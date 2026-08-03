Выпуск видеоредактора Shotcut 26.8

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|3.24, Аноним (24), 15:06, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Из офлайновых и бесплатных самый сок.
Davinci Resolve. И даже нативный есть
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|1.3, Аноним (3), 11:47, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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там вон blick вышел недавно, лучше бы про это новость сделали (blickeditor)
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|1.6, Аноним (6), 12:53, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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У меня одного вместо видео серый квадрат и надпись: no video with supported format and mime type found ?
Везде в инете видео работало и работает сейчас нормально. Только здесь такое.
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|3.13, Аноним (6), 13:12, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не то чтобы я прям гнался за видео, просто стало интересно, что не так с браузером. Оказалось, они ссылку сломали в новости.
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|3.20, Karl Richter (ok), 14:22, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только для ffmpeg нужно знать что писать или у ИИ спросить. А тут просто вкрубил, сделал то, что нужно и собрал.
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|4.29, Аноним (8), 17:22, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тут уж задача элементарная.
(Сам я, конечно, так делать не буду, есть Avidemux)
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|5.31, Аноним (31), 20:13, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй использовать его на вейланде. Стоило оставить гтк2 всё же.
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|1.25, Аноним (25), 15:40, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень недолгое время держал одновременно Shotcut и Kdenlive, сравнивал на похожих несложных задачах: вырезать, переставить, фейд-ин-фейд-аут, субтитры из нужной дорожки вывести и вшить, и, главное, импорт-экспорт разнородных форматов видео. Супер-пупер монтажа не делал. Так Shotcut обогнал по всем статьям своей предсказуемостью и логичностью. Для того, чтоб было удобно работать в Kdenlive, нужно иметь kde-психотип личности (да простят меня кде-шники, не холивара ради), другого объяснения у меня нет.
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|2.27, Аноним (27), 16:16, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы попробуйте держать это редактор с нормальными редакторами (Final Cut Pro, Da Vinchi Resolve и ид.) и потом расскажите о впечатлениях.
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|1.26, Аноним (27), 16:04, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Автор все время что-то улучшает уже много лет, как итог даже и близко не подобралась к нормальным редакторам
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