine для просмотра медиаконтента, защищённого авторскими правами (DRM), в таких сервисах, как Netflix, Spotify и Disney+.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/chromium/b...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 151
  3. OpenNews: В Chrome развивают возможность исправления ошибок без перезапуска браузера
  4. OpenNews: На 31 августа намечено удаление из Chrome Web Store всех дополнений, использующих вторую версию манифеста
  5. OpenNews: В Chrome 151 будет удалён обходной путь для установки uBlock Origin
  6. OpenNews: Анонсированы официальные Linux-сборки Chrome для ARM64
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66024-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:43, 03/08/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    Умнички. Единственный софт, которым пользуешься ежедневно, независимо от платформы. А их решение - PWA позволило избавится от кучи ненужного electron-based софта.
     
     
  • 2.3, alek_0503 (ok), 00:19, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Спешу тебя огорчить,PWA уже есть и не только в Chrome, рано или поздно разработчики поймут всю мощь этой функции.А насчёт ежедневного использования, ну вкусы у каждого разные, но вопрос в том, что переходя на vendor lock решения, мы так или иначе отдаём контроль над собой этому вендору.
     
     
  • 3.4, cname (?), 01:00, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не перейдут, потому что яббл порезали в правах PWA. Большинство пользователей не будут с этим заморачиваться.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:53, 03/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    Так там widevine всё равно даёт только 720p, полная версия на chrome os. Точно такой же идёт со всеми хромиумами, платформа то всё равно не доверенная.
     
     
  • 2.8, Ivan_83 (ok), 01:25, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё только от бытовых пиратов уровня школоты работает.
    Люди по серьёзнее и ключи для расшифровки контента в HDMI могут достать а потом скормить их устройствам захвата и сигнал с матрицы снять и восстановить из него изображение.
     

  • 1.5, Аноним (5), 01:15, 04/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    Лучший браузер в мире захватывает очередную платформу, жду когда можно будет сделать тату на лбу в виде логотипа гугл с привязанным айди гугл аккаунта для быстрой синхронизации и оплаты сервисов ирл.
     
     
  • 2.7, Ivan_83 (ok), 01:21, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ещё понимаю Слава Роботам, но вы то чему радуетесь?
     

  • 1.6, Ivan_83 (ok), 01:21, 04/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    > поставкой CDM-модуля (Content Decryption Module) Widevine для просмотра медиаконтента, защищённого авторскими правами (DRM), в таких сервисах, как Netflix, Spotify и Disney+

    ... которому грош цена на линухе.

     
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