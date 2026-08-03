Переполнение буфера в iwd, эксплуатируемое через Wi-Fi

В фоновм процессе iwd, применяемом для организации подключения Linux-систем к беспроводной сети, выявлена уязвимость (CVE не назначен), приводящая к переполнению буфера при обработке специально оформленного беспроводного запроса (802.11k), не требующего аутентификации в сетях с WPA2 без PMF. Доступен прототип эксплоита.

Уязвимость вызвана переполнением фиксированного буфера uint8_t frame[512] при разборе кадров RRM (Radio Report Measurement) в функции rrm_report_beacon_results(). Проблема проявляется версиях iwd с 1.30 по 3.12 включительно. Исправление доступно в виде стороннего патча, пока не принятого в основную кодовую базу iwd.



