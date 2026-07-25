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В KDE появиась утилита kscreenctl и реализована автоблокировка удалённых сеансов

25.07.2026 09:32 (MSK)

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлена порция изменений для ветки KDE Plasma 6.8, релиз которой запланирован на 14 октября. Среди недавних изменений:

  • Добавлена утилита kscreenctl, идущая на смену screen-doctor и предоставляющая более привычный и структурированный интерфейс командной строки для управления выводом. Поддерживаются такие операции, как определение доступных устройств вывода, включение/выключение устройств вывода и изменение настроек.
  • Во встроенном RDP-cервере krdp, позволяющем удалённо подключиться к рабочему столу, реализована поддержка автоматической блокировки сеанса после отсоединения клиента и разблокировки после подключения.
  • В менеджере приложений Discover ускорена загрузка пиктограмм для приложений в формате Flatpak. Обеспечена группировка элементов по выполняемым операциям и ранжирование по активности при показе прогресса выполнения операции.
  • В менеджере входа обеспечено запоминание последнего сеанса, выбранного каждым пользователем.
  • Изменена логика работы комбинаций клавиш Meta + 1-9, применяемых для быстрого переключения задач. В многомониторных конфигурациях данные комбинации клавиш теперь применяются для задач в панели на активном экране, а не панели на экране, помеченным первичным.
  • В конфигураторе реализована возможность поиска языков по коду локали, а так же названию на родном или английском языках (т.е. русский язык можно найти по "ru", "русский" и "russian").


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2026/07/...)
  2. OpenNews: В KDE реализована отрисовка теней окон на стороне сервера для приложений, подобных Steam и Discord
  3. OpenNews: В KDE улучшена анимация и прекращена поддержка OpenGL в KWin. Уязвимость в обработчике "Open New Window"
  4. OpenNews: В KDE включена поддержка тройной буферизации вывода на системах c GPU NVIDIA
  5. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.7
  6. OpenNews: Размер кодовой базы KDE достиг 8 млн строк кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65974-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:14, 25/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Добавлена утилита kscreenctl, идущая на смену screen-doctor

    Этим screen-doctor кто-то вообще пользовался?

     
     
  • 5, Аноним (5), 13:22, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я пользуюсь для переключения конфигурации мониторов по хоткеям.
     

  • 2, Xo (?), 10:22, 25/07/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Во время работы игр срабатывают горячие клавиши.
     
     
  • 3, Аноним (3), 10:24, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думаешь, было бы лучше, если бы ваш время бездействия игр горячие клавиши не срабатывали?
     
  • 4, Аноним (4), 11:08, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему они не должны срабатывать? Они для того и существуют, чтобы работать везде.
     
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