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В Chrome развивают возможность исправления ошибок без перезапуска браузера

31.07.2026 21:47 (MSK)

Компания Google сообщила о намерении реализовать в Chrome механизм динамического применения патчей, позволяющий устранять уязвимости без необходимости полного перезапуска браузера. Идея в том чтобы вносить изменения на лету в исполняемые файлы и последовательно заменять дочерние процессы, такие как процессы отрисовки и взаимодействия с GPU.

Необходимость применения обновлений без перезапуска браузера обусловлена тем, что многие пользователи не спешат перезапускать браузер при наличии обновлений, чтобы не нарушать работу с сервисами, открытыми в браузере. Помимо динамического применения патчей ведётся работа над более продвинутой системой восстановления сеансов, сохраняющей больше параметров локально, а также над эвристикой для выбора оптимального времени автоматического перезапуска, гарантирующей бесшовное восстановление сеанса.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/security/c...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 151
  3. OpenNews: На 31 августа намечено удаление из Chrome Web Store всех дополнений, использующих вторую версию манифеста
  4. OpenNews: В Chrome 151 будет удалён обходной путь для установки uBlock Origin
  5. OpenNews: Google случайно раскрыл детали неисправленной уязвимости в Chromium
  6. OpenNews: В библиотеку ANGLE, используемую в Chrome и Android, добавлена поддержка Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66006-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:03, 31/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Теперь его будет невозможно выключить?!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:10, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему, просто тебе пропатчат нужными блобами на лету, как это уже делали с блокировкой расширений и как сейчас тихо обновляются проприетарные блобы для h264 и прочего (в файрфоксе, кстати, тоже, если не отключил).
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:04, 31/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:09, 31/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Ненавижу людей у которых сотни вкладок. Бардак в браузере - бардак в голове.
     
     
  • 2.6, Rev (ok), 22:11, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы просто разносторонне развиты :)
     
  • 2.7, Аноним (5), 22:11, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Терпеть не могу кончей, которые ненавидят кого-то. Ненависть в голове -- ненависть в голове, засоряешь генофонд.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:13, 31/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Всяко лучше чем в ФФ.
    Каждый раз его запускаю чтобы быстро что-то сделать / найти / проверить. А он сразу же начинает обновляться и не открывается пока не обновится. Бред.
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 22:16, 31/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впервые о таком слышу. Наверно, вендопроблемы, но наверняка решаемые. Вот то что раньше фф необходимо было перезапускать после обновления, это было неприятно. Пару версий назад сделали, чтобы можно было не перезапускать сразу.
     

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