Выпуск видеоредактора Shotcut 26.8

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 26.8, развиваемого автором проекта MLT и использующего данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Код написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage и snap), macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: Добавлена панель Elements c реализацией встроенной библиотеки ассетов. Библиотека занимает 22 МБ и включает такие элементы, как emoji-стикеры, звуки, переходные эффекты и анимированный текст. Контент распространяется под свободными лицензиями, допускающими бесплатное использование в коммерческих проектах.





В настройки добавлена возможность выбора графического адаптера на системах с несколькими GPU.

Добавлен видеоэффект Shake, имитирующий дрожание камеры в руках.

В экспериментальный генератор интерфейса добавлена возможность генерации файла meta.qml.

В темах оформления Fusion Dark и Fusion Light улучшен внешний вид вкладок и области работы с субтитрами.



