Опубликован Midnight Commander 6 c поддержкой панельных плагинов

Выпущен консольный файловый менеджер Midnight Commander 6.0.3 (mc6), представляющий собой форк GNU Midnight Commander 4.8.33, расширенный поддержкой панельных плагинов и поставляемый со встроенным эмулятором терминала. Интегрированный в mc6 фреймворк панельных плагинов позволяет отображать в панелях не только файловые системы, но и контейнеры, Git-репозитории, базы данных и объекты удалённых хранилищ. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3+. Готовые пакеты подготовлены для Debian и Ubuntu, Fedora и RHEL, а также Arch Linux в форматах DEB, RPM и pkg.tar.zst. Для Gentoo дополнительно предоставлен ebuild для установки через локальный overlay.

В состав выпуска вошли плагины для работы с архивами, FTP/SFTP/FTPS, Samba, Git, Docker, Kubernetes, MongoDB и S3-совместимыми хранилищами. Плагины поддерживают стандартные файловые операции, а переработанная поддержка архивов на базе libarchive заметно (в десятки или сотни раз) ускоряет обработку больших архивов.

Во встроенный текстовый редактор mcedit добавлены возможность сворачивания блоков кода, браузер истории Undo/Redo, средства управление макросами и поддержка сохранения файлов через sudo. В разы улучшена производительность при работе с очень длинными строками.

Просмотрщик mcview получил древовидное представление JSON, YAML и XML, интерактивную фильтрацию содержимого, базовую поддержку отображения разметки Markdown и режим воспроизведения файлов с ANSI-последовательностями.

В состав включён встроенный PTY-терминал mcterm с собственным эмулятором терминала, предназначенный для замены традиционного subshell-механизма.