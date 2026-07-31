В Chrome развивают возможность исправления ошибок без перезапуска браузера

Компания Google сообщила о намерении реализовать в Chrome механизм динамического применения патчей, позволяющий устранять уязвимости без необходимости полного перезапуска браузера. Идея в том чтобы вносить изменения на лету в исполняемые файлы и последовательно заменять дочерние процессы, такие как процессы отрисовки и взаимодействия с GPU.

Необходимость применения обновлений без перезапуска браузера обусловлена тем, что многие пользователи не спешат перезапускать браузер при наличии обновлений, чтобы не нарушать работу с сервисами, открытыми в браузере. Помимо динамического применения патчей ведётся работа над более продвинутой системой восстановления сеансов, сохраняющей больше параметров локально, а также над эвристикой для выбора оптимального времени автоматического перезапуска, гарантирующей бесшовное восстановление сеанса.



