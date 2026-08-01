В KDE значительно повысили производительность при использовании внешних GPU

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|3.9, Аноним (9), 09:47, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, этот экспериенс.
Эти желейные интерфейсы, эти WebUi, ты просто не чувствуешь лаг.
Это не так круто, как мгновенный отклик на Windows 10.
Kde далеко в прогрессе.
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|3.14, Аноним (14), 10:53, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Значительно повышена производительность при использовании внешних видеокарт
Тут больше интересно, почему это делается не в вейленде, а в DE. Вейленд сильно тормозит со внешними видюхами, и это не исправить, ибо архитектурная проблема?
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|2.10, Xo (?), 10:20, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз наоборот очень плавные анимации. Хочу чтоб на Винде также было.
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|1.4, Аноним (4), 07:30, 01/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И опять обычное обновление KDE содержит больше нововведений, чем глобальное обновление GNOME. Неудивительно, почему из них выбирают первое.
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|2.16, Аноним (16), 10:57, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кеды выбирают из-за богатого ПО, а не потому что Нейт что-то там прикручивает каждую неделю. Гном выбирают только создатели амер. дистров, видимо масонская солидарность.
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|1.7, Аноним (7), 08:05, 01/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>ранее размер был фиксированный 1920×1080
Проблема в том, что кеды пишут калеки, и в них куча хардкода.
Большинство людей бы предпочло, чтобы им регулярно не ломали воркфлоу. Чего одно только сохранение каждые 3 секунды в dolphin стоит. А вот история табов не сохраняется, только текущий путь.
Ранее ещё хардкодили контекстные меню: теперь вроде add to places отключается, но годами приходилось патчить. Вот, что бывает, когда допускаешь калек до разработки среды.
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|3.12, Аноним (7), 10:40, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пуп не пуп, но вот хорошенько навалять таким разрабам было бы неплохо. Инвалиды понимают только через боль. Они вполне сознательно вредят. Осталось определить степень вины. Те, кто коммитил, или те, кто подтверждал. Это проблема с разделением ответственности.
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|2.17, Аноним (14), 10:59, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> поддержка изменения размера и разрешения виртуального экрана, созданного для скринкастов (ранее размер был фиксированный 1920×1080).
Как же вейленду ещё далеко до нормальной графики...
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|1.13, Ананоним (?), 10:49, 01/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ради "нужных" анимаций интерфейса и всяких теней и прочей "очень необходимой" чепухи, они будут включать на полную мощщщщ ваши GPU и тратить вашу электроинергию. А ведь что плохого было в простейшем интерфейсе с прямым рисованием в первичный кадровый буфер с аппаратным ускорением? Ах да... мифическая безопасТность. Которая до сих пор не достигнута.
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|2.18, Аноним (14), 11:03, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В интерфейсе выбора emoji реализована возможность масштабирования размера значков.
Надеюсь, это будет через подпорку вейленда "дробное масштабирование v2"? Ведь надо любой размер показать. А вычисления ведут неточно в целых числах или точно с плавающей точкой? Ведь недавно была новость, что для правильного дробного масштабирования нужен FPU.
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|1.15, Аноним (14), 10:56, 01/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> при использовании Wayland-протокола linux-dmabuf v5 композитный менеджер мог работать только с одной видеокартой
Даже в пятой версии вейленд не догадался, что видюх может быть больше одной. В Иксах можно было хоть сколько видюх настраивать.
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|2.19, Аноним (19), 11:13, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь он будет рисовать на обоих видеочипах. Даже если не просили.
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|1.20, Аноним (20), 11:20, 01/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Кде повысили что-то. Значительно.
А кагал повысил утилизацию гоев под Авдеевками. По сотне русских гоев в неделю.
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