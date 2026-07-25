В KDE появиась утилита kscreenctl и реализована автоблокировка удалённых сеансов

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлена порция изменений для ветки KDE Plasma 6.8, релиз которой запланирован на 14 октября. Среди недавних изменений: Добавлена утилита kscreenctl, идущая на смену screen-doctor и предоставляющая более привычный и структурированный интерфейс командной строки для управления выводом. Поддерживаются такие операции, как определение доступных устройств вывода, включение/выключение устройств вывода и изменение настроек.

Во встроенном RDP-cервере krdp, позволяющем удалённо подключиться к рабочему столу, реализована поддержка автоматической блокировки сеанса после отсоединения клиента и разблокировки после подключения.

В менеджере приложений Discover ускорена загрузка пиктограмм для приложений в формате Flatpak. Обеспечена группировка элементов по выполняемым операциям и ранжирование по активности при показе прогресса выполнения операции.

В менеджере входа обеспечено запоминание последнего сеанса, выбранного каждым пользователем.

Изменена логика работы комбинаций клавиш Meta + 1-9, применяемых для быстрого переключения задач. В многомониторных конфигурациях данные комбинации клавиш теперь применяются для задач в панели на активном экране, а не панели на экране, помеченным первичным.

В конфигураторе реализована возможность поиска языков по коду локали, а так же названию на родном или английском языках (т.е. русский язык можно найти по "ru", "русский" и "russian").



