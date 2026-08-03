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Выпуск видеоредактора Shotcut 26.8

03.08.2026 10:09 (MSK)

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 26.8, развиваемого автором проекта MLT и использующего данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Код написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage и snap), macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена панель Elements c реализацией встроенной библиотеки ассетов. Библиотека занимает 22 МБ и включает такие элементы, как emoji-стикеры, звуки, переходные эффекты и анимированный текст. Контент распространяется под свободными лицензиями, допускающими бесплатное использование в коммерческих проектах.

  • В настройки добавлена возможность выбора графического адаптера на системах с несколькими GPU.
  • Добавлен видеоэффект Shake, имитирующий дрожание камеры в руках.
  • В экспериментальный генератор интерфейса добавлена возможность генерации файла meta.qml.
  • В темах оформления Fusion Dark и Fusion Light улучшен внешний вид вкладок и области работы с субтитрами.


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредакторов Shotcut 25.12, OpenShot 3.4, Kdenlive 25.12 и Flowblade 2.24
  3. OpenNews: Доступен видеоредактор Flowblade 2.22
  4. OpenNews: Проект OpenCut развивает открытую альтернативу видеоредактору CapCut
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66017-shotcut
Ключевые слова: shotcut, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 11:43, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Для моих низких требований этот редактор пока №1.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:03, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из офлайновых и бесплатных самый сок.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:33, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А 1394 он умеет грабить?
     
     
  • 4.22, Аноним (18), 14:45, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю. Я только фильмы редактировал.
     
  • 3.24, Аноним (24), 15:06, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Из офлайновых и бесплатных самый сок.

    Davinci Resolve. И даже нативный есть

     
  • 2.30, Аноним (30), 19:47, 03/08/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:47, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    там вон blick вышел недавно, лучше бы про это новость сделали (blickeditor)
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:56, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты его выкупил и открыл код?
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:16, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/54110-davinci
     
  • 2.32, историк_кун (?), 20:23, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть под линукс сначала выпустят.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:53, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    У меня одного вместо видео серый квадрат и надпись: no video with supported format and mime type found ?

    Везде в инете видео работало и работает сейчас нормально. Только здесь такое.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:56, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не много  потеряли. https://www.shotcut.org/assets/img/blog/screencast-elements.mp4
     
     
  • 3.13, Аноним (6), 13:12, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не то чтобы я прям гнался за видео, просто стало интересно, что не так с браузером. Оказалось, они ссылку сломали в новости.
     
     
  • 4.28, Грека (?), 16:49, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это нормально тут. За 4 года ни одно видео не работало 😁
     

  • 1.17, Аноним (18), 14:01, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплох когда надо заглушить лишнюю звуковую дорожку.
     
     
  • 2.19, Аноним (8), 14:05, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот как раз тот случай, когда и ffmpeg достаточно.
     
     
  • 3.20, Karl Richter (ok), 14:22, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только для ffmpeg нужно знать что писать или у ИИ спросить. А тут просто вкрубил, сделал то, что нужно и собрал.
     
     
  • 4.23, Аноним (18), 14:48, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще подумал, что чел про выбор звуковой дорожки в плеере.
     
  • 4.29, Аноним (8), 17:22, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут уж задача элементарная.
    (Сам я, конечно, так делать не буду, есть Avidemux)
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 20:13, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй использовать его на вейланде. Стоило оставить гтк2 всё же.
     
  • 2.33, Inquisicutioner (?), 21:23, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MKVToolnix попробуй
     

  • 1.25, Аноним (25), 15:40, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень недолгое время держал одновременно Shotcut и Kdenlive, сравнивал на похожих несложных задачах: вырезать, переставить, фейд-ин-фейд-аут, субтитры из нужной дорожки вывести и вшить, и, главное, импорт-экспорт разнородных форматов видео. Супер-пупер монтажа не делал. Так Shotcut обогнал по всем статьям своей предсказуемостью и логичностью. Для того, чтоб было удобно работать в Kdenlive, нужно иметь kde-психотип личности (да простят меня кде-шники, не холивара ради), другого объяснения у меня нет.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 16:16, 03/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы попробуйте держать это редактор с нормальными редакторами (Final Cut Pro, Da Vinchi Resolve и ид.) и потом расскажите о впечатлениях.
     

  • 1.26, Аноним (27), 16:04, 03/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автор все время что-то улучшает уже много лет, как итог даже и близко не подобралась к нормальным редакторам
     

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