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Проект GCC запретил приём значимых изменений, сгенерированных при помощи AI

29.07.2026 22:38 (MSK)

Комитет, управляющий разработкой набора компиляторов GCC (GCC Steering Committee), утвердил правила, регламентирующие применение AI-инструментов при разработке. Правила предписывают не принимать юридически значимые изменения в коде или тексте, сгенерированные при помощи AI или производные от контента, созданного через AI. Юридически значимыми признаются наработки, насчитывающие более 15 строк. Запрет объясняется неопределённостью в вопросах лицензий и авторских прав на результат, сгенерированный большими языковыми моделями.

При этом сопровождающим разрешается принимать любые сценарии тестов, созданные через AI. Правила также не запрещают использование AI для исследований, анализа кода, выявления ошибок, генерации отчётов об ошибках, рецензирования патчей, отладки и других областей применения, не приводящих к включению содержимого в состав проекта. В зависимости от изменения ситуации в будущем возможен пересмотр утверждённых правил, который может произойти не раньше начала 2027 года.

Что касается незначительных изменений, то при их передаче следует явно сообщать о генерации при помощи AI через добавление метки "Assisted-by:". Изменения должен отправлять человек - использование AI для отправки коммитов в репозиторий запрещено, как и указание AI-модели в метке "Signed-off-by:", подтверждающей авторство или наличия прав на отправку кода.

  1. Главная ссылка к новости (https://gcc.gnu.org/pipermail/...)
  2. OpenNews: LLVM ввёл правила применения AI-инструментов. Curl и Node.js ограничат выплаты за уязвимости из-за AI
  3. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 16
  4. OpenNews: В игровом движке Godot запретят приём изменений, сгенерированных при помощи AI
  5. OpenNews: В Fedora утверждены правила использования AI-инструментов при разработке
  6. OpenNews: Разработаны правила использования AI в проекте Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65998-gcc
Ключевые слова: gcc, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Tron is Whistling (?), 22:54, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Who's next?
     
  • 1.2, limafresh (ok), 22:54, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Запрет объясняется неопределённостью в вопросах лицензий и авторских прав на результат, сгенерированный большими языковыми моделями.

    То есть до этого было всё нормально, и старые т.н. "спорные" строки останутся? А ещё крупные проекты с открытым исходным кодом используют ИИ и как-то не беспокоятся об этом. И да, код созданный человеком, правовых вопросов не вызывает? А вдруг кто-то отправил PR с кодом, созданным в рабочее время или что-то подобное?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:58, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там могут использоваться топовые модели, а не васянские с лярдом итераций.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:12, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дешёвые модели не разберутся в кода более дорогих.
     
     
  • 4.9, Ык (?), 23:28, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в своем коде тоже не разберутся :) нужно брать еще боледорогую модель :)
     
  • 4.36, Аноним (36), 02:23, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kimi K3 по тестам лучше всех остальных моделей.
     

  • 1.4, Аноним (5), 23:12, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Этот устаревший подход написание кода руками скоро исчезнет как и сельское хозяйство с использованием лошадей. Сам подход к разработке изменится. Будет требование Фёрст программирование. И главным человеком в создании софта будет аналитик. Само понятие коммит отомрет. И вся программа будет переписываться по каждой новой фиче или серии багов. Правится должен изначальный промт и подпромты агентов. То что сейчас старички рукамипрограммисты пытаются удержатся посиневшими пальцами за рабочие кресла это временное явление.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:16, 29/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +5 +/
     
  • 2.7, etar125 (ok), 23:24, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЫЫ-пузырь лопнет к 2033 году, все ЫЫ-компании обанкротятся. А произойдет это из-за того, что всех погромистов заменят на ЫЫ и вскроется, что ЫЫ пишет неподдерживаемый и понятный только такому же ЫЫ код, в который разработчики ЫЫ смогут встраивать бекдоры.

    Если ЫЫ пузырь не лопнет, то в конечном итоге все перенесётся в облако, всем будет управлять ЫЫ, за всеми будут следить и везде будет лазейка для своих. А к 2100 году ЫЫ станет заменять людей во всех сферах, даже в обычной жизни. Теория мертвого интернета будет возвышена в абсолют и расширена: по улицам будут ходить роботы с ЫЫ, имитирующие жизнь обычного человека (работают, "размножаются", общаются, учатся). Таким образом, человечество будет истреблено или останется элита и подземные жители. Миром будут управлять боты и ЫЫ, созданные другими ЫЫ.

     
     
  • 3.10, анони (?), 23:31, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >прогнозами британских ученых

    А, ну тогда всё сразу стало на свои места)))

     
  • 3.20, Аноним10084 и 1008465039 (?), 00:34, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задумайтесь вот о чём. ИИ-пузырь наверняка лопнет, но инфраструктура останется. Так было уже много раз. Железнодорожная мания: люди безумно тратили деньги на железные дороги, огромное большинство разорилось - но дороги остались. Бум доткомов - тоже самое, кабели и инфраструктура интернета остались. Амазон падал на 90%, но сейчас вполне в лидерах. Вполне вероятно и тут будет так же
     
  • 2.11, Ык (?), 23:45, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >скоро исчезнет

    Ключевое слово "скоро".Его хорошо бы конкретизировать. Если это будет например 2070 году это одно, чере месяц - это другое.
    Кстати напомню что первые нейросети появились в 1960 годах

    Первая "зима искусственного интелекта" появилась в 1970 годы

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Зима_искусственного_интеллекта

    Учи историю, llm тебе в помощь

     
     
  • 3.17, bOOster (ok), 00:25, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Весь пузырь лжеИИ базируется на "скорых ожиданиях". Последний пузырь базировавшийся на тех-же тезисах, причем при практически тех же ожиданиях надбавленной стоимости которую объявляли самые "крутые" финансовые аналитики - доткомы - лопнул с таким грохотом, что похоронил практически всех своих инвесторов.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 01:06, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Последний пузырь [...] доткомы - лопнул с таким грохотом

    Так доткомы-то после этого никуда не делись. Живут и царствуют.

     
     
  • 5.33, bOOster (ok), 01:22, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>  Последний пузырь [...] доткомы - лопнул с таким грохотом
    > Так доткомы-то после этого никуда не делись. Живут и царствуют.

    Опять гнилая подмена понятий.

    Концепции "революции в торговле" и т.п. эпитеты, которую закладывали в доткомы с момента краха не существует. На текущий момент это как и должно было быть изначально - абсолютно рутинное средство нахождения адреса в интернете, по определенному понятному человеку именованию. Не больше, не меньше. С рынком который никогда и никого не сделает богатым. Он больше мошеннический. Урвал потенциально интересное имя и сидишь ждешь у моря погоды, авось стрельнет. В каком месте у тебя доткомы царствуют - мне не ведомо абсолютно.

     
     
  • 6.37, Аноним (31), 02:30, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>  Последний пузырь [...] доткомы - лопнул с таким грохотом
    >> Так доткомы-то после этого никуда не делись. Живут и царствуют.
    > Опять гнилая подмена понятий.

    Какое понятие я тут подменил?

    > абсолютно рутинное средство нахождения адреса в интернете
    > С рынком который никогда и никого не сделает богатым. Он больше мошеннический.
    > Урвал потенциально интересное имя и сидишь ждешь у моря погоды, авось стрельнет

    Какой-то бессвязный поток сознания. Ты в состоянии внятно сформулировать мысль, с чем ты не согласен и почему?

     
  • 2.14, Аноним (14), 00:20, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >И вся программа будет переписываться по каждой новой фиче

    мечта продавцов токенов. интересно сколько будет стоить пересобрать какой нить офисный пакет вроде ворда.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:30, 30/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.29, Аноним (29), 00:53, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Скулайт стоит собрать 40к зелени в токенах.

    Ну-ка, собери-ка, хочу посмотреть! Только без документации, тестов и заранее отсканированного исходного кода самого скулайта. А то один тут переписал приложение на рендеринг через 3d, а потом первый

     
  • 3.30, Аноним (29), 00:57, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скулайт стоит собрать 40к зелени в токенах.

    Ну-ка, собери-ка, хочу посмотреть! Только без технической документации, тестов и заранее отсканированного исходного кода самого скулайта (или вы всё это включили в 40к зелени?).

    А то один тут переписал приложение на рендеринг через 3d, а потом первый же любопытный обнаружил, что рендерится всё так же через 2d, а для 3d в коде только заглушки. Но автор в код не смотрел, так что ему и так сошло.

    Кстати, 40к зелени - это по нынешним ценам на ии, когда у провайдера ии затрат на 100млрд, а прибыли на 1млрд? Или это полное покрытие всех затрат на поддержку датацентров и прочего, необходимых для такого "собрать скулайт"?

     
  • 3.32, Аноним (31), 01:07, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мечта продавцов токенов. интересно сколько будет стоить пересобрать какой нить офисный пакет вроде ворда.

    Да уж точно дешевле, чем оплачивать написание людьми с нуля.

     
  • 2.28, Аноним (29), 00:50, 30/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.34, Igor (??), 01:55, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень упрощенная схема и злобная, но в большей мере правильная. Задизлайкали просто тролли. Уже исчезает программирование руками, и начальство давит, чтобы использовали иишки, и я много знаю людей, которые перешли на вайбкод и радуются, но я пока держусь, пока вникаю в задачи и иишке отдаю делать вещи, которые уже сам ранее сделал, и потом ещё бьюсь с нею, чтобы исправила всё за собой, и часть всё же за ней руками приходится делать, что клоды, что гптшки - одно и то же. Коммит не отомрёт, вот это бред полный, иишки в качестве обучения и главным инструментом, чтобы в проекте не утонуть, используют гит в дополнение к доке. У проектов часто становится очень плоская, но модульная система, и вот целые модули переписываются часто, если проект сгенерированный иишкой. Особо-то прогеров-то не гонят, просто заставляют переучиваться, а кто не смог, тот и выбыл. Ну и про тех кто принимает проект стоит добавить, вырисовывается ситуация, где группа лиц или даже один человек следит за проектом и говорит модельке, что проверить, где, как поискать и тд, и уже после тестов принимает или не принимает код, то есть да, аналитики будут над проектом, которые знают, как проект должен работать, и понимают, как поставить задачи модельке, чтобы она всё проверила.
     

  • 1.13, Аноним (-), 00:02, 30/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.15, Аноним (15), 00:22, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут как всегда. Двойные стандарты. Опенсурц парится по поводу своих лицензий, а в то же время хитрые проприетарщики для того и придумали опенсурц, чтобы втихаря его доить, плюя на эти самые лицензии. Сейчас такая ситуация происходит и с ИИ. Пока опенсурц отказывается от ИИ, проприетарщики, скормившие ИИ весь опенсурц в нарушение лицензий, будут его использовать по полной.
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 00:31, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому опенсорс пытается тормозить развитие ИИ?
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:34, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А до этого, можно подумать, не использовали.
     

  • 1.21, psv (??), 00:34, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Акт публичной самокастрации.

    PS

    На самом деле нет, скорее "принудительной кастрации пока еще успеваем что то сделать" руками корпоративных содержанок.

     
     
  • 2.23, Аноним (22), 00:36, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее не хотят разгребать нейрослоп. А если вот примут закон, что весь код ИИ принадлежит антропику, то как потом запоёшь?
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 00:44, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > весь код ИИ принадлежит антропику

    Зачем кому-либо столько кода?

     
  • 2.26, Аноним10084 и 1008465039 (?), 00:42, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот не сказал бы - на удивление взвешенный подход: тесты, рецензирование разрешены. Тут разумная осторожность на мой взгляд.
     
  • 2.35, нах. (?), 02:22, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да как будто и так дофига было желающих им присылать свой код?

    акт окончательного окукливания закрытой вымирающей секты, скорее. (и дай угадаю - эплу глубого наплевать не то что на то кем или чем написан очередной патч для llvm, а и на ненавистные больным борцунам Co-Authored-By заодно)

     

  • 1.24, Аноним (24), 00:39, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прекрасно. Наконец-то они уйдут в никуда.
     
  • 1.25, Аноним10084 и 1008465039 (?), 00:41, 30/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.38, Аноним (36), 02:34, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильный подход. Генерировать тесты можно, как и проверять код на ошибки. Если использовать ИИ правильно (т.е. как статический анализатор кода), то никаких проблем с кодом в будущем не будет.
     

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