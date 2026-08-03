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Переполнение буфера в iwd, эксплуатируемое через Wi-Fi

03.08.2026 09:05 (MSK)

В фоновм процессе iwd, применяемом для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети, выявлена уязвимость (CVE не назначен), приводящая к переполнению буфера при обработке специально оформленного беспроводного запроса (802.11k), не требующего аутентификации в сетях с WPA2 без PMF. Доступен прототип эксплоита.

Уязвимость вызвана переполнением фиксированного буфера uint8_t frame[512] при разборе кадров RRM (Radio Report Measurement) в функции rrm_report_beacon_results(). Проблема проявляется версиях iwd с 1.30 по 3.12 включительно. Исправление доступно в виде стороннего патча, пока не принятого в основную кодовую базу iwd.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск iwd 3.0, пакета для организации подключения к Wi-Fi в Linux
  3. OpenNews: Проблемы, приводящие к обходу аутентификации Wi-Fi в IWD и wpa_supplicant
  4. OpenNews: Уязвимость в wpa_supplicant, не исключающая удалённое выполнение кода
  5. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.11, реализации стека беспроводных протоколов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66015-iwd
Ключевые слова: iwd
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Карлос Сношайтилис (ok), 09:22, 03/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    Кто не умеет работать — идёт руководить
    Кто не умеет руководить — идёт учить
    Кто не умеет в арифметику — идёт писать на С

    > if (report_len + 5 > end - ptr)
    >     break;

     
  • 2, Аноним (2), 09:26, 03/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    >802.11k

    доигрались со своим бесшовным "роутингом"

     
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