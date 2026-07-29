Проект GCC запретил приём значимых изменений, сгенерированных при помощи AI

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|1.2, limafresh (ok), 22:54, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Запрет объясняется неопределённостью в вопросах лицензий и авторских прав на результат, сгенерированный большими языковыми моделями.
То есть до этого было всё нормально, и старые т.н. "спорные" строки останутся? А ещё крупные проекты с открытым исходным кодом используют ИИ и как-то не беспокоятся об этом. И да, код созданный человеком, правовых вопросов не вызывает? А вдруг кто-то отправил PR с кодом, созданным в рабочее время или что-то подобное?
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|2.3, Аноним (3), 22:58, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там могут использоваться топовые модели, а не васянские с лярдом итераций.
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|4.9, Ык (?), 23:28, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И в своем коде тоже не разберутся :) нужно брать еще боледорогую модель :)
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|1.4, Аноним (5), 23:12, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Этот устаревший подход написание кода руками скоро исчезнет как и сельское хозяйство с использованием лошадей. Сам подход к разработке изменится. Будет требование Фёрст программирование. И главным человеком в создании софта будет аналитик. Само понятие коммит отомрет. И вся программа будет переписываться по каждой новой фиче или серии багов. Правится должен изначальный промт и подпромты агентов. То что сейчас старички рукамипрограммисты пытаются удержатся посиневшими пальцами за рабочие кресла это временное явление.
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|2.7, etar125 (ok), 23:24, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЫЫ-пузырь лопнет к 2033 году, все ЫЫ-компании обанкротятся. А произойдет это из-за того, что всех погромистов заменят на ЫЫ и вскроется, что ЫЫ пишет неподдерживаемый и понятный только такому же ЫЫ код, в который разработчики ЫЫ смогут встраивать бекдоры.
Если ЫЫ пузырь не лопнет, то в конечном итоге все перенесётся в облако, всем будет управлять ЫЫ, за всеми будут следить и везде будет лазейка для своих. А к 2100 году ЫЫ станет заменять людей во всех сферах, даже в обычной жизни. Теория мертвого интернета будет возвышена в абсолют и расширена: по улицам будут ходить роботы с ЫЫ, имитирующие жизнь обычного человека (работают, "размножаются", общаются, учатся). Таким образом, человечество будет истреблено или останется элита и подземные жители. Миром будут управлять боты и ЫЫ, созданные другими ЫЫ.
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|3.10, анони (?), 23:31, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>прогнозами британских ученых
А, ну тогда всё сразу стало на свои места)))
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|3.20, Аноним10084 и 1008465039 (?), 00:34, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задумайтесь вот о чём. ИИ-пузырь наверняка лопнет, но инфраструктура останется. Так было уже много раз. Железнодорожная мания: люди безумно тратили деньги на железные дороги, огромное большинство разорилось - но дороги остались. Бум доткомов - тоже самое, кабели и инфраструктура интернета остались. Амазон падал на 90%, но сейчас вполне в лидерах. Вполне вероятно и тут будет так же
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|2.11, Ык (?), 23:45, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>скоро исчезнет
Ключевое слово "скоро".Его хорошо бы конкретизировать. Если это будет например 2070 году это одно, чере месяц - это другое.
Кстати напомню что первые нейросети появились в 1960 годах
Первая "зима искусственного интелекта" появилась в 1970 годы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зима_искусственного_интеллекта
Учи историю, llm тебе в помощь
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|3.17, bOOster (ok), 00:25, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Весь пузырь лжеИИ базируется на "скорых ожиданиях". Последний пузырь базировавшийся на тех-же тезисах, причем при практически тех же ожиданиях надбавленной стоимости которую объявляли самые "крутые" финансовые аналитики - доткомы - лопнул с таким грохотом, что похоронил практически всех своих инвесторов.
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|4.31, Аноним (31), 01:06, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Последний пузырь [...] доткомы - лопнул с таким грохотом
Так доткомы-то после этого никуда не делись. Живут и царствуют.
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|5.33, bOOster (ok), 01:22, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Последний пузырь [...] доткомы - лопнул с таким грохотом
> Так доткомы-то после этого никуда не делись. Живут и царствуют.
Опять гнилая подмена понятий.
Концепции "революции в торговле" и т.п. эпитеты, которую закладывали в доткомы с момента краха не существует. На текущий момент это как и должно было быть изначально - абсолютно рутинное средство нахождения адреса в интернете, по определенному понятному человеку именованию. Не больше, не меньше. С рынком который никогда и никого не сделает богатым. Он больше мошеннический. Урвал потенциально интересное имя и сидишь ждешь у моря погоды, авось стрельнет. В каком месте у тебя доткомы царствуют - мне не ведомо абсолютно.
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|6.37, Аноним (31), 02:30, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Последний пузырь [...] доткомы - лопнул с таким грохотом
>> Так доткомы-то после этого никуда не делись. Живут и царствуют.
> Опять гнилая подмена понятий.
Какое понятие я тут подменил?
> абсолютно рутинное средство нахождения адреса в интернете
> С рынком который никогда и никого не сделает богатым. Он больше мошеннический.
> Урвал потенциально интересное имя и сидишь ждешь у моря погоды, авось стрельнет
Какой-то бессвязный поток сознания. Ты в состоянии внятно сформулировать мысль, с чем ты не согласен и почему?
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|2.14, Аноним (14), 00:20, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>И вся программа будет переписываться по каждой новой фиче
мечта продавцов токенов. интересно сколько будет стоить пересобрать какой нить офисный пакет вроде ворда.
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|3.29, Аноним (29), 00:53, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Скулайт стоит собрать 40к зелени в токенах.
Ну-ка, собери-ка, хочу посмотреть! Только без документации, тестов и заранее отсканированного исходного кода самого скулайта. А то один тут переписал приложение на рендеринг через 3d, а потом первый
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|3.30, Аноним (29), 00:57, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скулайт стоит собрать 40к зелени в токенах.
Ну-ка, собери-ка, хочу посмотреть! Только без технической документации, тестов и заранее отсканированного исходного кода самого скулайта (или вы всё это включили в 40к зелени?).
А то один тут переписал приложение на рендеринг через 3d, а потом первый же любопытный обнаружил, что рендерится всё так же через 2d, а для 3d в коде только заглушки. Но автор в код не смотрел, так что ему и так сошло.
Кстати, 40к зелени - это по нынешним ценам на ии, когда у провайдера ии затрат на 100млрд, а прибыли на 1млрд? Или это полное покрытие всех затрат на поддержку датацентров и прочего, необходимых для такого "собрать скулайт"?
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|3.32, Аноним (31), 01:07, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> мечта продавцов токенов. интересно сколько будет стоить пересобрать какой нить офисный пакет вроде ворда.
Да уж точно дешевле, чем оплачивать написание людьми с нуля.
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|2.34, Igor (??), 01:55, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень упрощенная схема и злобная, но в большей мере правильная. Задизлайкали просто тролли. Уже исчезает программирование руками, и начальство давит, чтобы использовали иишки, и я много знаю людей, которые перешли на вайбкод и радуются, но я пока держусь, пока вникаю в задачи и иишке отдаю делать вещи, которые уже сам ранее сделал, и потом ещё бьюсь с нею, чтобы исправила всё за собой, и часть всё же за ней руками приходится делать, что клоды, что гптшки - одно и то же. Коммит не отомрёт, вот это бред полный, иишки в качестве обучения и главным инструментом, чтобы в проекте не утонуть, используют гит в дополнение к доке. У проектов часто становится очень плоская, но модульная система, и вот целые модули переписываются часто, если проект сгенерированный иишкой. Особо-то прогеров-то не гонят, просто заставляют переучиваться, а кто не смог, тот и выбыл. Ну и про тех кто принимает проект стоит добавить, вырисовывается ситуация, где группа лиц или даже один человек следит за проектом и говорит модельке, что проверить, где, как поискать и тд, и уже после тестов принимает или не принимает код, то есть да, аналитики будут над проектом, которые знают, как проект должен работать, и понимают, как поставить задачи модельке, чтобы она всё проверила.
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|1.15, Аноним (15), 00:22, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тут как всегда. Двойные стандарты. Опенсурц парится по поводу своих лицензий, а в то же время хитрые проприетарщики для того и придумали опенсурц, чтобы втихаря его доить, плюя на эти самые лицензии. Сейчас такая ситуация происходит и с ИИ. Пока опенсурц отказывается от ИИ, проприетарщики, скормившие ИИ весь опенсурц в нарушение лицензий, будут его использовать по полной.
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|1.21, psv (??), 00:34, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Акт публичной самокастрации.
PS
На самом деле нет, скорее "принудительной кастрации пока еще успеваем что то сделать" руками корпоративных содержанок.
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|2.23, Аноним (22), 00:36, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее не хотят разгребать нейрослоп. А если вот примут закон, что весь код ИИ принадлежит антропику, то как потом запоёшь?
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|3.27, Аноним (27), 00:44, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> весь код ИИ принадлежит антропику
Зачем кому-либо столько кода?
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|2.35, нах. (?), 02:22, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да как будто и так дофига было желающих им присылать свой код?
акт окончательного окукливания закрытой вымирающей секты, скорее. (и дай угадаю - эплу глубого наплевать не то что на то кем или чем написан очередной патч для llvm, а и на ненавистные больным борцунам Co-Authored-By заодно)
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|1.38, Аноним (36), 02:34, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Правильный подход. Генерировать тесты можно, как и проверять код на ошибки. Если использовать ИИ правильно (т.е. как статический анализатор кода), то никаких проблем с кодом в будущем не будет.
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