Проект GCC запретил приём значимых изменений, сгенерированных при помощи AI

Комитет, управляющий разработкой набора компиляторов GCC (GCC Steering Committee), утвердил правила, регламентирующие применение AI-инструментов при разработке. Правила предписывают не принимать юридически значимые изменения в коде или тексте, сгенерированные при помощи AI или производные от контента, созданного через AI. Юридически значимыми признаются наработки, насчитывающие более 15 строк. Запрет объясняется неопределённостью в вопросах лицензий и авторских прав на результат, сгенерированный большими языковыми моделями.

При этом сопровождающим разрешается принимать любые сценарии тестов, созданные через AI. Правила также не запрещают использование AI для исследований, анализа кода, выявления ошибок, генерации отчётов об ошибках, рецензирования патчей, отладки и других областей применения, не приводящих к включению содержимого в состав проекта. В зависимости от изменения ситуации в будущем возможен пересмотр утверждённых правил, который может произойти не раньше начала 2027 года.

Что касается незначительных изменений, то при их передаче следует явно сообщать о генерации при помощи AI через добавление метки "Assisted-by:". Изменения должен отправлять человек - использование AI для отправки коммитов в репозиторий запрещено, как и указание AI-модели в метке "Signed-off-by:", подтверждающей авторство или наличия прав на отправку кода.



