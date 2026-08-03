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Опубликован Midnight Commander 6 c поддержкой панельных плагинов

03.08.2026 23:04 (MSK)

Выпущен консольный файловый менеджер Midnight Commander 6.0.3 (mc6), представляющий собой форк GNU Midnight Commander 4.8.33, расширенный поддержкой панельных плагинов и поставляемый со встроенным эмулятором терминала. Интегрированный в mc6 фреймворк панельных плагинов позволяет отображать в панелях не только файловые системы, но и контейнеры, Git-репозитории, базы данных и объекты удалённых хранилищ. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3+. Готовые пакеты подготовлены для Debian и Ubuntu, Fedora и RHEL, а также Arch Linux в форматах DEB, RPM и pkg.tar.zst. Для Gentoo дополнительно предоставлен ebuild для установки через локальный overlay.

В состав выпуска вошли плагины для работы с архивами, FTP/SFTP/FTPS, Samba, Git, Docker, Kubernetes, MongoDB и S3-совместимыми хранилищами. Плагины поддерживают стандартные файловые операции, а переработанная поддержка архивов на базе libarchive заметно (в десятки или сотни раз) ускоряет обработку больших архивов.

Во встроенный текстовый редактор mcedit добавлены возможность сворачивания блоков кода, браузер истории Undo/Redo, средства управление макросами и поддержка сохранения файлов через sudo. В разы улучшена производительность при работе с очень длинными строками.

Просмотрщик mcview получил древовидное представление JSON, YAML и XML, интерактивную фильтрацию содержимого, базовую поддержку отображения разметки Markdown и режим воспроизведения файлов с ANSI-последовательностями.

В состав включён встроенный PTY-терминал mcterm с собственным эмулятором терминала, предназначенный для замены традиционного subshell-механизма.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ilia-maslak...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.33
  3. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 1.6
  4. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.8.0
  5. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера far2l 2.7.0
Автор новости: angel_il
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66018-mc
Ключевые слова: mc
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:15, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > консольный файловый менеджер [...] со встроенным эмулятором терминала

    Мы встроили вам консольную прогу эмулятор терминала, чтобы вы могли запускать эмулятор терминала из эмулятора терминала.

    xzibit.jpg

     
     
  • 2.4, q (ok), 23:19, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    причем работает он хреновато, так что в .bashrc надо именно под него ставить условия. Типа, если $TERM миднайтовский, то текущий $PWD в заголовок не выводим, потому что ломает миднайтуху. А еще хреновато работает с zsh. В общем, ну его нахрен. Для бравзинга файлов нужен гуй, как минимум чтобы превьюхи картинок смотреть.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:03, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не удивлён. Не засирать файл bash_history за 30 лет они так и не научились.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:28, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну хоть этот сможет не виснуть при открытии запароленного архива? :)
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:29, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше dired?
     
  • 1.7, warlock66613 (ok), 23:32, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    FAR лучше и умеет копировать файлы.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 00:06, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше и удобнее vifm пока ничего не нашёл. И он умеет не обнуляет расширенные атрибуты при перемещении, в отличие от всех конкурентов. Расширенные атрибуты на каталогах, ага.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:44, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только для вим извращенцев
     
  • 3.15, warlock66613 (ok), 01:06, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, vifm хорош. У меня были с ним какие-то сложности, но надо наверное будет дать ему второй шанс.
     
  • 3.18, Аноним (18), 01:30, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Требуют учить дофига уникальный кейбайндов, я вот юзал его года три, а сейчас уже и забыл половину.
     

  • 1.12, Аноним (12), 00:21, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там с хоткеями? Оставили как есть?
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:28, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "собственным эмулятором терминала" - так, он же и так в терминале

     
     
  • 2.20, kusb (?), 02:20, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, какой же терминал странный временами, что для консольной программы нужен эмулятор терминала. И будто бы в Gnu Screen такое есть. Ничего не понимаю.
     

  • 1.16, DayDve (?), 01:19, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для тех, кто хочет в Убунте ставить/обновлять это приложение (и не только) просто через apt install/update, могу предложить свой репозиторий https://apt.smbit.pro
    Делал для себя, но, если кому-то пригодится, буду рад
     
  • 1.17, БоссАнонимов (?), 01:29, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нормально ты так нанейрослопил
     
  • 1.19, жявамэн (ok), 01:33, 04/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Илюшка всем плевать на твой форк
     

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