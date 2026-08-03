Google опубликовал официальные Linux-сборки Chrome для архитектуры ARM64

|
Компания Google начала публикацию официальных сборок Chrome для Linux-систем на базе архитектуры ARM64. Сборки доступны в пакетах deb и rpm. Ранее официальные сборки Chrome для Linux публиковались только для архитектуры x86_64, а для архитектуры ARM64 были доступны только сторонние сборки Chromium, предлагаемые дистрибутивами. Официальная версия Chrome отличается поддержкой подключения к учётной записи в Google, интеграцией сервисов Google, синхронизацией данных между устройствами, упрощённой установкой дополнений из каталога Chrome Web Store, возможностью включения расширенного режима защиты и поставкой CDM-модуля (Content Decryption Module) Widevine для просмотра медиаконтента, защищённого авторскими правами (DRM), в таких сервисах, как Netflix, Spotify и Disney+.