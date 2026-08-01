В KDE значительно повысили производительность при использовании внешних GPU

>ранее размер был фиксированный 1920×1080

Проблема в том, что кеды пишут калеки, и в них куча хардкода.



Большинство людей бы предпочло, чтобы им регулярно не ломали воркфлоу. Чего одно только сохранение каждые 3 секунды в dolphin стоит. А вот история табов не сохраняется, только текущий путь.

Ранее ещё хардкодили контекстные меню: теперь вроде add to places отключается, но годами приходилось патчить. Вот, что бывает, когда допускаешь калек до разработки среды.

