Google опубликовал официальные Linux-сборки Chrome для архитектуры ARM64

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:43, 03/08/2026 [ответить] –3 + / – Умнички. Единственный софт, которым пользуешься ежедневно, независимо от платформы. А их решение - PWA позволило избавится от кучи ненужного electron-based софта.

2.3 , alek_0503 ( ok ), 00:19, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Спешу тебя огорчить,PWA уже есть и не только в Chrome, рано или поздно разработчики поймут всю мощь этой функции.А насчёт ежедневного использования, ну вкусы у каждого разные, но вопрос в том, что переходя на vendor lock решения, мы так или иначе отдаём контроль над собой этому вендору.

3.4 , cname ( ? ), 01:00, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не перейдут, потому что яббл порезали в правах PWA. Большинство пользователей не будут с этим заморачиваться.



1.2 , Аноним ( 2 ), 23:53, 03/08/2026 [ответить] + / – Так там widevine всё равно даёт только 720p, полная версия на chrome os. Точно такой же идёт со всеми хромиумами, платформа то всё равно не доверенная.

2.8 , Ivan_83 ( ok ), 01:25, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это всё только от бытовых пиратов уровня школоты работает.

Люди по серьёзнее и ключи для расшифровки контента в HDMI могут достать а потом скормить их устройствам захвата и сигнал с матрицы снять и восстановить из него изображение.



1.5 , Аноним ( 5 ), 01:15, 04/08/2026 [ответить] + / – Лучший браузер в мире захватывает очередную платформу, жду когда можно будет сделать тату на лбу в виде логотипа гугл с привязанным айди гугл аккаунта для быстрой синхронизации и оплаты сервисов ирл.

2.7 , Ivan_83 ( ok ), 01:21, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я ещё понимаю Слава Роботам, но вы то чему радуетесь?



1.6 , Ivan_83 ( ok ), 01:21, 04/08/2026 [ответить] + / – > поставкой CDM-модуля (Content Decryption Module) Widevine для просмотра медиаконтента, защищённого авторскими правами (DRM), в таких сервисах, как Netflix, Spotify и Disney+ ... которому грош цена на линухе.

